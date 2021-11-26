Эрдогана собирались предупредить о захвате "вагнеровцев", он бы не обиделся, - Аваков со ссылкой на источник
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Бывший глава МВД Арсен Аваков утверждает со ссылкой на одного из участников спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера", что президента Турции Тайипа Эрджепа Эрдогана должны были предупредить о ее проведении.
Об этом Аваков заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ.
Он сказал, что прямо сейчас получил сообщение от одного из участников сорванной спецоперации, отказавшись назвать его имя.
"Было четко определено, что на момент начала проведения активной фазы специальный уполномоченный от президента Украины лично информирует Эрдогана о сущности и плане реализации операции по задержанию "вагнеровцев". И что все мирные туристы и пассажиры в течение часа немедленно дальше пройдут в Стамбул", - зачитал Аваков сообщения.
Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что если бы самолет захватили боевики ЧВК, то президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган этого не простил бы.
Пожалуйста, подождите...
Эрдоган выкрадывает врагов Турции и личных врагов даже с Греции
- он бы не то что не обиделся - он бы похвалил и поставил своим турецким офицерам в пример..
Операція яка готувалася 2 роки, була зірвана на фінальній стадії. І це давно вже не підлягає сумніву у зраввомислячих людей.
Але коли Зеленський запропанував йому пост керівника Генерального штабу, то він відмовився, зробивши ставку на Петра Порошенко.
Але тоді вже усі розумні розуміли, що Порошенко програє вибори кому завгодно.
Тому, я проти того, щоб генерал, який так погано прораховує, став тім, хто визначае зовнішню політику та буде Верховним головнокамандуючим.
Тоак що це, у цьому разі, дуже поганий розрахунок.
Спецназ - це його. Керувати країною - НІ.
Могу предположить, что сначала, в результате (например полного обнуления доверия к нынешней власти) каких-то событий, нынешняя власть сбежит из Украины, как когда-то сбежали Янукович, Азаров, Захарченко...
Потом будут искать консенсус между богатыми и основной частью народа. В результате установят систему - выборы в ВР на один год, за который, через Референдум принимается новая Конституция, БЕЗ Президентской вертикали - переход на Парламентскую Республику. При этом миллиардеры частично вернут часть собственности государству, в первую очередь стратегические предприятия и естественные монополии (облгазы, облэнерго...)
Через год новые выборы, под новую Конституцию, но не на пять, а на два года. Потом новые, еще через два года и еще через два года.
Парламентская коалиция будет назначать Кабмин БЕЗ всякой индульгенции на год и сможет снимать их хоть через две недели. Создание нового государственного аппарата на новом законодательстве, полнейшая чистка правоохранительной и судебной системы и т.д и т. п.
ну назначил бы зеленский Кривоноса керивником генштаба, и шо дальше? А дальше он бы повесил на него какие-то свои косяки типа провала реформы питания, и уволил бы. Шо, мало вам примеров? Зеленский постоянно ищет крайних, и постоянно меняет людей на местах, вместо работы.
Серед тих, кого повинні були затримати- учасники війни у Сирії, що воювали проти протурецьких угруповань.
Саме тому , ЗЕ-нелох , а точніше його бос Дермак цілий тиждень мовчали , прораховуючи різні варіанти брехні . Коли прорахували , що ніхто з іноземних спецслужб (тим більш посадовців) ніколи не підтвердить свою участь - ось тоді вирішили привести чергову байку , про те , що нібито Бурба самотужки вірішив кинути виклик Ердогану .
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Интересно и кто же это с Эрдоганом на короткой ноге.Такую информацию мог бы передать только президент.
специально для слабых умом зелебобиков, которые читают все подряд и верят всему подряд - один человек неспособен физически за всем уследить, поэтому есть такая штука, как делегирование полномочий. Всякий, кто хоть немного успел поработать в своей жизни на должности выше разнорабочего, четко это знает.
А у Эрдогана свои счеты были с этими вагнеровцами. Потому что часть из них успела отметиться в Сирии, это так, к слову.