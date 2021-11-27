РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8023 посетителя онлайн
Новости
29 677 170

Аваков о заявлениях Зеленского по поводу Бурбы: Беспрецедентная атака на офицеров и разведчиков, демонстрирующая обиженность. Так нельзя

Аваков о заявлениях Зеленского по поводу Бурбы: Беспрецедентная атака на офицеров и разведчиков, демонстрирующая обиженность. Так нельзя

Владимир Зеленский как президент и верховный главнокомандующий должен поддерживать своих разведчиков, а не атаковать их.

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" экс-глава МВД Арсен Аваков, комментируя критику Зеленского в адрес экс-главы Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я увидел беспрецедентную атаку на офицеров украинской армии, на разведчиков. Я такого никогда не видел и не ждал. Я не хотел бы, чтобы президент моей страны, верховный главнокомандующий допускал такой тон в отношении своих офицеров. Офицеры разведки всегда действуют на грани, на тончайших линиях, рискуя жизнью, и всегда рассчитывая, что у них за спиной будет стоять государство, их всегда защитят.А сегодня я увидел беспрецедентную атаку - эмоциональную, демонстрирующую обиженность. Так нельзя. Я хочу попросить президента и каждого из вас, кто слушает: этих людей нужно поддерживать – и генерала Бурбу, и тех офицеров, которых выгнали на улицу после того, что они делали для страны… Независимо от того, что это сложная работа, каждый офицер и солдат должен знать: его поддержат. Без этого не будет обороны страны", - заявил Аваков.

Читайте также: Зеленский о Бурбе: Это авантюрист и аферист. Он получал информацию и зарабатывал на этом деньги. ВИДЕО

Аваков Арсен (3444) Зеленский Владимир (20224) разведка (4169) Бурба Василий (81)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+53
Цензор, ау....
щорічно у четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. Пам'ятаємо!
показать весь комментарий
27.11.2021 08:34
+43
Клоцав ТБ, а там Шустрий-лаве... Й зібрались у нього в студії всі критики вави *************: Аваков, Яценюк, Данилюк, Гордон, Білецький....
Тобіш всі ті хто цю мразь в крісло преза і запхав...
показать весь комментарий
27.11.2021 08:30
+30
показать весь комментарий
27.11.2021 08:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
когда про логику пишет избиратель Зеленского это выглядит как минимум смешно
показать весь комментарий
27.11.2021 10:07 Ответить
значит ты считаешь что путч имел место ? что три утырка и один ФСБшник находясь в Крыму и Гудок в Украине все придумали и организовали ? я правильно понимаю ?
а как быть с такими необходимыми атрибутами переворота как танки на улицах и солдаты на перекрестках ? ахметовскими лимузинами Киев не заблокируешь . а ОП кто штурмовать должен ? работники ДТЭК в оранжевых спецовках ? а небо над Киевом кто контролировать будет . поддержка с воздуха необходима ? неужели ахметовский бизнесс-джет будет сбивать истребители ?
вы зебобы головой хоть иногда пользуетесь ?
показать весь комментарий
27.11.2021 10:15 Ответить
Фишка тут в другом...недавно на одном из РАБссиянских говоноканалов вылез один хмырь и рассказал о захвате Крыма в феврале 2014 года...,Турчинов и несколько украинских офицеров должны были лететь в Симферополь 2 транспортными бортами со спецназом...,но этот гаденыш сдал ФСБшникам время вылета и день вылета...,слава Богу покойный Немцов узнав об этом и предупредил и спас наших мужиков...НЕ ВЫЛЕТАЙТЕ...вас собъют...

Отака фигня малята...
показать весь комментарий
27.11.2021 10:12 Ответить
По суті.Основний аргумент влади,яка заявляє про свою нібито непричетність до операціі є те,що "тридцять три головорізи не здались би просто так,взяли б у заложники літак і пролилась би кров"...І ніби сильний доказ...Але якщо б тим вагнеровцям дали тверді гарантіі,що їх обміняють на наших вояків в російському полоні - вони б здались...Така проста логіка життя,людина чіпляється за будь який шанс...Або,як кажуть на сході,утопаючий хапається за змію...
показать весь комментарий
27.11.2021 10:13 Ответить
да оно конченое, зеленое ч-о
показать весь комментарий
27.11.2021 10:16 Ответить
За новою революцією йдуть нові тарифи, акцизи та ціни. Із старими розберися.
показать весь комментарий
27.11.2021 10:25 Ответить
на посадi президента, пiд час вiйни, нахабний, хуцпатий, тупий та безграмотний

зкацаплений блазень та одночасно обiсцяне чмо, що навiть не в змозi нормально

говорити, нормально закiнчити речення...досить вирогiдно,дуже схоже на те, що воно ще

й громадян паРашi та гебешна промокашка разом з дерьмаком...дожила Ненька...
показать весь комментарий
27.11.2021 10:27 Ответить
Сейчас арестович мин**тирует эту личность публично и не стесняясь. Причем мечтая занять его табуретку
показать весь комментарий
27.11.2021 11:05 Ответить
арестович любому будет лизать, кто ему заплатить, это говорильная проститука
показать весь комментарий
27.11.2021 12:48 Ответить
Тут зрозуміло. Військові, розвідники ніяк не можуть і не будуть вважати сцикливого кловуна уклоніста своїм Головнокомандуючим. Коли вони гинули на фронті - воно було в Макшанії, грало пуем на піаніно та обзивало Україну німецькою проституткою. Яка може бути до нього повага?
Осел це розуміє і як може злобливо мстить військовим. Це і парад з Сердючкою, і міністр оборони і призначені ним командири і оборона і бюджет.
показать весь комментарий
27.11.2021 10:29 Ответить
украинцы, а как так случилось, что самым богатым человеком в Украине, есть татарин, а вторым, еврей?
показать весь комментарий
27.11.2021 10:31 Ответить
Та тому що татарін хлові зад лизав а еврей зад хлові підставляв... Але тепер Хло старий став вонючий ..татарін шукає кому далі зад лизать а еврей кому зад підставлять.. ЛГБісти срані
показать весь комментарий
27.11.2021 10:37 Ответить
Тю, мы же про комсомолку меркельшу со своим севтоком-2 не говорим... А татарин татарину - рознь. К слову, крымские татары презирают казанских татар-запроданцiв, как и мы кацапов, предавших РУСЬ У КИЕВА.
показать весь комментарий
27.11.2021 10:45 Ответить
У нас ще і президент єврей. Уявляєш таке, щоб президентом Ізраїлю був українець?
показать весь комментарий
27.11.2021 13:13 Ответить
почему? потому что он провалил реформу полиции с которой все нормальные полицейские давно уже убежали?
показать весь комментарий
27.11.2021 10:33 Ответить
сейчас все против ЗЕ, только полный клинический идиот может быть за ЗЕ, а тогда он его поддерживал...
показать весь комментарий
27.11.2021 10:47 Ответить
это да, Яценюк и Гройсман были лучшими
показать весь комментарий
27.11.2021 10:50 Ответить
Стати українським Рейґаном у Зеленського не вийшло. Але він ще може спробувати увійти в істрію як новий Ґерострат. Тому в ОПУ краще сховати сірники і запальнички. Хоча, чого це я? Не треба нічого ховати!
показать весь комментарий
27.11.2021 10:38 Ответить
Не, буба ща тянет на Ленина в Горках, с широко раскрытыми глазами и сифилисом мозга.
показать весь комментарий
27.11.2021 10:41 Ответить
Він би і на імператора Бакассу потягнув, але некашерне не їсть.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:01 Ответить
Шо бы там не говорил (буба), как бы ни говорил, а меня успокаивает то, шо военные - за народ и за справедливость, как и народ за военными... Вава промахнулся в этом плане.
показать весь комментарий
27.11.2021 10:38 Ответить
если будет движ против зеленого поца, я схожу
показать весь комментарий
27.11.2021 10:48 Ответить
Кто бы, что говорил но рюкзаков Авяканович лучше бы молчал - развёл за время своего правления коррупцию и беспредел в рядах полиции, последний резонанс это 90% целого отдела полиции в Кривом Роге на протяжение многих лет занималось поборами под руководством самого руководителя отдела полиции- вот вам и "честь" офицеров полиции.
показать весь комментарий
27.11.2021 10:55 Ответить
Все знают, что делают с обиженными в определенных местах( похоже он там скоро окажется). Кто не знает- поинтересуйтесь.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:01 Ответить
"Плісняве перемир'я"- заборона розвідки.
Злив спецоперацій. Звільення розвідників, позбавлення захисту, напад.
Розформування Академії завнішньої розвідки.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:04 Ответить
Коли вже 1 грудня? Так хочеться подивитись на держак від лопати Каддафі.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:10 Ответить
Если олигархи, коррупционеры и их говорящие головы ополчились против кого-то, то он правильно делает.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:11 Ответить
ну здесь я соглашусь полностью с Аваковым... толково..
показать весь комментарий
27.11.2021 11:15 Ответить
73% идиотов. Так что ты не один
показать весь комментарий
27.11.2021 11:59 Ответить
Та хоч когось хай посадить...Ленку
показать весь комментарий
27.11.2021 11:38 Ответить
Кстати , фамилия одного из бегльіх Грицак . Совпадение ?
показать весь комментарий
27.11.2021 11:57 Ответить
Піаніста легко образити...)))))))))
показать весь комментарий
27.11.2021 11:40 Ответить
Це просто жах, що в головах деяких дописувачів. Проблема - Бурба бивший СБУшник міліонер, в команді олігарха зливає таємну інформацію і про це ніхто нічого не каже, зате просто поносять президента в режимі "дурак-сам дурак". Оберніться чому така масова інформаційна атака да мабуть тому що дійсно в когось запалало, значить президент робить правильно може прийшов час не дивитись що покладуть в карман за брехливі закиди в адресу президента. Знаєте, коли станеться дестабілізація, або щось ще гірше то це буде і Ваша вина це як і при здачі Криму та на початку війни на Донбасі популізм і жополизство товстосумам і тоді не кажіть що ви кореспонденти, ви дописувачі тут не причому. А їх риторика давно вивчена викрили в брехні бурбу, "кореспондентів" і вони відразу починають кричати, що презедент бреше. Безпрограшно, бий перший як казав путя. Дай Боже сил та натхнення нашому президенту побороти бурбу та інших прихвоснів пороха, путю, олігархів та їх прихвоснів.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:47 Ответить
А не пошёл бы ты нах...! Твое место там или на бутылке, для разнообразия
показать весь комментарий
27.11.2021 12:01 Ответить
подоляка иди нах.
показать весь комментарий
27.11.2021 12:08 Ответить
Виталий, если Бурба слил тайную информацию, аферист и авантюрист и кем там еще его назвал Зеленский, ГДЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА?
ПОЧЕМУ НЕ СИДИТ?
ПОЧЕМУ НЕ РАСТРЕЛЯН?

Уволен с генеральской пенсией?
показать весь комментарий
27.11.2021 13:07 Ответить
Дама из России, направляясь на отдых в Буковель и не доехав километров 40 остановилась так как спустило колесо. В растерянности, увидев двух "западенцев" на повозке кричит:
- Мужчины! Помогите! Что хочешь для Вас сделаю.
Один слез с повозки, обошел машину и постучав по колесу. говорит:
- Тре' міняти.
Женщина испугано говорит:
- Только два! Коню делать не буду.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:56 Ответить
анекдот добротний та старенький, але в якому сенсі він тут із патріотом-Рукзакяном?
показать весь комментарий
27.11.2021 14:35 Ответить
согласен, да, не в тему. Но куда ж без русофобии в наше время. Аваков Харьков отстоял в апреле 2014-го, уважение ему. А поднять настроение в теме про Авакова не помешает!!
показать весь комментарий
27.11.2021 15:49 Ответить
Якщо ви із Харкова та так вважаєте- то я прислухаюсь до такої точки зору... Щодо його 7,5 років другої "особи" держави та очолювання ментів, то саме його "заслуга", що не ставши поліцією, мутували в поліцаїв...
показать весь комментарий
27.11.2021 17:10 Ответить
Какой Авакян дерзкий! Аж жуть. Раньше таким не бьіл.
показать весь комментарий
27.11.2021 12:04 Ответить
зе_Никчемность и контору ермака_Козыря_Тимофеева_Лолиты надо гнать в за шей, это явные враги Украины, которые ведут атаку на боевых генералов. Благодаря таким генералам как Бурба мы выстояли в роSSийско-украинской войне. А зе_Никчемность и контора ермака_Козыря_Тимофеева_Лолиты предают Украину в ежедневном режиме.
показать весь комментарий
27.11.2021 12:06 Ответить
Всі хто був на свободі- слова та дякували Бурби за розгін майдану, бачать себе президентами . Жаль , що Ляшка не було з вилами. Бути Бурби - генералом - армії України.
показать весь комментарий
27.11.2021 12:18 Ответить
управляет чувак с Наутилуса-Помпилиуса (забыл фамилию). Инфа 100%
показать весь комментарий
27.11.2021 13:44 Ответить
Когда офицеры разведки путают свои непосредственные дела с политикой,то это уже не оф разведки.
Несмотря на то,что Аваков сделал много хорошего для проведения честных выборов ,я бы после истории с рюкзаками подал в отставку,как это принято на западе.
показать весь комментарий
27.11.2021 12:29 Ответить
сделал много хорошего для проведения честных выборов Зе!Беньського?
показать весь комментарий
27.11.2021 14:36 Ответить
Пошла троллятина в бой. Они вынуждены заниматься политикой потому что Зеля - ЛОХ.
показать весь комментарий
27.11.2021 14:49 Ответить
В конце концов придёт Порошенко и разгонит эту песочницу.
показать весь комментарий
27.11.2021 12:39 Ответить
Що-що, а до Авакова - цього хитро зробленого армяніна, в мене та моїх знайомих довіри нема.
показать весь комментарий
27.11.2021 13:03 Ответить
сьогодні я побачив безпрецедентну атаку - емоційну, що демонструє скривдженість Джерело:

не скривжений а "опущений"
показать весь комментарий
27.11.2021 13:42 Ответить
зеля уже в прошлом, еще не осознал это. С Бурбой зе, весь вышел до последнего. На выход, с вещичками.
показать весь комментарий
27.11.2021 14:25 Ответить
Страница 2 из 2
 
 