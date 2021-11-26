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Новости Политика Украины
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Зеленский (16568) Ермак Андрей (1187) Офис Президента (1695) Татаров Олег (350)

Конфликта интересов между Ермаком и Татаровым нет. Когда был горячий момент – глава ОПУ сказал ему, чтобы доказывал невиновность, – Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Конфликта интересов между Ермаком и Татаровым нет. Когда был горячий момент – глава ОПУ сказал ему, чтобы доказывал невиновность, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя восстановление полномочий заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова по взаимодействию с правоохранительными органами, сообщил, что конфликта интересов между ним и главой Офиса президента Андреем Ермаком нет.

Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Татаров работает заместителем (Ермака – Ред.). У него есть ответственность. Его выбирает глава Офиса президента, потому что это его кадры. Я назначаю… Это человек, который отвечает за взаимодействие с правоохранительными органами. Я знаю, что когда было то дело, когда был горячий момент, Андрей Ермак ему сказал: смотри – у тебя такая ситуация, ты должен доказать, что ты не виноват в этом деле и на этот период в каких-то полномочиях ты будешь ограничен", - сказал Зеленский.

По мнению Зеленского, такое решение Ермака было справедливым.

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В тоже время глава государства добавил, что не обращал внимания на момент, когда полномочия Татарова были восстановлены (летом 2021 года - Ред.).

Отвечая на уточняющий вопрос означает ли это, что конфликта интересов между Татаровым и Ермаком больше нет, Зеленский ответил: "Да".

"Кто-то должен отвечать за этот блок (правоохранительные органы – Ред.). Вы тоже должны это понять. Я не говорю хорошо или плохо он работает. Общество требует результатов, и я от Ермака требую результатов. Эти результаты должны быть и делаться быстро. Они делаются серьезными шагами и ответственностью", - добавил президент.
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Топ комментарии
+9
в принципе да. там голова от опы не отличима и хто откуда растёт тоже уже всем понятно))
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26.11.2021 17:33
+9
Честно говорю, пока это недоразумение не закончит свой понос , не включу телевизор.
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26.11.2021 17:35
+5
Чуєте, а як вони схожі рилами...оцей дербмак і тартаров..
Може родичі ?
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26.11.2021 17:40
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в принципе да. там голова от опы не отличима и хто откуда растёт тоже уже всем понятно))
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26.11.2021 17:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=60OT6o_Dmuw
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26.11.2021 20:29 Ответить
#Портников #зеленський #бутусов
Зеленcький: тріумф неадекватності | Віталій Портников
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26.11.2021 20:29 Ответить
Честно говорю, пока это недоразумение не закончит свой понос , не включу телевизор.
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26.11.2021 17:35 Ответить
як нюха
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26.11.2021 20:40 Ответить
Чуєте, а як вони схожі рилами...оцей дербмак і тартаров..
Може родичі ?
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26.11.2021 17:40 Ответить
Какой же там конфликт? Оба агенты }{уйла и бывшие кореша Хама.
Правда, Подоляк круче- тот у самого Юры Енакиевского дела решал...
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26.11.2021 17:44 Ответить
он был горячкою бальной
и взгляд сматрел бальшою мукой
а кто-то бабки загребал
иво простергнутотою рукой
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26.11.2021 17:51 Ответить
Не знаю,як вам,але мені дуже цікавий термін : "конфлікт інтересів"! Питається - який же конфлікт,як мається на увазі ПОВНИЙ збіг???!!! Наприклад,як чоловік начальник підприємства,а жінка головний бухгалтер,то хто тут з ким конфліктує??? Хіба що на сексуальному підгоунтті!
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26.11.2021 17:59 Ответить
Бурба аферист, а Татаров ангел? Лох ти.
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26.11.2021 18:00 Ответить
На нашу голову наслали чмо позорное.
Это чмо обвиняет всех.
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26.11.2021 18:03 Ответить
Никто не виноват ни в чем. Все изначально свободны.
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26.11.2021 18:25 Ответить
путен щас просто в ауте и от досады и зависти рвет последние волосы на голове после того беспримерного успеха. которого добился зеля своим пресс-марафоном
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26.11.2021 20:30 Ответить
Звідки конфлікт-обидва виродки на "службі" Кремля,обидва вороги України і працюють на її знищення,обох покриває Зеленський!
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26.11.2021 20:43 Ответить
Блін, шо цей ідіот квартальний з себе виригує?! Його хтось контролює? Воно ж недієздатне! Де ж та дитина, яка нарешті скаже, шо наш, тіпо, король є ГОЛИЙ ! Та ще й імбєцил кончєний!
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26.11.2021 20:57 Ответить
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26.11.2021 21:26 Ответить
Андрій Смолій

3 ч. ·



Зеленський - це глухий кут держави Україна.

Зеленський - агресивна маса непрофесійних і профнепридатних людей, які ненавидять саме поняття Незалежної України.

Зеленський - це зневага до всього українського, починаючи з мови, яку він сьогодні черговий раз розтоптав на своєму псевдомарафоні.

За два з половиною роки (чому і був присвячений цей цирк) Зеленський не зробив НІЧОГО, крім знищення інституцій, законності та здорового глузду в державі.
Ми живемо в перманентному «кварталі», цирку та жасі. Кожен день - це новий провал для України. Кожна заява і дія - це знищений наш час в нашій державі.

Сьогоднішій треш - це останній цвях в здоровий глузд і будь яке майбутнє, якщо ми будемо далі так жити. Якщо будемо складовою постійного проросійського «серіалу» слуга народу.

Україна в глухому куті з цією владою. Україна в повній безвиході з зеленими, які вже мріють керувати і після 2024 року всіма незаконними методами, які вже апробовані в арсеналі тоталітарних держав. Далі буде трясти ще більше…
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26.11.2021 22:21 Ответить
Ошибочка вышла!Все представляют Зелинского идиотом, а мне кажется он просто предатель и прекрасно играет свою роль некомпетентного президента ! А на самом деле он очень компетентно разваливает страну!
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27.11.2021 01:11 Ответить
 
 