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Зеленский (16567) Северный поток (1428)

"Северный поток-2" – это большая трагедия для нас. Он может стать еще одним ресурсом, который будет использовать РФ в переговорах, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Северный поток-2" – не просто бизнес, он может стать еще одним рычагом давления на Украину в переговорном процессе с Россией, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он сообщил во время прессмарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Я хотел бы, чтобы "Северный поток" был не просто оружием России и не просто бизнесом между некоторыми странами Европы, включая Германию и Россию. Это не просто бизнес, для нас это большая трагедия. Мы можем получить еще один ресурс, которым будет пользоваться Россия в переговорном дипломатическом процессе между нашими странами. Поэтому я хочу, чтобы там было все согласно законодательству, чтобы мы были защищены, а Соединенные Штаты делали все, чтобы не снимать санкции", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о переговорах с РФ по транзиту газа: "Мы сказали, что снизим себестоимость - будет меньше, чем любым потоком, но Россия на это не пошла"
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Топ комментарии
+2
Мудрий не все каже, що знає, а дурень не все знає, що каже.
Українське прислів'я
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26.11.2021 15:53
+1
очень интересно на говнорейтинги зечмо глянуть после сегодняшнего цирка
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26.11.2021 15:57
+1
Треба було бити у всі дзвони коли будівництво потоку планувалось , та на початковій стадії будівництва. Але Порошенко все проморгав.
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26.11.2021 17:00
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Що ж ти за це згадав лише через два роки???
Розвіднилось, скрізь кокаїновий пил???
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26.11.2021 15:53 Ответить
Отого розуму наче і в мене побільшало - чую, принаймні, що голова поважчала.
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26.11.2021 15:54 Ответить
Мудрий не все каже, що знає, а дурень не все знає, що каже.
Українське прислів'я
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26.11.2021 15:53 Ответить
А Турция построит газопровод к месторождению в Черном море в 2022 году .
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26.11.2021 15:57 Ответить
очень интересно на говнорейтинги зечмо глянуть после сегодняшнего цирка
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26.11.2021 15:57 Ответить
3,25%
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26.11.2021 16:02 Ответить
С МИНУСОМ
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26.11.2021 16:15 Ответить
татишо!
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26.11.2021 16:03 Ответить
Так благодаря зеленому дегенерату и стал возможен сп-2.
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26.11.2021 16:14 Ответить
Володя!!!! Альо!!! Повернись в реальність. Якщо запустять північний потік-2, то переговорів більше не буде

сказочний до...б
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26.11.2021 16:18 Ответить
Златоуст ти наш, *ля.
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26.11.2021 16:18 Ответить
что то сегодня много новостей от членограя, не уж то все плохо?
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26.11.2021 16:28 Ответить
ОДНО ГО МАЛІША В ПОДМОСКОВЬЕ! ИНИ КАКОЙ ВОЙНІ И НИ КАКИХ СЛОВ! СДЕЛАЙ ИЛИ КУПИ!!!
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26.11.2021 17:27 Ответить
Треба було бити у всі дзвони коли будівництво потоку планувалось , та на початковій стадії будівництва. Але Порошенко все проморгав.
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26.11.2021 17:00 Ответить
Порошенко тут не причем. Поток начали строить при Трампе. Трамп друг Путина и он сделал все, чтобы дать построить поток до конца своего срока.
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26.11.2021 18:14 Ответить
Це проблема, а не трагедія. Трагедія це Бєня при владі зі своєю підставною мавпою.
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26.11.2021 18:29 Ответить
 
 