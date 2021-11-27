В 2021 году количество избыточных смертей от COVID-19 может превзойти прошлогодний показатель. Без учета осенней волны зафиксировано более 24 тыс. смертей, – анализ УЦЗ

В Украинском центре здравоохранения (УЦЗ) прогнозируют, что после осенней волны ковида количество избыточных смертей превысит прошлогодний показатель.

Об этом сообщила пресс-служба УЦЗ на основе анализа ситуации с COVID-19 в Украине в период с 18 по 24 ноября 2021 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, среди госпитализированных только один человек из десяти в Украине вакцинирован.

В 2020 году было зафиксировано 33,5 тыс. избыточных смертей, из которых более 31 тыс. зафиксировали с сентября по декабрь. В 2021 году всего за девять месяцев это количество достигло 24 тыс., без учета осенней волны заболеваний.

В УЦЗ считают, что количество избыточных смертей может резко увеличиться.

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Более 90% госпитализированных и людей с подозрением на заболевание – невакцинированы во время осенней волны COVID-19, согласно данным Минздрава. Такие показатели присущи и Украине, и другим странам Европы.

Исследования свидетельствуют о том, что количество смертей в странах Европы зависит от вакцинированных, отмечают в УЦЗ. В странах с успешной вакцинальной кампанией показатель смертности от COVID-19 низкий, у аутсайдеров соответственно высокий. В то же время, аналитики УЦЗ отмечают, что на эти факторы не влияет количество заболеваний в стране.