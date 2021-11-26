"Северный поток-2" – это большая трагедия для нас. Он может стать еще одним ресурсом, который будет использовать РФ в переговорах, - Зеленский

"Северный поток-2" – не просто бизнес, он может стать еще одним рычагом давления на Украину в переговорном процессе с Россией, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он сообщил во время прессмарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Я хотел бы, чтобы "Северный поток" был не просто оружием России и не просто бизнесом между некоторыми странами Европы, включая Германию и Россию. Это не просто бизнес, для нас это большая трагедия. Мы можем получить еще один ресурс, которым будет пользоваться Россия в переговорном дипломатическом процессе между нашими странами. Поэтому я хочу, чтобы там было все согласно законодательству, чтобы мы были защищены, а Соединенные Штаты делали все, чтобы не снимать санкции", - сказал Зеленский.

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