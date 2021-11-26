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армия (8415) Великобритания (4269) Германия (6025) НАТО (8953) Россия (91317) Уоллес (180)

Великобритания планирует перебросить сотни единиц техники в Германию на случай войны с Россией, - The Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Великобритания планирует перебросить сотни единиц техники в Германию на случай войны с Россией, - The Times

Командование армии Великобритании перебросит сотни единиц техники на новую базу НАТО в ФРГ в Зеннелагере возле города Падеборн (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), что улучшит реагирование Лондона во время гипотетического конфликта с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает издание The Times.

"В рамках крупнейшей за последние 20 лет трансформации военной службы армия хочет разместить бригаду в 250 (единиц техники - ред.) ближе к Восточной Европе на случай войны с Россией", - отмечает газета.

The Times напоминает, что после того как британские войска в 2010 году покинули ФРГ, речь идет о кардинальной смене стратегии – обратно в Германию отправятся сотни единиц техники, включая танки и беспилотники.

База передового развертывания НАТО в ФРГ станет одним из трех региональных форпостов для британских военных – наряду с Кенией и Оманом. Командующий полевой армией генерал-лейтенант Ральф Вуддисс отметил, что таким образом британская армия сможет действовать более оперативно.

"Я особенно указываю на ФРГ, где мы выдвигаем вперед значительное количество бронетехники", - сказал он.

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Как в свою очередь заявили The Times источники в британской армии, "вместо того чтобы базировать все силы на территории Соединенного Королевства и перебрасывать их через Ла-Манш, они будут размещены ближе к передовой, так что (Великобритании - ред.) не придется сажать их все на корабли".

По данным источников газеты, такие силы размером с бригаду будут включать в себя сотни единиц техники, включая модернизированные танки Challenger 3, бронетранспортеры Boxer, бронемашины Ajax, артиллерию, машины разминирования, беспилотники, топливозаправщики. Источники подчеркнули, что подобные силы должны быть готовыми действовать в любой момент по всей Европе, включая Эстонию и Польшу.

В то же время, напоминает The Times, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что численность армии сократится с 82 тыс. до 73 тыс. человек.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
Єдина загвоздка - краще б в Україну.
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26.11.2021 15:29
+14
А не служили би українці у російській армії, то історія россії закінчилася би у 1709 році під Полтавою.
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26.11.2021 15:37
+12
Краще було би, якщо Велика Британія перекинула сотні одиниць техніки в Україну
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26.11.2021 15:31
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Правила форума Совет форумчан
краще б в якесь кірпотіно
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26.11.2021 15:27 Ответить
Єдина загвоздка - краще б в Україну.
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26.11.2021 15:29 Ответить
таки да! непонятна логика Великобритании: намечается война Украины с москальной ордой, а технику перекидывают в Германию
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26.11.2021 16:02 Ответить
Да марионетки они, вот и весь сказ!
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26.11.2021 18:35 Ответить
чтобы рядовой британский избиратель понимал зачем Британия вступает в войну - потому что там наши солдаты а то иначе скажет а сдались мне эти фрицы
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26.11.2021 19:04 Ответить
От границ Германии до Украины не такое большое расстояние для современной армии
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26.11.2021 19:48 Ответить
Перебросят в Украину, насчнётся срач со стороны Рашки. А так потихоньку перемещают. Когда понадобится, будет уже рядом
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26.11.2021 22:52 Ответить
Так срач и не прекращается. Пох на него
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27.11.2021 00:35 Ответить
Там він вже кацапам закрутив норм., а буде ще.
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26.11.2021 16:34 Ответить
Немного промазали .
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26.11.2021 15:30 Ответить
Краще було би, якщо Велика Британія перекинула сотні одиниць техніки в Україну
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26.11.2021 15:31 Ответить
Повірте Британські командувачі війск знають краще за Вас що краще.
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26.11.2021 15:36 Ответить
со стороны так не выглядит
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26.11.2021 16:03 Ответить
Сколькими армиями вы командовали? Red Alert и Star Craft не в счет
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26.11.2021 16:07 Ответить
То й добре.
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26.11.2021 16:27 Ответить
Так, на бензине экономия.
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26.11.2021 15:32 Ответить
Оно немчуре так надо,как мёртвому припарка.
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26.11.2021 15:34 Ответить
***** думало що тільки воно вміє "м'язами гратися ".
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26.11.2021 15:35 Ответить
А не служили би українці у російській армії, то історія россії закінчилася би у 1709 році під Полтавою.
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26.11.2021 15:37 Ответить
беда Украины в том,что слишком много было в нашей истории колаборантов
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26.11.2021 16:05 Ответить
В то же время, напоминает The Times, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что численность армии сократится с 82 тыс. до 73 тыс. человек. Источник: https://censor.net/ru/n3301829


Что-то у них совсем туго с армией стало.
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26.11.2021 15:38 Ответить
Кацап брехати тут тобі не вийде!
Він заявив у зв'язку з тим що Британія замінить роботами війскових. Це ж тобі не на набутилкіно-скалєнвставанії "баби єсчо наражают". Так що вистгчить сили кацапорабів *********** придушити.
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26.11.2021 16:30 Ответить
Тупое лаптеногое
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26.11.2021 19:50 Ответить
Так каждый солдат за 25 козломордых
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27.11.2021 00:37 Ответить
Краще б в Україну. Путін же не ідіот - щоб нападати на країну-члена НАТО.
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26.11.2021 15:40 Ответить
Є сумніви, що не ідіот. У цієї війни всього один фінал - росію буде знищено. Або українцями, або світом якщо Україна буде захоплена.
А що до НАТО, так він і створювався як протидія росії, бо всі думали що вона ще після світової війни піде Європу захоплювати.
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26.11.2021 17:01 Ответить
наивный - никто впрягаться реально за нас не будет, оружие и техника в лучшем случае придёт...
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26.11.2021 17:47 Ответить
Это тебе ***** сказало? Так уже впряглись
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26.11.2021 19:51 Ответить
Воины Ещё СП2 не запустили, а уже вой стоит, что Украину транзита агрессорского газа лишают. С кем вы воевать собрались? Сидите на попе ровно и не отсвечивайте, за вас большие дяди порешают. О результате сообщат.
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27.11.2021 08:28 Ответить
вы бы лучше подумали где газ будет брать германия... типа, шоб население не плакало...
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26.11.2021 15:42 Ответить
Из СП2 будут брать. Шольц ещё год назад говорил, что газопровод - это чисто коммерческий проект, а отдельные критикующие получают российского газа больше, чем Германия.
Немцы сделали ставку на ВИЭ. Т.е. они будут также строить газовые электростанции. Потребление газа Германией будет только расти

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27.11.2021 08:41 Ответить
и во время войны?...
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27.11.2021 10:06 Ответить
Во время какой войны?
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27.11.2021 17:51 Ответить
которая в заголовке
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27.11.2021 22:20 Ответить
Россия стратегический партнер ФРГ, которая накачивает Мордор деньгами, не понимаю кого собирается защищать Британия (если журналюги не переврали информацию)?
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26.11.2021 15:43 Ответить
ты отстал от жизни: новое правительство Германии не считает ******** партнером
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26.11.2021 16:06 Ответить
то нe так поняв нову владу. двулiчiє - iхнє другe Я
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26.11.2021 16:10 Ответить
тю a чого до нiмeччини? вони нe пукнуть проти рашки? полякам дiстанeться по повнiй. вжe дiстається!
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26.11.2021 16:09 Ответить
Тому й до Німеччини, що самі фріци не пукнуть.
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26.11.2021 16:20 Ответить
Про війну з росією на Заході вже відкрито говорять, чого раніше не було.
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26.11.2021 16:19 Ответить
Це натяк ***** що вже жартувати з їм ніхто не буде.
Полізе - отримає пі#дюлей по повній.... але навряд він полізе, так понти гопніка мокшанскіх балот.
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26.11.2021 16:33 Ответить
А чого не в Чилі перекинути?
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26.11.2021 16:28 Ответить
А що й там кацаи поблизу вже?
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26.11.2021 16:31 Ответить
Як гарно пилають кацапов перд@ки від таких новин! Навіть тут на Цензорі.
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26.11.2021 16:35 Ответить
Друга Світова холодна війна розпочалась!
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26.11.2021 17:48 Ответить
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26.11.2021 18:10 Ответить
Лучший вариант - Литва, Латвия, Эстония - хотя там есть танковые ударные группы США . Надежда на приказ от королевы - ё..баните ***** - Британия, не Германия, проживёт без росийского газа.
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26.11.2021 19:40 Ответить
Знаете что я вижу? Войну Олигархата за влияние. И это не на благо страны! А эта новость высосана из пальца... Сегодня написали что Бриты помогут Германии, а завтра что Франция поможет Польше, потому что эти соглашения подписаны годами назад, а то и десятками лет назад. Но в нужный момент это надо объявить
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26.11.2021 22:11 Ответить
ну хватит уже тянуть, уничтожайте этот мирок он себя изжил
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26.11.2021 23:18 Ответить
Я тебе сейчас один умный вещь скажу, ты только не обижайся Тут многим кажется, что страны G7 впрягаются за Украину. Так вот, впрягаются не за нее, а за свои текущие геополитические интересы. Если их геополитические интересы совпадают с интересами патриотов и таковыми себя считающих, они кричат перемога, если нет, кричат зрада. Вот и все.
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27.11.2021 09:49 Ответить
 
 