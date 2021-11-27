Кулеба обсудил с главой МИД Канады Жоли скопление российских войск у границы Украины

Украина может рассчитывать на поддержку Канады в противостоянии российской агрессии.

Об этом шла речь во время разговора главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Жоли.

"Я заверила министра Дмитрия Кулебу, что украинский народ может рассчитывать на непреклонную поддержку Канады", - отметила Жоли.

По ее словам, во время разговора обсудили ситуацию со скоплением российских войск "в Украине и вблизи нее", а также "нашу общую преданность привлечению Ирана к ответственности за уничтожение самолета рейса PS752".

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