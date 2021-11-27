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бар (11) нападение (848) радикалы (30) уголовный проступок (4)

Группа молодых людей совершила нападение на бар в Киеве, полиция задержала 12 человек, начато уголовное производство. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Группа молодых людей совершила нападение на бар в Киеве, полиция задержала 12 человек, начато уголовное производство. ВИДЕО

Полиция Киева начала уголовное производство по факту хулиганских действий в одном из столичных баров, задержаны 12 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом полиция Киева сообщает в Фейсбуке.

Отмечается, что вечером 26 ноября на спецлинию 102 поступило сообщение от работника бара на улице Верхний вал о том, что неизвестные совершают хулиганские действия.

"Прибыв по указанному адресу полицейские установили, что группа лиц подручными средствами разбила стекло заведения и пыталась попасть внутрь помещения. После того, как им воспрепятствовал персонал закрывшегося изнутри бара, нарушители прибегли к бегству", - говорится в сообщении.

Проводятся первоочередные следственные действия, полицейские опрашивают свидетелей, а также устанавливают обстоятельства происшествия.

"При отработке территории наряды правоохранителей по имеющимся приметам обнаружили 12 человек и доставили их в Подольское управление полиции. В настоящее время с ними общаются полицейские, устанавливающие причастность молодых людей к вышеуказанным событиям, а также мотивы их поступка", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+21
Почему я никогда не видел новостей о том как группа молодых людей напала на стрельбище или клуб по стрельбе?
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27.11.2021 01:14
+18
Це вже держ.переворот від ахметова?
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27.11.2021 01:55
+12
Тітушки "ЗаЖОП" або пєтуШарія.
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27.11.2021 01:45
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Почему я никогда не видел новостей о том как группа молодых людей напала на стрельбище или клуб по стрельбе?
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27.11.2021 01:14 Ответить
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27.11.2021 01:17 Ответить
с такими нравами нас в гейропу не возьмут...
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27.11.2021 13:22 Ответить
возможно вы не видели новостей "о том как группа молодых людей напала на стрельбище или клуб по стрельбе? " потому что в клубе по стрельбе не продают наркотики
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27.11.2021 02:07 Ответить
Потому что борзота смелая когда у жертвы нет возможности самозащиты,а есть право вызвать аваковцев.вот и результаты.
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27.11.2021 05:31 Ответить
Так там вообще то охрана была в баре и еще им подкрепление приехало)
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27.11.2021 11:59 Ответить
Потому, что клубов по стрельбе нет, есть стрелковые клубы.
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27.11.2021 09:42 Ответить
Не-не. Было года три назад. Типа ГО, "активисты - правозащитники" решили повымагать бабла. Типа, стрелковый клуб еще не полностью оформил лицензии, но установили рубежи на 100 метров, килл-хауз из "говна и палок" и народ работает по тактике (не МКПС, чисто армейская тема).
То типа "юристы", а то привезли каких-то типа спортивных малолеток человек 10.

А "правозащитники" сами - переселенцы из Донецка. Решили в Киеве бабла срубить. Ну да ))

Прямо к нам. В овраги. Стрелять не стреляли по ним, но больше никто не наезжал. Было весело.
Главный "правозащитник" потом из Киева тоже срочно куда-то переселился.
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27.11.2021 12:01 Ответить
Тітушки "ЗаЖОП" або пєтуШарія.
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27.11.2021 01:45 Ответить
И ведь этой мрази - полный Киев! Кто-то же постоянно финансирует ублюдков. Кстати, что-нибудь слышали о Титушке, помнится, этот подонок «собирался поступать на юридический»
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27.11.2021 07:18 Ответить
Титушко сел...долго не протянул как балаганов...А потом біл Ланьо помошник депутана..но о нем тоже не вспоминают...
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27.11.2021 20:44 Ответить
Та это могут быть и лжепатриоты, не обязательной опзжшники. Таких тоже хватает
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27.11.2021 10:21 Ответить
Це вже держ.переворот від ахметова?
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27.11.2021 01:55 Ответить
Нет, єто ж взаправду, а не в щедро приправленном аджендой мозгу.
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27.11.2021 04:09 Ответить
Инфа улыбает. А есть инфо, какой бар, кто хозяин, конфликты - это все должно быть в полиции. В последнее время террор пытаются расширить по всей Украине: то детсад, то школа. Сейчас -бар. И народ - замирает. А у власти - предатели, экономику "убили" еще до короны, а она - добила, през - хам. Цэ - жэсть!
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27.11.2021 02:03 Ответить
Надеюсь это "Велюр".
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27.11.2021 06:35 Ответить
кацап, нах за пАрєрбік !
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27.11.2021 07:29 Ответить
Тыц😂🌷×××
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27.11.2021 07:39 Ответить
Бездействие власти приводит к самосуду.
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27.11.2021 10:39 Ответить
повельно ноливайки треба бамбить штурмом тут возле карси 10граам наливают веками
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27.11.2021 11:42 Ответить
Откуда информация что это молодые люди, правые ?)
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27.11.2021 12:00 Ответить
Сильно подозреваю, что сами менты и организовали. Мож, наркотой барыжат. Мож, корпоративные конфликты.
зачем создавать для рашистских СМИ картинку о каких-то "правых"?
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27.11.2021 12:03 Ответить
Раз пошли на дело, выпить захотелось,
Мы зашли в шикарный ресторан.
Там она сидела с агентом из МУРа,
У нее под курткой был наган.
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27.11.2021 13:00 Ответить
это уровень который там существует и больше ничего...вываливается наружу
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27.11.2021 13:11 Ответить
сколь швали развелось
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27.11.2021 13:23 Ответить
все, кто в теме, знают, что в киевских ночных клубах открыто торгуют наркотой
время от времени полицаи совершают облавы, но ловят одну только кильку - щуки знают за облаву заранее
группа "хулиганов" решила потроллить "отдыхающих" - и кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в них камень
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27.11.2021 15:55 Ответить
А может хозяин продавать не хочет свой ресторан?
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27.11.2021 20:16 Ответить
Был бы у владельца огнестрел, было бы 20 дохлых ублюдков, и такое не повторилось бы никогда!
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27.11.2021 20:15 Ответить
А почему никто не прийдет вот в єтот "ресторан"? Который покрасили, привели в порядок, ради него снесли трамвайную остановку с лавочкой..И никто не знает что в этом ресторане продают Одесса остановка трамвая Кишиневская
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27.11.2021 21:00 Ответить
Стадные существа! Мда... Посадить на лет 10-12 этих радикалов -беспредельщиков❗ Всыкий мусор вроде ультрасов, гомофоьов, ксенофобов и прочие отбросы мешкют жить свободным и либеральным людям! Пора полиции с ними поступить так, как в свое время Саакашвили с ворами в законе! Сколько можно это терпеть! Не гонятся за теми, кто с под полы наливает в разливайках водку, или покупает закладку с наркотой, без сертефиката в транспорте проехал, на
пустую полосу общественного выехал, а вот от этих вот ...животных избавить свободный, либеральный народ, если они не хотят лечиться и развеят свой зомби-туман...
Больше информации на портале Матрица Свободы: https://myc.news/proishestvie/v_kieve_kompaniya_huliganov_ustroila_pogrom_v_bare_video
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28.11.2021 01:13 Ответить
 
 