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Новости Политика Украины
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Зеленский (16567) уголь (989) ДТЭК (407)

О кораблях с углем я договаривался с США на самом высоком уровне, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

О кораблях с углем я договаривался с США на самом высоком уровне, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обеспечивать поставки угля из США удалось благодаря его договоренностям на самом высоком уровне в этой стране. Он также призвал частную генерацию к объединению усилий по обеспечению прохождения отопительного сезона.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"Это должна быть солидарная работа. Если с той или иной страной плохо, и они официально не могут вам какой-то уголь продать, значит, частная структура должна подключиться и помочь, и закупить. Если я договариваюсь на самом высоком уровне, повторяю, на самом высоком уровне с США, чтобы плыло сюда 11 кораблей угля, я что, говорю: "Нам давайте, а ДТЭК не давайте"? Этого же и близко нет. Я говорю: "Нам". Отопительный сезон в нашей стране", – сказал Зеленский.

В то же время, он отметил, что ответственность за закупку угля, как и за прохождение отопительного сезона, лежит на частных компаниях так же, как и на государственных.

Зеленский отметил сложности с получением энергоресурсов из-за блокады поставок со стороны Российской Федерации и в этой связи необходимость импортировать электроэнергию, в частности, из Беларуси.

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"Сложно этот уголь получить. Его импортировали из России. А если у нас не хватает электричества, мы должны импортировать электричество. Как нельзя? А если не будет хватать на какой-то город, как нельзя? А как по-другому? Уголь из России не идет, там "Северный поток" блокируется. Так что должно делать государство?", - объяснил позицию президент.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал поставки в Украину угля объемом семь судов-панамаксов (около 500 тыс. тонн) для ТЭС. Компания ДТЭК, со своей стороны, заявила, что эти поставки из США и Колумбии законтрактованы ею. Первое судно – для ПАО "Центрэнерго" прибыло в Украину 20 ноября, еще шесть ожидаются в ноябре-январе.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+44
а зачем там договариваться? там просто надо купить-и все.
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26.11.2021 15:22
+34
т.е. през страны, у котрой богатейшие запасы угля, лично топил за гудка, т.к. де факто корабли зафрактованы ДТЭК? И чего это США не могло продать уголь напрямую Украине? Бутусов прав - клован - брехло паталогическое!
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26.11.2021 15:23
+30
Зеля ваших школ экономик не проходили..

- на корпоративы нужно постоянно договариваться - вот он думает что это везде так..

а Ахметов дурачок, просто зашел на биржу - сделал перевод бабла за контракт и купил уголь..
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26.11.2021 15:28
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а зачем там договариваться? там просто надо купить-и все.
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26.11.2021 15:22 Ответить
Зеля ваших школ экономик не проходили..

- на корпоративы нужно постоянно договариваться - вот он думает что это везде так..

а Ахметов дурачок, просто зашел на биржу - сделал перевод бабла за контракт и купил уголь..
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26.11.2021 15:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RIer-nvs29Y



Я институтов не кончал
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26.11.2021 15:30 Ответить
зеЛох офшорний звик домовлятися - то за білий порошок з Колумбії, то за відмивання чужих грошей по офшорах.. то за вугілля..
Цікаво, а якщо йому треба буде купувати хліб в магазині - воно теж побіжіть домовлятися з директором хлібопекарні, або навіть з міністром сільского господарства?
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26.11.2021 16:01 Ответить
Думаю ему же по состоянию здоровья пора в отстаку. Юродивый.
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26.11.2021 15:23 Ответить
т.е. през страны, у котрой богатейшие запасы угля, лично топил за гудка, т.к. де факто корабли зафрактованы ДТЭК? И чего это США не могло продать уголь напрямую Украине? Бутусов прав - клован - брехло паталогическое!
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26.11.2021 15:23 Ответить
попросил дядю Ахмета тот и договаривался. єто и есть его наивысший уровень)
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26.11.2021 15:26 Ответить
У них зараз війна.
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26.11.2021 16:09 Ответить
согласен кроме "у котрой богатейшие запасы угля", у нас основное угольное ядро отжато РФией на Донбассе, так что запасы совсем не богатейшие.
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26.11.2021 15:53 Ответить
а літом що заважало купити? Так як роблять нормальні люди.
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26.11.2021 15:23 Ответить
Ну, тогда уволь премьера, профильного министра или не бреши !
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26.11.2021 15:24 Ответить
Да ладно оправдываться . Сколько той зимы . Будем "сватов" смотреть . От этих уродов в пот кидает .
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26.11.2021 15:24 Ответить
Знов у нього галюни. Уже мариться - що він "особисто домовлявся" про вугілля, яке закупило ДТЕК.
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26.11.2021 15:24 Ответить
Это он в США с ахетовым договаривался что-ли?
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26.11.2021 15:25 Ответить
Феерический д*лб***.
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26.11.2021 15:26 Ответить
Тонна угля на причале в Ричардс-Бее 40-45$. Какие нахрен проблемы купить и привезти? Шо оно несет вапще?
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26.11.2021 15:27 Ответить
З дурнем каші не звариш: або пшоно не вкипить, або вогонь не горить.
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26.11.2021 15:50 Ответить

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26.11.2021 15:28 Ответить
президент домовывся за уголь , це яма, позорище
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26.11.2021 15:29 Ответить
есть такой уголь, кокс называется, тогда дийсно вин домовывся, верю
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27.11.2021 19:11 Ответить
Я себе это представляю. Зеля с Байденом договаривался про уголь) на высшем уровне) кто-то верит в эту ссанину?))) Сколько нарик нюхнул пред прессухой для храбрости?
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26.11.2021 15:32 Ответить
Зеленський кинув Байдена із обіцянкою:

«Українська сторона у спільній заяві із США обіцяє негайне обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, захист повноважень директора Національного антикорупційного бюро та забезпечення прозорого та надійного процесу відбору наступника».
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26.11.2021 15:33 Ответить
Щось не так із вугільною біржею в Роттердамі? Я не думаю, що Америка може продавати вугілля на пряму із доставкою га Банкову в Київ.
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26.11.2021 15:35 Ответить
Причем тут биржа, когда на кону пахнет деньгами? Прямые поставки выгодны США. И Украина как лохи повезли уголь.
Кто то из европейских стран покупает напрямую уголь из США?
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26.11.2021 15:47 Ответить
а зачем Байдену заниматься торговлей углем?
это уровень квартального клована, а не президента..
ВО всем мире давно идут и покупают уголь на биржах.. уже лет 200-300 как.
А с появлением телеграфа - это можно делать на расстоянии)
А с приходом интернета - мгновенно и из любой точки мира, причем - без проблем.
Более того - это можно делать на уровне руководителей гос.ТЕС, максимум - зам.министов - достаточно выделить деньги.
А вот с деньгами - проблема: ВСЕ финансы зеЛох офшорный бросил на велике крадивництво.. и ОП(Г) запретило покупать уголь с августа 2021г..
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26.11.2021 16:06 Ответить
ахметов везет уголь со своего предприятия в США..
а клован - пиарится на этом, как с Эпицентром, масками и Мрией)
United Coal Company (UCC) - велика вугледобувна компанія, розташована у Аппалачському вугільному басейні США. З 2009 р. входить до складу групи «Метінвест».

UCC є одним з провідних виробників коксівного вугілля в США, посідаючи шосте місце (у списку відкритих акціонерних компаній) серед американських виробників коксівного вугілля.

Компанія UCC видобуває близько 2,8 млн. т на рік коксівного й енергетичного вугілля у штатах Західна Вірджинія, Вірджинія, Кентуккі і Теннессі.
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26.11.2021 16:08 Ответить
Так, Ахметов володіє шахтою в США але і він не може продавати вугіллянапряму будь кому-це нелегально.
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26.11.2021 16:20 Ответить
Ніхто не купує-пряме постачання будь чого без затвердження конгресу нелегальне. Любі закупки будь чого ідуть чере біржі.
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26.11.2021 16:19 Ответить
Біржа відповідає за оборудки перед прокуратурами всіх країн участників-це в їхньому статуті. Для цього біржі і існують. Вмикайте логіку, панове!!!
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26.11.2021 16:27 Ответить
Уголь Ахметова а договаривался Зеля? Совсем заврался.
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26.11.2021 15:46 Ответить
може по ціні не зійшлись?
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26.11.2021 15:52 Ответить
а просто купить заранее не судьба? и почему этим занимается през
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26.11.2021 15:51 Ответить
Ліпше з розумним два рази згубити, як з дурнем раз знайти.
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26.11.2021 15:52 Ответить
Ну как же...а навешать лохам лапши на рога о том, как Наивеличайший лично героически справился с критической ситуацией?
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26.11.2021 15:56 Ответить
Закуплено ранее было в Казахстане.
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26.11.2021 16:59 Ответить
а что без разрешения байдeна зеле уголь не продают?
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26.11.2021 15:53 Ответить
Я уже представляю как офигел Байден когда ему позвонил Зеля и начал договариватЬся о покупке компанией Ахметова партии угля.)))
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26.11.2021 15:54 Ответить
О, ***, ісчо адін "мощний старік"
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26.11.2021 15:56 Ответить
из всех поставок вугіль, важнейшими являются поставки кокса в опу )
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26.11.2021 15:56 Ответить
United Coal Company (UCC) - велика вугледобувна компанія, розташована у Аппалачському вугільному басейні США. З 2009 р. входить до складу групи «Метінвест».

UCC є одним з провідних виробників коксівного вугілля в США, посідаючи шосте місце (у списку відкритих акціонерних компаній) серед американських виробників коксівного вугілля.

Компанія UCC видобуває близько 2,8 млн. т на рік коксівного й енергетичного вугілля у штатах Західна Вірджинія, Вірджинія, Кентуккі і Теннессі.
Це ж треба так вміти брехати в очі !!! Ахмєтов просто своє вугілля з США везе , а воно як і у випадку з Мрією для Епіцентру попіариться хоче - піараст !!!!
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26.11.2021 15:56 Ответить
+5коп от Радио Свобода https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30391441.html

 Небольшой фрагмент ахметовской империи:
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26.11.2021 16:15 Ответить
дагаваривался с Байденом зеЧМО...а уголь купил ахметка для своего ДТЭК??? как интересно))))
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26.11.2021 15:58 Ответить
а чого я не президент? я теж вугілля вагонами купляв. не один пароплав сумарно...
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26.11.2021 15:59 Ответить
понимаете, сейчас купить уголь нигде не возможно. только зеля уломал байдена чтоб тот из запасов пару барж подкинул, а то зима на носу а зеленые угля не осилили купить
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26.11.2021 15:59 Ответить
Купили у казахов
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26.11.2021 17:00 Ответить
ахметов поручил зеле поговорить за цену с американцами?
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26.11.2021 16:02 Ответить
Да...!! Брехло, оно и в Африке брехло!! С голой жопой вместе с барыгой Шмаргалём и он договорился!!! Да За такие бабки сегодня и настоящую королеву .тебе на дом .......сегодня привезут!!
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26.11.2021 16:06 Ответить
Байден займався з вова...чькою контрактами ДТЕК на вугілля???
За що гундосить цей обнюханий папуга???
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26.11.2021 16:17 Ответить
нашел чем хвастать - это даже не уровень министра...
в лучшем случае - какого-нибудь главы департамента в министерстве..
ну и коллективчик он нанял, вот позорище.
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26.11.2021 16:20 Ответить
Це локшина на вуха ідіотам. Як ви собі уявляєте ці домовленості? Байден, чи хтось там може відкрито наказати бізнесмену продати вугілля в якусь країну по домовленій ціні із порушенням закону!? За законом, всі продають вугілля в інші країні виключно через біржу!!! Що за фуйню він несе!?
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26.11.2021 16:25 Ответить
Купівля вугілля в Америці, гречки в Китаю! Чекаємо закупівлю пшениці з Єгипту, картоплі та сала з м'ясом - з Білорусії та Польщі, молока з Європи, цукрового буряка та інших звичних продуктів теж не буде з "дому".
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26.11.2021 16:52 Ответить
Это "типа" купил с "черного входа" ?
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26.11.2021 18:00 Ответить
хорошо.
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26.11.2021 19:23 Ответить
 
 