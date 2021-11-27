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Блинкен обсудит скопление российских войск возле украинской границы на встречах в Латвии и Швеции, - Госдеп

Блинкен обсудит скопление российских войск возле украинской границы на встречах в Латвии и Швеции, - Госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе посетит Европу, чтобы обсудить вопросы безопасности, включая сосредоточение российских войск вдоль границы с Украиной.

Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Госсекретарь Блинкен начнет свое турне с визита в Ригу", - указывается в сообщении.

В столице Латвии глава американской дипломатии проведет встречи с президентом, премьер-министром и министром иностранных дел этой страны. Как отмечается, в ходе встреч будет подтверждено крепкое партнерство между Латвией и Соединенными Штатами.

Кроме того, Блинкен примет участие в министерской встрече НАТО, которая продлится в Риге 30 ноября и 1 декабря. Планируется, что главы внешнеполитических ведомств обсудят небывалую активность российских войск вблизи Украины, а также другие вопросы безопасности Альянса и трансатлантического сообщества.

1 декабря Энтони Блинкен отправится в Швецию для участия в министерском совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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"Министры обсудят обеспокоенность по поводу среды безопасности в регионе Европа – Евразия и необходимость ее укрепления путем соблюдения принципов ОБСЕ", – уточнили в Госдепе.

Блинкен также проведет в Стокгольме встречи с представителями шведского правительства.

армия РФ (19047) Госдепартамент США (1818) Латвия (1330) Швеция (998) Блинкен Энтони (936) Прайс Нед (109)


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А у нас тишь, гладь, Божья благодать. Зельцман святкує ДН свого опікуна в Карпатах 4 дні.
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27.11.2021 10:44 Ответить
Гімнокомандувач був настільки жалюгідним, що його не слухалось навіть гімно
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27.11.2021 10:54 Ответить
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27.11.2021 11:02 Ответить
Молодцы. Время не теряют.
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27.11.2021 11:03 Ответить
ВИТАЛИЙ ТЕПЛОВ:

Я прессуху не смотрел, поскольку никаких новых смыслов от Владимира Александровича услышать уже не жду.
Время от времени мельком заглядываю в цитаты или фрагменты. И только хмыкаю от нервозно-психованного состояния преЗЕдента и того количества загадок, которые он нам задал.

Во-первых, как понять фразу «нельзя воевать против президента, который избран народом Украины»? Это спичрайтеры Гаранта обнуляют Майданы?

Во-вторых, что это за спешка? Почему госпереворот назначили на 1-2 декабря, а российское вторжение уже на январь-февраль? С нашим уровнем организации и исполнительской дисциплины тупо можно не успеть)))

В-третьих, есть у Зе консультанты, которые готовят его к публичному общению? Не прозвучало ни одного неожиданного вопроса, все темы и вопросы ожидаемы. Но ни на один нет четко отработанной болванки ответа. Кто работает в ОП? Кто эти бестолочи?

В-четвертых, мне крайне интересно: игра слов за «людей и нелюдей» - это подсознанка на нервах или заготовка? Фрейд тоже на зарплате в ОП?

И, в-пятых, увы - уровень владения не то чтобы стратегической, но даже оперативной информацией - крайне-крайне низкий. Это почему так? Кто льву мяса, то есть - информации не додает?
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27.11.2021 11:07 Ответить
Где язвительньіе комментарии об "озабоченности" США , как их единственной реакции на агрессивньіе действия Москвьі ? Такую бьі подержку Украине , да в 2014г !
И возникает мьісль , что американцьі что-то знали о Порошенко , что влияло на их крайне осторожную политику по отношению к Украине . Имхо
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27.11.2021 11:49 Ответить
 
 