Главные новости 26 ноября: Зеленский заявил о перевороте с участием Ахметова, самый страшный штамм COVID-19 уже в Европе
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Президент утверждает, что в государстве готовили переворот с участием олигарха Ахметова, защитник Украины погиб на Донбассе, самый страшный – африканский – штамм коронавируса обнаружили в Европе, – главные новости 26 ноября.
Зеленский рассказал о перевороте
Президент утверждает, что в Украине готовили государственный переворот - да еще и хотели "втянуть" в него олигарха Рината Ахметова, привлекая его к финансированию переворота (свои же отношения с бизнесменом он сравнивает с войной). Мятежники, по словам главы государства, также намеревались использовать акцию протеста, запланированную на 1 декабря. Отдельно Зеленский объяснил, что планировали именно переворот, а не путч – то есть армейцев среди мятежников не было.
Ахметов отвергает обвинения.
Журналист BuzzFeed пишет со ссылкой на источники, близкие к Зеленскому, что мятежники – один офицер ФСБ и трое бывших сотрудников МВД, которые сейчас скрываются в оккупированном Крыму.
Россия голосом Пескова говорит, что она здесь ни при чем.
Другие вопросы пресс-марафона
Марафон был длинным и насыщенным, президент неоднократно вступал в споры с журналистами. Вот главные месседжи: Бурба - авантюрист и пытался поссорить Украину с США, принеся "формулу ковида", Ермак - "мощный человек" (и приказов в спецоперации с "вагнеровцами" он не давал), Татаров - личная ответственность Ермака. День рождения главы ОП в Карпатах не праздновали, "цыган, медведей и журналистов" туда не приглашали, а отдыхать в резиденции глава государства имеет право.
Спецоперация по задержанию "вагнеровцев" - хорошо, что сорвалась, потому что "Эрдоган бы не простил".
Военного положения не будет. Так же, как и возвращение Донбасса силой.
Украинский воин погиб на Донбассе
Оккупанты обстреливали защитников Украины в направлении Марьинки. Один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
Назначены два судьи КС
Президент назначил двух судей Конституционного Суда – Александра Петришина и Оксану Грищук. Судьи назначены на места, которые оставались вакантными с марта этого года.
Чаусу и Семенченко продлили меры предосторожности
Бывший судья Чаус был оставлен под домашним арестом. Примечательно, что на заседании суда он находился в бронежилете (но без каски).
Также меру пресечения продолжили экс-нардепу Семенченко - он остается за решеткой.
Новый штамм COVID-19 – самый страшный
Этот штамм был обнаружен в Южной Африке, вероятно, он будет называться "ню". ВОЗ собирает из-за него экстренное совещание. Штамм может передаваться от человека к человеку еще легче, чем дельта, а влияние вакцин на него еще меньше. Великобритания из-за этого нового штамма прекращает полеты в 6 стран. Но штамм уже в Европе: его обнаружили в Бельгии.
Украина пока – на втором месте в мире по смертности от коронавируса. При этом Минздрав ожидает, что волна коронавируса уйдет из нашей страны к Новому году.
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"Ксі", до речі, пропустили теж.
Очікується, що штам буде визначено як такий, що "становить інтерес". Імовірно, він називатиметься "Ню", наступною грецькою літерою в поточній схемі іменування. Джерело: https://censor.net/ua/n3301681
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Андрій Смолій
Цинізм, брехня, ницість та путінізм.
Настільки злобної, неадекватної, агресивної прес-конференції ще не було ніколи.
Після таких відповідей журналістам, хамства та потоків ненависті будь який керівник цивілізованої держави пішов би у відставку.
Але це не наш випадок.
Манерою Путіна/Лукашенка Зеленський добиває залишки демократії в країні.
Постійний перехід на російську мову в державі Україна ще раз демонструю на кого і куди орієнтована ця влада і особлисто президент.
В кожній відповіді, в кожному речення Зеленський призначає винних - це Порошенко. І тепер Ахметов. Ахметов, з яким два роки прекрасно працювалось, і на каналах якого було комфортно зеленим. Тепер це «путчист» та ледве не організатор держпереворотів.
Жодної відповіді на питання. Жодного адекватного звіту за 2.5 років. Жодних реальних досягнень.
Ця порожнеча, ця брехня, це знущання над країною і кожним з нас. Ці погрози від Зе - йе погрози кожному українцю, якому набридло жити в соромі, корупції та «русскому міру».