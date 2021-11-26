Обвиняемый в пытках людей в донецком концлагере "Изоляция" Бражников скрылся во Франции, - СМИ

Обвиняемый в деле пыток тюрьмы "ДНР" "Изоляция" Евгений Бражников выехал из Украины и попросил убежища во Франции. Об этом сообщил адвокат Виталий Гончаров в письменном ходатайстве суду об участии своего подзащитного по видеоконференции. Самого адвоката на заседании не было из-за болезни.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишут "Ґрати"

"Прокуратуре о статусе просителя убежища обвиняемого ничего не известно, а адвокат не предоставил никаких документов об этом. О том, что Бражников выехал из страны, также не известно. В комментарии "Ґратам" прокурор Александр Клещенко уточнил, что меру пресечения обвиняемому суд на стадии открытия документов отказался назначать, так как решил, что рисков для него нет. Судья Сергей Родионов отказал ходатайству защиты в видеоконференции и удовлетворил прошение обвинения и потерпевших о замене защитника", - отмечается в уведомлении.

"Бражников — один из ключевых обвиняемый в деле Изоляции. Два года он свободно передвигался территорией Украины. А теперь мы видим — хотя это еще нужно подтвердить, но по моим данным — этот человек убежал", — сказал потерпевший, бывший пленный "Изоляции", журналист Станислав Асеев в ходе заседания и попросил не затягивать процесс и поменять адвоката.

Процесс находится на подготовительной стадии уже полгода. В деле девятеро потерпевших — бывших узников "Изоляции".

Евгения Бражникова обвиняют в военных преступлениях. Ему инкриминируют жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса), а также содействие деятельности террористической организации (часть 1 статьи 258-3 УК).

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По версии следствия, Евгений Бражников с апреля 2014 года по декабрь 2019 года "исполнял распоряжения" руководства подпольной тюрьмы, расположенной в здании бывшего завода изоляционных материалов в Донецке под контролем пророссийских сил "ДНР". В "Изоляции" незаконно удерживают украинских граждан: их пытают и избивают, чтобы получить признательные показания об участии в преступлениях против властей "республики".

Бражников вернулся в Украину в результате обмена заключенными 29 декабря 2019 года. Через несколько месяцев, допросив бывших пленных "Изоляции", СБУ сообщила ему подозрение.

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