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Новости Политика Украины
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Зеленский (16568) Харьковский пакт (216) Демченко Руслан (40)

Зеленский соврал о непричастности Демченко к "харьковским соглашениям", - журналистка Толстякова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский соврал о непричастности Демченко к

Президент Владимир Зеленский сказал журналистам, что первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко не причастен к "харьковским соглашениям", но это не так.

Об этом пишет в фейсбуке журналистка "Радио Свобода" Кира Толстякова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Юрий Бутусов спросил о причастности первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко к "харьковским соглашениям". Зеленский на это ответил, что соглашений Демченко никаких не подписывал и в Раде об этом не докладывал. Но это не так", - отметила она.

Толстякова напомнила, что месяц назад ее редакция разыскала в архиве стенограмму закрытого заседания комитета безопасности Верховной Рады.

"Стало понятно, что Демченко (тогда еще в статусе замминистра иностранных дел) пришел туда, чтобы убедить депутатов проголосовать за соглашения, по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму и обстоятельства подготовки и ратификации которых на предмет государственной измены сейчас проверяет СБУ ", – пишет Толстякова.

Ознакомиться с расследованием "Радио Свобода" о причастности Демченко к "харьковским соглашениям" можно по ссылке.
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Топ комментарии
+53
Если гундосик открывает рот -- он врет. Аксиома. Он на сплошном вранье и к власти пришел.
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26.11.2021 18:17
+51
Vitaly Portnikov


@portnikov

·
43 мин



Зустріч Володимира Зеленського із журналістами вкотре довела, що очільник держави знаходиться у вигаданому світі й не усвідомлює ані викликів, які стоять перед країною, ані власної відповідальності.

https://youtu.be/60OT6o_Dmuw
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26.11.2021 18:15
+50
он только и делает, что врет
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26.11.2021 18:14
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он только и делает, что врет
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26.11.2021 18:14 Ответить
Если гундосик открывает рот -- он врет. Аксиома. Он на сплошном вранье и к власти пришел.
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26.11.2021 18:17 Ответить
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27.11.2021 08:37 Ответить
можe вiн нe брeшe. йому брeшуть. а вiн папугою то видає.
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26.11.2021 18:37 Ответить
А у чому він не збрехав ?
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26.11.2021 18:43 Ответить
На разі головне завдання - знищити Ахметова, воно потроху просувається, все інше гальмує головне і об'єктивно діє проти населення України. Вирішення проблем у порядку їх надходження.
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26.11.2021 18:51 Ответить
пупок не развяжется?)
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26.11.2021 19:15 Ответить
У кого? Таких как вы в расчет принимать не будут, бабы еще нарожают.
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26.11.2021 21:41 Ответить
у вас зеленых идиотов) с ахметкой они воевать собрались)
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26.11.2021 21:42 Ответить
А руки пачкать никто и не будет.
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26.11.2021 21:46 Ответить
ну да) просто вашу ботоферму перестанут финансировать и все)
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26.11.2021 21:47 Ответить
Не слишком ли много амбиций для кликухи трусливой?
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26.11.2021 21:50 Ответить
В президенты лучше Кривоноса или Забродского.
А там посмотрим...
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26.11.2021 18:23 Ответить
Це когось ще дивує?
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26.11.2021 18:15 Ответить
Vitaly Portnikov


@portnikov

·
43 мин



Зустріч Володимира Зеленського із журналістами вкотре довела, що очільник держави знаходиться у вигаданому світі й не усвідомлює ані викликів, які стоять перед країною, ані власної відповідальності.

https://youtu.be/60OT6o_Dmuw
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26.11.2021 18:15 Ответить
а перед выборами он рассказывал, что хуженибудит и всё будет идти своим чередом. Потом и в попу бубочку целовал, рассказывал как замглавы ап ***** боится больше бубы, чем Порошенко.
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26.11.2021 18:24 Ответить
Ты дебил, или из подляковских зелеботов?! да,впрочем, какая разница...
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26.11.2021 18:30 Ответить
ти про Портнікова?
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26.11.2021 18:43 Ответить
достатньо часу минуло... якщо про Портнікова, то ти дЕбіл
дЕбіл, покажи пруфи...
П ти НХ *)
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26.11.2021 18:58 Ответить
кушой Портников: Зеленський приречений на протистояння з Путіним
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26.11.2021 20:08 Ответить
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26.11.2021 20:10 Ответить
напомню 07.10.2009 это тогда, когда русня мочила Ющенко
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26.11.2021 20:24 Ответить
До 2019 рассказывал, что "смена власти обязательно нужна и любой през будет не хуже чем пятый". Ну а после 2020, это "да", переобулся и начал рассказывать другие истории. Мощный политолог: то так расскажет, то так, а потом как получится, то потрясёт пальчиком и скажет "я же говорил"
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26.11.2021 20:14 Ответить
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26.11.2021 20:17 Ответить
мудик, ти смішний)))
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26.11.2021 20:22 Ответить
нравится - кушай. Не ты первый, не ты последний, для кого-то и буба - президент.
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26.11.2021 20:28 Ответить
гівно їсиш лише ти))) г***дон))))
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26.11.2021 20:32 Ответить
сцилочку, *******, скинь
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26.11.2021 20:34 Ответить
Эпический пердимонокль | ПолітФанКлуб

https://www.youtube.com/watch?v=1dUDp_MLPx0
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27.11.2021 01:06 Ответить
Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался. Сумасшедший, что возьмешь...
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27.11.2021 01:20 Ответить
ти ж порохобот у моєму кондуїті. Ти Портнікова (неважливо якого: і батько, і син - адеквати) з кимось сплутав.
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26.11.2021 19:28 Ответить
ну вот же "не всё так однозначно" от портникова



Віталій Портников: Для Козака Зеленський виявився гіршим за Порошенка
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26.11.2021 20:05 Ответить
Що сказав і чого не сказав Зеленський під час прес-марафону. Спільний проект "5 каналу" та "Еспресо" - "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова.
- Гібридна війна Росії проти України та Заходу: чого добивається Кремль?
- Що сказав і чого не сказав Зеленський під час прес-марафону?
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України: Галина Янченко (фракція "Слуга народу"), Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність"), Кіра Рудик (фракція "Голос") та Людмила Буймістер (позафракційна). Також до обговорення приєднаються: Валерій Чалий - дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019) та Володимир Горбач - політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва.
Початок о 19:45, прямий ефір на телеканалі "Еспресо" та на ютуб -каналі 5-го телеканалу (за вищенаведеною ссиллю).
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26.11.2021 19:27 Ответить
нафиг ты этого гамнюка хитров..баного постишь?
от него гавном несёт...

да - периодически он говорит то, что хотят слышать. но по сути своей оно гавно.
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27.11.2021 08:00 Ответить
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26.11.2021 18:16 Ответить
воно бреше щоразу, коли відкриває свою пащеку
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26.11.2021 18:17 Ответить
Ослик забрехался уже по самое нехочу...уже в дерьме с головой...
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26.11.2021 18:18 Ответить
А воно хіба знає що то за угоди і як їх вживати ,для більшого "прихода" !!!)))
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26.11.2021 18:18 Ответить
ничего не изменилось...ссыклобородько был ватным на всю голову и до президенства...
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26.11.2021 18:18 Ответить
Вот удачное слово " збрехав". Оно к нему очень подходит, потому что он брехло по своей сути, не соврал, потому что красиво соврать надо уметь, а именно тупо сбрехал
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26.11.2021 18:18 Ответить
Просто в нотатках про це не прописано !!!!)))
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26.11.2021 18:19 Ответить
Похоже, что Зеленский не ориентируется ни в одном вопросе. Вот что вложили в уши, то и говорит. Да хотя бы говорил четко и конкретно, а не разводил тягомотину. Наверно инфузория туфелька, и та лучше бы справилась с ответами.)
Никаких чувств,кроме стыда и омерзения,эта пресс конференция не вызвала...
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26.11.2021 18:19 Ответить
так оно обдолбанным было)

Обратите внимание (тв-камеры пытались ен показывать, но иногда проскользало) - как зеЛох вертелся, кривлялся и дергался на стуле - когда ему задавали неудобные вопросы.. его реально плющило по полной.
да и ответы были - оно не помнило что сказало 2-3 слова назад..
зато энергично (среди "артистов" принято принимать "дорожку" перед выступлением - энергия так и прёт.. с их слов)
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26.11.2021 18:31 Ответить
Бубочка не брехун. Він несправний, на голову. Тому Ермак і керує Україною.
Акціонери кварталу намагаються врятуватись. Керують як можуть.
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26.11.2021 18:20 Ответить
Знайшли що питати ,ну не "по-приколу" ці "харківські угоди" ,нема з цього "прихода" !!!)))
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26.11.2021 18:21 Ответить
Воно ж бреше, як дихає. І це, до речі, явний психічний розлад - міфоманія. Це коли пацієнт бреше без будь-якої причини, не задумуючись про наслідки тої брехні. Тут ні сорому ні якось страху, що його звинуватять. Його ж, блін, в дурдом, щоб лікувати, а ідіоти його в президенти вибрали.
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26.11.2021 18:22 Ответить
Патологичний брехун !!!))))
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26.11.2021 18:25 Ответить
https://www.rusdram.com.ua/ukr/plays/requires_liar



Потрібен брехун!
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26.11.2021 18:24 Ответить
Не в тему.
Но хоть шо то положительное.
Жижа стала резко дешеветь. Причём галопом.Значит вована должно слегка попустить.
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26.11.2021 18:28 Ответить
Да там столько, скажем мягко, сомнительной информации, что станлвится страшно.
И сказка на весь мир о госперевороте, и о долге страны Коломойскому, и о Бурбе аферисте, и о втором сроке, и о том что никто на раду не влияет, и о.
Там почти каждый месседж из обрывков фраз надо проверять.
После этой прессухи как то стало не по себе.. Агрессия и ложь - это бросалось в глаза
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26.11.2021 18:28 Ответить
дык не удивил
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26.11.2021 18:28 Ответить
беги зеля беги пока не поздно
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26.11.2021 18:37 Ответить
воно упeвнeнe у своiх словах. йому брeшуть. алe бiгти всe-рвно прийдeться
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26.11.2021 18:40 Ответить
там все отмазки на ходу придуманы) и в мыслях только "когда это все закончится, вмазаться пора же"
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26.11.2021 19:20 Ответить
там каша в головi i ми ii спостeрiгаємо.
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26.11.2021 19:34 Ответить
закажите корону брехла великого у якутского скульптора...
в двух экземплярах,шоб и ***** не обидить..
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26.11.2021 18:38 Ответить
а яким чудом туди попав бутусов?
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26.11.2021 18:38 Ответить
его туда позвали спровоцировать свару. что и было успешно сделано. сценарий же
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26.11.2021 19:21 Ответить
там нiчого нe трeба планувати - ********** на то i **********.
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26.11.2021 19:30 Ответить
Так зе, не только здесь сбрехал, у него вообще нет правдивых слов, всё что он говорит - сплошная ложь. И всё это началось с самого начала, когда он баллотировался в президенты, ну разве не так???
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26.11.2021 18:55 Ответить
После этого интервью зе совершенно не убедил в своей правоте и искренности, скьорее убедил в обратном, теперь он загнал себя в цуг цванг.
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26.11.2021 18:58 Ответить
Вжe i бутусов хочe *********** вмазать а нe лишe палeць показати!
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26.11.2021 19:36 Ответить
Мене хвилює, що у випадку нападу московії зепрезидент знову включить дурку і його ''не буде'' на місці'', коли треба буде буде приймати надважливі і відповідальні рішення!!!
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26.11.2021 20:15 Ответить
ему дадут подписать капитуляцию в обмен на дозу.
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26.11.2021 21:47 Ответить
#ЦитатиНайвеличнішого під час марафону:

Вам Офіс Президента нічого не повинен одразу, по вашому "щелчку"
Ми не ворьйо какоє-то.
Не всі представники людей - люди.
Я сів у гвинтокрил, з бутербродами і Єрмаком я полетів в Гуту
Я не зобов'язаний зустрічатись з журналістами
Велике будівництво - інфраструктурна реформа
Відповідь не важлива, важливо зберігати хронометраж зустрічі (Нікіфоров)
Відео частково ГОВОРИТЬ, що Трухіна не було за кермом...
Я не вирішую, чи йду на другий термін, вирішує суспільство.
Я циган не викликав, ведмедів не викликав, але і вас також.
Кров і соки хватить з мене тягнути. Я вас запрошую на день народження, щоб ми сіли в кафе, чи знов на якійсь зрадницькій квартирі
Я-не Янукович, втікати не буду.
У мене є дружина, у мене є діти. А вони "зрадник"!
Ніхто не хоче звітувати через цих крикунів (так Зеленський називає громадянське суспільство)
Я вважаю, що його звіт - це те, що ми пообіцяли
Ти взагалі хто?
Можу обіцяти нашому народу, що наступна зима прийде
Я собі повністю не належу. Я - вибір людей.
Коли я сиджу дома, я не думаю, їде транспорт чи ні.
Так, я прекрасно відпочив з паном Чернишовим, працюючи в ніч з п'ятниці на суботу.
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27.11.2021 00:15 Ответить
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27.11.2021 00:30 Ответить
Знать бы ещё где клован не соврал.
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27.11.2021 01:02 Ответить
А шо ви хотіли від брехуна??? брехати його життєве кредо.
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27.11.2021 01:14 Ответить
В Украине будет снижена плата за отопление в два раза, а может и в три раза
..
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27.11.2021 08:37 Ответить
Кучмисты всида говорять правду Лазаренки Тимашенки и сам Данилыч
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27.11.2021 08:39 Ответить
Кучмагейт...2000 год декабрь...Вагнегейт Вагнергейт..
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27.11.2021 08:42 Ответить
Данилыча 21 год назад нгазывали банда Мародеров
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27.11.2021 08:44 Ответить
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27.11.2021 08:45 Ответить
А где зеля не соврал ? Что есть ещё хоть один факт жизни про который он не с3.14-ел
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27.11.2021 09:26 Ответить
Зеленский говорит что он артист и не виноват что украинские избиратели в нём увидели президента Голобородько,... польские избиратели наверное на это не повелись да ещё в годы войны
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27.11.2021 09:39 Ответить
Список голосовавших за соглашение-в студию..Сразу будет видно ,кто есть кто.
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27.11.2021 09:51 Ответить
А коли зюзя казав правду?
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27.11.2021 13:45 Ответить
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30.11.2021 13:55 Ответить
 
 