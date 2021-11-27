Аваков о заявлениях Зеленского по поводу Бурбы: Беспрецедентная атака на офицеров и разведчиков, демонстрирующая обиженность. Так нельзя
Владимир Зеленский как президент и верховный главнокомандующий должен поддерживать своих разведчиков, а не атаковать их.
Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" экс-глава МВД Арсен Аваков, комментируя критику Зеленского в адрес экс-главы Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я увидел беспрецедентную атаку на офицеров украинской армии, на разведчиков. Я такого никогда не видел и не ждал. Я не хотел бы, чтобы президент моей страны, верховный главнокомандующий допускал такой тон в отношении своих офицеров. Офицеры разведки всегда действуют на грани, на тончайших линиях, рискуя жизнью, и всегда рассчитывая, что у них за спиной будет стоять государство, их всегда защитят.А сегодня я увидел беспрецедентную атаку - эмоциональную, демонстрирующую обиженность. Так нельзя. Я хочу попросить президента и каждого из вас, кто слушает: этих людей нужно поддерживать – и генерала Бурбу, и тех офицеров, которых выгнали на улицу после того, что они делали для страны… Независимо от того, что это сложная работа, каждый офицер и солдат должен знать: его поддержат. Без этого не будет обороны страны", - заявил Аваков.
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а как быть с такими необходимыми атрибутами переворота как танки на улицах и солдаты на перекрестках ? ахметовскими лимузинами Киев не заблокируешь . а ОП кто штурмовать должен ? работники ДТЭК в оранжевых спецовках ? а небо над Киевом кто контролировать будет . поддержка с воздуха необходима ? неужели ахметовский бизнесс-джет будет сбивать истребители ?
вы зебобы головой хоть иногда пользуетесь ?
Отака фигня малята...
зкацаплений блазень та одночасно обiсцяне чмо, що навiть не в змозi нормально
говорити, нормально закiнчити речення...досить вирогiдно,дуже схоже на те, що воно ще
й громадян паРашi та гебешна промокашка разом з дерьмаком...дожила Ненька...
Осел це розуміє і як може злобливо мстить військовим. Це і парад з Сердючкою, і міністр оборони і призначені ним командири і оборона і бюджет.
Злив спецоперацій. Звільення розвідників, позбавлення захисту, напад.
Розформування Академії завнішньої розвідки.
ПОЧЕМУ НЕ СИДИТ?
ПОЧЕМУ НЕ РАСТРЕЛЯН?
Уволен с генеральской пенсией?
- Мужчины! Помогите! Что хочешь для Вас сделаю.
Один слез с повозки, обошел машину и постучав по колесу. говорит:
- Тре' міняти.
Женщина испугано говорит:
- Только два! Коню делать не буду.
Несмотря на то,что Аваков сделал много хорошего для проведения честных выборов ,я бы после истории с рюкзаками подал в отставку,как это принято на западе.
не скривжений а "опущений"