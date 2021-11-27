Зеленский соврал о непричастности Демченко к "харьковским соглашениям", - журналистка Толстякова

Президент Владимир Зеленский сказал журналистам, что первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко не причастен к "харьковским соглашениям", но это не так.

Об этом пишет в фейсбуке журналистка "Радио Свобода" Кира Толстякова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Юрий Бутусов спросил о причастности первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко к "харьковским соглашениям". Зеленский на это ответил, что соглашений Демченко никаких не подписывал и в Раде об этом не докладывал. Но это не так", - отметила она.

Толстякова напомнила, что месяц назад ее редакция разыскала в архиве стенограмму закрытого заседания комитета безопасности Верховной Рады.

"Стало понятно, что Демченко (тогда еще в статусе замминистра иностранных дел) пришел туда, чтобы убедить депутатов проголосовать за соглашения, по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму и обстоятельства подготовки и ратификации которых на предмет государственной измены сейчас проверяет СБУ ", – пишет Толстякова.

Ознакомиться с расследованием "Радио Свобода" о причастности Демченко к "харьковским соглашениям" можно по ссылке.