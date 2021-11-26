РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16424 посетителя онлайн
Новости Происшествия
30 364 91
Донецк (6300) концлагерь (44) побег (356) пытки (758) Асеев (57)

Обвиняемый в пытках людей в донецком концлагере "Изоляция" Бражников скрылся во Франции, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Обвиняемый в пытках людей в донецком концлагере

Обвиняемый в деле пыток тюрьмы "ДНР" "Изоляция" Евгений Бражников выехал из Украины и попросил убежища во Франции. Об этом сообщил адвокат Виталий Гончаров в письменном ходатайстве суду об участии своего подзащитного по видеоконференции. Самого адвоката на заседании не было из-за болезни.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишут "Ґрати"

"Прокуратуре о статусе просителя убежища обвиняемого ничего не известно, а адвокат не предоставил никаких документов об этом. О том, что Бражников выехал из страны, также не известно. В комментарии "Ґратам" прокурор Александр Клещенко уточнил, что меру пресечения обвиняемому суд на стадии открытия документов отказался назначать, так как решил, что рисков для него нет. Судья Сергей Родионов отказал ходатайству защиты в видеоконференции и удовлетворил прошение обвинения и потерпевших о замене защитника", - отмечается в уведомлении.

"Бражников — один из ключевых обвиняемый в деле Изоляции. Два года он свободно передвигался территорией Украины. А теперь мы видим — хотя это еще нужно подтвердить, но по моим данным — этот человек убежал", — сказал потерпевший, бывший пленный "Изоляции", журналист Станислав Асеев в ходе заседания и попросил не затягивать процесс и поменять адвоката.

Процесс находится на подготовительной стадии уже полгода. В деле девятеро потерпевших — бывших узников "Изоляции".

Евгения Бражникова обвиняют в военных преступлениях. Ему инкриминируют жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса), а также содействие деятельности террористической организации (часть 1 статьи 258-3 УК).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Асеев о "главе" "Изоляции" Куликовском: Абсолютный садист и психопат, ежедневно пытал и насиловал пленных, заставлял петь, чтобы заглушить крики. ВИДЕО

По версии следствия, Евгений Бражников с апреля 2014 года по декабрь 2019 года "исполнял распоряжения" руководства подпольной тюрьмы, расположенной в здании бывшего завода изоляционных материалов в Донецке под контролем пророссийских сил "ДНР". В "Изоляции" незаконно удерживают украинских граждан: их пытают и избивают, чтобы получить признательные показания об участии в преступлениях против властей "республики".

Бражников вернулся в Украину в результате обмена заключенными 29 декабря 2019 года. Через несколько месяцев, допросив бывших пленных "Изоляции", СБУ сообщила ему подозрение.

Читайте также: Палач "Изоляции" Куликовский сотрудничал с украинскими спецслужбами, - Асеев
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+48
Це якісь звіздець остаточний !! Навіть в голові не вкладається !!!)))
показать весь комментарий
26.11.2021 19:53
+43
судей нужно жечь, топить, четвертовать.. это объективная необходимость..
показать весь комментарий
26.11.2021 19:54
+41
Фактически в Украине нет судов - как можно было не посадить военного преступника, пытавшего и убивавшего людей???!!!
Что остается делать людям, которых он пытал и родственникам им замученных до смерти - судить и карать своим справедливым народным судом (и судью тоже)
показать весь комментарий
26.11.2021 20:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Синдром Чауса.
показать весь комментарий
26.11.2021 19:52 Ответить
Який синдром? чувак ти не те шо педалі, ти машини попутав, причому в часі
показать весь комментарий
26.11.2021 19:54 Ответить
В зеленої плісняви є лише один синдром -ломка !!!)))
показать весь комментарий
26.11.2021 20:00 Ответить
Чувак бегут, и просят убежище, understand?
показать весь комментарий
26.11.2021 20:01 Ответить
- може все ж -таки відпустили ...?
показать весь комментарий
26.11.2021 20:13 Ответить
Та вони попробивали давно все що можливо пробити і що не можливо теж !!!)))
показать весь комментарий
26.11.2021 19:57 Ответить
Фактически в Украине нет судов - как можно было не посадить военного преступника, пытавшего и убивавшего людей???!!!
Что остается делать людям, которых он пытал и родственникам им замученных до смерти - судить и карать своим справедливым народным судом (и судью тоже)
показать весь комментарий
26.11.2021 20:24 Ответить
Суддя мусить бути покараним у першу чергу.
показать весь комментарий
26.11.2021 20:46 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2021 21:59 Ответить
В Украине НЕТ ПРОКУРАТУРЫ - они не готовят должным образом обвинения . П
показать весь комментарий
27.11.2021 00:28 Ответить
Дно? Да там ещё есть куда падат
показать весь комментарий
26.11.2021 20:49 Ответить
І вони погодились взяти до себе ката ???
показать весь комментарий
26.11.2021 19:53 Ответить
Поки що, вони не знають, що він кат, та не дали йому притулку, якщо наші падлюки у владі не відреагують, тоді біда, і не з вини французів.
показать весь комментарий
26.11.2021 20:00 Ответить
Це все до сраки вже.... Там русня зараз має великий вплив.
показать весь комментарий
26.11.2021 21:30 Ответить
Если передать документы в миграционную полицию , то французы его депонируют обратно в Украину .
Им военные преступники не нужны
показать весь комментарий
27.11.2021 00:30 Ответить
На йому не написанно великими літерами "КАТ" . Навпаки , воно на тій "Ізоляції" стільки бабосів підняло , що хфарцюзи ахєрєлі від масштабу .
показать весь комментарий
26.11.2021 20:01 Ответить
Це якісь звіздець остаточний !! Навіть в голові не вкладається !!!)))
показать весь комментарий
26.11.2021 19:53 Ответить
судей нужно жечь, топить, четвертовать.. это объективная необходимость..
показать весь комментарий
26.11.2021 19:54 Ответить
Здесь срочно адвоката надо перехватить. Там начало этого. Перехватить в смысле частным образом, какой либо группе не равнодушных. Иначе вера в народе рухнет. В смысле что бы утром по перволёдью на Днепре уже к вечеру всплыл. Ну вот как теперь власть собралась смотреть в лицо тем родственникам тех кто там сидит? Это же не возможно.
показать весь комментарий
26.11.2021 20:27 Ответить
Куда подъехать? Не нужно меня перехватывать, я сам к тебе подъеду. Скажи кто ты и где находишься? Умник.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:48 Ответить
Колени ходуном ходят, стукотят---шуганул крепко. Уже передумал---суворый ты какой суровов! Но всё равно охота---ведь давно пора.
показать весь комментарий
27.11.2021 14:35 Ответить
Так куда подъехать? В Харьков? Я не передумал. Д
показать весь комментарий
27.11.2021 14:45 Ответить
Так надо было сюрпрайзом, как в той песенке---*..и мент с букетом на пороге встал...*. Вперёд!
показать весь комментарий
27.11.2021 15:28 Ответить
Для начала нужны суды присяжных, тада у судилова хателка сразу отпадет.
показать весь комментарий
26.11.2021 21:10 Ответить
Откровений палыча испугался.
показать весь комментарий
26.11.2021 19:56 Ответить
Гребаное позорище!
Или по мнению 73%, это тоже Бутусов виноват?
показать весь комментарий
26.11.2021 19:56 Ответить
Порох...
показать весь комментарий
26.11.2021 22:10 Ответить
Яка нахер "Ізоляція" , коли ключовий злочинець королівства "голого короля" Гео Лерос не посадженний ?!
показать весь комментарий
26.11.2021 19:57 Ответить
Ну пояснить вельмишановне панство -Є в Україні державна влада ???? ))))
показать весь комментарий
26.11.2021 19:59 Ответить
Де?
показать весь комментарий
26.11.2021 22:40 Ответить
Есть охрана величайшего на всю историю Украины правителя. "Бачили очi що вибирали" главное не *********** потому что вы уже жрете то что выбрали
показать весь комментарий
27.11.2021 05:51 Ответить
Готуйтесь до повстання. Озброюйтесь. Ця влада антинародна, злочинна, антиукраїнська, корумпована. І памятайте про найбільшу помилку "Майдану хакі"! Тепер залишається тільки "Майдан Лінча" і головне не дати їм утекти!
показать весь комментарий
26.11.2021 20:02 Ответить
Зебилы, може и вы с…тесь куда-нибудь подальше отсюда?
показать весь комментарий
26.11.2021 20:02 Ответить
тю а чо нe на **********!_
показать весь комментарий
26.11.2021 20:02 Ответить
У нас нет ни СБУ ни гру, есть только Зелёная шмаркля
показать весь комментарий
26.11.2021 20:03 Ответить
... вместе с ермаком.
показать весь комментарий
26.11.2021 20:29 Ответить
Ось , Що добре в Ізраілі (не путайте з нашими жидами) так те, що вони своїх ворогів переслідують ВСЕ життя. Навіть ті кому уже буквально завтра сдохнути й тих судять. Коггось валять в інших країнах. А тут Бац - чувак втік. Чому так важко найти його у Франції. Нехай сдохне. можна і не випадково. Це може і грубо і не по гейськи (єврошлхи типу німеччини) але дієво
показать весь комментарий
26.11.2021 20:06 Ответить
Коли Путін каже, що держави в Україні не існує, то, мабуть, він в чомусь й правий. Бо де були державні органи, коли людина під судом, карний злочинець, який також має обвинувачення за порушення усіх Женевських конвенцій в сфері військових злочинів, - зам ість переслідування по закону виїжджає на відпочинок до Франції й має намір продовжити його й надалі.
показать весь комментарий
26.11.2021 20:09 Ответить
Какой нах пьютин правий?
показать весь комментарий
26.11.2021 21:00 Ответить
цикаво чы бубаноиды скромно вручили билет,чы таки с оркестром...
показать весь комментарий
26.11.2021 20:10 Ответить
Бражніков повернувся до України внаслідок обміну ув'язненими / Гуманист-пианист в кипе на обмен отдал врагу Цемаха. Во время задержания Цемаха погиб Народный Герой Украины, разведчик Александр Колодяжный / По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным /Цемах-еврейское имя, означает «растение».
показать весь комментарий
26.11.2021 20:13 Ответить
Что происходит в Украине?

Але, целый день бреда ЗЕ-била и на вечер бегство персонажа, который должен сидеть в СИЗО СБУ !
показать весь комментарий
26.11.2021 20:15 Ответить
Он из тюрьмы сбежал во Францию?
показать весь комментарий
26.11.2021 20:21 Ответить
Факи Организму не тыкал,следовательно,правоохранительным органам не интересен
показать весь комментарий
26.11.2021 20:24 Ответить
Семенченко, который фактически создал добровольческий батальон "Донбасс", возглавлял его и воевал против рашистских оккупантов и сепаров на Донбассе, уже не один месяц, по решению суда - держат под стражей.
Этого же Бражникова, который возглавлял концлагерь для украинцев в Донецке, который лично пытал, издевался и убивал украинцев там - суд отпустил на волю.
Все судьи в Украине - украинофобы.
В Украине нет судов и судьев, есть подонки, преступники, взяточники, воры и враги Украины в судебных мантиях!
показать весь комментарий
26.11.2021 20:25 Ответить
КОРРУПЦИЯ, сэр...
Глубокая, вечная на территории, системная, с круговой порукой, передающаяся по наследству, непобедимая.
Без шансов. Де факто.
показать весь комментарий
26.11.2021 21:11 Ответить
Не корупція. А державна зрада.
Хіба не видно, що наші владоможці на стороні фуйла ?
показать весь комментарий
26.11.2021 22:49 Ответить
вы ничего не перепутали? человек без собственного имени и фамилии что-то создал?.. ну-ну...
показать весь комментарий
26.11.2021 22:50 Ответить
"запобіжний захід обвинуваченому суд на стадії відкриття документів відмовився призначати, оскільки вирішив, що ризиків для нього немає"

Коли ці покидьки у суддівських мантіях відповідатимуть за наслідки своїх незаконних рішеннь???!!!
Нехай самі відбувають у СІЗО за того покидька, якого вони відпустили!
показать весь комментарий
26.11.2021 20:28 Ответить
Вот это да
показать весь комментарий
26.11.2021 20:28 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2021 20:38 Ответить
Как он из СИЗО убежал во Францию?как суд отказался назначать меру пресечения? Да что это за страна такая
показать весь комментарий
26.11.2021 20:39 Ответить
Цікаво, хто йому видав паспорт і гроші для виїзду за кордон і за який чи чий кошт він живе в Франції? Ау, СБУ!
показать весь комментарий
26.11.2021 21:09 Ответить
А шо некому? У нас 73% голосуют за шмарклю,в надежде искоренить национализм и наладить братские отношения с россией. Пол кабмина предателей.
показать весь комментарий
26.11.2021 23:07 Ответить
Это не страна. Это - территория
показать весь комментарий
27.11.2021 19:55 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2021 20:40 Ответить
Ну, как видим, шоу Квартал продолжается, и не видно, ни конца, ни края, и это всё "благодаря" зелени, которую выбрали на беды нашей Украины.
показать весь комментарий
26.11.2021 20:52 Ответить
ой, а кто это сделал вместе?)
показать весь комментарий
26.11.2021 20:53 Ответить
Первым делом нужно судью на вилы. Жаль что аваковские собаки убили Сашка Білого, он бы не церемонился
показать весь комментарий
26.11.2021 20:55 Ответить
Обміняли шило на мило - Цемаха на Бражнікова, круговорот лайна, блін!
показать весь комментарий
26.11.2021 21:05 Ответить
Это какая-то дичь, каменный век. Этих свинособак в мантиях нужно сажать на 15 лет за шпионскую деятельность.
показать весь комментарий
26.11.2021 21:15 Ответить
это ****** просто. Ну как так то
показать весь комментарий
26.11.2021 21:16 Ответить
Довбні, оберіть його ще раз! Дайте йому шанс, він навчиться!
Нема сечи цей лядський цирк коментувати...
показать весь комментарий
26.11.2021 21:24 Ответить
Це когось дивує?
Керівник Офісу Зеленського Андрій Єрмак має тісні зв'язки з росіянами, і це становить загрозу національній безпеці України. Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Новому времени" заявила депутатка Європарламенту, членкиня Комітету із закордонних справ та заступниця голови делегації ЄС у комітеті Парламентської асоціації Україна - ЄС Віола фон Крамон-Таубадель.
Євродепутатка сказала: "Вочевидь, колись він мав міцні ділові відносини з Росією. Його батько був одним із керівників КДБ. Операція "Вагнера" також показова в цьому плані".
"Пізніше він відповідав за обмін полоненими, і він уможливив те, що більше немає жодної людини з "Беркута" в цій країні, яка могла б бути притягнута до відповідальності за події Майдану. Їх випустили до Росії. І, звичайно, є багато людей із часів Януковича, які зараз часто бувають в Адміністрації президента, які близькі до Росії", - заявила фон Крамон-Таубадель
показать весь комментарий
26.11.2021 21:24 Ответить
Они в ОП все дурни - сразу видно , что в Майданы занимались своими шоу.

могли бы вообще в отставку и уехать , Зе новых назначил бы.

так играют с огнём 😀😀😀 народ злой и ёлку ставит
показать весь комментарий
27.11.2021 00:38 Ответить
"спасибо" бубочке, что благодаря его усилиям, убийцы украинцев спокойно покидают страну, а всякие Кузьменки и Рифмастеры годами сидят в тюрьме потому что они за Украину.
показать весь комментарий
26.11.2021 21:25 Ответить
Ха, ха, ха, зебиляндия….
показать весь комментарий
26.11.2021 21:29 Ответить
Эти твари зелёные, сливают Украину!
показать весь комментарий
26.11.2021 21:38 Ответить
Це є потужна зрада!
показать весь комментарий
26.11.2021 22:07 Ответить
хуже, это личный позор Асеева. А после того как в европейском суде дадут оценку показаниям Асеева и всей правоохранительной и судебной системе Украины это будет ПОЗОРИЩЕ.
показать весь комментарий
28.11.2021 10:14 Ответить
Бл. Чмо зелёное. ну 73% выбрали голобородько? А он хер на вас ложил.
показать весь комментарий
26.11.2021 22:09 Ответить
Всех предателей Зеля с Украины уже выпустил. Это был последний.
показать весь комментарий
26.11.2021 22:22 Ответить
Лугандонская мразь должна была не дожить до суда. Наше СБУ должно было организовать ему сердечный приступ сразу после задержания.... И закопать на тюремном кладбище или спалить где-нибудь.....
показать весь комментарий
26.11.2021 22:32 Ответить
Кто-нибудь подал на судью Сергея Родионова в суд по статье "Покушение на территориальную целостность в составе организованной группы"?

НЕ СПИТЕ!

Не давайте этим предателям ни минутки покоя!
показать весь комментарий
26.11.2021 22:34 Ответить
Маленька така, непримітна новина. Чудове завершення чудового дня у країні ідіотів.
показать весь комментарий
26.11.2021 22:36 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2021 22:38 Ответить
Что еще раз подтверждает: Европа вся сгнила. Наивно ждать оттуда здравых оценок ситуации и реальной помощи. Вот выражать взволнованность и озабоченность они мастера. Ну и принимать "благодарность" от Газпрома...
показать весь комментарий
26.11.2021 22:53 Ответить
Убежал? То зеля со своими подельниками его отпустили. Как Цемаха, Вагнеровцев и беркутню
показать весь комментарий
26.11.2021 22:54 Ответить
Судью з адвокатом на мыло, негайно.
показать весь комментарий
27.11.2021 00:20 Ответить
Спалити суддю заживо.
показать весь комментарий
27.11.2021 00:42 Ответить
з Зеленими зашкварами нудьгувати не приходиться... точно 1 грудня йду на Майдан. до цього ще думав...
показать весь комментарий
27.11.2021 01:30 Ответить
зеля стал полностью зависим от заложников параши. а когда разведка хотела провести операцию по освобождению, селя их слил и сбу арестовало
показать весь комментарий
27.11.2021 01:39 Ответить
А судьи -еще судьи?.. тогда президент-не президент.. или парламент-не парламент..
показать весь комментарий
27.11.2021 08:32 Ответить
косавороткин и сивоха пережыват сильно ...
показать весь комментарий
27.11.2021 10:05 Ответить
Дякую за можлівость довесті усьому Європейскому світу яке правосуддя Україні і як роблять у СБУ. Мої вітання з Франції
показать весь комментарий
28.11.2021 10:11 Ответить
 
 