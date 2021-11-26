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Новости Политика Украины
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Ахметов (2002) Зеленский (16568) КС (2131) переворот (301) Донбасс (26945) Семенченко Семен (380) Чаус (338) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

Главные новости 26 ноября: Зеленский заявил о перевороте с участием Ахметова, самый страшный штамм COVID-19 уже в Европе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 26 ноября: Зеленский заявил о перевороте с участием Ахметова, самый страшный штамм COVID-19 уже в Европе

Президент утверждает, что в государстве готовили переворот с участием олигарха Ахметова, защитник Украины погиб на Донбассе, самый страшный – африканский – штамм коронавируса обнаружили в Европе, – главные новости 26 ноября.

Зеленский рассказал о перевороте

Президент утверждает, что в Украине готовили государственный переворот - да еще и хотели "втянуть" в него олигарха Рината Ахметова, привлекая его к финансированию переворота (свои же отношения с бизнесменом он сравнивает с войной). Мятежники, по словам главы государства, также намеревались использовать акцию протеста, запланированную на 1 декабря. Отдельно Зеленский объяснил, что планировали именно переворот, а не путч – то есть армейцев среди мятежников не было.

Ахметов отвергает обвинения.

Журналист BuzzFeed пишет со ссылкой на источники, близкие к Зеленскому, что мятежники – один офицер ФСБ и трое бывших сотрудников МВД, которые сейчас скрываются в оккупированном Крыму.

Россия голосом Пескова говорит, что она здесь ни при чем.

Другие вопросы пресс-марафона

Марафон был длинным и насыщенным, президент неоднократно вступал в споры с журналистами. Вот главные месседжи: Бурба - авантюрист и пытался поссорить Украину с США, принеся "формулу ковида", Ермак - "мощный человек" (и приказов в спецоперации с "вагнеровцами" он не давал), Татаров - личная ответственность Ермака. День рождения главы ОП в Карпатах не праздновали, "цыган, медведей и журналистов" туда не приглашали, а отдыхать в резиденции глава государства имеет право.

Спецоперация по задержанию "вагнеровцев" - хорошо, что сорвалась, потому что "Эрдоган бы не простил".

Военного положения не будет. Так же, как и возвращение Донбасса силой.

Украинский воин погиб на Донбассе

Оккупанты обстреливали защитников Украины в направлении Марьинки. Один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Назначены два судьи КС

Президент назначил двух судей Конституционного Суда – Александра Петришина и Оксану Грищук. Судьи назначены на места, которые оставались вакантными с марта этого года.

Чаусу и Семенченко продлили меры предосторожности

Бывший судья Чаус был оставлен под домашним арестом. Примечательно, что на заседании суда он находился в бронежилете (но без каски).

Также меру пресечения продолжили экс-нардепу Семенченко - он остается за решеткой.

Новый штамм COVID-19 – самый страшный

Этот штамм был обнаружен в Южной Африке, вероятно, он будет называться "ню". ВОЗ собирает из-за него экстренное совещание. Штамм может передаваться от человека к человеку еще легче, чем дельта, а влияние вакцин на него еще меньше. Великобритания из-за этого нового штамма прекращает полеты в 6 стран. Но штамм уже в Европе: его обнаружили в Бельгии.

Украина пока – на втором месте в мире по смертности от коронавируса. При этом Минздрав ожидает, что волна коронавируса уйдет из нашей страны к Новому году.
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Топ комментарии
+15
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26.11.2021 22:02
+12
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26.11.2021 22:13
+10
Похоже, Зеленский в тайне восхищается В.В. Путиным, и манера общения, и риторика один в один схожа с этим кремлёвским упырём, особенно, когда Зеленский начинает нервничать в разговоре и переходит на русский язык в общении. Сегодня он так несколько раз срывался в разговорах с журналистами. Если он строит государство одного лидера диктатора в Украине, то это беда и нужно это как можно раньше пресекать.
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26.11.2021 22:17
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26.11.2021 22:02 Ответить
Дурний носить серце на язицi, а мудрий язик у серцi.
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26.11.2021 23:52 Ответить
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26.11.2021 22:03 Ответить
На фоне зечма вирус ниочем
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26.11.2021 22:05 Ответить
Виправте, будь-ласка. Не "буде називатися ню", а "називається омікрон".
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26.11.2021 22:07 Ответить
Да ну! Неужели воз так испугался, что буквы попутал?
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26.11.2021 22:25 Ответить
Мабуть подумав, що назва "ню" буде занадто провокативною.

"Ксі", до речі, пропустили теж.
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26.11.2021 22:59 Ответить
"Не Янукович, втікати не буду". Бреше!
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26.11.2021 22:12 Ответить
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26.11.2021 22:13 Ответить
Похоже, Зеленский в тайне восхищается В.В. Путиным, и манера общения, и риторика один в один схожа с этим кремлёвским упырём, особенно, когда Зеленский начинает нервничать в разговоре и переходит на русский язык в общении. Сегодня он так несколько раз срывался в разговорах с журналистами. Если он строит государство одного лидера диктатора в Украине, то это беда и нужно это как можно раньше пресекать.
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26.11.2021 22:17 Ответить
Оставьте его себе, ольгинские тролли!!!
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26.11.2021 23:31 Ответить
Та чем тот штамм найстрашниший?
Очікується, що штам буде визначено як такий, що "становить інтерес". Імовірно, він називатиметься "Ню", наступною грецькою літерою в поточній схемі іменування. Джерело: https://censor.net/ua/n3301681
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26.11.2021 22:18 Ответить
Полнейший бред про страшнейший! Короновирус будет постоянно мутировать пока не превратится в сопли с кашлем!!!!! Постоянно. Как и все остальные вирусы!!
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26.11.2021 22:28 Ответить
Судя по риторике воз, цель - нагнетание паники. Они вон вроде даже сначала такие: "ню", потом "омикрон". Срочно собраться потому что он "может...", "возможно...", "предполагаем..."
Доказательная медицина блджад!
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26.11.2021 22:33 Ответить
Зе самый плохой президент за 30 лет. Я никогда не голосовал за Яныка, поэтому имею право сказать, что Зе несоизмеримо хуже Яныка.
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26.11.2021 22:27 Ответить
Зеленский больше ворует чем янукович,Азаров и арбузов???
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26.11.2021 23:33 Ответить
А кто может посчитать заначку, лежащую в Омане ?
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26.11.2021 23:38 Ответить
Не надо так узко подходить. Он делает все условия своему кукловоду Коломойскому, чтобы он воровал миллиардами.
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27.11.2021 12:43 Ответить
Воз еще нихрена не знает про новый штамм, а он уже "найстрашніший"? Геббельс бы в гробу перевернулся
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26.11.2021 23:03 Ответить
Кстати, у Зеленского классическая российская парадигма хорошего гульбана. Должны быть цыгане и медведи. Без медведей в косворотках и с баяном для Вовки отдых не отдых. Ай нанэ нанэ.
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26.11.2021 23:16 Ответить
Пандемия - это когда санитары не успевают с улиц трупы забирать; крематории дымят 24/7, а к крематориям выстроились длинные очереди.
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26.11.2021 23:37 Ответить
Молодец зеленский. Не,ну правда молодец. Уверенно победил эффект Даннинга-Крюгера. Превозмог невозможное так сызыть.Теперь даже самым тупым избирателям зеленского станет понятно,что они таки дол***ы.
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26.11.2021 23:38 Ответить
Все менше часу лишається до моменту коли зіллються в екстазі ОПЗЖ і ЗЕ
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27.11.2021 00:17 Ответить
Олег Савин

Только что ·



Андрій Смолій
Цинізм, брехня, ницість та путінізм.

Настільки злобної, неадекватної, агресивної прес-конференції ще не було ніколи.
Після таких відповідей журналістам, хамства та потоків ненависті будь який керівник цивілізованої держави пішов би у відставку.

Але це не наш випадок.
Манерою Путіна/Лукашенка Зеленський добиває залишки демократії в країні.
Постійний перехід на російську мову в державі Україна ще раз демонструю на кого і куди орієнтована ця влада і особлисто президент.

В кожній відповіді, в кожному речення Зеленський призначає винних - це Порошенко. І тепер Ахметов. Ахметов, з яким два роки прекрасно працювалось, і на каналах якого було комфортно зеленим. Тепер це «путчист» та ледве не організатор держпереворотів.

Жодної відповіді на питання. Жодного адекватного звіту за 2.5 років. Жодних реальних досягнень.

Ця порожнеча, ця брехня, це знущання над країною і кожним з нас. Ці погрози від Зе - йе погрози кожному українцю, якому набридло жити в соромі, корупції та «русскому міру».
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27.11.2021 09:21 Ответить
Остались только штаммы с планет."Следующие" так и будут называться.
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27.11.2021 11:01 Ответить
Об этой скорой опасности "африканского" штамма я писал уже давно (когда пугали только "дельтой). Это "волчий" штамм (первичный был "медвежьим") у него очень избирательная и смертельная хватка (почему я упомянул названия этих животных поймет только узкий круг осведомленных)!
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27.11.2021 12:05 Ответить
Интересно, Ахметов подаст на Зеленского в суд за наговор? А то его ответ выглядит как оправдание. Для солидного и уважающего себя человека наговор не должен сойти с рук. Или Ренат в душе до сих остаётся в 90-х.
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27.11.2021 12:36 Ответить
 
 