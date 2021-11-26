Термомодернизация Украины будет стоить 300 млрд грн, в ближайшие 3 года мы планируем потратить на эту программу 100 млрд грн, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу термомодернизации жилищного многоэтажного фонда страны и общественных зданий в 100 млрд грн на ближайшие три года.
Об этом он сообщил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.
"Реформа по термомодернизации всех многоэтажных домов для государства будет стоить 300 млрд грн. Это сложная реформа, таких средств в Украине сегодня нет. Но для меня и будущей власти это единственный выход и единственная, важнейшая на сегодня, реформа для энергонезависимости государства". Я думаю, мы можем это сделать. В ближайшие три года эта сумма будет составлять 100 млрд грн", – сказал Зеленский.
Президент добавил, что план реализации указанной программы должен быть расписан на пять лет из-за возможного прекращения транзита газа по Российской Федерации в 2025 году.
"Вызов №1 - 2025 год, когда истекает контракт на транзит газа. Думаю, это будет сложный момент, поэтому мы должны быстро внедрять реформу термомодернизации. И не так, как было раньше – 10, 20, 30 домов. Мы продемонстрируем серьезные шаги в термомодернизации на следующий год и через год… Это будет несколько тысяч многоэтажек в ближайшие два года. На этом примере мы покажем, что такие дома потребляют вдвое меньше газа", - отметил Зеленский.
По его словам, специалисты Офиса президента и Министерства экономики уже работают, они будут курировать только реформу термомодернизации.
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Україна придбає 22 літаки Airbus для обіцяної Зеленським авіакомпанії,... откуда денежки?
а то мир палацам, а хатам війна получається
адже квартири приватизовані...а повеховість, одним власникам над іншими, не надає переваг або пільг
Вы сделайте как в Польше - на каждой батарее счетчик и люди платят за себя, а не за губную помаду секретутки ЖмерынкаТеплоЭнерго. Они тогда или себя утеплять, или краны на батареях прикроют. Но тогда хозяева зеленых убытки понесут.
Похоже таймер включен, кто раньше уйдет в забвение - Украина или Зеленый наполеончик.
Але ж все одно напевне більшість газу споживає приватний сектор.
Но для этого население не должно быть быдлом бессловесным!
А у нас как был колхоз в гетто, так и остался кибуц в стране дураков.