Зеленский соврал о непричастности Демченко к "харьковским соглашениям", - журналистка Толстякова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский сказал журналистам, что первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко не причастен к "харьковским соглашениям", но это не так.
Об этом пишет в фейсбуке журналистка "Радио Свобода" Кира Толстякова, сообщает Цензор.НЕТ.
"Юрий Бутусов спросил о причастности первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко к "харьковским соглашениям". Зеленский на это ответил, что соглашений Демченко никаких не подписывал и в Раде об этом не докладывал. Но это не так", - отметила она.
Толстякова напомнила, что месяц назад ее редакция разыскала в архиве стенограмму закрытого заседания комитета безопасности Верховной Рады.
"Стало понятно, что Демченко (тогда еще в статусе замминистра иностранных дел) пришел туда, чтобы убедить депутатов проголосовать за соглашения, по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму и обстоятельства подготовки и ратификации которых на предмет государственной измены сейчас проверяет СБУ ", – пишет Толстякова.
Ознакомиться с расследованием "Радио Свобода" о причастности Демченко к "харьковским соглашениям" можно по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
А там посмотрим...
@portnikov
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43 мин
Зустріч Володимира Зеленського із журналістами вкотре довела, що очільник держави знаходиться у вигаданому світі й не усвідомлює ані викликів, які стоять перед країною, ані власної відповідальності.
https://youtu.be/60OT6o_Dmuw
дЕбіл, покажи пруфи...
П ти НХ *)
https://www.youtube.com/watch?v=1dUDp_MLPx0
Віталій Портников: Для Козака Зеленський виявився гіршим за Порошенка
- Гібридна війна Росії проти України та Заходу: чого добивається Кремль?
- Що сказав і чого не сказав Зеленський під час прес-марафону?
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України: Галина Янченко (фракція "Слуга народу"), Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність"), Кіра Рудик (фракція "Голос") та Людмила Буймістер (позафракційна). Також до обговорення приєднаються: Валерій Чалий - дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019) та Володимир Горбач - політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва.
Початок о 19:45, прямий ефір на телеканалі "Еспресо" та на ютуб -каналі 5-го телеканалу (за вищенаведеною ссиллю).
от него гавном несёт...
да - периодически он говорит то, что хотят слышать. но по сути своей оно гавно.
Никаких чувств,кроме стыда и омерзения,эта пресс конференция не вызвала...
Обратите внимание (тв-камеры пытались ен показывать, но иногда проскользало) - как зеЛох вертелся, кривлялся и дергался на стуле - когда ему задавали неудобные вопросы.. его реально плющило по полной.
да и ответы были - оно не помнило что сказало 2-3 слова назад..
зато энергично (среди "артистов" принято принимать "дорожку" перед выступлением - энергия так и прёт.. с их слов)
Акціонери кварталу намагаються врятуватись. Керують як можуть.
Потрібен брехун!
Но хоть шо то положительное.
Жижа стала резко дешеветь. Причём галопом.Значит вована должно слегка попустить.
И сказка на весь мир о госперевороте, и о долге страны Коломойскому, и о Бурбе аферисте, и о втором сроке, и о том что никто на раду не влияет, и о.
Там почти каждый месседж из обрывков фраз надо проверять.
После этой прессухи как то стало не по себе.. Агрессия и ложь - это бросалось в глаза
в двух экземплярах,шоб и ***** не обидить..
Вам Офіс Президента нічого не повинен одразу, по вашому "щелчку"
Ми не ворьйо какоє-то.
Не всі представники людей - люди.
Я сів у гвинтокрил, з бутербродами і Єрмаком я полетів в Гуту
Я не зобов'язаний зустрічатись з журналістами
Велике будівництво - інфраструктурна реформа
Відповідь не важлива, важливо зберігати хронометраж зустрічі (Нікіфоров)
Відео частково ГОВОРИТЬ, що Трухіна не було за кермом...
Я не вирішую, чи йду на другий термін, вирішує суспільство.
Я циган не викликав, ведмедів не викликав, але і вас також.
Кров і соки хватить з мене тягнути. Я вас запрошую на день народження, щоб ми сіли в кафе, чи знов на якійсь зрадницькій квартирі
Я-не Янукович, втікати не буду.
У мене є дружина, у мене є діти. А вони "зрадник"!
Ніхто не хоче звітувати через цих крикунів (так Зеленський називає громадянське суспільство)
Я вважаю, що його звіт - це те, що ми пообіцяли
Ти взагалі хто?
Можу обіцяти нашому народу, що наступна зима прийде
Я собі повністю не належу. Я - вибір людей.
Коли я сиджу дома, я не думаю, їде транспорт чи ні.
Так, я прекрасно відпочив з паном Чернишовим, працюючи в ніч з п'ятниці на суботу.
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