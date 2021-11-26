Великобритания планирует перебросить сотни единиц техники в Германию на случай войны с Россией, - The Times
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Командование армии Великобритании перебросит сотни единиц техники на новую базу НАТО в ФРГ в Зеннелагере возле города Падеборн (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), что улучшит реагирование Лондона во время гипотетического конфликта с Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает издание The Times.
"В рамках крупнейшей за последние 20 лет трансформации военной службы армия хочет разместить бригаду в 250 (единиц техники - ред.) ближе к Восточной Европе на случай войны с Россией", - отмечает газета.
The Times напоминает, что после того как британские войска в 2010 году покинули ФРГ, речь идет о кардинальной смене стратегии – обратно в Германию отправятся сотни единиц техники, включая танки и беспилотники.
База передового развертывания НАТО в ФРГ станет одним из трех региональных форпостов для британских военных – наряду с Кенией и Оманом. Командующий полевой армией генерал-лейтенант Ральф Вуддисс отметил, что таким образом британская армия сможет действовать более оперативно.
"Я особенно указываю на ФРГ, где мы выдвигаем вперед значительное количество бронетехники", - сказал он.
Как в свою очередь заявили The Times источники в британской армии, "вместо того чтобы базировать все силы на территории Соединенного Королевства и перебрасывать их через Ла-Манш, они будут размещены ближе к передовой, так что (Великобритании - ред.) не придется сажать их все на корабли".
По данным источников газеты, такие силы размером с бригаду будут включать в себя сотни единиц техники, включая модернизированные танки Challenger 3, бронетранспортеры Boxer, бронемашины Ajax, артиллерию, машины разминирования, беспилотники, топливозаправщики. Источники подчеркнули, что подобные силы должны быть готовыми действовать в любой момент по всей Европе, включая Эстонию и Польшу.
В то же время, напоминает The Times, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что численность армии сократится с 82 тыс. до 73 тыс. человек.
Пожалуйста, подождите...
Что-то у них совсем туго с армией стало.
Він заявив у зв'язку з тим що Британія замінить роботами війскових. Це ж тобі не на набутилкіно-скалєнвставанії "баби єсчо наражают". Так що вистгчить сили кацапорабів *********** придушити.
А що до НАТО, так він і створювався як протидія росії, бо всі думали що вона ще після світової війни піде Європу захоплювати.
Немцы сделали ставку на ВИЭ. Т.е. они будут также строить газовые электростанции. Потребление газа Германией будет только расти
Полізе - отримає пі#дюлей по повній.... але навряд він полізе, так понти гопніка мокшанскіх балот.