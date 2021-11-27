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В 2021 году количество избыточных смертей от COVID-19 может превзойти прошлогодний показатель. Без учета осенней волны зафиксировано более 24 тыс. смертей, – анализ УЦЗ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В 2021 году количество избыточных смертей от COVID-19 может превзойти прошлогодний показатель. Без учета осенней волны зафиксировано более 24 тыс. смертей, – анализ УЦЗ

В Украинском центре здравоохранения (УЦЗ) прогнозируют, что после осенней волны ковида количество избыточных смертей превысит прошлогодний показатель.

Об этом сообщила пресс-служба УЦЗ на основе анализа ситуации с COVID-19 в Украине в период с 18 по 24 ноября 2021 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, среди госпитализированных только один человек из десяти в Украине вакцинирован.

В 2020 году было зафиксировано 33,5 тыс. избыточных смертей, из которых более 31 тыс. зафиксировали с сентября по декабрь. В 2021 году всего за девять месяцев это количество достигло 24 тыс., без учета осенней волны заболеваний.

В УЦЗ считают, что количество избыточных смертей может резко увеличиться.

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Более 90% госпитализированных и людей с подозрением на заболевание – невакцинированы во время осенней волны COVID-19, согласно данным Минздрава. Такие показатели присущи и Украине, и другим странам Европы.

Исследования свидетельствуют о том, что количество смертей в странах Европы зависит от вакцинированных, отмечают в УЦЗ. В странах с успешной вакцинальной кампанией показатель смертности от COVID-19 низкий, у аутсайдеров соответственно высокий. В то же время, аналитики УЦЗ отмечают, что на эти факторы не влияет количество заболеваний в стране.

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Топ комментарии
+13
Для дохторов сейчас бархатный сезон. Они любой свой косяк из за тупости списывают на ковид. Кто проверит и докажет что они дибилы, которым мамочка купила диплом
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27.11.2021 12:32
+9
так может вы наконец начнете лечить людей от всего, а не только от этой ОРЗ? Люди на плановые операции третий год попасть не могут, бойцы с ветряными мельницами, мля...
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27.11.2021 12:25
+7
У знакомого мать лежала в больнице после химиотерапии. Буквально за пару дней до ожидаемой выписки, завезли к ней в палату какую-то кобылу с ковидом. Потом она естественно заразилась короной и позавчера умерла потому, что после химии организм был очень слабым. А вы еще спрашиваете откуда такая смертность? Из-за долпоепов врачей в том числе.
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27.11.2021 13:45
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нюанс..
40% померлих від ковіду(?) не роблять розтин, а причину смерті визначають за позитивним (я так розумію прижиттєвим) тестом.
хтось пояснить чому?
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27.11.2021 12:21 Ответить
Для дохторов сейчас бархатный сезон. Они любой свой косяк из за тупости списывают на ковид. Кто проверит и докажет что они дибилы, которым мамочка купила диплом
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27.11.2021 12:32 Ответить
як варіант.
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27.11.2021 12:36 Ответить
Мне справку про причины смерти отца давали в больничке в которой никто его не видел.
Расскажите мне ещё чтото интересное о статистике.
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27.11.2021 12:40 Ответить
Якби вона була та статистика.
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27.11.2021 13:52 Ответить
так может вы наконец начнете лечить людей от всего, а не только от этой ОРЗ? Люди на плановые операции третий год попасть не могут, бойцы с ветряными мельницами, мля...
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27.11.2021 12:25 Ответить
Сам себя оперируй и лечи - ты же самый умный, антивакцинатор херов.
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27.11.2021 12:40 Ответить
Ляшко, ти?
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27.11.2021 12:52 Ответить
а ты обычный идиот
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27.11.2021 14:37 Ответить
При чому падає по тій же статистиці смертність від інших хвороб)))
От воно довгождане покращення медицини)
Чи все таки маніпуляції статистикою?
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27.11.2021 12:44 Ответить
Конечно манипуляция статистикой.
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27.11.2021 14:33 Ответить
И это невзирая на вакцину, которой даже на вокзалах готовы прививать...
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27.11.2021 12:49 Ответить
7 млн привитых, а 30 млн - нет. Мозги не пробовал включать?!
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27.11.2021 13:48 Ответить
Пробовал. При наличии хоть какого-то мало-мальски значительного процента вакцинированных (а 7 млн от 30 довольно большой процент как ни крути) должно быть что?
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27.11.2021 15:15 Ответить
Только Вовочке ное давайте сводку, что превзошел показатель, а то по бестолковке себе припишет.
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27.11.2021 12:49 Ответить
Колітеся проколоті
Вам Білл помогає
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27.11.2021 12:51 Ответить
Никак не могу понять слова КОЛИЧЕСТВО ИЗБЫТОЧНЫХ СМЕРТЕЙ.Это как выше плана?Или у вас уже и смертность в стране плановая и если в месяц столько не умрет то и премии не будет?
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27.11.2021 12:56 Ответить
Это значит выше показателя прошлого года...
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27.11.2021 13:00 Ответить
По заголовку не скажешь.
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27.11.2021 13:03 Ответить
Смертность.Да только на днях в коментариях нашего МОЗ впервые за полтора года оказалось что украинцы-то еще умирают и от туберкулеза и инфарктов а не только от КОВИДа только вот долю умерших от тех или иных заболеваний забыли указать.
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27.11.2021 13:08 Ответить
В этом году смертность и без смертей от ковида будет тысяч на 20-30 выше...это уже видно по статистике за 8 месяцев...
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27.11.2021 12:59 Ответить
Боже, какую ахинею несут эти т.н. "медики"
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27.11.2021 13:12 Ответить
так конечно, если неделями фиксировать 600-800 трупиков в день...
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27.11.2021 13:15 Ответить
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ботов-антивакцинаторов, свинособакостаном проплаченных набежало как свиней нерезаных
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27.11.2021 13:27 Ответить
А что по смертям от вакцины?
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27.11.2021 13:32 Ответить
У знакомого мать лежала в больнице после химиотерапии. Буквально за пару дней до ожидаемой выписки, завезли к ней в палату какую-то кобылу с ковидом. Потом она естественно заразилась короной и позавчера умерла потому, что после химии организм был очень слабым. А вы еще спрашиваете откуда такая смертность? Из-за ********* врачей в том числе.
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27.11.2021 13:45 Ответить
как они ей могли положить в палату дуру с ковидом?? придурки....
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27.11.2021 15:04 Ответить
Звичайно,ви ж вчасно не надаєте допомогу,а від цього люди і помирають.
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27.11.2021 17:01 Ответить
 
 