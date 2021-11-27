Аваков о заявлениях Зеленского по поводу Бурбы: Беспрецедентная атака на офицеров и разведчиков, демонстрирующая обиженность. Так нельзя

Владимир Зеленский как президент и верховный главнокомандующий должен поддерживать своих разведчиков, а не атаковать их.

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" экс-глава МВД Арсен Аваков, комментируя критику Зеленского в адрес экс-главы Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я увидел беспрецедентную атаку на офицеров украинской армии, на разведчиков. Я такого никогда не видел и не ждал. Я не хотел бы, чтобы президент моей страны, верховный главнокомандующий допускал такой тон в отношении своих офицеров. Офицеры разведки всегда действуют на грани, на тончайших линиях, рискуя жизнью, и всегда рассчитывая, что у них за спиной будет стоять государство, их всегда защитят.А сегодня я увидел беспрецедентную атаку - эмоциональную, демонстрирующую обиженность. Так нельзя. Я хочу попросить президента и каждого из вас, кто слушает: этих людей нужно поддерживать – и генерала Бурбу, и тех офицеров, которых выгнали на улицу после того, что они делали для страны… Независимо от того, что это сложная работа, каждый офицер и солдат должен знать: его поддержат. Без этого не будет обороны страны", - заявил Аваков.

Читайте также: Зеленский о Бурбе: Это авантюрист и аферист. Он получал информацию и зарабатывал на этом деньги. ВИДЕО