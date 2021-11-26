Сборная Украины сыграет против Шотландии в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022

26 ноября, в Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка плей-офф европейской квалификации на Чемпионат мира-2022. По его результатам, сборной Украины придется встретиться с национальной командой Шотландии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Украина проведет свой матч на выезде

В случае победы в полуфинальном матче Украина встретится с победителем полуфинала между Уэльсом и Австрией на поле соперника.

Полуфинальные матчи плей-офф состоятся 24-25 марта 2022 года, а финалы состоятся 28-29 марта.

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Кроме того, в полуфиналах сыграют Россия – Польша и Швеция – Чехия, а победители разыграют вторую путевку.

После полуфиналов Италия – Северная Македония и Португалия – Турция и финала между их победителями определится третий участник ЧМ.