РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16424 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом
17 341 109
Госдепартамент США (1627) Зеленский (16568) переворот (301) США (23215)

США знают, что Зеленский заявил о готовящейся попытке госпереворота в Украине, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

США знают, что Зеленский заявил о готовящейся попытке госпереворота в Украине, - Госдеп

В Госдепе США, комментируя готовящееся в начале декабря заявление президента Украины Владимира Зеленского о попытке госпереворота в его стране, заявили, что находятся в контакте с украинскими властями по этому вопросу.

Об этом сказала помощница главы Госдепа по Европе и Евразии Карен Донфрид, отвечая на вопрос по заявлению Зеленского, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы в курсе заявления, которое он сделал сегодня утром", – сказала она.

"Мы находимся в контакте с украинскими властями, чтобы обсуждать это дальше. И мы стремимся получить дополнительную информацию", - добавила представитель Госдепа.

Читайте также: Зеленский сравнил отношения с Ахметовым с войной: Если кто-то стреляет – стрелять будем

Напомним, ранее Зеленский заявил, что окружение Ахметова пытается вовлечь его в подготовку государственного переворота. Военных, по его словам, к этому привлечь не пытались, поэтому речь идет именно о перевороте, а не о путче. Ахметов опроверг слова Зеленского о возможном участии в перевороте.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+63
показать весь комментарий
26.11.2021 20:00
+55
показать весь комментарий
26.11.2021 19:57
+39
показать весь комментарий
26.11.2021 20:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
лeнку нe видно. вона вжe давно поняла що трeба сидiти тихо i нe плутатися пiд ногами у Єрмака
показать весь комментарий
26.11.2021 21:26 Ответить
У вови заплало бо1 го грудня запланована акція ВІд руху супротиву капітуляції
показать весь комментарий
26.11.2021 21:17 Ответить
а чо так нe хiло можна вплeсти в сцeнарiй акцiю вiд руху.
показать весь комментарий
26.11.2021 21:24 Ответить
так воно вже з люсейн а пару плетут тьху
показать весь комментарий
26.11.2021 21:27 Ответить
це точно, бо спливає термін звільнення Дерьмака
показать весь комментарий
26.11.2021 21:26 Ответить
оце Вову налякали
показать весь комментарий
26.11.2021 21:28 Ответить
Путч!!!???
Так, не плутайте:
Путч - від Порошенка
Держпереворот - від Ахметова
Нісенітниця - від Зеленського
показать весь комментарий
26.11.2021 21:52 Ответить
Неужто есть на свете люди, которые играют на рояле руками
показать весь комментарий
26.11.2021 22:37 Ответить
...а упаковки памперсов сейчас на Банковую подвозят КАМАЗами.
показать весь комментарий
27.11.2021 09:34 Ответить
Страница 2 из 2
 
 