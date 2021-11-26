"Президент признал фактически свою ложь против меня", - Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за высказываний, которые считает неправдивыми относительно себя.

Об этом главный редактор издания "Цензор.НЕТ" сказал в эфире "Радио Свобода".

"Я собираюсь отстаивать свои интересы в суде, поскольку президент признал фактически свою ложь против меня и наврал еще новые какие-то вещи. То есть года лжи ему мало, он хочет еще", – сказал Бутусов.

26 ноября во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны.

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