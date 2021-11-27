Наша обязанность рассказывать о Голодоморе. На всех континентах должны наконец-то осознать – это был геноцид украинского народа, - Порошенко

Сегодня украинцы в разных уголках мира разделяют скорбь о жертвах Голодомора. Многие трагедии пережил украинский народ, но страшнее беды, как геноцид 1932-1933 годов, Украина не знает.

Об этом пишет на своей странице в Facebook пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Советский геноцид в Украине - это месть за свободу, месть за независимость, которую украинцы завоевали в 1917-1921 годах. Это был не просто искусственный голод, а тщательно спланированный Сталином Голодомор. Более того - геноцид, по всем признакам, как они определены в Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года", – отмечает Порошенко.

"Насильственное изъятие продовольствия, массовые репрессии, блокада сел и целых районов – все это должно было уничтожить у украинцев стремление быть свободными", – убежден он.

"Сегодня Голодомор официально признали геноцидом украинского народа 16 государств. И сейчас наша обязанность продолжать рассказывать об этой трагедии. Чтобы на всех континентах наконец-то осознали, что не признавать Голодомор - аморально", - считает Порошенко.

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Мы не забудем страшное преступление против украинского народа. Эта рана никогда не заживет. Вечная память жертвам Голодомора. Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины", – пишет Порошенко.