Кулеба обсудил с главой МИД Канады Жоли скопление российских войск у границы Украины
Украина может рассчитывать на поддержку Канады в противостоянии российской агрессии.
Об этом шла речь во время разговора главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Жоли.
"Я заверила министра Дмитрия Кулебу, что украинский народ может рассчитывать на непреклонную поддержку Канады", - отметила Жоли.
По ее словам, во время разговора обсудили ситуацию со скоплением российских войск "в Украине и вблизи нее", а также "нашу общую преданность привлечению Ирана к ответственности за уничтожение самолета рейса PS752".
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Скільки союзників не збирай, зрадник все зробить на користь ворога.
Багато людей було долучено до вагнергейсту,один дзвінок зрадника перекреслив усю працю людей що хотіли допомогти Україні.Тому отакі новини,лише локшина на вуха зелохторату.
крысы мавзолейные...
На российские танки, которые задействованы в военных учениях в Крыму, устанавливают посадочные детские площадки для защиты танка от украинских дронов.