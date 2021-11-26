О кораблях с углем я договаривался с США на самом высоком уровне, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обеспечивать поставки угля из США удалось благодаря его договоренностям на самом высоком уровне в этой стране. Он также призвал частную генерацию к объединению усилий по обеспечению прохождения отопительного сезона.
Об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.
"Это должна быть солидарная работа. Если с той или иной страной плохо, и они официально не могут вам какой-то уголь продать, значит, частная структура должна подключиться и помочь, и закупить. Если я договариваюсь на самом высоком уровне, повторяю, на самом высоком уровне с США, чтобы плыло сюда 11 кораблей угля, я что, говорю: "Нам давайте, а ДТЭК не давайте"? Этого же и близко нет. Я говорю: "Нам". Отопительный сезон в нашей стране", – сказал Зеленский.
В то же время, он отметил, что ответственность за закупку угля, как и за прохождение отопительного сезона, лежит на частных компаниях так же, как и на государственных.
Зеленский отметил сложности с получением энергоресурсов из-за блокады поставок со стороны Российской Федерации и в этой связи необходимость импортировать электроэнергию, в частности, из Беларуси.
"Сложно этот уголь получить. Его импортировали из России. А если у нас не хватает электричества, мы должны импортировать электричество. Как нельзя? А если не будет хватать на какой-то город, как нельзя? А как по-другому? Уголь из России не идет, там "Северный поток" блокируется. Так что должно делать государство?", - объяснил позицию президент.
Напомним, ранее Зеленский анонсировал поставки в Украину угля объемом семь судов-панамаксов (около 500 тыс. тонн) для ТЭС. Компания ДТЭК, со своей стороны, заявила, что эти поставки из США и Колумбии законтрактованы ею. Первое судно – для ПАО "Центрэнерго" прибыло в Украину 20 ноября, еще шесть ожидаются в ноябре-январе.
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- на корпоративы нужно постоянно договариваться - вот он думает что это везде так..
а Ахметов дурачок, просто зашел на биржу - сделал перевод бабла за контракт и купил уголь..
Я институтов не кончал
Цікаво, а якщо йому треба буде купувати хліб в магазині - воно теж побіжіть домовлятися з директором хлібопекарні, або навіть з міністром сільского господарства?
«Українська сторона у спільній заяві із США обіцяє негайне обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, захист повноважень директора Національного антикорупційного бюро та забезпечення прозорого та надійного процесу відбору наступника».
Кто то из европейских стран покупает напрямую уголь из США?
это уровень квартального клована, а не президента..
ВО всем мире давно идут и покупают уголь на биржах.. уже лет 200-300 как.
А с появлением телеграфа - это можно делать на расстоянии)
А с приходом интернета - мгновенно и из любой точки мира, причем - без проблем.
Более того - это можно делать на уровне руководителей гос.ТЕС, максимум - зам.министов - достаточно выделить деньги.
А вот с деньгами - проблема: ВСЕ финансы зеЛох офшорный бросил на велике крадивництво.. и ОП(Г) запретило покупать уголь с августа 2021г..
а клован - пиарится на этом, как с Эпицентром, масками и Мрией)
United Coal Company (UCC) - велика вугледобувна компанія, розташована у Аппалачському вугільному басейні США. З 2009 р. входить до складу групи «Метінвест».
UCC є одним з провідних виробників коксівного вугілля в США, посідаючи шосте місце (у списку відкритих акціонерних компаній) серед американських виробників коксівного вугілля.
Компанія UCC видобуває близько 2,8 млн. т на рік коксівного й енергетичного вугілля у штатах Західна Вірджинія, Вірджинія, Кентуккі і Теннессі.
UCC є одним з провідних виробників коксівного вугілля в США, посідаючи шосте місце (у списку відкритих акціонерних компаній) серед американських виробників коксівного вугілля.
Компанія UCC видобуває близько 2,8 млн. т на рік коксівного й енергетичного вугілля у штатах Західна Вірджинія, Вірджинія, Кентуккі і Теннессі.
Це ж треба так вміти брехати в очі !!! Ахмєтов просто своє вугілля з США везе , а воно як і у випадку з Мрією для Епіцентру попіариться хоче - піараст !!!!
Небольшой фрагмент ахметовской империи:
За що гундосить цей обнюханий папуга???
в лучшем случае - какого-нибудь главы департамента в министерстве..
ну и коллективчик он нанял, вот позорище.