Зеленский исключает силовой сценарий возвращения Донбасса: Мы не можем потерять всю нашу армию
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Президент Владимир Зеленский исключает возможность силового разрешения конфликта на Донбассе.
Об этом глава государства сообщил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.
"Вероятность эскалации есть (со стороны РФ. – Ред.)", – отметил Зеленский.
"Считаю, что политические силы, которые говорят, что нам сегодня нужно идти войной, мне кажется, точно не думают о нашей армии. Куда-то идти мы сейчас не будем. Я считаю, что люди прежде всего. Мы не можем потерять всю нашу армию... Это сегодня невозможно", - добавил Зеленский.
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+25 iMedvedeff
показать весь комментарий26.11.2021 15:39
+24 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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+22 Леонід Мефодовський
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*уйло тільки й мріє, щоб зайти, маючі компру на зеідіота. А шо, воно ще не зайшло?! Чи криворогатий придурок цей момент пронюхав по кацабських саунах?!
Цікаво, скільки років ув'язнення цей Оманський Додік вже "напрацював"????