О кораблях с углем я договаривался с США на самом высоком уровне, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обеспечивать поставки угля из США удалось благодаря его договоренностям на самом высоком уровне в этой стране. Он также призвал частную генерацию к объединению усилий по обеспечению прохождения отопительного сезона.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"Это должна быть солидарная работа. Если с той или иной страной плохо, и они официально не могут вам какой-то уголь продать, значит, частная структура должна подключиться и помочь, и закупить. Если я договариваюсь на самом высоком уровне, повторяю, на самом высоком уровне с США, чтобы плыло сюда 11 кораблей угля, я что, говорю: "Нам давайте, а ДТЭК не давайте"? Этого же и близко нет. Я говорю: "Нам". Отопительный сезон в нашей стране", – сказал Зеленский.

В то же время, он отметил, что ответственность за закупку угля, как и за прохождение отопительного сезона, лежит на частных компаниях так же, как и на государственных.

Зеленский отметил сложности с получением энергоресурсов из-за блокады поставок со стороны Российской Федерации и в этой связи необходимость импортировать электроэнергию, в частности, из Беларуси.

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"Сложно этот уголь получить. Его импортировали из России. А если у нас не хватает электричества, мы должны импортировать электричество. Как нельзя? А если не будет хватать на какой-то город, как нельзя? А как по-другому? Уголь из России не идет, там "Северный поток" блокируется. Так что должно делать государство?", - объяснил позицию президент.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал поставки в Украину угля объемом семь судов-панамаксов (около 500 тыс. тонн) для ТЭС. Компания ДТЭК, со своей стороны, заявила, что эти поставки из США и Колумбии законтрактованы ею. Первое судно – для ПАО "Центрэнерго" прибыло в Украину 20 ноября, еще шесть ожидаются в ноябре-январе.