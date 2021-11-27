Группа молодых людей совершила нападение на бар в Киеве, полиция задержала 12 человек, начато уголовное производство. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Полиция Киева начала уголовное производство по факту хулиганских действий в одном из столичных баров, задержаны 12 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом полиция Киева сообщает в Фейсбуке.
Отмечается, что вечером 26 ноября на спецлинию 102 поступило сообщение от работника бара на улице Верхний вал о том, что неизвестные совершают хулиганские действия.
"Прибыв по указанному адресу полицейские установили, что группа лиц подручными средствами разбила стекло заведения и пыталась попасть внутрь помещения. После того, как им воспрепятствовал персонал закрывшегося изнутри бара, нарушители прибегли к бегству", - говорится в сообщении.
Проводятся первоочередные следственные действия, полицейские опрашивают свидетелей, а также устанавливают обстоятельства происшествия.
"При отработке территории наряды правоохранителей по имеющимся приметам обнаружили 12 человек и доставили их в Подольское управление полиции. В настоящее время с ними общаются полицейские, устанавливающие причастность молодых людей к вышеуказанным событиям, а также мотивы их поступка", - говорится в сообщении.
В Києві праві рознесли бар, як боротьба з наркотиками pic.twitter.com/LHkHbFE9SR— Кам’янські 25 (@huidneprodym) November 26, 2021
Пожалуйста, подождите...
То типа "юристы", а то привезли каких-то типа спортивных малолеток человек 10.
А "правозащитники" сами - переселенцы из Донецка. Решили в Киеве бабла срубить. Ну да ))
Прямо к нам. В овраги. Стрелять не стреляли по ним, но больше никто не наезжал. Было весело.
Главный "правозащитник" потом из Киева тоже срочно куда-то переселился.
зачем создавать для рашистских СМИ картинку о каких-то "правых"?
Мы зашли в шикарный ресторан.
Там она сидела с агентом из МУРа,
У нее под курткой был наган.
время от времени полицаи совершают облавы, но ловят одну только кильку - щуки знают за облаву заранее
группа "хулиганов" решила потроллить "отдыхающих" - и кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в них камень
пустую полосу общественного выехал, а вот от этих вот ...животных избавить свободный, либеральный народ, если они не хотят лечиться и развеят свой зомби-туман...
Больше информации на портале Матрица Свободы: https://myc.news/proishestvie/v_kieve_kompaniya_huliganov_ustroila_pogrom_v_bare_video