Все вакцины против COVID-19, которые доступны в Украине, одобрены ВОЗ, - Центр общественного здоровья. ИНФОГРАФИКА

Все вакцины от COVID-19, которые доступны в Украине, одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Они также используются во многих других странах мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Центра общественного здоровья (ЦОС).

"Вакцины спасают жизнь! Ведь они безопасны и эффективны в предотвращении тяжелого течения COVID-19, госпитализации или смерти.

Не медлите. Вакцинируйтесь уже сегодня! Адреса и контакты центров/пунктов вакцинации", - отмечают в ЦОС.

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