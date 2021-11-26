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Новости Политика Украины
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Ахметов (2002) Зеленский (16568) переворот (301)

Зеленский сравнил отношения с Ахметовым с войной: Если кто-то стреляет – стрелять будем

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский сравнил отношения с Ахметовым с войной: Если кто-то стреляет – стрелять будем

Президент Владимир Зеленский сравнил отношения с олигархом Ринатом Ахметовым с войной и упрекнул его в том, что Ахметов "не смог защитить" Донбасс.

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я - президент Украины, я никому не угрожаю, я могу только защищать. Но человек, когда он защищает... как происходит на фронте? Угрожаем ли мы кому-то на фронте? Нет. Мы защищаем согласно присяге. Военные защищают. Если кто-то стреляет" "Стрелять будем. Здесь так же. Я защищаю суверенитет, я защищаю должность "президент Украины". Им всем просто очень сложно понять, кто я", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не приглашал Ахметова в свой офис, но, если тот захочет, может встретиться с ним и продемонстрировать записи, на которых говорится о возможном финансировании Ахметовым подготовки к государственному перевороту.

Читайте также: Ахметов опроверг заявление Зеленского о возможном участии в госперевороте

"Я не хочу быть партнерами ни в чем, мне это не нужно, мне не интересно. Я хочу просто, чтобы так оно было. Я не автократ и не диктатор. Я так понимаю свое положение и свой пост", – подчеркнул президент.

Зеленский упрекнул Ахметова в ситуации на Донбассе.

"Ринат Леонидыч – он может говорить: я не хотел, чтобы на Донбасс пришла оккупация. И он может говорить еще миллион раз об этом. Но он не смог защитить. И я не говорю, что он должен, это его личная жизнь. Ну, так вышло", - сказал он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что окружение Ахметова пытается вовлечь его в подготовку государственного переворота. Военных, по его словам, к этому привлечь не пытались, поэтому речь идет именно о перевороте, а не о путче. Ахметов опроверг слова Зеленского о возможном участии в перевороте.
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Топ комментарии
+39
шо ОНО несет?! Дайте ему селедки!
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26.11.2021 17:56
+24
Т.е. когда клован назначает очередного топа Ахметки во властные кабинеты -- это он с ним воюет? Чем, закидывает баблом?
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26.11.2021 18:04
+21
Олігархів багато. Ніби ви не знаєте, чий напальчник Зеля.
Не смішіть
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26.11.2021 18:03
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Сегодня таки "черная пятница" - целый день в ленте новостей терпеть этого обдолбленного дегенерата - уже нет сил
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26.11.2021 18:24 Ответить
Ворью и агентам кремля, мы Зе не дадим загубить.
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26.11.2021 18:24 Ответить
Им всем просто очень сложно понять, кто я", - сказал Зеленский.
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26.11.2021 18:26 Ответить
занадто жідко поносить, шоб зібрать на аналізи
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26.11.2021 23:59 Ответить


Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мишы… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет!
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26.11.2021 18:28 Ответить
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27.11.2021 01:37 Ответить
возникает единственный вопрос: наш президент адекватен ?
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26.11.2021 18:29 Ответить
Схоже що ні.
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26.11.2021 20:02 Ответить
Что же ты, падла, запрещал на фронте в ответ стрелять?
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26.11.2021 18:29 Ответить
Голобородьке пора на пенсию следом за Шмеркель...
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26.11.2021 18:31 Ответить
зэ-чмо -это говорящая головка за ним есть те кто даёт ему команду(жи2 кало-мойская) -вот они и воюют с ахметом
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26.11.2021 18:31 Ответить
Я за ахметку,прости меня Господи,но на войне как на войне-зекрыса должна исчезнуть
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26.11.2021 18:32 Ответить
Борцун, мля.
23 листопада 2021 Новим заступником голови офісу президента Андрія Єрмака, який відповідатиме за економічний блок, став 38-літній Ростислав Шурма.
У 2010 році Шурма обирався депутатом Донецької обласної ради від Партії регіонів.
Багато років Ростислав Шурма працював топменеджером підприємств бізнесмена Ріната Ахметова.
У 2019 році він балотувався до Верховної Ради шостим номером списку "Опозиційного блоку".
Цього року Ростислав Шурма став членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".
.
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26.11.2021 18:32 Ответить
Вава любит шаурму, а мама дубины любит скорость! Кому шо.
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26.11.2021 18:54 Ответить
Еслі нету в домі света - вінават у всьом Ахметов!
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26.11.2021 18:33 Ответить
Военные защищают. Если кто-то стреляет" "Стрелять будем. Здесь так же. Я защищаю суверенитет, я защищаю должность "президент Украины"

Угадайте с одного раза что из этих двух определений защищает зеледент?
Рашотролли и подоляшавки, ау? Фас, твари.
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26.11.2021 18:34 Ответить
смысла - ноль , просто набор мыслей
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26.11.2021 18:35 Ответить
Значит пойдешь на сало быстрее всех...задолбали эти кацапские рабы .
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26.11.2021 18:42 Ответить
Охоронці Зеленського збили з ніг журналістку «Прямого»

Сьогодні ввечері через агресивну президентську охорону журналістку ледве не затоптали ногами. Після закінчення пресмарафону Володимира Зеленського охоронці спочатку розпихували кореспондентів, які проводжали президента до авто, а потім збили з ніг журналістку телеканалу «Прямий». Відео опублікував Телеграм-канал PavlovskyNews.

Президентові потрібно було прориватися через натовп журналістів, яких не пустили на захід.

Охорона Зеленського грубо відштовхувала представників ЗМІ. Через це біля кортежу утворилася тіснява. Під час неї й постраждала журналістка телеканалу «Прямий» - вона впала на бруківку.

https://youtu.be/DM8rO4tGnDo

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26.11.2021 18:38 Ответить
Так тікати від перевірених допущених до кулуарів пресухи журналістів ...
Це мабуть протекли вже зовсім вовині памперси
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26.11.2021 18:47 Ответить
Ви лише подивіться на його бодігардів та їхню кількість, наче вони охороняють не зелене лайно, а дона мафії. У жодного президента немає такої кількості бичків поряд, як у нашого сцикливого бубочкі.
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27.11.2021 01:45 Ответить
мені інколи здається, що вони в своїї капошні його самі затопчуть .. бо їхня тривожна капошня, громкі вигуки і переляканий вигляд лякають до жаху не тільки преЗЕ а й їх самих...))))
а подивіться як лякається клован???
даааа... любов нарідна непердбачувана )))))
(і ще на відео задовбав якийсь ідіёт поплутавший "свято" і верещавший "Кличка геть" )))))))
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27.11.2021 08:54 Ответить
Так, мені так само здається, що цю шмакодявку вони і затопчуть, бо ніхто на нього і не збирається робити напад. Хіба що той божевільний, який вигукував «Кличка геть».
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27.11.2021 11:56 Ответить
так! ))) той верещавший ідіёт тільки ще більше нервув охорону ))) і жахав зелю))))
ой... таке мілке чмо...шо смішно (й одночас плакать хочеться від нерозбірливості, тупості і впертості тих, хто нав"язав нам таке посміховисько в президенти... на яке диво вони розраховували? що від нього очікували - це така для мене загадка... нерзрозуміла)
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27.11.2021 12:04 Ответить
Жереб: Україна-Шотландія Тааак
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26.11.2021 18:39 Ответить
Жеребьевка плей-офф отбора ЧМ-2022
Путь А

Шотландия - Украина
Уэльс - Австрия

Финал
Победитель Уэльс/Австрия - Победитель Шотландия/Украина
Путь В

Россия - Польша
Швеция - Чехия

Финал
Победитель Россия/Польша - Победитель Швеция/Чехия
Путь С

Италия - Северная Македония
Португалия - Турция

Финал
Победитель Португалия/Турция - Победитель Италия/Северная Македния
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26.11.2021 18:42 Ответить
Дата поджога рейхстага назначена!
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26.11.2021 18:41 Ответить
Гавкающая собака не кусает. Дурачок ющ тоже думал этого мудака с такими ресурсами обычными ментами с броневиком поймать. Это не так делается,если кто реально хочет с ним покончить.
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26.11.2021 18:43 Ответить
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26.11.2021 18:45 Ответить
Ойц, а я бы бубачьке предложила вызвать этого ахметку на стадион. Ну, как Пороха. И что-то мне кажется, шо ахметка победит. Ахать Брагин не даст соврать... Ой! Я не очень цинична?
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26.11.2021 18:49 Ответить
Марусічка! Ви прелєсть!
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27.11.2021 01:46 Ответить
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27.11.2021 16:25 Ответить
насправді то цікавий момент...мабуть вперше найбагатшій людині країни закидають подібне звинувачення публічно. але мені здається що у ахмета позиція дещо вигідніша...але це якщо зєля не піде по беспреду і якщо він дійсно керує країною.
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26.11.2021 18:52 Ответить
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26.11.2021 18:59 Ответить
Если есть доказательства, то чего тянуть.. Пожизненное рыжему иудею-полукровке
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26.11.2021 19:09 Ответить
ніби-то чисто іудейська кров
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26.11.2021 19:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=DM8rO4tGnDo
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26.11.2021 19:14 Ответить
Имя и фамилия не иудейские .. только по папе Леонидович
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26.11.2021 19:33 Ответить
Он татарин, на Донбасе много татар, их при совке вагонами завозили из татарстана.
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26.11.2021 19:43 Ответить
Ходять чутки - бастард Кучми...
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27.11.2021 01:35 Ответить
верно.
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26.11.2021 19:11 Ответить
Это ты Путину скажи официально на своем сайте, а не ищи врагов внутри Украины.
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26.11.2021 19:26 Ответить
бене нужен повод ввести чп или вп. выборы проиграны, придется сваливать. а сваливать некуда.
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26.11.2021 20:09 Ответить
Тут з дечим можна погодитись Ахметка щедро фінансував ригів ,а після Майдану підтримував сепарів ,правда коли побачив що не контролює ситуацію ,переіхав в Украіну.
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26.11.2021 19:43 Ответить
один уже был стрелок у нас)
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26.11.2021 20:08 Ответить
Перед тим як дивитися виступи нєлоха, треба вмазатися в вену - і тоді ти будеш з ним на одній хвилі
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26.11.2021 20:10 Ответить
защищает посаду??? А когда слал всех у саку - тоже защищал посаду?
По-моему собственную саку он только и бережет
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26.11.2021 20:36 Ответить
Это просто какой то сюр. Разбираемся между двумя врагами Украины гринпоцем и гудком.
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26.11.2021 21:07 Ответить
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26.11.2021 21:45 Ответить
Олигархи не делятся на хороших и плохих. Все плохие.
Но сейчас самый вредный это Коломойский, со своим клоуном.
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27.11.2021 00:36 Ответить
«Літаки летять - будемо всіх бамбіть»
https://www.youtube.com/watch?v=tBu_wstCfmQ&ab_channel=BabaKit
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27.11.2021 02:07 Ответить
Беня думает ,что Пороху таким образом насолит. Да закатают и беню и зе скоро в холодный асфальт. Знаем мы, на кого ты работаешь!
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27.11.2021 14:49 Ответить
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