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больница (1387) Краматорск (2178) Кириленко Павел (622) Большая стройка (722)

В Краматорске строят больницу для специализированного лечения 2,5 млн жителей Востока Украины. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Краматорске строят большую областную больницу, которая будет оказывать специализированную медпомощь жителям Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

О ходе работ рассказал в Facebook глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

В Краматорске строят больницу для специализированного лечения 2,5 млн жителей Востока Украины 01

"Сейчас уже закончена установка свай, обустроено более половины ростверков. В четырех блоках из семи уже началось строительство стен, колонн и других вертикальных конструкций. Ежедневно на строительной площадке работает более 270 человек и 32-35 единиц специализированной техники. Строительство идет по плану", – сообщил глава областной администрации.

В Краматорске строят больницу для специализированного лечения 2,5 млн жителей Востока Украины 02
В Краматорске строят больницу для специализированного лечения 2,5 млн жителей Востока Украины 03

Создание областной больницы в Краматорске является частью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Ее проектировали для обслуживания 2,5 млн жителей Восточного региона.

Стационарную помощь будут оказывать в 19 отделениях на 600 коек. В больнице будут оборудование и специалисты, которых раньше в Донецкой и Луганской областях не хватало. В частности, по детской и сосудистой хирургии, гематологии, проктологии, урологии, политравмам и т.д.

В Краматорске строят больницу для специализированного лечения 2,5 млн жителей Востока Украины 04

На базе стационарных отделений планируют разместить клинические кафедры Донецкого национального медицинского университета.

Как сообщалось, в Днепре по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начали реконструкцию Роддома №1, в котором за 60 лет родилось 350 тыс. детей.
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Топ комментарии
+8
Схід України...з великої літери...це вже початок?
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26.11.2021 18:11
+6
.. а лікарів-фахівців звідки наберете .. з Німечини та Італії на зарплатню 4000 долярів..чи може з лугандонів припруця ...
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26.11.2021 18:50
+5
Это чмо, отмывая бабло и распыляя впустую деньги (не на медицину - а на ненужную очередную стройку) уничтожает страну и срёт на головы быдлоэлекторату.
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26.11.2021 19:08
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Схід України...з великої літери...це вже початок?
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26.11.2021 18:11 Ответить
Спецдопомога,це що ??? Невже донбаситам зайву хромосому видаляти будуть !!!))
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26.11.2021 18:13 Ответить
Чому саме там?
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26.11.2021 18:14 Ответить
Тому що Краматорськ замінить Донецьк
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26.11.2021 19:10 Ответить
А почему не Мариуполь? Мы намного крупнее. И где для захолустного Краматорска столько спецов медицинских найдут?????
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26.11.2021 19:18 Ответить
сама ты захолустная
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26.11.2021 19:34 Ответить
Маріуполь на жаль надто близько до лінії фронту,і далеко не в центрі області.А Краматорськ приблизно в центрі області
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27.11.2021 07:14 Ответить
айкью принудителтьно перед выборами наращивать будут...
надеюсь первым бубу осмотрят...
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26.11.2021 18:14 Ответить
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26.11.2021 19:48 Ответить
у краматорских свои тараканы...https://rus.lb.ua/society/2021/11/26/499531_lvove_zaderzhali_dvuh_zhiteley.html
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26.11.2021 19:56 Ответить
показуха для лугандону
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26.11.2021 18:32 Ответить
наживеться багато ...- у багатьох появляться мЄрини та котеджі - для себе коханих...
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26.11.2021 18:32 Ответить
.. а лікарів-фахівців звідки наберете .. з Німечини та Італії на зарплатню 4000 долярів..чи може з лугандонів припруця ...
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26.11.2021 18:50 Ответить
В Словении разразился скандал после того, как медсестра заявила, что политики и другие высокопоставленные граждане получают физраствор вместо экспериментальной вакцины.
а вы протолюдины и дальше продолжайте себе отраву колоть
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26.11.2021 18:53 Ответить
Оголошуєте збір допомоги медсестрі?
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26.11.2021 19:33 Ответить
Дубликат одного и того же лживого комментария в разных темах. Кремлебот, спам.
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26.11.2021 20:56 Ответить
а где надпись крупным планом - НА ДЕНЬГИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ???
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26.11.2021 19:00 Ответить
майже упевен, що будь рівень життя на донбабве та луганді відчутно вище ніж на кацапщині та був відсутній шалений беспред з боку держави (менти, прокурори, суди, податкова) то ніякої підтримки кацапської навали від місцевих у 2014-му там би не було. принаймні на тому рівні, що усі бачили. з певними застереженнями це спрацювало би і по усій крані. Тобто, хочуть ковбаси - дайте. Менше будуть до сусіда заглядати. А подібні будівництва на тлі відсутності системних реформ і того самого беспреду від влади - не спрацює.
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26.11.2021 19:06 Ответить
а им насрать "спрацює" чи "не спрацює" - вони відмивають гроші і нищать державу...
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26.11.2021 19:10 Ответить
намагаються вбити двох зайців одразу. розпил коштів дійсно пройде успішно, а от з прихильністю лохторату я не певен.
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26.11.2021 19:12 Ответить
Это чмо, отмывая бабло и распыляя впустую деньги (не на медицину - а на ненужную очередную стройку) уничтожает страну и срёт на головы быдлоэлекторату.
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26.11.2021 19:08 Ответить
хорошо.
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26.11.2021 19:13 Ответить
И на куя этот гигант медицины нужен? Теперь жителю Марковки, что бы полечиться нужно ехать 210 км, а со Станицы Луганской 250?
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26.11.2021 19:15 Ответить
Ха, зе-сепар решил не только озолотится на бесполезной больнице, так он еще захотел за счет украинцев лечить нашару дырявых и весь тот биомусор лугандона, который ненавидит Украину и живет с кацапским паспортом
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26.11.2021 19:16 Ответить
поддерживаю! больницы строить очень важно!
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26.11.2021 19:29 Ответить
Великое дело 🙏
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26.11.2021 19:40 Ответить
У Краматорську будують лікарню для спеціалізованого лікування 2,5 млн жителів Сходу України.

oдне з двох..

або це буде лікарня,розмірів якої ще світ не бачив,або знову просто грандіозний "розпил бабла"..

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26.11.2021 19:47 Ответить
Нашулюдю стерилизовать будут.
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26.11.2021 22:44 Ответить
Недостоем останется
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26.11.2021 22:46 Ответить
Психіатричну?
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26.11.2021 22:56 Ответить
Юра Узун с3,14здит бабла на этой стройке очень неслабо. И будет стоять это говно пустое - ни персонала, ни пациентов. Вялике будивництво, ****.
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27.11.2021 10:58 Ответить
 
 