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Новости Политика Украины
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Зеленский (16568) иск (635) Бутусов Юрий (3918)

"Президент признал фактически свою ложь против меня", - Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за высказываний, которые считает неправдивыми относительно себя.

Об этом главный редактор издания "Цензор.НЕТ" сказал в эфире "Радио Свобода".

"Я собираюсь отстаивать свои интересы в суде, поскольку президент признал фактически свою ложь против меня и наврал еще новые какие-то вещи. То есть года лжи ему мало, он хочет еще", – сказал Бутусов.

26 ноября во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны.

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Топ комментарии
+94
Юрий, удачи.

Зележопому бабуину давно пора на нарьі
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26.11.2021 18:44
+74
Какие дуэли?
Зе-чмо с женщинами судится, обвиняя их в угрозе своей жизни!
Дуэли...
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26.11.2021 18:48
+46
Дивився, слухав, чув і аналізував. Щасти тобі, Юро! Постав того виродка на місце!!!!
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26.11.2021 18:49
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Ничего удивительного, что мелкая ничтожгная личность - зеля - всех меряет на свой моральный микрон.
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28.11.2021 08:40 Ответить
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