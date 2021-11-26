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Зеленский (16568) модернизация (155) энергетика (2036) энергоэффективность (113)

Термомодернизация Украины будет стоить 300 млрд грн, в ближайшие 3 года мы планируем потратить на эту программу 100 млрд грн, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Термомодернизация Украины будет стоить 300 млрд грн, в ближайшие 3 года мы планируем потратить на эту программу 100 млрд грн, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу термомодернизации жилищного многоэтажного фонда страны и общественных зданий в 100 млрд грн на ближайшие три года.

Об этом он сообщил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"Реформа по термомодернизации всех многоэтажных домов для государства будет стоить 300 млрд грн. Это сложная реформа, таких средств в Украине сегодня нет. Но для меня и будущей власти это единственный выход и единственная, важнейшая на сегодня, реформа для энергонезависимости государства". Я думаю, мы можем это сделать. В ближайшие три года эта сумма будет составлять 100 млрд грн", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что план реализации указанной программы должен быть расписан на пять лет из-за возможного прекращения транзита газа по Российской Федерации в 2025 году.

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"Вызов №1 - 2025 год, когда истекает контракт на транзит газа. Думаю, это будет сложный момент, поэтому мы должны быстро внедрять реформу термомодернизации. И не так, как было раньше – 10, 20, 30 домов. Мы продемонстрируем серьезные шаги в термомодернизации на следующий год и через год… Это будет несколько тысяч многоэтажек в ближайшие два года. На этом примере мы покажем, что такие дома потребляют вдвое меньше газа", - отметил Зеленский.

По его словам, специалисты Офиса президента и Министерства экономики уже работают, они будут курировать только реформу термомодернизации.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Та ему спистеть как дурному с горы скатиться.
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26.11.2021 17:00
+7
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26.11.2021 16:51
+4
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26.11.2021 17:15
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26.11.2021 16:51 Ответить
і +
Україна придбає 22 літаки Airbus для обіцяної Зеленським авіакомпанії,... откуда денежки?
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26.11.2021 16:55 Ответить
Та ему спистеть как дурному с горы скатиться.
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26.11.2021 17:00 Ответить
Візьме в лізинг - ******* авіакомпанії практично ніколи не купують літаки.
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26.11.2021 17:01 Ответить
задля теплозбереження на кожного українця має бути витрачена одинакова сума: як на утеплення багатоповерхівок, так і на зниження тепловитрат у малоповерховій забудові...
а то мир палацам, а хатам війна получається
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26.11.2021 17:02 Ответить
Мова про реконструкцію багатоповерхівок під автономне опалення квартир, а не про оце недолуге "утеплення".
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26.11.2021 17:08 Ответить
авжеж...мова про одинакові витрати на кожного українця з автономним опаленням...
адже квартири приватизовані...а повеховість, одним власникам над іншими, не надає переваг або пільг
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26.11.2021 17:15 Ответить
В Ужгороді кожен за свій рахунок автономку встановлював і "центральні" труби зрізав. Треба було три дозволи : міськрада , Жрер та Газове. І всюди якісь підводні каміння були
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26.11.2021 17:47 Ответить
Ніхто не буде робити масову реконструкцію під автономку)
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26.11.2021 20:43 Ответить
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26.11.2021 17:15 Ответить
та по ходу воно ваще обдолбаное вусмерть и несет, шо попало, но головне то, шо приход пошел
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26.11.2021 17:17 Ответить
У большинства домов все еще центральное отопление и хоть как его утепляй но меньше газа дом потреблять не будет.))
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26.11.2021 17:21 Ответить
Не меньше газа, а меньше тепловой энергии. Меньше газа котельная будет потреблять, если дома утеплить и оборудовать автоматикой (погодным регулированием)
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26.11.2021 20:45 Ответить
Зебилы в своем репертуаре - на 100 млрд. грн решили пенопласта раздерибанить.
Вы сделайте как в Польше - на каждой батарее счетчик и люди платят за себя, а не за губную помаду секретутки ЖмерынкаТеплоЭнерго. Они тогда или себя утеплять, или краны на батареях прикроют. Но тогда хозяева зеленых убытки понесут.
Похоже таймер включен, кто раньше уйдет в забвение - Украина или Зеленый наполеончик.
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26.11.2021 17:27 Ответить
Ідея хороша, а вартість? Це скоріше не лічильники а розподілювачі тепла, їх наче і зараз можна ставити якщо більше половини будинку, тільки це не дуже цікаво обслуговуючим організаціям, бо тоді контроль і розрахунки сильно ускладнюються.
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26.11.2021 17:49 Ответить
Это приборчик, похожий на старый мобильник, который прикреплен в к каждой батарее отопления в квартире. И он передает показания на счетчик, который расположен в прихожей. А тот передает данные в контору. Это люди для людей так делают. А у нас хитрожопые с быдла деньгу сшибают! Как в общей камере - одни в трусах возле батареи парятся, а другие у двери от колотуна зубами чечетку играют. А счет за тепло на всех один!
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27.11.2021 10:07 Ответить
Ну так, розподілювач тепла, мірють температуру батареї і потім спожите тепло умовно ділиться на "градусо-суткі", не стикався з ними, але в українських реаліях зразу виникають питання, а чи не змінили мешканці батареї, а наскільки коректно розраховується зміна тиску з поверховістю і витратою теплоносія через батареї в будинках де баланс. клапанів тиску немає, наскільки ці прилади стійкі проти людського креативу... та і взагалі щоб коректно по ним рахувати це треба спеціаліста
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27.11.2021 17:20 Ответить
Хоча пробувати можна, навряд чи це буде гірше за існуючі методики розрахунку де квартири без лічильників.
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27.11.2021 17:22 Ответить
Пусть хотя бы общедомовые теплосчетчики доустанавливают там, где их еще нет.
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26.11.2021 20:48 Ответить
Ну ок, ідея непогана, для початку хай впровадять теплопункти. А ще раніше можна зменшити зріз температурного графіку градусів до 45. Потім, або утеплення або рекуперація вентиляційного повітря, індивідуальні котельні у дворах. Хз...
Але ж все одно напевне більшість газу споживає приватний сектор.
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26.11.2021 17:43 Ответить
Зачем утеплять панельные дома? Их нужно сносить...
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26.11.2021 18:02 Ответить
А новые за чей счет строить? У Зеленского пусто в бюджете. Людей на улицу никто не будет выселять.
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26.11.2021 18:12 Ответить
Какое отношение к стройкам имееи Зеленский?
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27.11.2021 09:23 Ответить
Частные компании врядли этим будут заниматься. Это должна быть государственная программа реновации.
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27.11.2021 18:11 Ответить
Алэ, грошеняток нет. От, як бы, нэ оцэ алэ, а так все верно. Мриять, даже президенту не запрещено.
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26.11.2021 18:06 Ответить
Стоимость можно сказать копеечная - по дешевому смартфону на каждую батарею и один ройтер в прихожей. Причем ставят фирмы, которые снабжают теплом - т.с. обязанность взвешивать селедку лежит на продавце, еще с времен Святого рыбака Петра! Потребитель может только проверить, в любой момент.
Но для этого население не должно быть быдлом бессловесным!
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26.11.2021 19:27 Ответить
Что за ройтер?
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26.11.2021 20:49 Ответить
Собирает данные с датчиков на батереях и передает их через ВАй ФаЯ на фирму, которая продает отопление. Три мобилы и роутер! У моей родственницы в Польше трехкомнатная квартира социалистической постройки, с вертикальной разводкой.
А у нас как был колхоз в гетто, так и остался кибуц в стране дураков.
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27.11.2021 10:00 Ответить
 
 