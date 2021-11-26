Переворот готовили офицер ФСБ и три перебежчика из МВД, - журналист BuzzFeed Миллер
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Мятежники собирались дестабилизировать ситуацию внутри страны, используя противостояние Зеленского и Ахметова и используя запланированную на 1 декабря акцию протеста в качестве прикрытия.
Об этом журналист BuzzFeed Кристофер Миллер пишет в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ. Он ссылается на информацию, полученную из близких к Зеленскому источникам.
"Сговор о перевороте, о котором сегодня заявил президент Владимир Зеленский, планировали сотрудник ФСБ и три базирующихся в Крыму перебежчика МВД Украины", - написал он.
Журналист озвучил имена мятежников.
"Офицер ФСБ, который "ведет шоу" (руководит процессом. - Ред.), по словам источника, приближенного к Зеленскому, - Василий Васильевич Лаптев. Он якобы работает с украинскими перебежчиками Алексеем Васильевым, Василием Грицаком, Эдуардом Федосовым. Считается, что все они в Крыму", - написал он.
Миллер утверждает, что один из его источников прочитал ему по телефону расшифровку переговоров мятежников. Зеленский будто бы собирается передать доказательства подготовки переворота Соединенным Штатам.
По словам источника, на который ссылается Миллер, записи проверяли в течение двух дней и смогли подтвердить их подлинность.
"Источник, близкий к Зеленскому, объяснил, что доказательства, имеющиеся у Украины, не свидетельствуют о прямой причастности олигарха Рината Ахметова, но о нем упоминают четыре вероятных заговорщика, которые говорят, что им "нужно быть готовыми въехать (на территорию Украины). - Ред.) и работать с Ахметовым"", - отметил журналист.
По данным Миллера, из стенограммы следовало, что мятежники собираются дестабилизировать Украину изнутри, "используя нынешнюю напряженность между Киевом и Москвой, Зеленским и Ахметовым".
Запланированную на 1 декабря акцию протеста они собирались использовать в качестве прикрытия.
"Похоже, идея заключалась в том, чтобы привлечь людей Ахметова. Но не ясно, произошло ли это", - добавил он.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что окружение Ахметова пытается вовлечь его в подготовку государственного переворота. Военных, по его словам, к этому привлечь не пытались, поэтому речь идет именно о перевороте, а не о путче. Ахметов опроверг слова Зеленского о возможном участии в перевороте.
Пожалуйста, подождите...
Я ни к чему не призываю....просто высмеиваю дебилизм этой новости...
"Я легитимный! АСТАНАВИТЕСЬ!"
- паноптикум эпохи безбедности прездобола Зели..
понавыбыралы..(
Путч (нем. Putsch - переворот)
1. Якщо вам відомо кого мають залучати до протиправних дій, то чому не дати злочинцям почати активні підготовчі дії, задокументувати їх, аби було з чим іти до суду, у тому числі щодо ахметова, а вже потім щось робити аби їх припинити? Таким чином можна було б виявити значну кількість агентури ворога на нашій території.
2) 4 особи готуються вчиняти переворот і це сприймається серйозно і піддається розголосу. Невже пезедент настільки не довіряє Управлінню держохорони, службі безпеки, та іншим, хто забезпечує його безпеку? А швидше за все він просто боягуз, якого майстерно залякують і тримають у страху, показуючи свою потрібність та "ефективність".
3) Невже пезедент вважає, що йому повірять у цій ситуації, враховуючи те скільки він збрехав, починаючи з часів кандидати в президенти?
Так, він вважає, що йому повірять, бо він звик до сцени і звик бути улюбленцем публіки. Питання в іншому, скільки з його прихільників можуть прозріти та перестануть йому вірити?
Нагадаю, його обрали ті самі люди, що дивляться сватів та інші серіали. У них з логикою не все так гладко.
- ВВП, ваші агенти Пєтроф, Башироф і Лаптєв - відомі українській (або американській) контррозвідці
1. Закрити телеканали злісного мелітариста олігарха А : ТРК Україна, Україна 24, Футболи 1,2,3.
2. Оштрафувати негідника олігарха А за участь у військовому перевороті на суму 4 мільярдів гривень.
3. Відкритий кримінальну справу на злісного правопорушника олігарха А за участь в звірствах під час військового перевороту, і посадити цього бандюжог олігарха А під домашній арешт.
4.Передати в управління всі об'єкти зеленої енергетики недостойного олігарха А, ефективному ,хорошому, зовсім не олігарху К.
5. Заплатити зовсім не олігарху К, борги по зелені енергетиці, підтверджуючи цим його високу ефективність.
P.S Всі імена і прізвища в цьому повідомленні вигадані , будь які співпадіння випадкові.
PSS. Дане повідомлення прошу не причисляти як співчуття злісному негіднику, мелітариста, олігарху А.😀
6. Розглянути можливість передачі інших об'єктів злочинного олігарха А такому : ефективному, надійному, чесному, зовсім не пов'язаному з З, зовсім не олігарху К.
зкацаплений блазень та одночасно обiсцяне чмо, що навiть не в змозi нормально
говорити, нормально закiнчити речення...досить вирогiдно,дуже схоже на те, що воно ще
й громадян паРашi та гебешна промокашка разом з дерьмаком...дожила Ненька...
Вчора о 10:01 ·
Президент кличе до себе 30 журналістів, аби відповісти на їх питання. Що, рейтинг болить, Володимир Олександрович? Ось мої 30 питань до вас.
1. Пане президент, сюди вас вертоліт чи кортеж підвіз?
2. Країна вашої мрії - пограбована та замерзаюча?
3. Ви юрист за освітою. Скільки статей у Конституції? Та скільки з них ви вже порушили?
4. Скільки років тюрми ви б дали собі за енергетичну диверсію проти власної країни?
5. Офшор як, норм?
6. За врятованих «вагнерівців» туди щось не перевели?
7. На день народження Єрмака що дарували? Сергій Лещенко не підігнав поїзд?
8. Читали з друзями Агату Крісті, «10 негритят»? Почитайте.
9. Хто швидше вилетить із Банкової - ви чи Єрмак, і чому саме ви?
10. Напад на нашу розвідку оплачують рублями чи доларами?
11. Коломойський допомагає деолігархізувати країну?
12. Навіщо ви зірвали неіснуючу спецоперацію?
13. Єрмак не хоче у відпустку? Щоб ви хоч трохи поправили.
14. Курс долара по вісім, чи як ви там обіцяли?
15. Не хочете підняти вчительські зарплати з 4000 доларів хоча б до 5000?
16. «Велике будівництво» за рахунок життів - це злочин чи жертвоприношення?
17. Як воно - жити в теплій ванні, ноги не пухнуть?
18. Що там ваш друг Лукашенко, на ювілей зірваної спецоперації не дзвонив?
19. Що ще він має зробити, аби ми не купували в Білорусі електроенергію?
20. Чому досі не при владі Женя Кошовий, всіх же забрали?
21. Скільки законопроектів подав ваш друг Юзік у Верховній Раді?
22. Коли ви ще раз мужньо попросите взяти нас у НАТО?
23. Перешкоджати візиту депутатів до США - то ваша зрада чи Єрмака?
24. Чому не дотримали слова і не пішли у відставку після першого злочину?
25. Які злочини плануєте встигнути до Нового року?
26. Скільки мільярдів інвестицій ми вже отримали з Оману?
27. Скільки сотень помилок РНБО має зробити за планом?
28. Скільки років плануєте провести в тюрмі після президентства?
29. Всі друзі дитинства вже при владі, куди ви їх плануєте прилаштувати?
30. А вам не соромно?.
потім зепокидьки виклали власну брехню, як від першого джерела з USA.
Цензор допомогає мерзоті дурити залишки мозка 73 дупоголових.
Згоден, що Бутусов заслуговує поваги!!! але деякі пісюки, що зараз працюють в Цензорі, надто мендельові.
Може краще меньше менделів та більше Бутусових?!
- Ривочка, это не бунт, это случаймо
смажених качках Хтось підставляє Україну по великому випустивши Зе
актора з параноїдальними текстами до журналістів