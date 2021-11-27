РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7709 посетителей онлайн
Новости
2 242 65

Наша обязанность рассказывать о Голодоморе. На всех континентах должны наконец-то осознать – это был геноцид украинского народа, - Порошенко

Наша обязанность рассказывать о Голодоморе. На всех континентах должны наконец-то осознать – это был геноцид украинского народа, - Порошенко

Сегодня украинцы в разных уголках мира разделяют скорбь о жертвах Голодомора. Многие трагедии пережил украинский народ, но страшнее беды, как геноцид 1932-1933 годов, Украина не знает.

Об этом пишет на своей странице в Facebook пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Советский геноцид в Украине - это месть за свободу, месть за независимость, которую украинцы завоевали в 1917-1921 годах. Это был не просто искусственный голод, а тщательно спланированный Сталином Голодомор. Более того - геноцид, по всем признакам, как они определены в Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года", – отмечает Порошенко.

"Насильственное изъятие продовольствия, массовые репрессии, блокада сел и целых районов – все это должно было уничтожить у украинцев стремление быть свободными", – убежден он.

"Сегодня Голодомор официально признали геноцидом украинского народа 16 государств. И сейчас наша обязанность продолжать рассказывать об этой трагедии. Чтобы на всех континентах наконец-то осознали, что не признавать Голодомор - аморально", - считает Порошенко.

Читайте также: Сегодня в Украине День памяти жертв Голодоморов

Мы не забудем страшное преступление против украинского народа. Эта рана никогда не заживет. Вечная память жертвам Голодомора. Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины", – пишет Порошенко.

Наша обязанность рассказывать о Голодоморе. На всех континентах должны наконец-то осознать – это был геноцид украинского народа, - Порошенко 01

Голодомор (1055) Порошенко Петр (19588)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
показать весь комментарий
27.11.2021 10:14
+22
Запали Свічку пам'яті.
Сьогодні о 16:00 в окопах і штабах, на кораблях і винищувачах українські військові долучаться до загальнонаціональної акції "Запали свічку пам'яті".
Ми пам'ятаємо.
Ми сильні.
показать весь комментарий
27.11.2021 10:21
+16
Верно. И ещё: жабу - на кол!
показать весь комментарий
27.11.2021 10:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Верно. И ещё: жабу - на кол!
показать весь комментарий
27.11.2021 10:09 Ответить
З часом усі визнають Голодомор, окрім... "братської" рашки
показать весь комментарий
27.11.2021 10:12 Ответить
Московия говорит что на Поволжье у них в эти года тоже голодали, но умалчивают что у них по периметру их деревень не стояли пулемётные расчёты с комиссарами, для истребления деревенских
показать весь комментарий
27.11.2021 10:29 Ответить
В Поволжі голодував тільки Жовтий Клин - місце проживання українців. Їх туди переселяли з 17-го століття.
показать весь комментарий
27.11.2021 10:54 Ответить
Как верно отметил Oresta Bartka, там таким образом уничтожали украинские поселения, остальные москальмкие, просто побочный ущерб.
показать весь комментарий
27.11.2021 12:44 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 10:14 Ответить
Запали Свічку пам'яті.
Сьогодні о 16:00 в окопах і штабах, на кораблях і винищувачах українські військові долучаться до загальнонаціональної акції "Запали свічку пам'яті".
Ми пам'ятаємо.
Ми сильні.
показать весь комментарий
27.11.2021 10:21 Ответить
Так треба памятати що москалі заморили голодом українців і тому треба жорстка українізація та виселення всіх любителів ***** та введення недопаспортів недогромадянина.
показать весь комментарий
27.11.2021 10:16 Ответить
Скабєєва привіт і чо?
показать весь комментарий
27.11.2021 10:36 Ответить
В ХХ веке украинцы трижды пережили массовый голод: в 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годах, плюс репрессии, переселение, подселение в Украину других народов Сейчас мы имеем то население в Украине, которое вывело лабораторно нам Московия, такое же твориться и в других бывших и существующих колониях Московии. Подсадной народ заявляет что их родственники не голодали и им государство дало пустые дома в Украине, Нужно ещё какое то время чтобы всё советское лабораторное покинуло земли Украины.
показать весь комментарий
27.11.2021 10:24 Ответить
все правильно!
а жабам и амебам, шоб не помереть - смотреть "скотов" и "папика"
и вместо хлеба - квартал, хоть 95 хоть вечерний...
смотри не перепутай !
показать весь комментарий
27.11.2021 10:31 Ответить
Дебил,блеать🤦
показать весь комментарий
27.11.2021 10:32 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 10:29 Ответить
Про голод 1947 року.

...Зокрема, в повідомленнях ОУН 1947року про розмови підпільників із голодуючими колгоспниками Новоушицького району Кам'янець-Подільської (нині Хмельницької) області було зазначено: "Дано їм таку допомогу: 60 кг збіжжя, 10 кг м'яса та 80 крб на дорогу. Старший, увидівши м'ясо та білий хліб і збіжжя, яке ми йому передали, впав на землю і прямо ридав, а в кінці зняв руки догори та почав молитися […]."
показать весь комментарий
27.11.2021 10:31 Ответить
Може жто знає чим відрізняється геноцид сторічної давності від сьогоднішнього?Тоді діяв закон ,,трьох колосків,, а тепер закон про не сплату за поставки газу.Зарплати для тих хто виробяє якусь ще продукцію в Україні начисляюрься рівно на стільки щоб розрахуватися за комунальні послуги а на утримання сімї і на ,,три колоски не вистачає,,.За те майже кожен місяць підіймають мінімалки та пенсії на гривню при тому що ціни та тарифи піднімають на десятки а то і сотні гривень.Думаю що через декілька десятків років знову буде підійматися питання про геноцид українського народу ала вже в новітній історії України уже Незалежної від нікого.
показать весь комментарий
27.11.2021 10:32 Ответить
Останнього разу суттєво збільшив пенсії Грося.
показать весь комментарий
27.11.2021 10:36 Ответить
Плюгавий за 10 років президенства не піднімав ні зарплати ні ціни але народ країни всі ці роки жив стабільно і даже вже не боявся вкладувати свої збереження в банки чи брати баксові кредити.
показать весь комментарий
27.11.2021 10:46 Ответить
Ти русскій, чи прикидуєшся?
показать весь комментарий
27.11.2021 10:37 Ответить
Я Русин а не мокшан чи москаль...
показать весь комментарий
27.11.2021 10:43 Ответить
Ясно. Українець такого б не написав.
показать весь комментарий
27.11.2021 10:49 Ответить
А що Ви знаєте про Русинів?Та Русини поки ви ділили Україну на комуняцьку польську та українську уже на законодавчому рівні проголосили себе Україною.Інколи і читати історію потрібно а не керуватися виданнями Леніна та Маркса із Енгельсом та історією написаною НКВД.
показать весь комментарий
27.11.2021 10:56 Ответить
МИ не ділили, а об'єднали Україну 22 січня 1919 року.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:01 Ответить
Можливо я не вірно висказався,я мав на увазі поки не ділили країну Україну а боролися за те якою та чиєю вона буде.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:07 Ответить
P.S. А про Русинів проштудуйте,буде цікаво та повчально.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:08 Ответить
за яких за пан отця Волошина про супротив хортістам теж ми знаемо але були ще й манкурти про кацпські
показать весь комментарий
27.11.2021 11:22 Ответить
Манкуртизмом Закарпаття ніколи не страждало.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:42 Ответить
У вас хтось помер від голоду ? Так робота є. Може ви ледащо ?
показать весь комментарий
27.11.2021 15:34 Ответить
Під час німецької окупації, на відміну від російської, Голодомору в Україні не було. Хоча російськомовні, тікаючи від німецькомовних залишали після себе в Україні випалену землю та терористів-партизан.
показать весь комментарий
27.11.2021 10:34 Ответить
Ага, в концлагерях привыкли к хорошему кофию
показать весь комментарий
27.11.2021 11:08 Ответить
Ты это расскажи посетителям газовых камер
показать весь комментарий
27.11.2021 11:54 Ответить
А криворогуль вважає, що Голодомор - це "сіньйор Голодомор", Томос він називає "термосом", Україну - порноакторкою, а про ********* палички ОМОНа усі пам'тають. Так хто у нас президент?
показать весь комментарий
27.11.2021 10:44 Ответить
Так пусть признает Израиль,а?
показать весь комментарий
27.11.2021 10:47 Ответить
А главзеб вчера на прессобшкваренцях и не заикнулся насчет траурной даты.
показать весь комментарий
27.11.2021 10:51 Ответить
С хера ему заикаться! Он враждебен Украине!
показать весь комментарий
27.11.2021 10:53 Ответить
Тю, палату Nо 6 еще никто не отменял, для людей с диагнозом.
показать весь комментарий
27.11.2021 10:57 Ответить
зеленский трепло
показать весь комментарий
27.11.2021 10:54 Ответить
дЕрмак вылез из подполья через 4 месяца после Зелиной присяги...,когда Зеля Богдана выгнал..
показать весь комментарий
27.11.2021 11:04 Ответить
А ти б хотів, щоб Порох вже був би відкинутим більшістю українського суспільства маргіналом, та ще й в тюрмі за покривання чи навіть ініціювання злочинів проти особи (нехай навіть і проти злочинців) - як ото Карлсон сьогодні в Грузії.
Так от, Порошенко - консервативний демократ-правоцентрист, який буде ініціювати переслідування злочинців лише в правовому полі. Та й іншої можливості за період його каденції йому не надали ні українське суспільство, ні цивілізований світ (який підтримував Україну кредитами і дехто навіть зброєю).
І тому твої хотєлки - в спам. Як відверту чухню.
показать весь комментарий
27.11.2021 13:40 Ответить
Когда Порох в эфире... у мавзолейго быдла планка падает ниже погреба.... а Ольга ********* от злобы за 6 лет инвалидом стала Видать мстит за дохлую Новороссию Путлера.... от Харькова до Одессы...,Крыса тупая...
показать весь комментарий
27.11.2021 11:03 Ответить
Все равно все перевирают моих двух прадедов убили активисты и такие падлы еще на митинги поминальные ходили в девяностых.Очень было удобно списать все на чекистов которые тоже по горло в крови а не высказать живым виновникам всю правду им в лицо.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:14 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 11:21 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 11:22 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 11:23 Ответить
 
 