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Новости Политика Украины
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Эрдогана собирались предупредить о захвате "вагнеровцев", он бы не обиделся, - Аваков со ссылкой на источник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Эрдогана собирались предупредить о захвате

Бывший глава МВД Арсен Аваков утверждает со ссылкой на одного из участников спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера", что президента Турции Тайипа Эрджепа Эрдогана должны были предупредить о ее проведении.

Об этом Аваков заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ.

Он сказал, что прямо сейчас получил сообщение от одного из участников сорванной спецоперации, отказавшись назвать его имя.

"Было четко определено, что на момент начала проведения активной фазы специальный уполномоченный от президента Украины лично информирует Эрдогана о сущности и плане реализации операции по задержанию "вагнеровцев". И что все мирные туристы и пассажиры в течение часа немедленно дальше пройдут в Стамбул", - зачитал Аваков сообщения.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что если бы самолет захватили боевики ЧВК, то президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган этого не простил бы.
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Топ комментарии
+31
Ай, ай, ай. Очередную брехню величайшего нарика разоблачили.
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26.11.2021 22:55
+24
Секретной она была пока Зеленский-Ермак её не слили. Уже 14 месяцев она не секретна.
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26.11.2021 23:11
+21
Бей зебила! Бей барана тупого!
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26.11.2021 22:54
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Ай, Авакян...
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26.11.2021 22:52 Ответить
Був Авакян раніше, а став - Д'артаньян
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27.11.2021 07:32 Ответить
Бей зебила! Бей барана тупого!
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26.11.2021 22:54 Ответить
само - собой
Эрдоган выкрадывает врагов Турции и личных врагов даже с Греции
- он бы не то что не обиделся - он бы похвалил и поставил своим турецким офицерам в пример..
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26.11.2021 22:54 Ответить
Ай, ай, ай. Очередную брехню величайшего нарика разоблачили.
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26.11.2021 22:55 Ответить
Наоборот - это показывает, что никакого специально подготовленного лайнера не было - и пойди что-то не так на самолете - это была бы политическая катастрофа страны. А даже если бы и прошло гладко - получили бы десятки исков от "счастливых" пассажиров.
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26.11.2021 23:32 Ответить
иски это херня. а вот рашке был бы реальный ******
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27.11.2021 00:06 Ответить
Срашка эту апирассыю вела с самого начала, прохвесианальная апирассыя или шо такое подстава.
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27.11.2021 00:55 Ответить
Политическая катастрофа страны сидит у нас на банковой! А это операция дала бы нам очень много козырей против рашки!
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27.11.2021 00:41 Ответить
Звідки зебілам знати, що там і як було підготовлено?
Операція яка готувалася 2 роки, була зірвана на фінальній стадії. І це давно вже не підлягає сумніву у зраввомислячих людей.
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27.11.2021 06:45 Ответить
у зебілів все підлягає сумніву, бо суперечить першій аксіомі - зеленський брехати не може
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27.11.2021 11:49 Ответить
ого
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26.11.2021 22:57 Ответить
зєлю валять усі хто може. кому ж перепаде суперприз, якщо таки вийде завалити?
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26.11.2021 22:58 Ответить
Зрозуміло кому - рашці !
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27.11.2021 07:30 Ответить
Говорят армян родился, еврей заплакал
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26.11.2021 22:58 Ответить
А де водяцца чайники, там срули не жифут.
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27.11.2021 00:56 Ответить
Это называется Секретная Операция!
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26.11.2021 23:07 Ответить
Секретной она была пока Зеленский-Ермак её не слили. Уже 14 месяцев она не секретна.
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26.11.2021 23:11 Ответить
Ну не земразь это гидрант? Оно хоть иногда правду говорит
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26.11.2021 23:14 Ответить
рюкзаков тоже хоче до корита.
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26.11.2021 23:23 Ответить
Я хотів би щоб наступним президентом був Сергій Кривонос.
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26.11.2021 23:25 Ответить
далеко не найгірший варіант, як на мене... але не бачу технічної можливості це зробити.
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26.11.2021 23:35 Ответить
Я проти. Генерал Кривонос справждній Герой України. Але!!!
Але коли Зеленський запропанував йому пост керівника Генерального штабу, то він відмовився, зробивши ставку на Петра Порошенко.

Але тоді вже усі розумні розуміли, що Порошенко програє вибори кому завгодно.
Тому, я проти того, щоб генерал, який так погано прораховує, став тім, хто визначае зовнішню політику та буде Верховним головнокамандуючим.
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26.11.2021 23:40 Ответить
а може він прорахував на декілька кроків вперед?
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26.11.2021 23:47 Ответить
А він що, живе 500 років? Він же у віці, а Зеленському, під час війни з РФ, керувати ще 2,5 роки.
Тоак що це, у цьому разі, дуже поганий розрахунок.
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26.11.2021 23:49 Ответить
Але нам достеменно причина відмови не відома.
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26.11.2021 23:53 Ответить
Якиб причини не були - він прорахувався.
Спецназ - це його. Керувати країною - НІ.
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27.11.2021 16:57 Ответить
аргументів проти не маю.
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27.11.2021 19:49 Ответить
А Вы уверены, что после еще 2,5 лет ТАКОГО президентства будет вообще стоять вопрос выборов?
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27.11.2021 17:02 Ответить
Обязательно будут выборы.
Могу предположить, что сначала, в результате (например полного обнуления доверия к нынешней власти) каких-то событий, нынешняя власть сбежит из Украины, как когда-то сбежали Янукович, Азаров, Захарченко...
Потом будут искать консенсус между богатыми и основной частью народа. В результате установят систему - выборы в ВР на один год, за который, через Референдум принимается новая Конституция, БЕЗ Президентской вертикали - переход на Парламентскую Республику. При этом миллиардеры частично вернут часть собственности государству, в первую очередь стратегические предприятия и естественные монополии (облгазы, облэнерго...)

Через год новые выборы, под новую Конституцию, но не на пять, а на два года. Потом новые, еще через два года и еще через два года.

Парламентская коалиция будет назначать Кабмин БЕЗ всякой индульгенции на год и сможет снимать их хоть через две недели. Создание нового государственного аппарата на новом законодательстве, полнейшая чистка правоохранительной и судебной системы и т.д и т. п.
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27.11.2021 18:39 Ответить
стосовно повного переходу до парламентської республіки не певен...але хто зна, може і спрацює.
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27.11.2021 19:47 Ответить
чувак, что, в голову не укладывается что не все хитрожопые? курвам не понять...
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26.11.2021 23:51 Ответить
А чому Порошенко призначів десантного генерала Лунйова керувати Спецназов, а ні Кривоноса?
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27.11.2021 17:00 Ответить
мабуть тому що Порошенко щось знає...
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27.11.2021 17:47 Ответить
Тому що мабуть йому не потрібен був високопрофесійний спецназ. Інше якось не приходить у голову.
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27.11.2021 18:42 Ответить
програв не кому завгодно, а найвеличнішому "покорителю дамских сердец",Для яких ферт був ідолом, і якому прощають навіть зараз все, навіть запроданство, бо він такий милий а його всі обіжають
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27.11.2021 00:25 Ответить
Він програв би кому завгодною. Крапка.
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27.11.2021 17:00 Ответить
Свистишь. Крапка
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28.11.2021 10:05 Ответить
меньше всего меня волнуют прорахунки зелебобиков. Есть вещи, которые просто нельзя делать, это называется принципы. И даже если все вокруг собираются прыгать с крыши потому что это прикольно, это не повод делать то же самое.

ну назначил бы зеленский Кривоноса керивником генштаба, и шо дальше? А дальше он бы повесил на него какие-то свои косяки типа провала реформы питания, и уволил бы. Шо, мало вам примеров? Зеленский постоянно ищет крайних, и постоянно меняет людей на местах, вместо работы.
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27.11.2021 12:32 Ответить
Муженко сдавал украинскую армию и Кривонос не мог этого не знать и не понимать. Заменить предателя хотя бы для того, чтобы сохранить жизни украинским воинам, это достойная цена за увольнение.
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27.11.2021 17:03 Ответить
ну зато рюкзаков не відмовився , .... а потім вчасно зійшов з поїзда , щоб на слідуючій зупинці знов сісти в купейний з комфортом !!
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27.11.2021 12:46 Ответить
Зате Рюкзаков хочь трохи ловив депутатів під мухою. А зараз, при євреї Монастирськом, для СН повна безкарність!!!
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27.11.2021 17:05 Ответить
Хати
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27.11.2021 00:57 Ответить
хреновы дела у Зели . даже Аваков не удержался и пнул его при случае
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26.11.2021 23:46 Ответить
Після сьогоднішньої свободи слова у Шустрого Зелі уже не пресконференція буде потрібна а покаятись в гріхах і заказати заупокойну
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26.11.2021 23:52 Ответить
цього не буде бо він не хрещений в християнському обряді, сам же повідомляв
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27.11.2021 00:27 Ответить
А єслі б, а єслі б.

Серед тих, кого повинні були затримати- учасники війни у Сирії, що воювали проти протурецьких угруповань.
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27.11.2021 08:29 Ответить
Тут ніхто відверто не скаже (хоча усі , хто щось вміє аналізувати, бачуть цей контекст) , але очевидно , що це реально була спільна операція й турецькі колеги Бурби , й НАТівськи були не тільки в курсі , але сдійснювали обмін інформації ....

Саме тому , ЗЕ-нелох , а точніше його бос Дермак цілий тиждень мовчали , прораховуючи різні варіанти брехні . Коли прорахували , що ніхто з іноземних спецслужб (тим більш посадовців) ніколи не підтвердить свою участь - ось тоді вирішили привести чергову байку , про те , що нібито Бурба самотужки вірішив кинути виклик Ердогану .
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27.11.2021 03:46 Ответить
Все може бути , тим паче я не де нечув , що Бурба казав , що турки в курсі , а також не казав , що вони не знають
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27.11.2021 09:47 Ответить
Це казав Бутусов
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27.11.2021 13:30 Ответить
Та ты шо, Авакян? "Не обиделся", даже если бы погибли граждане Турции??? Кто бы точно "не обиделся", так это хутин!
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27.11.2021 03:51 Ответить
Троляки подоляки вже тут))
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27.11.2021 08:30 Ответить
Брехня - хронічна патологія пана президента Зеленського . Так ще ніхто не брехав !
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27.11.2021 10:34 Ответить
Авакову нужно выводить на улицы Нацкорпус. Но тут просто не знаешь на что реагировать - каждый день у зеленых зашквар, но на следующий день вообще трешак. Перманентный зашквар и трешак. Но день избавления от зе-блевотины обязательно придет.
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27.11.2021 10:39 Ответить
Он бы не обиделся. Каков уровень профессионализма. Джеймс Бонд рыдает. Опять выставляют Украину на посмешище. Министр МВД Арсен "Мусора не люди" Аваков.)
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27.11.2021 10:55 Ответить
Бывший глава МВД Арсен Аваков утверждает со ссылкой на одного из участников спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера", что президента Турции ****** Эрджепа Эрдогана должны были предупредить о ее проведении.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Интересно и кто же это с Эрдоганом на короткой ноге.Такую информацию мог бы передать только президент.
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27.11.2021 12:39 Ответить
в альтернативной реальности московитов и, к сожалению, зелебобиков - царь решает все. Даже вопросы разведки, вот сразу после решения о том, в какой цвет выкрасить офис.

специально для слабых умом зелебобиков, которые читают все подряд и верят всему подряд - один человек неспособен физически за всем уследить, поэтому есть такая штука, как делегирование полномочий. Всякий, кто хоть немного успел поработать в своей жизни на должности выше разнорабочего, четко это знает.

А у Эрдогана свои счеты были с этими вагнеровцами. Потому что часть из них успела отметиться в Сирии, это так, к слову.
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27.11.2021 12:50 Ответить
наркомана-зэЛупу не Эрдоган беспокоит а как бы не обиделся *****
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27.11.2021 12:45 Ответить
странно то говорили что турки и сша знали про операцию, оказывается нет. самолет с 30 уродами с военной подготовкой которым грозило лет 15 мин и 130 гражданских + самолет иностранный ( является территорией государства которому принадлежит) в который наши спецы войти не могут даже при захвате. куча вопросов по операции
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27.11.2021 13:30 Ответить
Хрен с этим Зелей. Он сам себя закапывает перманентными "факапами". Но просто забавляет очередной сеанс политического мазохизма. Как можно вообще выдавать моральный кредит субЪекту, который "зашкварился" с делом Шеремета, "пропетлял" мимо приговора по кейсу с "рюкзаками", похерил реформу МВД, а теперь отрабатывает "ахметовскую" повестку в кампании сбитых летчиков.
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27.11.2021 16:38 Ответить
Посадка в Украине? Ведь Bellingcat говорит, что это был один из вариантов!!! Самолёт с "вагнеровцами" должен был без проблем пролететь над Украиной и приземлиться в Стамбуле, где при выходе из самолёта турецкий Спецназ положил бы их на бетонку "без шума и пыли"!!! Какие ещё нафиг риски при их сопротивлении, ведь всё это просто как три сосиски.
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27.11.2021 17:44 Ответить
бурба говорил что сажать должны были в Украине.
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27.11.2021 20:18 Ответить
вот кто может себе представить . приходит генерал полковник руководитель военной разведки на доклад к президенту . а этот ****** ..президент.. посылает ермака . завхоза офиса . сказать этому генералу что ты должен отложить эту операцию . а потом журналистам говорить что я вообще не хотел его видеть . это на прес-конференции . напрашивается вопрос . а такое разве возможно --- ну это ****** полный --- ты ***** или крест сними или **** трусы натяни . и эрдоган нам бы не простил . так может бурбу с докладом надо было принять . или опять порошенко виноват --- ВОВА А МОЖЕТ НАДО БЫЛО ДОКЛАД БУРБЫ ВЫСЛУШАТЬ . а потом советы дерьмака --- вова ты не стал нашим президентом за половину срока и уже не станеш и причина не только в вагнергейте вова ---- ты не готов к этой должности ни морально ни политически ни патриотически и даже психологически . если до сих пор вспоминаеш порошенка . забудь о нем вова у тебя вся власть в руках . или она в руках ермака . так за него не голосовали .
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27.11.2021 19:59 Ответить
Але втрутилася "третя сила" і замість Ердогана "попередили" Лукашенка.
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27.11.2021 21:25 Ответить
Если бы да кабы.
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27.11.2021 21:43 Ответить
Это бред сумасшедшего.В спортлото они ещё хотели написать!
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28.11.2021 07:54 Ответить
Зебил, не скиглы
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28.11.2021 10:07 Ответить
Придурок,научись читать!
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28.11.2021 11:59 Ответить
 
 