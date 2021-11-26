РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16424 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
56 373 363
Ахметов (2002) Зеленский (16568) переворот (301)

Переворот готовили офицер ФСБ и три перебежчика из МВД, - журналист BuzzFeed Миллер

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Переворот готовили офицер ФСБ и три перебежчика из МВД, - журналист BuzzFeed Миллер

Мятежники собирались дестабилизировать ситуацию внутри страны, используя противостояние Зеленского и Ахметова и используя запланированную на 1 декабря акцию протеста в качестве прикрытия.

Об этом журналист BuzzFeed Кристофер Миллер пишет в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ. Он ссылается на информацию, полученную из близких к Зеленскому источникам.

"Сговор о перевороте, о котором сегодня заявил президент Владимир Зеленский, планировали сотрудник ФСБ и три базирующихся в Крыму перебежчика МВД Украины", - написал он.

Журналист озвучил имена мятежников.

"Офицер ФСБ, который "ведет шоу" (руководит процессом. - Ред.), по словам источника, приближенного к Зеленскому, - Василий Васильевич Лаптев. Он якобы работает с украинскими перебежчиками Алексеем Васильевым, Василием Грицаком, Эдуардом Федосовым. Считается, что все они в Крыму", - написал он.

Читайте также: США знают, что Зеленский заявил о готовящейся попытке госпереворота в Украине, - Госдеп

Миллер утверждает, что один из его источников прочитал ему по телефону расшифровку переговоров мятежников. Зеленский будто бы собирается передать доказательства подготовки переворота Соединенным Штатам.

По словам источника, на который ссылается Миллер, записи проверяли в течение двух дней и смогли подтвердить их подлинность.

"Источник, близкий к Зеленскому, объяснил, что доказательства, имеющиеся у Украины, не свидетельствуют о прямой причастности олигарха Рината Ахметова, но о нем упоминают четыре вероятных заговорщика, которые говорят, что им "нужно быть готовыми въехать (на территорию Украины). - Ред.) и работать с Ахметовым"", - отметил журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ахметов опроверг заявление Зеленского о возможном участии в госперевороте

По данным Миллера, из стенограммы следовало, что мятежники собираются дестабилизировать Украину изнутри, "используя нынешнюю напряженность между Киевом и Москвой, Зеленским и Ахметовым".

Запланированную на 1 декабря акцию протеста они собирались использовать в качестве прикрытия.

"Похоже, идея заключалась в том, чтобы привлечь людей Ахметова. Но не ясно, произошло ли это", - добавил он.

Читайте также: Зеленский сравнил отношения с Ахметовым с войной: Если кто-то стреляет – стрелять будем

Напомним, ранее Зеленский заявил, что окружение Ахметова пытается вовлечь его в подготовку государственного переворота. Военных, по его словам, к этому привлечь не пытались, поэтому речь идет именно о перевороте, а не о путче. Ахметов опроверг слова Зеленского о возможном участии в перевороте.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+82
Як чотири чувака можуть зробити переворот в країні ?
Вони планували викрасти зеленського ?
показать весь комментарий
26.11.2021 20:33
+82
кто -то верит в эту херню?)) Ну вот только честно? Три бывших мента из Крыма!! и фсбшник (куда ж без них) готовились скинуть бубачку с трона!!))) Ну блинн.. комон, зеля, даже я сценарий лучше б написал. С инопланетянами и Порошенко - и то выглядело бы реалистичнее и убедительней))
показать весь комментарий
26.11.2021 20:33
+81
Похоже, кто-то сильно подставил зеленого - выпустив его на пресс-конференцию не дав отойти от празднования др ермака.
показать весь комментарий
26.11.2021 20:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
З якого переляку екс-голова СБУ, при президенті Порошенко, В.Грицак опинився в Криму?
показать весь комментарий
26.11.2021 23:36 Ответить
Тоесть 4 человека под силу сделать переворот а "ДемСокире" с тысячами людей нет...Гудименко и Тригубов явно не дорабатывают!....Лероса позовите, он мастер всякое руками крутить) и думаю Порошенко не откажет))) Он Грибы резал ножом...а мастерство требует практики...тем более у Пороха уже 1 Путч сорвался)))

Я ни к чему не призываю....просто высмеиваю дебилизм этой новости...
показать весь комментарий
26.11.2021 23:39 Ответить
В демократических странах, когда власть имеет такой низкий рейтинг и такой высокий антирейтинг как у нас, сама распускается и назначает внеочередные выборы. А это раздувает щеки и говорит, что оно законно избранное.
показать весь комментарий
26.11.2021 23:48 Ответить
Дурням закон не писаний.
показать весь комментарий
26.11.2021 23:56 Ответить
рашиків забули спитати: вони сплять та бачать, коли Майдан 3 буде
показать весь комментарий
27.11.2021 07:38 Ответить
где-то я это уже слышал...

"Я легитимный! АСТАНАВИТЕСЬ!"
показать весь комментарий
27.11.2021 10:45 Ответить
З розумним розуму набересся, а з дурним i останнiй загубиш.
показать весь комментарий
26.11.2021 23:55 Ответить
Дивна якась війна між зеленським і ахметкою:зеля призначає менеджера ахметова шурму, замом єрмака,мабуть щоб той краще координував "переворот".
показать весь комментарий
27.11.2021 00:31 Ответить
Війна між зеленським і ахметовим мала б початися зі звільнення прем'єр-міністра.Чергова порція лапші для лохторату зелі.
показать весь комментарий
27.11.2021 00:37 Ответить
Згоден, і продовжитися зачисткою всіх його представників у владі. А так...
показать весь комментарий
27.11.2021 08:54 Ответить
а что гнусавое пило до того, как проконферинцерировало ни о чем? видать, препарат силен по нутряной силе и по формату... говорить ни о чем в течение 5-6-7 часов - нужно уметь...
показать весь комментарий
27.11.2021 00:35 Ответить
и офицера ФСБ Лаптева
показать весь комментарий
27.11.2021 02:00 Ответить
4 Агента против власти. Да это "Миссия Невыполнима" с Томом Крузом не иначе
показать весь комментарий
27.11.2021 01:14 Ответить
Такого гіганта могут подвинуть тольку супермени. А іх достаточно і четирьох.
показать весь комментарий
27.11.2021 08:52 Ответить
Вот это переворот! У клована съехала крыша.
показать весь комментарий
27.11.2021 01:38 Ответить
четыре леворуционЭра расписали "Пулю"... і де вона зараз?...)))
- паноптикум эпохи безбедности прездобола Зели..
понавыбыралы..(
показать весь комментарий
27.11.2021 05:04 Ответить
Обидно наверно Зеленскому. Когда Порошенко нес несусветную чушь про минометы и автоматы Савченко все верили.
показать весь комментарий
27.11.2021 06:26 Ответить
Поки що ти несеш всяку "чушь" про те, що то ніс Порошенко. То є раз. І ще, а чекати то від Савченко щось таке дивне?
показать весь комментарий
27.11.2021 08:43 Ответить
Ок, переворот устранён. Преступники обезврежены. Можно выходить на акцию протеста без опаски. Надо дЕрмаку помочь чемоданчик на Ростов собрать
показать весь комментарий
27.11.2021 06:35 Ответить
Журналіст озвучив імена заколотників. "Офіцер ФСБ, який "веде шоу" (керує процесом. - Ред.), за словами джерела, наближеного до Зеленського,: https://censor.net/ua/n3301917
показать весь комментарий
27.11.2021 16:19 Ответить
речь идет именно о перевороте, а не о путче Источник: https://censor.net/ru/n3301917

Путч (нем. Putsch - переворот)
показать весь комментарий
27.11.2021 07:50 Ответить
Зелена влада провокує протести і постання. Системно, послідовно, на догоду кремлю. В тому і є її завдання - хаос, безлад, кровопролиття. Війська Пуйло на кордоні розміщає не для того, щоб нападати і захоплювати, а щоб в потрібний момент прийти як "миротворець". Все ж відбувається синхронно, і розміщення військ і шизофренічні напади у "найвеличнішого". А далі чекаємо що більше абсурду і трешу. То, щоб в народу нерви не витримали і почався бунт і хаос. Все згідно сценарію...
показать весь комментарий
27.11.2021 08:40 Ответить
Після заяви про "переворот" спробую подумати логічно. Якщо правда, що хтось планує переворот у кількості 4 осіб і відомо кого саме будуть залучати до цього, а після отримання цих відомостей прослуховування - інформацію оприлюднюють, то виникають питання:
1. Якщо вам відомо кого мають залучати до протиправних дій, то чому не дати злочинцям почати активні підготовчі дії, задокументувати їх, аби було з чим іти до суду, у тому числі щодо ахметова, а вже потім щось робити аби їх припинити? Таким чином можна було б виявити значну кількість агентури ворога на нашій території.
2) 4 особи готуються вчиняти переворот і це сприймається серйозно і піддається розголосу. Невже пезедент настільки не довіряє Управлінню держохорони, службі безпеки, та іншим, хто забезпечує його безпеку? А швидше за все він просто боягуз, якого майстерно залякують і тримають у страху, показуючи свою потрібність та "ефективність".
3) Невже пезедент вважає, що йому повірять у цій ситуації, враховуючи те скільки він збрехав, починаючи з часів кандидати в президенти?
показать весь комментарий
27.11.2021 08:44 Ответить
а можна я, можна я відповім на третє запитання?

Так, він вважає, що йому повірять, бо він звик до сцени і звик бути улюбленцем публіки. Питання в іншому, скільки з його прихільників можуть прозріти та перестануть йому вірити?

Нагадаю, його обрали ті самі люди, що дивляться сватів та інші серіали. У них з логикою не все так гладко.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:36 Ответить
Без згадування Порошенка, виглядає непереконливо).
показать весь комментарий
27.11.2021 12:39 Ответить
може він просто зливає інформацію в кремль:
- ВВП, ваші агенти Пєтроф, Башироф і Лаптєв - відомі українській (або американській) контррозвідці
показать весь комментарий
27.11.2021 20:41 Ответить
опять ЗЕленые обкурились....
показать весь комментарий
27.11.2021 08:45 Ответить
У зв'язку з можливим військовим переворот З збере РНБО і там приймуть наступні рішення:
1. Закрити телеканали злісного мелітариста олігарха А : ТРК Україна, Україна 24, Футболи 1,2,3.
2. Оштрафувати негідника олігарха А за участь у військовому перевороті на суму 4 мільярдів гривень.
3. Відкритий кримінальну справу на злісного правопорушника олігарха А за участь в звірствах під час військового перевороту, і посадити цього бандюжог олігарха А під домашній арешт.
4.Передати в управління всі об'єкти зеленої енергетики недостойного олігарха А, ефективному ,хорошому, зовсім не олігарху К.
5. Заплатити зовсім не олігарху К, борги по зелені енергетиці, підтверджуючи цим його високу ефективність.
P.S Всі імена і прізвища в цьому повідомленні вигадані , будь які співпадіння випадкові.

PSS. Дане повідомлення прошу не причисляти як співчуття злісному негіднику, мелітариста, олігарху А.😀
показать весь комментарий
27.11.2021 09:14 Ответить
А чуть не забув:
6. Розглянути можливість передачі інших об'єктів злочинного олігарха А такому : ефективному, надійному, чесному, зовсім не пов'язаному з З, зовсім не олігарху К.
показать весь комментарий
27.11.2021 09:27 Ответить
на посадi президента, пiд час вiйни, нахабний, хуцпатий, тупий та безграмотний

зкацаплений блазень та одночасно обiсцяне чмо, що навiть не в змозi нормально

говорити, нормально закiнчити речення...досить вирогiдно,дуже схоже на те, що воно ще

й громадян паРашi та гебешна промокашка разом з дерьмаком...дожила Ненька...
показать весь комментарий
27.11.2021 10:18 Ответить
держпереворот ??? А як же фільм. У нас повинно все бути як в кіно. Це не за сценарієм. Спецслужби спрацювали на випередження.Хтось тільки подумав а тут його вже випередили
показать весь комментарий
27.11.2021 10:26 Ответить
Шановне паньство, заспокойтесь, будьласка, то потрібно було відволікти увагу од дня народження, або навпаки зробити гучним день народження таки полтос як ніяк!!!
показать весь комментарий
27.11.2021 11:15 Ответить
Олексій Гончаренко

Вчора о 10:01 ·

Президент кличе до себе 30 журналістів, аби відповісти на їх питання. Що, рейтинг болить, Володимир Олександрович? Ось мої 30 питань до вас.

1. Пане президент, сюди вас вертоліт чи кортеж підвіз?
2. Країна вашої мрії - пограбована та замерзаюча?
3. Ви юрист за освітою. Скільки статей у Конституції? Та скільки з них ви вже порушили?
4. Скільки років тюрми ви б дали собі за енергетичну диверсію проти власної країни?
5. Офшор як, норм?
6. За врятованих «вагнерівців» туди щось не перевели?
7. На день народження Єрмака що дарували? Сергій Лещенко не підігнав поїзд?
8. Читали з друзями Агату Крісті, «10 негритят»? Почитайте.
9. Хто швидше вилетить із Банкової - ви чи Єрмак, і чому саме ви?
10. Напад на нашу розвідку оплачують рублями чи доларами?
11. Коломойський допомагає деолігархізувати країну?
12. Навіщо ви зірвали неіснуючу спецоперацію?
13. Єрмак не хоче у відпустку? Щоб ви хоч трохи поправили.
14. Курс долара по вісім, чи як ви там обіцяли?
15. Не хочете підняти вчительські зарплати з 4000 доларів хоча б до 5000?
16. «Велике будівництво» за рахунок життів - це злочин чи жертвоприношення?
17. Як воно - жити в теплій ванні, ноги не пухнуть?
18. Що там ваш друг Лукашенко, на ювілей зірваної спецоперації не дзвонив?
19. Що ще він має зробити, аби ми не купували в Білорусі електроенергію?
20. Чому досі не при владі Женя Кошовий, всіх же забрали?
21. Скільки законопроектів подав ваш друг Юзік у Верховній Раді?
22. Коли ви ще раз мужньо попросите взяти нас у НАТО?
23. Перешкоджати візиту депутатів до США - то ваша зрада чи Єрмака?
24. Чому не дотримали слова і не пішли у відставку після першого злочину?
25. Які злочини плануєте встигнути до Нового року?
26. Скільки мільярдів інвестицій ми вже отримали з Оману?
27. Скільки сотень помилок РНБО має зробити за планом?
28. Скільки років плануєте провести в тюрмі після президентства?
29. Всі друзі дитинства вже при владі, куди ви їх плануєте прилаштувати?
30. А вам не соромно?.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:45 Ответить
Даааа, так любого на екзамене можно завалить.
показать весь комментарий
27.11.2021 18:11 Ответить
Скільки тут агентів повилазило і всім зеленський очі муляє))))
показать весь комментарий
27.11.2021 11:49 Ответить
купка лайна з Банкової набрехала журналісту жовтого видання з USA.
потім зепокидьки виклали власну брехню, як від першого джерела з USA.
Цензор допомогає мерзоті дурити залишки мозка 73 дупоголових.
Згоден, що Бутусов заслуговує поваги!!! але деякі пісюки, що зараз працюють в Цензорі, надто мендельові.
Може краще меньше менделів та більше Бутусових?!
показать весь комментарий
27.11.2021 12:02 Ответить
Больше жару, больше!!!
показать весь комментарий
27.11.2021 12:14 Ответить
Как примитивно, никакой фантазии. Бездари не знают, как делаются перевороты, а пытаются, что то сварганить. Смехота ох..................... ая. Тупые и каждый день еще тупеют. Было бы очень смешно, если бы не отопление.
показать весь комментарий
27.11.2021 12:24 Ответить
.
показать весь комментарий
27.11.2021 12:30 Ответить
Та в нас в кріслі президента другий лукашенко сидить🤦‍♂️🤦‍♂️
показать весь комментарий
27.11.2021 13:36 Ответить
- Додик, шо там упало на кухне?!
- Ривочка, это не бунт, это случаймо
показать весь комментарий
27.11.2021 13:48 Ответить
Хтось мені підкажіть, як можна зробити в Україні переворот трьом клоунам, які сидять при цьому в Криму?
показать весь комментарий
27.11.2021 14:21 Ответить
какую дрянь этот едиот курит?
показать весь комментарий
27.11.2021 14:37 Ответить
В кремлевских телеграм-каналах очень даже поддерживают своего агента Ермака (и.о. президента). Зачем им убирать Зелю-Ермака? Он им подходит - слабый, трусливый, готовый на капитуляцию, преклоняющийся перед ******.

показать весь комментарий
27.11.2021 14:44 Ответить
Какой же он идиот, это что-то!!!!!!
показать весь комментарий
27.11.2021 15:53 Ответить
Если бы это заявил нелигитимный Лукашенко, то понятно, любыми способами удержаться у власти, но легитимный президент, у которого в руках все рычаги власти, что бы сделать Украину процветающей страной,это как понимать? Януковичу например везде теракты мерещились. То яйцом ранили, то петарда в мусорке взорвется, уже теракт.
показать весь комментарий
27.11.2021 16:07 Ответить
BuzzFeed це еталонная жовта преса (інтернет видання) яке спеціалізується на
смажених качках Хтось підставляє Україну по великому випустивши Зе
актора з параноїдальними текстами до журналістів
показать весь комментарий
27.11.2021 16:56 Ответить
Юра, зачем эту бредятину печатать ?! Зеля уже хренеет от невозможности никакой инфо-бомбой прикрыть свою измену Родине... Завтра он скажет, что амазонские хорьки роют подком под его кабинет с целью об***ать его репутацию... У Вас же серьёзный сайт... Этоновости для "В гостях у сказки"
показать весь комментарий
27.11.2021 17:07 Ответить
зебтлоид детектид)))
показать весь комментарий
27.11.2021 18:55 Ответить
недавно самого Семена Фішелевича попросили сказати кілька слів про "найвеличнішого", однак він відступив від своїх принципів і сказав, що особисто не "наблюдав" його і нічого сказати не може. От і нам випадає тільки спостерігати здалеку - що він там знову утне.
показать весь комментарий
27.11.2021 18:42 Ответить
...а исчо стопитсот инопланетян. Зебил точно знает...
показать весь комментарий
27.11.2021 18:55 Ответить
Та шо, путч буде чи ні?
показать весь комментарий
27.11.2021 20:47 Ответить
Вспомнился подрыв верхивной рады надей савченко))) у сывочолого такая же параноя была))))
показать весь комментарий
28.11.2021 12:24 Ответить
Якщо "міллєр" то взнав із "джерел Зєлєнскава" - то ПРАВДА.
показать весь комментарий
28.11.2021 16:54 Ответить
Страница 4 из 4
 
 