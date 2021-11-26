США знают, что Зеленский заявил о готовящейся попытке госпереворота в Украине, - Госдеп

В Госдепе США, комментируя готовящееся в начале декабря заявление президента Украины Владимира Зеленского о попытке госпереворота в его стране, заявили, что находятся в контакте с украинскими властями по этому вопросу.

Об этом сказала помощница главы Госдепа по Европе и Евразии Карен Донфрид, отвечая на вопрос по заявлению Зеленского, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы в курсе заявления, которое он сделал сегодня утром", – сказала она.

"Мы находимся в контакте с украинскими властями, чтобы обсуждать это дальше. И мы стремимся получить дополнительную информацию", - добавила представитель Госдепа.

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Напомним, ранее Зеленский заявил, что окружение Ахметова пытается вовлечь его в подготовку государственного переворота. Военных, по его словам, к этому привлечь не пытались, поэтому речь идет именно о перевороте, а не о путче. Ахметов опроверг слова Зеленского о возможном участии в перевороте.