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Сборная Украины сыграет против Шотландии в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Сборная Украины сыграет против Шотландии в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022

26 ноября, в Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка плей-офф европейской квалификации на Чемпионат мира-2022. По его результатам, сборной Украины придется встретиться с национальной командой Шотландии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Украина проведет свой матч на выезде

В случае победы в полуфинальном матче Украина встретится с победителем полуфинала между Уэльсом и Австрией на поле соперника.

Полуфинальные матчи плей-офф состоятся 24-25 марта 2022 года, а финалы состоятся 28-29 марта.

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Кроме того, в полуфиналах сыграют Россия – Польша и Швеция – Чехия, а победители разыграют вторую путевку.

После полуфиналов Италия – Северная Македония и Португалия – Турция и финала между их победителями определится третий участник ЧМ.
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Топ комментарии
+35
Поляки просто обязаны от-ипать парашу по самые гланды !
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26.11.2021 18:58
+12
Це той самий випадок коли за Польшу буду вболівати більше ніж за Україну
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26.11.2021 21:33
+10
Не самая сильная сборная досталась нашим, это радует .Держим кулаки , удачи!
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26.11.2021 18:46
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Не самая сильная сборная досталась нашим, это радует .Держим кулаки , удачи!
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26.11.2021 18:46 Ответить
Теоретично маєм пройти. Хоча від австріяків продули на ЧЄ.
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26.11.2021 18:52 Ответить
На виїзді і це вже гарно , враховуючи останні результати
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26.11.2021 18:51 Ответить
Поляки просто обязаны от-ипать парашу по самые гланды !
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26.11.2021 18:58 Ответить
це - нейлегший із всіх можливих варіантів. Всі інші - непрохідні з першого же матчу.
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26.11.2021 19:03 Ответить
Все проходные,кроме Италии
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27.11.2021 11:19 Ответить
сегодня для нас в жеребьевка прям распродажа по Черной Пятнице, лучше разве что Северная Македония как противник наверное, но учитывая ту сетку - так наша еще самая проходная.
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26.11.2021 19:04 Ответить
В разі виграшу у Шотланців на виїзді, нашим прийдеться ще грати, і знову на виїзді... з переможцем другої пари нашої групи. Тобто дві гри на виїзді(!) Як що вони вийдуть у фінальну частину...То малі золоті медалі їм гарантовано від українців.💯
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26.11.2021 19:13 Ответить
Хлопці, такий шанс потрапити на чемпіонат випадає раз у 100 років, Італія - ну її, добре без неї. Борітеся - поборите
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26.11.2021 19:14 Ответить
Це перемога!
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26.11.2021 19:18 Ответить
Хай щастить...
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26.11.2021 19:26 Ответить
дуже непогане жеребкування. Нікого з грандів.
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26.11.2021 19:26 Ответить
Дивно що відбір зсунувся аж у весну. раніше, в грудні перед новим роком вже жеребкувалась вже сам фінальна частина. А чого так? Я відстав дещо від життя.
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26.11.2021 19:28 Ответить
Фінальна частина буде взимку 2022 плюс додалася Ліга Націй.
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26.11.2021 19:43 Ответить
Ясно. Це ж в Азії. там жарко влітку.
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26.11.2021 19:52 Ответить
Йожеф Сабо - как в воду смотрел. В интервью хотел попасть на Шотландию.
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26.11.2021 19:34 Ответить
Всі хотіли Шотландію.
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26.11.2021 19:42 Ответить
Ясно. Це ж в Азії. там жарко влітку.
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26.11.2021 19:51 Ответить
Ага, тільки букмейкери вважають, що з цієї пари у фінал стиків (на переможця пари Австрія - Уельс) вийде саме Шотландія, а не Україна
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27.11.2021 10:18 Ответить
Замануха від буків.
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27.11.2021 10:38 Ответить
Після гри наших з Австрією на чемпіонаті Європи я би не був таким категоричним . . .
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27.11.2021 20:35 Ответить
Хороший расклад. Можно и нужно играть.
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26.11.2021 20:18 Ответить
теперь они расслабятся с таким фартовым жребием, подумают что можно не выходя из паба обыграть шотландцев, а получат как от Казахстана...проходили, знаем.
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26.11.2021 20:58 Ответить
Це той самий випадок коли за Польшу буду вболівати більше ніж за Україну
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26.11.2021 21:33 Ответить
Футбольная фортуна опять на Нашей стороне и лучшей жеребьевки и представить было трудно, но с одной стороны повезло, а с другой -- если Мы не выйдем на ЧМ, то оправдаться нечем будет от слова - совсем нечем !!! Все в наших руках !!! Удачи Петракову и сборной !!!
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26.11.2021 23:52 Ответить
50\50 будет заруба! А это интересно!
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26.11.2021 23:55 Ответить
Левандовский сам кацапов отымеет.))
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27.11.2021 00:10 Ответить
неужели пастухи, спустившись с гор, снова надерут задницу украинских хвутбалистав-миллионеров... а скорее таки да... хотя...
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27.11.2021 00:39 Ответить
У нас реально фарт, а на счет остального желаю братьям славянам отыметь по самые гланды кацапоидную орду.
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27.11.2021 07:23 Ответить
Желаю от всей души обладателю Золотого мяча (Левандовский) трешку засунуть орде!
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27.11.2021 07:26 Ответить
Повезло, если бы попали в группу с Португалией или Италией то это без шансов.
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27.11.2021 07:50 Ответить
 
 