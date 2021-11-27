Украина доказала: мы нация, которую нельзя покорить даже тотальным голодом, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев зажечь сегодня свечу в память о жертвах Голодоморов.

Об этом глава государства написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Потеряв миллионы жизней, Украина в прошлом веке доказала: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом. Зажгите сегодня свечу и поставьте на свое окно, чествуя память погибших", - отметил Зеленский.

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