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Новости Война
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Кулеба обсудил с главой МИД Канады Жоли скопление российских войск у границы Украины

Кулеба обсудил с главой МИД Канады Жоли скопление российских войск у границы Украины

Украина может рассчитывать на поддержку Канады в противостоянии российской агрессии.

Об этом шла речь во время разговора главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Жоли.

"Я заверила министра Дмитрия Кулебу, что украинский народ может рассчитывать на непреклонную поддержку Канады", - отметила Жоли.

По ее словам, во время разговора обсудили ситуацию со скоплением российских войск "в Украине и вблизи нее", а также "нашу общую преданность привлечению Ирана к ответственности за уничтожение самолета рейса PS752".

Читайте также: Украина призывает международных партнеров работать над комплексным пакетом сдерживания России от дальнейшей агрессии, - Кулеба

армия РФ (19160) Иран (1790) Канада (2077) Кулеба Дмитрий (2880) Жоли Мелани (55)


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Топ комментарии
+2
Неможливо перемогти ворога ,коли у влади зрадник.
Скільки союзників не збирай, зрадник все зробить на користь ворога.
Багато людей було долучено до вагнергейсту,один дзвінок зрадника перекреслив усю працю людей що хотіли допомогти Україні.Тому отакі новини,лише локшина на вуха зелохторату.
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27.11.2021 09:53
+1
Что, без Ермака, сам?
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27.11.2021 10:04
+1
а путч.... Канада не повелась на бред??
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27.11.2021 10:12
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На фото Кулєба показує розмір фуя покладеного на оборонздатність ЗСУ і гроші на неї.
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27.11.2021 09:49 Ответить
та шо Вы такое говорите... это - весь бубуося... размер найвеличнейшего... который действительно забил и на боеспособность и на обороноспособность и на все-все-все остальное сразу...оставив себе только несколько поводов для обиды и злости (а это холодный душ в теплой ванне и наскоки неблагодарных на мощного дерьмака)
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27.11.2021 10:15 Ответить
Кокаїновий марафон триває
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27.11.2021 10:25 Ответить
"Великі ідіоти" художник Озеленський.
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27.11.2021 10:21 Ответить
Неможливо перемогти ворога ,коли у влади зрадник.
Скільки союзників не збирай, зрадник все зробить на користь ворога.
Багато людей було долучено до вагнергейсту,один дзвінок зрадника перекреслив усю працю людей що хотіли допомогти Україні.Тому отакі новини,лише локшина на вуха зелохторату.
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27.11.2021 09:53 Ответить
Что, без Ермака, сам?
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27.11.2021 10:04 Ответить
Все обсудили? А Куляба шалун

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27.11.2021 10:11 Ответить
а путч.... Канада не повелась на бред??
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27.11.2021 10:12 Ответить
Глупости. Как раз уже надо начинать хотя бы говорить. А то и, не дай Бог для этой власти - готовиться. И вести переговоры с производителями, которые доказали в лабораториях эффективность их вакцин от новых штамов. А то опять попередники виноваты будут и Бутусов.
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27.11.2021 10:12 Ответить
?
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27.11.2021 10:16 Ответить
Новый министр обороны Канады Анита Ананд рассматривает варианты поставок в Украину вооружений и техники,а также совместное патрулирование украинскими и канадскими истребителями находящихся на базе ВВС Румынии всей акватории Черного моря...
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27.11.2021 10:21 Ответить
В Черное море вошел еще один эсминец США...Кулеба виноват и Порошенко...
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27.11.2021 10:23 Ответить
Также Анита Ананд рассматривает варианты доставки элитнолго спецназа Канады в Украину...,та то наверно Пентагон заставляет Канаду помогать Украине...Зуб даю...,Петагон это вам не кремлевский ПОНТЫгон... и радиоактивный пепел Сикелева...

крысы мавзолейные...
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27.11.2021 10:34 Ответить
https://flot2017.com/wp-content/uploads/2021/11/Obrazets-oblozhky4124.png

На российские танки, которые задействованы в военных учениях в Крыму, устанавливают посадочные детские площадки для защиты танка от украинских дронов.
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27.11.2021 10:36 Ответить
Канадійцям-респект...
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27.11.2021 11:21 Ответить
 
 