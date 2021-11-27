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Новости Происшествия
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взрыв (1857) Газ (1879) Николаевская область (628) ГСЧС (2280)

Пока известно о трех пострадавших в результате взрыва в пятиэтажке в Новой Одессе. 2 человека в шоковом состоянии, у одного - повреждение позвоночника, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Пока известно о трех пострадавших в результате взрыва в пятиэтажке в Новой Одессе. 2 человека в шоковом состоянии, у одного - повреждение позвоночника, - ГСЧС

Появились первые подробности о пострадавших в результате взрыва бытового газа, произошедшего в многоэтажке в Новой Одессе в Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС в телеграмме.

"По состоянию на 10:50 на 5 этаже пострадали 3 человека, спасены ГСЧС и переданы медикам (у одного человека предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, 2 человека находятся в шоковом состоянии). Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении .

К месту происшествия направлена кинологическая группа 3 СЦБР г. Жеребково (3 человека, 2 собаки и 1 ед. техники).

Как позже отметила пресс-служба ГСЧС на официальном сайте, из поврежденного подъезда эвакуированы 50 человек. По данным Нацполиции, в квартире на 4 этаже возможно находится женщина, проживавшая сама.

По состоянию на 12.00 спасатели ГСЧС с помощью крана продолжают аварийно-спасательные работы по демонтажу поврежденных конструкций дома и поиску пострадавших.

Местные органы власти оказывают помощь пострадавшим жильцам. На месте работает штаб по ликвидации последствий и оперативная группа ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Напомним, сегодня утром в городе Новая Одесса (Николаевская область) в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа.

Читайте также: Взрыв бытового газа произошел в многоэтажке в г. Новая Одесса, разрушена угловая часть двух этажей. Информацию о жертвах уточняют, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

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А где комментаторы? Все ждут когда в России хлопок будет, чтобы уже оторваться по полной?
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27.11.2021 12:59 Ответить
Видимо Вы это воспринимаете как шоу а не трагедию.
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27.11.2021 13:01 Ответить
А Вы мечтаете, чтобы в странах, против которых Россия развязала войну, ей сочуствовали?
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27.11.2021 14:46 Ответить
Газовое оборудование никто не проверяет. Кто и как монтирует, устанавливает никому нет дела. Поэтому такие случаи повторяются. Бардак и бесконтрольность везде и во всём. Печально. Всё плохо.
Простых людей жаль, они заложники ситуации. Государство не выполняет своей основной функции, охраны жизни, здоровья, граждан и создание благоприятных условий проживания.
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28.11.2021 08:34 Ответить
 
 