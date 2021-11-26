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Новости Экономика
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Укрзализныця (2639) вагоны (178) Каленков Александр (97)

Президенту подсунули идею со списанием вагонов, но не сказали, что она спровоцирует транспортный коллапс, – эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Президенту подсунули идею со списанием вагонов, но не сказали, что она спровоцирует транспортный коллапс, – эксперт

На решении о списании вагонов по возрасту заработают лишь собственники вагоностроительных компаний, в то время как участники рынка перевозок понесут убытки, а экспортеры потеряют позиции на мировых рынках.

Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, информирует Цензор.НЕТ.

"Если это произойдет в Украине, то, во-первых, возрастет стоимость перевозки в несколько раз, и это отразится на стоимости конечной продукции. Та продукция, которая будет экспортироваться, станет неконкурентоспособной. Мы потеряем рынки. А выиграют в Украине только несколько предприятий, которые принадлежат конкретным олигархам, владельцам", - сказал Каленков.

По его мнению, именно они подали такую идею президенту, но не предупредили, что одномоментное списание десятков тысяч вагонов создаст искусственный дефицит подвижного состава на железной дороге и спровоцирует коллапс перевозок.

"К большому сожалению, я думаю, что идею просто продали Зеленскому, сказали, что это правильно, и сагитировали его подписать так называемый меморандум. Но меморандум подписывают как раз те, которые получают выгоду от этого, несколько компаний-производителей вагонов и несколько финансовых институтов, которые тоже заработают на этом деньги. Но эта афера называется создание дефицита вагонов на рынке", - пояснил он.

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По словам Каденкова, ни в Европе, ни в Соединенных Штатах нет ограничения по возрасту, там есть ограничение по качеству тех вагонов, которые отправляются на линию. Таким путем пошла только Российская Федерация, когда она это делала для того, чтобы поддержать конкретных олигархов, владельцев заводов, которые производят вагоны, и в том числе производят танки. И тогда стоимость возросла в 4 раза", - объяснил Каленков.

Он подчеркнул: 80% грузоотправителей выступили категорически против решения о списании вагонов по возрасту, и подписали Антимеморандум. Более 200 компаний призвали УЗ, Министерство инфраструктуры и президента отказаться от идеи списания вагонов по возрасту, и инвестировать средства в обновление инфраструктуры, которая находится в критическом состоянии.

"Вместо того, чтобы покупать локомотивы, пассажирские вагоны, ремонтировать пути, главный упор сделан на строительство новых вагонов. 107 миллиардов гривен… Это те 107 миллиардов, которые могли бы пойти реально на продуктивные инвестиции", - подчеркнул Каленков.

Как известно, МИУ инициирует программу ограничения эксплуатации грузовых вагонов по нормативному возрасту. Для этого был подготовлен Меморандум, участниками которого станут УЗ, банки и вагоностроительные заводы, которые, благодаря этой программе, получат 100 миллиардов на строительство новых вагонов.

В свою очередь, украинские компании и ассоциации, представляющие интересы бизнеса, подписали Антимеморандум и призвали власть не допустить масштабный экономический кризис.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что принудительное обновление железнодорожных вагонов, которое инициирует Мининфраструктуры, обогатит олигарха Игоря Коломойского, которому принадлежат вагоностроительные заводы, и приведет к серьезным проблемам для Укрзализныци.
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Топ комментарии
+11
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26.11.2021 19:27
+5
Ви ж розумна людина, тому маєте знати, що слово колапс може ввести вовочку в ступор - він може зависнути надовго.
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26.11.2021 19:27
+5
Зеленский у нас и по вагонам...?
Это уже перебор.
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26.11.2021 19:28
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Ви ж розумна людина, тому маєте знати, що слово колапс може ввести вовочку в ступор - він може зависнути надовго.
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26.11.2021 19:27 Ответить
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26.11.2021 19:27 Ответить
Это дивиденды за удачное вложение капитала в 2019 году. Зря он что-ли свою куклу и своих холуев привел к власти?
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26.11.2021 19:38 Ответить
Зеленский у нас и по вагонам...?
Это уже перебор.
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26.11.2021 19:28 Ответить
а шо,по углю можно,а по вагонам низзя? это дискриминация
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26.11.2021 19:30 Ответить
Ще по маскам від "Епіцентру" та шаурмі! ЗЕ! у нас експерт по всьому, що не стосується його обов'язків і в чому немає ніякої його навіть участі!
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26.11.2021 19:33 Ответить
І шо там такого ... Береш молоточок і йдеш стукати букси та колеса...Ділов-то.
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26.11.2021 19:42 Ответить
Перебор, но твой язык же не устает?))
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26.11.2021 21:27 Ответить
Порівняно з тим сценарієм, який найвеличнішому лайну підсунули на цей пресмарафон, ідея про списання вагонів - дисертація академіка!
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26.11.2021 19:30 Ответить
дорожку под шнобак ему подсунули...яки нах вагоны з цистернами...
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26.11.2021 19:31 Ответить
Хто ти сам,тим ти себе й оточуєшь,далі лише наслідки всього цього...
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26.11.2021 19:32 Ответить
оно походу вообще не читает, что подписывает)
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26.11.2021 19:33 Ответить
Несчастные ,надо нам им скинуться на пропитание! В убыток себе работают ....
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26.11.2021 19:39 Ответить
На превеликий жаль, я думаю, що ідею про утилiзацiю *евроблях* просто продали Порошенку, сказали, що це правильно, і агітували його підписати так званий меморандум. Але меморандум підписують якраз ті, хто отримує вигоду від цього, кілька компаній-виробників легкових автомобiлiв і кілька фінансових інститутів, які теж зароблять на цьому гроші. Але ця афера називається створенням дефіциту легкових автомобiлiв на ринку", - пояснив він
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26.11.2021 19:40 Ответить
Таким шляхом пішла лише Російська Федерація, коли вона це робила для того, щоб підтримати конкретних олігархів, власників заводів, які виготовляють вагони, і у тому числі виробляють танки. Джерело: https://censor.net/ua/n3301909

Ну может хоть танки начнём производить?
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26.11.2021 19:43 Ответить
Придворные экспэрды начали отбеливать бубочку, мол цар хороший а придворные дерьмо!!!!! Экспэрдам - вам белил не хватит!!!!!!!!!!!!
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26.11.2021 19:43 Ответить
Я категорично спостовую послідовність того , що йому "підсунили" .

По-перше й по-друге йму підсунули грасс , а потім можливо й не підсовувати , він й так вже був готовий слухати Єрмака з відкитим рОтом !
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26.11.2021 19:43 Ответить
Ему сказали что в старых вагонах нельзя кокс возить .
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26.11.2021 19:45 Ответить
Є "хитрий план" - потрібно повністю "обнулити Бєню". Для цього негайно знищити всіх до єдиного можливих спадкоємців а потім заморити голодом самого Бєню в якомусь зіндані (можна гуманно приспати). Держава успадкує все що він у нас украв.
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26.11.2021 19:46 Ответить
Что, опять мантра про хорошего царя и плохих советников?
Ну если думать чужой головой, то тогда назревает вполне резонный вопрос: зачем ты вообще нужен?
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26.11.2021 19:47 Ответить
Не так. Україні підсунули презЕдента.
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26.11.2021 19:48 Ответить
У клоуна мозгов хватит только каЛамойше угождать!откуда ему знать что подкинули дохлую тему?!уничтожающюю население!Чем он и продолжает заниматся!Вспомни шляпа ЗЕЛЁНАЯ как ты клоун на сцене парафинил всех Сейчас Тебе ПОДОБНЫХ!!!КАК ТЕБЕ СПИЦА НЕДОДЕЛОК ЗЕЛЁНЫЙ!Враньё за враньём!ФУ ДЕРЬМО!!!
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26.11.2021 19:49 Ответить
ЗЕгенерату "підсунули" все починаючи з фінансування виборчої кампанії. Сам він ні що не здатен. Потрібно "працювати" з оточенням - битами, кийками, остракізмом, зневагою до всіх його підручних і членів їх родин. Вони мають жити як побиті тварини в клітках. Як інакше?
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26.11.2021 19:54 Ответить
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26.11.2021 19:56 Ответить
Бліть , а я й не здогідався , що мільярди міжна ********* - на звичайних вагінах .
. .
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26.11.2021 20:00 Ответить
отакої... купа радників навкруг, а все одно присунули
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26.11.2021 22:47 Ответить
Послухай дурного, то й сам дурним станеш.
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27.11.2021 00:00 Ответить
Не хвались мудрий мудрiстю, нi сильний силою. Мудрим нiхто не вродився.
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26.11.2021 23:59 Ответить
 
 