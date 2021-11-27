За прошедшие сутки погиб воин от вражеского обстрела. Войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС
За прошедшие сутки, 26 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в направлении Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм.
"В сторону Новомихайловки враг открывал огонь из стрелкового оружия. В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
По данным штаба, по состоянию на 7 часов утра 27 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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Це як нарік Зеленський порушив режим тверезості тричі на день, а так він не нюхає канєшно. Піндєц же ну.
я президент, а ви гавно.
япрезидент, тому роблю що хочу
я президент, тому використовую спецтехніку як хочу
я президен, тому пішли всі нах.....
а ще президент опустився до, сам дурак, замсть відповідей на питання
і тд і тп
Горіть у пеклі москалі !!!
Спи спокойно - мы отомстим!!!((((
А сам трагічний факт і є найстислішою, максимально консолідованою, об'єктивною і... справедливою оцінкою діяльності президента за всі пів марафону його шляху!