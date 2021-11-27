Против закона о переходном правосудии Россия и наши союзники, он может привести к эскалации, - Зеленский
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Западные союзники Украины и Российская Федерация выступают против принятия закона о переходном правосудии на Донбассе и в Крыму. Его принятие чревато эскалацией конфликта.
Об этом во время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, применение ударных беспилотников на Донбассе и закон о переходном правосудии – это два вопроса, с которыми не согласны партнеры Украины.
"Это не только риторика России, это в риторике всех лидеров Европы, и не только общающихся с президентом РФ. Они считают, что если мы будем голосовать закон о переходном правосудии, он противоречит полностью "Минску", это означает, что Украина в одностороннем порядка выходит из "Минска". И ни у кого из сторон "Нормандии" тогда нет больше обязательств, "Минска" больше не существует из-за решения украинской стороны. Звучит именно так", - отметил Зеленский.
Президент считает, что сейчас в Украине не нужно продвигать вопрос закона о переходном периоде, поскольку рисков больше.
"Здесь не вопрос, что Россия против этого. Мы считаем, что это один из факторов, который может привести к эскалации. Пока на переходное правосудие не очень положительно реагируют и другие наши союзники... Вопрос в том, что мы держимся за этот "Минск". Вы знаете, я его не подписывал и считаю, что там много ошибок. Однако это то, что есть", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Украине нужен Порох !
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Поясніть цьому зебілоїду, що московія взагалі не вважає себе стороною "Мінська". Ну а засудження використання "Байрактара" я не чув від жодного офіційного представника "наших союзників".
Тому це недолуге знов бреше і маніпулює. І все для того, щоб знов вилизати та подивитись в дупу йюхлу.
А після сьогоднішнього "пресмарафону" це недолуге постраждале повинні оглядати лікарі. (або хоча б призначити цьому зебілоїду експертизу, як тому дауну 16-ти років, що нещодавно скоїв аварію в Харкові).
То есть - россиянам обстреливать наши позиции (и мирных жителей) из запрещённого МС-2 вооружения можно, а нам нам, ответить из высокоточного вооружения (не несущего угрозы мирным жителям), для того чтобы остановить этот обстрел - нельзя...
Це хто йому сказав Єрмак чи Демченко ?
@uspenovka19632
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3 ч
І Зеленський/Татаров тут ні до чого-то всьо Бурба із Бутусовим його випустили,агенти Мацкви!
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Vitalii Ovcharenko
@vital_ovchar
· 3 ч
А зараз офігійте! За інформацією @Graty_me обвинувачений у справі катівні «ДНР» "Ізоляція» Євген Бражніков вільно виїхав з України і попросив притулку у Франції… Тобто: терорист який жорстоко катував людей безперешкодно виїхав до ЕС і зараз чудово себе там почуває. Жесть.
але головне, що воно зрадник, який працює на ворога!
Вован, хватай свой чемодан,
Лети в Оман...