В Украине за сутки от COVID-19 умерли 568 человек, зафиксировано 14 200 новых случаев заражения, 22 946 человек выздоровели

За сутки, 26 ноября, в Украине зафиксировано 14 200 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них – 1 296 детей, медработников – 212).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

По данным профильного министерства, также за минувшие сутки:

госпитализированы – 3 305 человек;

летальных исходов – 568;

выздоровели – 22 946 человек.

Кроме того, отмечается, что за все время пандемии в Украине:

заболели – 3 414 540 человек;

поправились – 2 899 967 человек;

летальных исходов – 84 717;

проведено ПЦР-тестировань – 15 793 678.

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