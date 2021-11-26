Зеленский сравнил отношения с Ахметовым с войной: Если кто-то стреляет – стрелять будем
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский сравнил отношения с олигархом Ринатом Ахметовым с войной и упрекнул его в том, что Ахметов "не смог защитить" Донбасс.
Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я - президент Украины, я никому не угрожаю, я могу только защищать. Но человек, когда он защищает... как происходит на фронте? Угрожаем ли мы кому-то на фронте? Нет. Мы защищаем согласно присяге. Военные защищают. Если кто-то стреляет" "Стрелять будем. Здесь так же. Я защищаю суверенитет, я защищаю должность "президент Украины". Им всем просто очень сложно понять, кто я", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что не приглашал Ахметова в свой офис, но, если тот захочет, может встретиться с ним и продемонстрировать записи, на которых говорится о возможном финансировании Ахметовым подготовки к государственному перевороту.
"Я не хочу быть партнерами ни в чем, мне это не нужно, мне не интересно. Я хочу просто, чтобы так оно было. Я не автократ и не диктатор. Я так понимаю свое положение и свой пост", – подчеркнул президент.
Зеленский упрекнул Ахметова в ситуации на Донбассе.
"Ринат Леонидыч – он может говорить: я не хотел, чтобы на Донбасс пришла оккупация. И он может говорить еще миллион раз об этом. Но он не смог защитить. И я не говорю, что он должен, это его личная жизнь. Ну, так вышло", - сказал он.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что окружение Ахметова пытается вовлечь его в подготовку государственного переворота. Военных, по его словам, к этому привлечь не пытались, поэтому речь идет именно о перевороте, а не о путче. Ахметов опроверг слова Зеленского о возможном участии в перевороте.
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Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мишы… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет!
Борцун, мля.
23 листопада 2021 Новим заступником голови офісу президента Андрія Єрмака, який відповідатиме за економічний блок, став 38-літній Ростислав Шурма.
У 2010 році Шурма обирався депутатом Донецької обласної ради від Партії регіонів.
Багато років Ростислав Шурма працював топменеджером підприємств бізнесмена Ріната Ахметова.
У 2019 році він балотувався до Верховної Ради шостим номером списку "Опозиційного блоку".
Цього року Ростислав Шурма став членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".
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Угадайте с одного раза что из этих двух определений защищает зеледент?
Рашотролли и подоляшавки, ау? Фас, твари.
Сьогодні ввечері через агресивну президентську охорону журналістку ледве не затоптали ногами. Після закінчення пресмарафону Володимира Зеленського охоронці спочатку розпихували кореспондентів, які проводжали президента до авто, а потім збили з ніг журналістку телеканалу «Прямий». Відео опублікував Телеграм-канал PavlovskyNews.
Президентові потрібно було прориватися через натовп журналістів, яких не пустили на захід.
Охорона Зеленського грубо відштовхувала представників ЗМІ. Через це біля кортежу утворилася тіснява. Під час неї й постраждала журналістка телеканалу «Прямий» - вона впала на бруківку.
https://youtu.be/DM8rO4tGnDo
Це мабуть протекли вже зовсім вовині памперси
а подивіться як лякається клован???
даааа... любов нарідна непердбачувана )))))
(і ще на відео задовбав якийсь ідіёт поплутавший "свято" і верещавший "Кличка геть" )))))))
ой... таке мілке чмо...шо смішно (й одночас плакать хочеться від нерозбірливості, тупості і впертості тих, хто нав"язав нам таке посміховисько в президенти... на яке диво вони розраховували? що від нього очікували - це така для мене загадка... нерзрозуміла)
Путь А
Шотландия - Украина
Уэльс - Австрия
Финал
Победитель Уэльс/Австрия - Победитель Шотландия/Украина
Путь В
Россия - Польша
Швеция - Чехия
Финал
Победитель Россия/Польша - Победитель Швеция/Чехия
Путь С
Италия - Северная Македония
Португалия - Турция
Финал
Победитель Португалия/Турция - Победитель Италия/Северная Македния
По-моему собственную саку он только и бережет
Но сейчас самый вредный это Коломойский, со своим клоуном.
https://www.youtube.com/watch?v=tBu_wstCfmQ&ab_channel=BabaKit