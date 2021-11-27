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Новости Война
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За прошедшие сутки погиб воин от вражеского обстрела. Войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС

За прошедшие сутки погиб воин от вражеского обстрела. Войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 26 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в направлении Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм.

"В сторону Новомихайловки враг открывал огонь из стрелкового оружия. В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Читайте также: Украинский воин погиб в результате российских обстрелов, - пресс-центр ОС

По данным штаба, по состоянию на 7 часов утра 27 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

обстрел (26891) Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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27.11.2021 08:04 Ответить
А взагалі це якась муйня з термінологією: "порушили режим тиші стільки-то разів" - який тоді в сраку "режим тиші"?
Це як нарік Зеленський порушив режим тверезості тричі на день, а так він не нюхає канєшно. Піндєц же ну.
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27.11.2021 08:06 Ответить
загинув воїн. вчна пам,ять геою. і саме в день його смерті, йогосамий високий началник 70 разів повтори, нагадуючи усім що він президент. що стоїть за цими словами?
я президент, а ви гавно.
япрезидент, тому роблю що хочу
я президент, тому використовую спецтехніку як хочу
я президен, тому пішли всі нах.....
а ще президент опустився до, сам дурак, замсть відповідей на питання
і тд і тп
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27.11.2021 08:27 Ответить
Зеля сам себя назвал ************ 71 раз... почти Адольф Алоизыч...
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27.11.2021 08:52 Ответить
Царство небесне воїну.
Горіть у пеклі москалі !!!
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27.11.2021 09:21 Ответить
Бубачка хоч щось скаже про це, чи як завжди?
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27.11.2021 10:02 Ответить
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27.11.2021 10:48 Ответить
Господи!!! Брат!!!

Спи спокойно - мы отомстим!!!((((
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27.11.2021 12:21 Ответить
Царство Небесне полеглому Українцеві!
А сам трагічний факт і є найстислішою, максимально консолідованою, об'єктивною і... справедливою оцінкою діяльності президента за всі пів марафону його шляху!
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27.11.2021 12:24 Ответить
 
 