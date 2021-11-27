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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 568 человек, зафиксировано 14 200 новых случаев заражения, 22 946 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 568 человек, зафиксировано 14 200 новых случаев заражения, 22 946 человек выздоровели

За сутки, 26 ноября, в Украине зафиксировано 14 200 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них – 1 296 детей, медработников – 212).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

По данным профильного министерства, также за минувшие сутки:

госпитализированы – 3 305 человек;

летальных исходов – 568;

выздоровели – 22 946 человек.

Кроме того, отмечается, что за все время пандемии в Украине:

заболели – 3 414 540 человек;

поправились – 2 899 967 человек;

летальных исходов – 84 717;

проведено ПЦР-тестировань – 15 793 678.

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 568 человек, зафиксировано 14 200 новых случаев заражения, 22 946 человек выздоровели 01

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Изоляция людей друг от друга ничего не даёт. Она только растягивает пандемию по времени. Единственная польза от неё, это более плавные пики в нагрузках на врачей. На сегодня, навскидку переболевших процентов процентов десять всего. Вакцинироваться надо, потому что кольцо сжимается, а смертность среди невакцинированных растёт.
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27.11.2021 08:57
+2
так зачем тогда нужны те сертификаты и ограничения для не вакцинированных если вакцинация только снижает смертность ( что еще под большим вопросом) а вакцинированные не меньше чем не вакцинированные заболевают и разносят короновирус и не меньше чем не вакцинированные болеют в тяжелой форме с госпитализацией

зачем тогда вся эта истерия с сертификатами?
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27.11.2021 09:39
+2

картинка с статьи на цензоре
давай посчитаем процент госпитализации для вакцинированных
65+=((17,0+6,4)/41,4+17,0+6,4)*100%= 40,55%
40,55% госпитализированных вакцинированных при доле вакцинации (5,5+18,8)=24,5%

средний возраст умерших в Украине от короновируса 70 лет,
получается что вакцинированные больше тяжело болеют и умирают чем не вакцинированные

для детей там вообще печаль с вакцинированными
((0,8+0,8)/(2,3+0,8+0,8))*100%=41%
41% процент госпитализации вакцинированных детей при 0,6% вакцинации

но нам втирает власть с такими же как ты что вакцинация предотвращает заболевание и смерть от короновируса
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27.11.2021 09:53
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Через тиждень-два після відкриття шкіл побачимо, що будемо. Як раз новий штам підійде з Афріки....
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27.11.2021 08:37 Ответить
Изоляция людей друг от друга ничего не даёт. Она только растягивает пандемию по времени. Единственная польза от неё, это более плавные пики в нагрузках на врачей. На сегодня, навскидку переболевших процентов процентов десять всего. Вакцинироваться надо, потому что кольцо сжимается, а смертность среди невакцинированных растёт.
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27.11.2021 08:57 Ответить
Зеленский провёл прессконференцию и смертность упала! Так что не надо тут!
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27.11.2021 09:05 Ответить
В цьому ж і питання, щоб зменшити навантаження на лікарів бо через ковідних страждають і інші хворі
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27.11.2021 09:12 Ответить
Верно. Нагрузка на врачей снизится в том плане, что вакцинированные больные будут быстрее и легче выздоравливать. Но всё равно они будут разносчиками инфекции и сами будут периодически болеть. Но хотя бы смертность уменьшится. С этой заразой мы не расстанемся как это было в прошлом веке с оспой. Людям придётся не забывать о своевременной вакцинации так же как и о своевременной оплате за электричество, что бы свет не отключился навсегда.
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27.11.2021 09:24 Ответить

картинка с статьи на цензоре
давай посчитаем процент госпитализации для вакцинированных
65+=((17,0+6,4)/41,4+17,0+6,4)*100%= 40,55%
40,55% госпитализированных вакцинированных при доле вакцинации (5,5+18,8)=24,5%

средний возраст умерших в Украине от короновируса 70 лет,
получается что вакцинированные больше тяжело болеют и умирают чем не вакцинированные

для детей там вообще печаль с вакцинированными
((0,8+0,8)/(2,3+0,8+0,8))*100%=41%
41% процент госпитализации вакцинированных детей при 0,6% вакцинации

но нам втирает власть с такими же как ты что вакцинация предотвращает заболевание и смерть от короновируса
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27.11.2021 09:53 Ответить
так зачем тогда нужны те сертификаты и ограничения для не вакцинированных если вакцинация только снижает смертность ( что еще под большим вопросом) а вакцинированные не меньше чем не вакцинированные заболевают и разносят короновирус и не меньше чем не вакцинированные болеют в тяжелой форме с госпитализацией

зачем тогда вся эта истерия с сертификатами?
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27.11.2021 09:39 Ответить
> "так зачем тогда нужны те сертификаты и ограничения для не вакцинированных если вакцинация только снижает смертность"

Ага, т.е. просто снижения смертности мало. Вон там вверху ещё почти шестьсот человек простились с жизнью из-за мантр антиваксеров, но им этого недостаточно. Впрочем, мы всегда знали, что антиваксы за дарвинизм и естественный отбор.

> "а вакцинированные не меньше чем не вакцинированные заболевают и разносят короновирус и не меньше чем не вакцинированные "

Таки меньше, а не "не меньше". В масштабах многомиллионного общества даже небольшое уменьшение времени заразности и уменьшение смертности приносит огромный эффект.
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27.11.2021 11:48 Ответить
все зависит от того что в свидетельстве о смерти напишут,
он даже вице призеденту США писалось что от осложнений умер при заболевании на короновирус

вакцинированные что не разносят тот вирус со своими сертификатами, в той же Германии практически все взрослое население вакцинировано но заболевших уже по 70 тыс каждый день и умирают по 300 в день вакцинированных
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27.11.2021 13:31 Ответить
На новые штаммы старая вакцина тоже работает, но не так эффективно. Будут новые штаммы будут и новые вакцины. Это ты самоубийца. Миллиарды людей не самоубились когда вакцинировались, а у тебя от укола колени дрожат. А между тем, темпы заболевания стремительно увеличиваются только среди невакцинированных и переносят болезнь они гораздо тяжелее. Но это если переносят.
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27.11.2021 18:59 Ответить
Новый Штамм из африканской Ботсваны прилетит быстро...а Мутировать будет со скорростью 25 000 км/час...
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27.11.2021 08:55 Ответить
Прикинь завезут новую вакцину,те кто невакцинировался и с большого перепугу решатся-будут в плюсе)))А те которые уже вкололись,будут себя лохами считать))Запасаемся попкорном
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27.11.2021 18:18 Ответить
 
 