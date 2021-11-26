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Новости Политика Украины Правосудие Конституционный кризис
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Зеленский (16567) КС (2131) судья (2576) Тупицкий (232) Жернаков (50)

Назначение Зеленским двух судей КС нарушает договоренность ОП с западными партнерами, - Жернаков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Назначение Зеленским двух судей КС нарушает договоренность ОП с западными партнерами, - Жернаков

Назначение Зеленским двух судей Конституционного Суда вместо Тупицкого и Касминина нарушает договоренность Офиса президента с западными партнерами.

Об этом на своей странице в фейсбуке заявил координатор Общественного совета добродетели, председатель правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"Только что на пресухе Зеленский сказал, что назначил двух судей Конституционного Суда. Указов еще нет, но очевидно речь идет о назначении "вместо" Тупицкого и Касминина.

О крайней опасности этого неоднократно предупреждали Зеленского публично все мы, а непублично – куча дипломатов высочайшего уровня. Только позавчера услышал от представителей дипкорпуса, что с ОП достигнуто джентльменское соглашение о том, что судей КСУ до истечения полномочий Тупицкого и Касминина не будут назначать", - написал Жернаков.

По мнению юриста, Зеленский и его Офис в очередной раз не выполняют взятые обязательства перед Западом.

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"Вот это - цена договоренностям с Зеленским и его офисом. Причем как в отношении КСУ, так и других вещей. Например, конкурса в САП, который Зеленский письменно обещал разблокировать МВФ, а еще лично Байдену три месяца назад.

США нам - тонны боеприпасов, оружие и помощь вне очереди на миллиарды. Мы - не можем выполнить элементарное обещание и собственную Конституцию, что нам в первую очередь и нужно", - отмечает Жернаков.

От такой позиции власти исчезает доверие к Украине в целом, подчеркивает юрист.

"Хуже всего во всем этом, что в результате как на дикарей наши ключевые международные партнеры смотрят не на Зеленского и его людей. А нас нас всех. Ведь мы же в конце концов за них всех голосовали и так или иначе их в эти офисы и привели".

Поздравляю, у нас теперь на 6 мест по квоте президента – 8 судей. И делегитимизированный на 9 лет Конституционный Суд. Потому что кому-то очень хочется поскорее иметь в КСУ ручных судей", - отмечает Жернаков.
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Топ комментарии
+4
Як же погано,що у нас немає дієвої процедури імпічменту президента!!!Зняти президента законно і без заворушень немає шляху,а Майдан-це фактор дестабілізації країни.І що ж робити в цій ситуації?
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26.11.2021 16:20
+2
Я вірив, я знав,
Що настане ця дата -
Від світлого будня
До світлої мрії
Мене понесе
Кольорово-строката
Повітряна куля
Шизофренії.
Юрко ПОЗАЯК
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26.11.2021 16:15
+2
Тупицького потрібно було знімати по процедурі, передбаченій Законом.
Шевчука же таким чином зняли!
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26.11.2021 16:27
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Я вірив, я знав,
Що настане ця дата -
Від світлого будня
До світлої мрії
Мене понесе
Кольорово-строката
Повітряна куля
Шизофренії.
Юрко ПОЗАЯК
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26.11.2021 16:15 Ответить
Брехливий ЗЄіла, як і всі його паперєдніки.
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26.11.2021 16:16 Ответить
Він окрім єрмака та хутіна нікому нічого нє_должен.
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26.11.2021 16:18 Ответить
Цeнзор покажи двобiй бутусов-**********! чи бутусов щe до компа нeдобрався пiсля питання?

ЩОЙНО! СКАНДАЛ на прес-марафоні Зеленського: БУТУСОВ викриває брехню

https://www.youtube.com/watch?v=zJUQwRBEahIй
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26.11.2021 16:20 Ответить
пiсляслово бутусова
БУТУСОВ: Зеленський влаштував ганебний спектакль
https://www.youtube.com/watch?v=zJUQwRBEahI
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26.11.2021 16:21 Ответить
Як же погано,що у нас немає дієвої процедури імпічменту президента!!!Зняти президента законно і без заворушень немає шляху,а Майдан-це фактор дестабілізації країни.І що ж робити в цій ситуації?
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26.11.2021 16:20 Ответить
Увімкнув турборежим по остаточному відриванню України від цивілізації.
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26.11.2021 16:23 Ответить
Тупицького потрібно було знімати по процедурі, передбаченій Законом.
Шевчука же таким чином зняли!
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26.11.2021 16:26 Ответить
Тупицького потрібно було знімати по процедурі, передбаченій Законом.
Шевчука же таким чином зняли!
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26.11.2021 16:27 Ответить
Той рейтинг уже на небесах, а не на землі
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26.11.2021 16:39 Ответить
Очень мощная пресс конференция Президента Зеленского. Молодец! Все увидели как Президент Зеленский переживает за Украину
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26.11.2021 16:30 Ответить
Бо ми ж зрештою за них усіх голосували і так чи інакше їх в ці офіси і привели

Ось не треба казати за всіх. Не ми, а ви голосували за них. Бо ми знали, що як би не було, а гірше може бути. І ми не хотіли хоч поржати. Не хотіли здавити свою країну, а боронити.
А тепер слухайте брехню в кожному слові, в кожній дії, хоч обіржіться.
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26.11.2021 16:30 Ответить
алe ти - мeншiсть яка нe голосувала всe-рiвно в одному болотi iз бiльшiстю яка тeбe туди затягла. i вигрiбати всe-рiвно разом.
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26.11.2021 16:34 Ответить
А як там з законом? Хто і на яку кількість призначень має право?
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26.11.2021 16:34 Ответить
жернаковиопзж це сепаратисти котрі брехнею хочуть задурманити людей
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26.11.2021 16:36 Ответить
 
 