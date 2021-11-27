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Зеленский (16568) минские соглашения (3221)

Против закона о переходном правосудии Россия и наши союзники, он может привести к эскалации, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Против закона о переходном правосудии Россия и наши союзники, он может привести к эскалации, - Зеленский

Западные союзники Украины и Российская Федерация выступают против принятия закона о переходном правосудии на Донбассе и в Крыму. Его принятие чревато эскалацией конфликта.

Об этом во время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, применение ударных беспилотников на Донбассе и закон о переходном правосудии – это два вопроса, с которыми не согласны партнеры Украины.

"Это не только риторика России, это в риторике всех лидеров Европы, и не только общающихся с президентом РФ. Они считают, что если мы будем голосовать закон о переходном правосудии, он противоречит полностью "Минску", это означает, что Украина в одностороннем порядка выходит из "Минска". И ни у кого из сторон "Нормандии" тогда нет больше обязательств, "Минска" больше не существует из-за решения украинской стороны. Звучит именно так", - отметил Зеленский.

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Президент считает, что сейчас в Украине не нужно продвигать вопрос закона о переходном периоде, поскольку рисков больше.

"Здесь не вопрос, что Россия против этого. Мы считаем, что это один из факторов, который может привести к эскалации. Пока на переходное правосудие не очень положительно реагируют и другие наши союзники... Вопрос в том, что мы держимся за этот "Минск". Вы знаете, я его не подписывал и считаю, что там много ошибок. Однако это то, что есть", - добавил Зеленский.
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Топ комментарии
+20
У нас є Конституція. Що зробив ЗЕ на виконання своїх обовязків з захисту країни і звільнення окупованих ворогом територій? НІЧОГО. Нуль. І на фуя він тоді потрібен? "Відосіки" знімать?
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26.11.2021 20:34
+19
а раздача российских паспортов, а использование БПЛ российскими наемниками, а признание сертефикатов на товары, производимые в ОРДЛО не противречит минским соглашениям ? Здается мне, что найвелычнишый только прикрывается «партнерами», а на самом деле ссцыт.
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26.11.2021 20:49
+14
Україна має право захищати себе! І ніколи «західні союзники» не заперечували цього факту! Та навіть ,якщо б вони таке заявили- то можуть йти нафіг! Гляньте на Ізраїль та на його дії по захисту свого народу…
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26.11.2021 20:50
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рашка может поцеловать тебя в зад)
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26.11.2021 20:27 Ответить
В минских договоренностях ничего нет про беспилотники.
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26.11.2021 20:27 Ответить
Это кстати, вопрос о яйцах, который Зе задавал в одном из выпусков "Вечернего квартала".
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26.11.2021 20:29 Ответить
В мінський немає, в домовленності про "плісняву тишу", 2020-го, Є заборона на використання безпілотників і ... розвідки.
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26.11.2021 21:26 Ответить
это тот случай, когда работает постулат, делай что должен и будь что будет!
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26.11.2021 20:29 Ответить
ЗЕ- жаба боится всех

Украине нужен Порох !

.
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26.11.2021 20:30 Ответить
Купи у мыслывському магазыни.
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26.11.2021 20:48 Ответить
какая все же гнилая эта Европа!
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26.11.2021 20:31 Ответить
У нас є Конституція. Що зробив ЗЕ на виконання своїх обовязків з захисту країни і звільнення окупованих ворогом територій? НІЧОГО. Нуль. І на фуя він тоді потрібен? "Відосіки" знімать?
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26.11.2021 20:34 Ответить
а нафига ты за него проголосовал?
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26.11.2021 21:40 Ответить
Кацап! Іди на фуй - я голосую тільки за українців.
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26.11.2021 21:44 Ответить
у вас уже и украинцы баллотируются?) я рад за вас)
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26.11.2021 21:46 Ответить
За себе порадій, убогий - у самих *****-шаломов, мєдвєдєв-мендель і фуєва гора ротенбергів...
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26.11.2021 22:00 Ответить
"Україна в односторонньому порядку виходить з "Мінська" Джерело: https://censor.net/ua/n3301916

Поясніть цьому зебілоїду, що московія взагалі не вважає себе стороною "Мінська". Ну а засудження використання "Байрактара" я не чув від жодного офіційного представника "наших союзників".

Тому це недолуге знов бреше і маніпулює. І все для того, щоб знов вилизати та подивитись в дупу йюхлу.

А після сьогоднішнього "пресмарафону" це недолуге постраждале повинні оглядати лікарі. (або хоча б призначити цьому зебілоїду експертизу, як тому дауну 16-ти років, що нещодавно скоїв аварію в Харкові).
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26.11.2021 20:35 Ответить
то буба уже на отходняке нажужжал...
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26.11.2021 20:37 Ответить
За словами Зеленського, застосування ударних безпілотників на Донбасі і закон про перехідне правосуддя - це два питання, з якими не згодні партнери України.

То есть - россиянам обстреливать наши позиции (и мирных жителей) из запрещённого МС-2 вооружения можно, а нам нам, ответить из высокоточного вооружения (не несущего угрозы мирным жителям), для того чтобы остановить этот обстрел - нельзя...
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26.11.2021 20:38 Ответить
да он не за нашу сторону играет)
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26.11.2021 21:40 Ответить
а раздача российских паспортов, а использование БПЛ российскими наемниками, а признание сертефикатов на товары, производимые в ОРДЛО не противречит минским соглашениям ? Здается мне, что найвелычнишый только прикрывается «партнерами», а на самом деле ссцыт.
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26.11.2021 20:49 Ответить
Україна має право захищати себе! І ніколи «західні союзники» не заперечували цього факту! Та навіть ,якщо б вони таке заявили- то можуть йти нафіг! Гляньте на Ізраїль та на його дії по захисту свого народу…
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26.11.2021 20:50 Ответить
За словами Зеленського, застосування ударних безпілотників на Донбасі і закон про перехідне правосуддя - це два питання, з якими не згодні партнери України Джерело: https://censor.net/ua/n3301916
Це хто йому сказав Єрмак чи Демченко ?
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26.11.2021 20:53 Ответить
Это не важно , оно и сам такой
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27.11.2021 06:50 Ответить
Немає часу та натхнення слухати весь калейдоскоп брехні від гундосика сьогодні, але треба це все якось системазувати, хоча б заради науки.
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26.11.2021 20:59 Ответить
в принципе, многие догадывались заранее, что этот бенефис бениного фисианта разойдётся, как обычно, на жабы, мэмы и рыбникову на пару фельетонов.
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26.11.2021 21:27 Ответить
Россия- это не наши союзники. А наши союзники ничего по поводу беспилотников и переходного правосудия не говорили.
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26.11.2021 21:29 Ответить
источник искрометного феереческого долбо@бизма зеленого чма
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26.11.2021 21:30 Ответить
Отец Солдата


@uspenovka19632

·
3 ч



І Зеленський/Татаров тут ні до чого-то всьо Бурба із Бутусовим його випустили,агенти Мацкви!

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Vitalii Ovcharenko


@vital_ovchar

· 3 ч

А зараз офігійте! За інформацією @Graty_me обвинувачений у справі катівні «ДНР» "Ізоляція» Євген Бражніков вільно виїхав з України і попросив притулку у Франції… Тобто: терорист який жорстоко катував людей безперешкодно виїхав до ЕС і зараз чудово себе там почуває. Жесть.
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26.11.2021 22:01 Ответить
очевидно, що Зе-чмо - клiнiчний iдiот.

але головне, що воно зрадник, який працює на ворога!
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26.11.2021 22:09 Ответить
Опять зима, опять Майдан,
Вован, хватай свой чемодан,
Лети в Оман...
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26.11.2021 22:20 Ответить
пошел на поводу парашки по полной программе... значит она и дальше продолжит шантаж если он приносит результаты
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27.11.2021 01:31 Ответить
Какое дело рашке, что мы будем прессовать донецких?
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27.11.2021 10:01 Ответить
 
 