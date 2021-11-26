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"Президент признал фактически свою ложь против меня", - Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за высказываний, которые считает неправдивыми относительно себя.
Об этом главный редактор издания "Цензор.НЕТ" сказал в эфире "Радио Свобода".
"Я собираюсь отстаивать свои интересы в суде, поскольку президент признал фактически свою ложь против меня и наврал еще новые какие-то вещи. То есть года лжи ему мало, он хочет еще", – сказал Бутусов.
26 ноября во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны.
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Makar Baboker
показать весь комментарий28.11.2021 08:40 Ответить Мне нравится 0
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