"Я вынужден обратиться в суд", - экс-руководитель ГУР Бурба будет судиться с Зеленским

Бывший руководитель Главного управления разведки Василий Бурба пообещал подать на президента Украины Владимира Зеленского в суд за якобы клевету.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова Савіка Шустера" заявил экс- руководитель ГУР Василий Бурба, реагируя на высказывания президента в свой адрес.

"Выступление президента было эмоциональным, это такие эмоции, которые я себе позволить не могу, в то же время не могу и проигнорировать. Противоправные действия на майдане. Президент понимает, что два с половиной года вся правоохранительная сфера под его контролем, осуществлялась проверка моих действий, проведено более 20 допросов – ни одного обвинения", – заявил он.

Бурба также объяснил, что ему пришлось жить в Конча-Заспе с семьей в целях безопасности. Помещение, впрочем, осталось за государством.

Он пообещал подать на президента в суд, потому что считает, что слова Зеленского в его адрес — якобы клевета.

"Я вынужден обратиться в суд", – сказал Бурба.

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