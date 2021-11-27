РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7709 посетителей онлайн
Новости
3 739 93

Украина доказала: мы нация, которую нельзя покорить даже тотальным голодом, - Зеленский

Украина доказала: мы нация, которую нельзя покорить даже тотальным голодом, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев зажечь сегодня свечу в память о жертвах Голодоморов.

Об этом глава государства написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Потеряв миллионы жизней, Украина в прошлом веке доказала: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом. Зажгите сегодня свечу и поставьте на свое окно, чествуя память погибших", - отметил Зеленский.

Читайте также: Наша обязанность рассказывать о Голодоморе. На всех континентах должны наконец-то осознать – это был геноцид украинского народа, - Порошенко

Голодомор (1055) Зеленский Владимир (20224)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+43
показать весь комментарий
27.11.2021 11:18
+40
показать весь комментарий
27.11.2021 11:12
+34
показать весь комментарий
27.11.2021 11:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вот и не забывай об этом
показать весь комментарий
27.11.2021 11:08 Ответить
Зробить хтось мем, як він стоїть біля дзеркала і балака з верховним головнокомандувачем
https://twitter.com/burnter/status/1464291937763139584
показать весь комментарий
27.11.2021 11:10 Ответить
ЛИЦЕМЕР зеленский 🤡🤢🎪95 бегал на сцене и насмехался "СЕНЬЕР ГОЛОДОМОР"
показать весь комментарий
27.11.2021 11:45 Ответить
Не знищив Голодомор ,то знищит зеленомор !!!)))
показать весь комментарий
27.11.2021 12:12 Ответить
уверен,забеётся..
показать весь комментарий
27.11.2021 16:32 Ответить
всі 6,5 годин зеЛох офшорний смачно плював в україну, українців, а особливо - в Українську Армію та Розвідку.

Ту саму розвідку та людей, які знищили всяких там моторол, гіві, захарченків та іншу наволочь.. Тих самих розвідників - які кожного дня ЗАХИЩАЮТЬ Україну, ризикуючі своїм життям - в той час як твоє обдовбане зеЛох офшоний - спочатку танцював по баням у расейских чінуш, а потім (там же) висміював Україну та загиблих захістників України.

Та й зараз нічого НЕ змінилося - війскові захищають України, вовка-шмаркля нюхає "кокоси", краде гроші з бюджету та висміює захистників України..
А в перервах - вдосталь ссить тобі у рота з відосиків..
Бо таким як ти зебілам це дуже подобається..
А коли журналісти мокають зеЛоха в його ж лайно - у нього починає підгорати, та подоляк кидає своїх ботів на захист обіср*них памперсів клована з комплексом неполноценності та наполеона
показать весь комментарий
27.11.2021 11:26 Ответить
💯🎯
показать весь комментарий
27.11.2021 12:10 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 11:09 Ответить
Зеленський - "ми нація, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом" -
На́ція (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. natio - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F плем'я , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4 народ ) - етносоціальна спільнота, об'єднана певною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC самоназвою , символами, географічним та етносоціальним походженням, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%8C історичною пам'яттю , комплексом духовно-культурних і політичних цінностей, усвідомленням своєї https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C ідентичності (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C національною самосвідомістю )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-%D0%95%D0%86%D0%A37-2 [2] .
показать весь комментарий
27.11.2021 11:11 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 11:12 Ответить
Це дуже складно для криворагульного!
На пальцях йому у ВРУ пояснив Лерос!
Воно одразу зрозуміло.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:16 Ответить
Щодо нації він правий: його нація, представники якої взяли активну участь у сталінському терорі, не була упокорена голодомором.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:32 Ответить
Навпаки, жирувала і організовувала терор.
показать весь комментарий
27.11.2021 12:16 Ответить
Давай, эта нация тебе клоуну ещё покажет, где раки зимуюют. И правильно сделает.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:11 Ответить
Дурінь думкою багатіє. Еге ж, покаже - ця отара, тобто нація, обрала це непорозуміння, та вже третій рік мовчки спостерігає за руйнуванням України, заливши зеленою сечею собі очі.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:32 Ответить
весь движ в Истории создают 3-5% населения..
показать весь комментарий
27.11.2021 16:33 Ответить
Так этот чмошник еще и под "сеньор голодомор" косит?!
показать весь комментарий
27.11.2021 11:12 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 11:18 Ответить
бессовестная ложь.не могут иметь правнуков умершие от голода.а за зелю голосовали
ХАЛЯВЩИКИ.они приехали на землю измученную голодом и репрессиями вселились в хаты умерших они выжили потому что жрали хлеб который ОТНЯЛИ у хлеборобов.Они это знают и помнят об этом.Именно потому они зовут сралина или любого другого кто вновь будет кормить на халяву.Эта саранча сожрет Украину и полетит дальше жрать и размножаться.Я помню слова матери.Есть люди и есть воши людские.И когда вшей больше чем людей то воши и людей съедят
показать весь комментарий
27.11.2021 15:02 Ответить
умершие от голода могли оставить после себя и детей и внуков, спасая их последней крошкой еды...
а с остальными Вашими словами..с криком души - согласен...
показать весь комментарий
27.11.2021 15:09 Ответить
Зрадивший один раз,зраджуватиме й надалі...
показать весь комментарий
27.11.2021 11:12 Ответить
І тому в хід пішов телевізор...
показать весь комментарий
27.11.2021 11:13 Ответить
С новым достижением в истории Голодомора к сегодняшней дате пришёл директор Украинского института национальной памяти Дробович.Он и несколько учоных высказали гипотезу, что в книге, изданной Музеем Голодомора, число жертв Голодомора завышено в несколько раз. Это достижение подвигнет коллег Дробовича на его исторической родине к пересмотру числа жертв Холокоста в сторону уменьшения в несколько раз и к прояснению белых пятен и противоречий. В частности , Русским охранным корпусом командовал генерал-лейтенант вермахта Борис Штейфон , харьковский еврей.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:16 Ответить
Несколько УЧОНЫХ -меня улыбнуло... Каароч, трындеть на Волгу, там тебя поймут.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:40 Ответить
Вали, учоный, в день Голодомора улыбаться на историческую родину-в Израиль.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:43 Ответить
Ідеологом голодомору був єврей Лазар Каганович, уродженець Радомишльського району Житомирської області.
показать весь комментарий
27.11.2021 12:09 Ответить
Голодомор як він є. / В. СОКУР 21.11.2008.- З протоколу допиту Оксани Г., 36 років, неписьменна, селянка, біднячка, вдова, 3 душі сім'ї, хата, несудима ,1933 року, лютого, 28 дня с. Лозова Липовського району Вінницької області."Я залишилася вдома зі своєю дівчинкою Олександрою, якій 4 роки, і коли моя дівчинка спала , я зарізала свою дівчинку Олександру. Пусля чого я, вийняла печінку та серце, а кров вийняла з неї руками в горщик.Після чого я взяла зарізану дитину, винесла в комору у положила в ночви. Все це зробила для того, оскільки я вмирала з голоду. До цього я з'їла два кота та дві собаки, яких я їла разом зі своїми дітьми. Більш додати до справи нічого не маю. Хліб, який був у мене, був забраний сільрадою.

показать весь комментарий
27.11.2021 12:16 Ответить
Про жахіття голодомору я знаю з розповідей моєї бабусі і мами, які пережили голодомор. Спогади моєї мами про голодомор записані в Книзі пам'яті в Музеї жертв голодомору в Києві.
показать весь комментарий
27.11.2021 13:18 Ответить
Вот интересно , на Поволжье не меньшие были жахи, но кацапы их не осуждают.
показать весь комментарий
27.11.2021 14:56 Ответить
Вот интересно , на Поволжье не меньшие были жахи /Москва утверждает, что Голодомор не имеет национальной окраски. Это ложь. Число умерших от голода на один миллион населения Украины многократно превышает число умерших от голода на один миллион населения остальной части СССР. На 1932 г. приходится усиление антиукраинской риторики Сталина. Сталин писал Кагановичу, что партийный аппарат на Украине кишит "националистами и польскими шпионами" и что СССР может потерять Украину. В начале 30-х гг. началась деукраинизации Кубани.А вот что писала "Пролетарская правда" от 22 января 1930 г: "Уничтожение базы украинского национализма - индивидуальных крестьянских хозяйств - было одним из основных задач коллективизации на Украине." Балицкий, руководитель ОГПУ Украины, прямо говорил: "В 1933 году кулак ОГПУ ударил в двух направлениях: его удар ощутили на себе как кулаческие петлюровские элементы на селе так и главные ячейки национализма". Подавление национализма было ГЛАВНОЙ задачей коллективизации и искусственного голода в Украине. В 1932 г. подписанное Сталиным распоряжение предписывало ОГПУ запретить передвижение крестьянства Украины в города. Продажа железнодорожных билетов была прекращена; были поставлены кордоны ОГПУ, чтобы помешать крестьянам покинуть свои места.
показать весь комментарий
27.11.2021 16:46 Ответить
Украинцы это не твоя нация, чудо.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:16 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 11:16 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 11:21 Ответить
а чЬО , верно...
показать весь комментарий
27.11.2021 11:43 Ответить
Шо це було?
показать весь комментарий
27.11.2021 11:41 Ответить
желудкоочищающее от преЗЕ...
показать весь комментарий
27.11.2021 11:51 Ответить
Худшее решение - это ********ить на пустом месте в этот трудный момент. Это никого не трогает,а раздражает.Особенно на наглядных провальных обещаний.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:16 Ответить
Это на что эта гундосонаркоманская рожа намекает?
показать весь комментарий
27.11.2021 11:17 Ответить
Знаючи люди попереджають про дуже складний період у 2023-2024 роках. Будем бачити, бо пліснява наобрала нам
показать весь комментарий
27.11.2021 11:36 Ответить
Голодный умом, сморозил очередную херню
показать весь комментарий
27.11.2021 11:17 Ответить
Зе, ти до української нації не належиш
показать весь комментарий
27.11.2021 11:17 Ответить
Ми пам'ятаємо.

показать весь комментарий
27.11.2021 11:18 Ответить
в прошлом веке зерно вывозили продотряды, в веке нынешнем - "бизнесмены"...
показать весь комментарий
27.11.2021 11:20 Ответить
24.10.2021.

Украина будет вынуждена импортировать пшеницу из-за рубежа, несмотря на то, что отечественные аграрии в этом году собрали рекордный урожай.

По словам эксперта, отсутствие государственной стратегии в сфере регуляции объемов экспорта зерна за границу привело к тому, что большая часть отечественной пшеницы 1-3 сортов уже вывезена за границу.

Прогнозируется, что уже в январе отечественные отрасли, связанные с переработкой пшеницы и муки, непременно столкнутся с нехваткой сырья для производства. Из-за этого Украине придется закупать пшеницу в других странах.

Эксперт также напомнил, что у Украины уже есть опыт приобретения пшеницы за рубежом. Ранее наше государство закупало ее у Беларуси. Однако, поскольку теперь отношения между государствами ухудшились, сотрудничество с этим рынком маловероятно. Украина «по понятным причинам» не будет импортировать зерно и из России, а в Казахстане, например, в этом году вообще неурожай пшеницы. Из-за этого придется искать предложение в других странах, которые расположены от Украины на большем расстоянии, поэтому, вероятно, будут устанавливать на зерно более высокую цену.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:24 Ответить
будут печь хлеб из полбы 8-го сорта... разрыхлители/уплотнители/склеиватели/ароматизаторы, идентичные вкусу хлеба...
показать весь комментарий
27.11.2021 11:40 Ответить
і вагою в половину натурального... відкусив... і воно, як солодка вата, десь зникло)))
а до шлунку тільки слина зі смаком хліба потрапила ))))
показать весь комментарий
27.11.2021 11:50 Ответить
Тю , дык это еще для сладкоежек, хотя ваву за это - на эшафот... Вон кацапы смешивают третьи-четвертые сорта пшеницы для производства хлеба с фуражными сортами(пятый сорт), где предусмотрены мех примеси, семена дикорастущих растений, в том числе и семян дурмана...
показать весь комментарий
27.11.2021 11:51 Ответить
Тепер зрозуміло діяння ЗЕ відносно українського народу.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:22 Ответить
Так, після всього, що пережив наш нарід, підкорити нас не зможе ніхто
показать весь комментарий
27.11.2021 11:25 Ответить
Ну почему? идосики, и оп - ты **********
показать весь комментарий
27.11.2021 11:29 Ответить
тому і намагаються просто знищити.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:33 Ответить
лякає?
показать весь комментарий
27.11.2021 11:28 Ответить
Ты уже вчера все всем доказал.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:30 Ответить
Україна довела: ми нація, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом, - Зеленський Джерело:

.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:31 Ответить
Це фото нагадування про смерть Журавля, коли Зе жерло у два горла не знайшлось того, хто би дав команду прикрити пораненого військового зустрічним вогнем і вивести з під обстрілу
показать весь комментарий
27.11.2021 11:39 Ответить
а ты то тут при чем?
показать весь комментарий
27.11.2021 11:31 Ответить
а якої нації були конторщики у торгсінах періоду голодомору? де за відібраний у селян хліб, у них же ,видурювали срібні хрестики і золоті обручки....
показать весь комментарий
27.11.2021 11:32 Ответить
щось у мене стійке відчуття, що ви - не наша нація
показать весь комментарий
27.11.2021 11:32 Ответить
По поводу шуток про сеньор-голодомор,я бы не стал так клевать.Молодежь она аполитичная. И до определенного момента воспринимает жизнь в упрощеном виде. Говорю так,потому что сужу по себе - никогда не был фанатом Бандеры,пока не произошли события с участием кацапов. Вот тогда и случился пересмотр вещей,которые никогда не интересовали. Так,что человек тот,кем он является на сегоднешний момент. Конечно эта теория не касается уголовников или преступников. Там все происходит умышленно и осознанно-корыстно. Так же ,неприемлимо менять свои политические взгляды. Например с комсомольского работника, на религиозного .А после на военного . Это же смешно. И каждая из последущих должностей взаимоисключает предыдущую ))
показать весь комментарий
27.11.2021 11:33 Ответить
Україна та українці, а також люди інших національностей, хто вважає Україну своєю батьківщиною, так, довели, а ти, "найвеличніший" у світі малорос, яким чином до цього?
показать весь комментарий
27.11.2021 11:35 Ответить
Ти йолоп чи ідіот?!
показать весь комментарий
27.11.2021 13:32 Ответить
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:40 Ответить
Голодомор змінив національне самовизначення. Вже третє покоління безнаціональних українців саме цурається свого русинства на користь викрадачам усього руського...
показать весь комментарий
27.11.2021 11:43 Ответить
Середньовічна назва української держави Русь. Тому мешканці середньовічної київської держави називали себе русинами, русичами, русами. ******* назва Україна і ******* мешканці (громадяни) України називають себе українцями.
показать весь комментарий
27.11.2021 13:01 Ответить
Какое отношение имеет евгей зельцман к украинцам?
показать весь комментарий
27.11.2021 11:44 Ответить
ніякого
показать весь комментарий
27.11.2021 11:46 Ответить
УкГаинец, твою мать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
27.11.2021 11:48 Ответить
Зеленский, фирташ, бойко, рабинович и т.д. - потомственные запорожские козаки.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:56 Ответить
Ми-українці-ТАК. А от ти - "зелене чмо","сеньйор-галадамор" тут то до чого?
показать весь комментарий
27.11.2021 11:51 Ответить
Лео Герос правильно сказал...чем больше трепет языком Голобородько на пресс-дерьморенции ,тем хуже для него...
показать весь комментарий
27.11.2021 11:51 Ответить
Хоть и правильно сказано, но они - обое-рябое.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:54 Ответить
Яке відношення це обрізне має до моєї нації?
(Какое отношение это обрезное имеет к моей нации?)
показать весь комментарий
27.11.2021 11:54 Ответить
пряме, його племя й організувало це для українців.
показать весь комментарий
27.11.2021 13:26 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 11:56 Ответить
Таке враження, буцім прес-служба сама топить Зеленського...
показать весь комментарий
27.11.2021 11:57 Ответить
Зачем вы пишите,что это сказал Зеленский, он и текст написанный не читал.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:57 Ответить
Україна довела: ми нація, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом - сказал наследник пархатых комиссаров.
показать весь комментарий
27.11.2021 11:57 Ответить
гляньте видео - оно того стОит
это не про гундосика
это про память и воинов

https://twitter.com/i/status/1464510671538823170
показать весь комментарий
27.11.2021 12:01 Ответить
Час "Х" для Зелемойских настанет совсем внезапно и неожиданно...
показать весь комментарий
27.11.2021 12:05 Ответить
Його одноплеменці юдо-комуняки вчинили оті голодомори-геноциди, а воно зараз влаштовує дешеву виставу. Оперетковий блазень і нащадок вбивць
показать весь комментарий
27.11.2021 12:16 Ответить
Сіньор голодомор, йди нах.. з президентів,розбійнику!
показать весь комментарий
27.11.2021 12:20 Ответить
Голод в Україні організовували Каганович і жб СО°, а співчуває Зеленський із жк шоблою!
показать весь комментарий
27.11.2021 12:20 Ответить
Зрадник України, дворазовий потєрпєлий, розповідає нам про велич нашої нації...яке відношення ти маєш до моєї нації???😠
показать весь комментарий
27.11.2021 12:21 Ответить
https://www.facebook.com/alexeygoncharenko?__cft__[0]=AZXmQPY1fJqr3jP-zN2YhnOW_95K6I5lMdgSHBO6i1ZWmSF7WhMdeF53KEYjjK5B_VErKEL5ZBQgDVk5x8Q1s0eAXpncm9KCA3Hq1X2c9pJzT_hS1ZMl0_XRUhBQz7fTcsFSXMW864okN3D0gsw9ZLOYQbeSg3LH5YkmGj4Z8vfj5g&__tn__=-UC%2CP-y-y-R Олексій Гончаренко

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/4704565266249340?__cft__[0]=AZXmQPY1fJqr3jP-zN2YhnOW_95K6I5lMdgSHBO6i1ZWmSF7WhMdeF53KEYjjK5B_VErKEL5ZBQgDVk5x8Q1s0eAXpncm9KCA3Hq1X2c9pJzT_hS1ZMl0_XRUhBQz7fTcsFSXMW864okN3D0gsw9ZLOYQbeSg3LH5YkmGj4Z8vfj5g&__tn__=%2CO%2CP-y-y-R 19 год ·

Зручно бути розумним "потім". І робити висновки через 7 років. Ти, президент, кажеш, що Олександр Турчинов причетний до здачі Криму?

Турчинов - професіонал та патріот. Якби тоді була можливість зробити ще більше для України, то він би це неодмінно зробив би.

Поки ти знімав свої "8 нових побачень", Олександр Турчинов робив усе, щоб не здати наш Крим Росії. Я нагадаю, це відбувалось, поки ти облизував Путіна та хвалив сепаратистів. А люди, які взяли на себе обов'язки з керування країною, робили усе, щоб запобігти людським та територіальним втратам.

А ти пам'ятаєш, де ти був у 2014 році? Я пам'ятаю, я був у серці конфлікту - в Криму. А ось на якому черговому роялі ти грав у Москві в той час - згадуй сам.

P.S.: на фото верховний головнокомандувач у 2014 році.
показать весь комментарий
27.11.2021 12:30 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 13:18 Ответить
Слова блазняя, нащадка кагановичівкосіорів в такий день сприймаються як наруга і глумління.
"Сєньйор-галадамор"
показать весь комментарий
27.11.2021 13:55 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 16:04 Ответить
вовочкина нация как раз и устраивала тотальный голод
показать весь комментарий
27.11.2021 23:04 Ответить
 
 