"Я вынужден обратиться в суд", - экс-руководитель ГУР Бурба будет судиться с Зеленским
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывший руководитель Главного управления разведки Василий Бурба пообещал подать на президента Украины Владимира Зеленского в суд за якобы клевету.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова Савіка Шустера" заявил экс- руководитель ГУР Василий Бурба, реагируя на высказывания президента в свой адрес.
"Выступление президента было эмоциональным, это такие эмоции, которые я себе позволить не могу, в то же время не могу и проигнорировать. Противоправные действия на майдане. Президент понимает, что два с половиной года вся правоохранительная сфера под его контролем, осуществлялась проверка моих действий, проведено более 20 допросов – ни одного обвинения", – заявил он.
Бурба также объяснил, что ему пришлось жить в Конча-Заспе с семьей в целях безопасности. Помещение, впрочем, осталось за государством.
Он пообещал подать на президента в суд, потому что считает, что слова Зеленского в его адрес — якобы клевета.
"Я вынужден обратиться в суд", – сказал Бурба.
Пожалуйста, подождите...
Дзюрело
Бурба не пускал Зеленскага на Майдан, заставлял смеяться над Майданом и заставлял ездить на Мацковию. В завершение всего не пустил на фронт.
Вони_працюють.....
То старый Линч идеть туды!
вухахочах, будь ласка.
Якби Бурба порушив Закон, хоч на крихту, узурпатор Янелох вже рік, як дав би команду своїм шісткам, які очолюють силові структури, запроторити генерала за грати, як він це зробив з іншими бойовими генералами. Видно задумка була інша. Сподівався, що Бурбу, без охорони, кацапи, чи начебто кацапи, ліквідують.
Не вийшло, бо за ним американці, які не визнають своєї участі у спецоперації, що абсолютно зрозуміло, та взяли його під своє прикриття.
Ось потерпевший і бикує.
тіснізв'язки з Америкою ми знаємо. Враховуючи те, що на зустрічі, від імені держави, ВАЗелінський відправляє завхоза, якого напряму звинувачують у співпраці з кацапами.
Продовжуйте шукати слід Петра Олексійовича, бо він є. Бо саме Петро Олексійович дав добро не проведення операції.
споживачі - Президент України, Голова Верховної Ради України, голова та члени комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, Прем'єр-міністр України, члени та Секретар Ради національної безпеки і оборони України, а також визначені Президентом України інші складові сектору безпеки і оборони України, яким у встановленому законодавством порядку надається розвідувальна інформація;
Остается только убедиться. что Бурба, как профи придерживался Закона!
https://www.youtube.com/watch?v=zk3K8sJ1M8o
В суд, значит в суд. Это правильно и по европейски. Пусть каждый ответит за свои слова и трудовые доходы.
Жаль, что эта мелочность уводит от главной проблемы, кто все таки виноват в провале операции.
19 лютого близько 11-ї ранку ЗМІ повідомили, що Геннадій Москаль назвав імена керівників штурму Майдану. І дійсно, на сайті Москаля 19 лютого з'явилась інформація про дві спецоперації, які розпочались напередодні, 18 лютого о 20:00:
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Кстати , в какую страну убежал носитель совсекретной информации , никто не знает ?