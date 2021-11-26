Конфликта интересов между Ермаком и Татаровым нет. Когда был горячий момент – глава ОПУ сказал ему, чтобы доказывал невиновность, – Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя восстановление полномочий заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова по взаимодействию с правоохранительными органами, сообщил, что конфликта интересов между ним и главой Офиса президента Андреем Ермаком нет.
Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Татаров работает заместителем (Ермака – Ред.). У него есть ответственность. Его выбирает глава Офиса президента, потому что это его кадры. Я назначаю… Это человек, который отвечает за взаимодействие с правоохранительными органами. Я знаю, что когда было то дело, когда был горячий момент, Андрей Ермак ему сказал: смотри – у тебя такая ситуация, ты должен доказать, что ты не виноват в этом деле и на этот период в каких-то полномочиях ты будешь ограничен", - сказал Зеленский.
По мнению Зеленского, такое решение Ермака было справедливым.
В тоже время глава государства добавил, что не обращал внимания на момент, когда полномочия Татарова были восстановлены (летом 2021 года - Ред.).
Отвечая на уточняющий вопрос означает ли это, что конфликта интересов между Татаровым и Ермаком больше нет, Зеленский ответил: "Да".
"Кто-то должен отвечать за этот блок (правоохранительные органы – Ред.). Вы тоже должны это понять. Я не говорю хорошо или плохо он работает. Общество требует результатов, и я от Ермака требую результатов. Эти результаты должны быть и делаться быстро. Они делаются серьезными шагами и ответственностью", - добавил президент.
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Може родичі ?
Правда, Подоляк круче- тот у самого Юры Енакиевского дела решал...
и взгляд сматрел бальшою мукой
а кто-то бабки загребал
иво простергнутотою рукой
Это чмо обвиняет всех.
3 ч. ·
Зеленський - це глухий кут держави Україна.
Зеленський - агресивна маса непрофесійних і профнепридатних людей, які ненавидять саме поняття Незалежної України.
Зеленський - це зневага до всього українського, починаючи з мови, яку він сьогодні черговий раз розтоптав на своєму псевдомарафоні.
За два з половиною роки (чому і був присвячений цей цирк) Зеленський не зробив НІЧОГО, крім знищення інституцій, законності та здорового глузду в державі.
Ми живемо в перманентному «кварталі», цирку та жасі. Кожен день - це новий провал для України. Кожна заява і дія - це знищений наш час в нашій державі.
Сьогоднішій треш - це останній цвях в здоровий глузд і будь яке майбутнє, якщо ми будемо далі так жити. Якщо будемо складовою постійного проросійського «серіалу» слуга народу.
Україна в глухому куті з цією владою. Україна в повній безвиході з зеленими, які вже мріють керувати і після 2024 року всіма незаконними методами, які вже апробовані в арсеналі тоталітарних держав. Далі буде трясти ще більше…