Все вакцины против COVID-19, которые доступны в Украине, одобрены ВОЗ, - Центр общественного здоровья. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество
Все вакцины от COVID-19, которые доступны в Украине, одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Они также используются во многих других странах мира.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Центра общественного здоровья (ЦОС).
"Вакцины спасают жизнь! Ведь они безопасны и эффективны в предотвращении тяжелого течения COVID-19, госпитализации или смерти.
Не медлите. Вакцинируйтесь уже сегодня! Адреса и контакты центров/пунктов вакцинации", - отмечают в ЦОС.
Топ комментарии
+10 atv1204 atv
показать весь комментарий27.11.2021 12:56
+7 Eugen Mk
показать весь комментарий27.11.2021 12:57
+7 Эразм Роттердамский 4a760266
показать весь комментарий27.11.2021 13:08
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
там что, практикующие врачи работают?
воз рекомендует? пусть тогда отвечают за осложнения, смерти от прививок, пусть ответят за то, что вакцинированные от ковида - болееют и умирают от ковида..
Тоесь заметте - никаких разговоров о меньшей заразности уже нет. А чегож тогда сегрегацию проводим по непроколотым?
Але все це для вас, я так розумію - пустий звук. Вам же треба як цвях в голову молотком забити цю інформацію, аби ви перестали нести відверту дурню.
Як ви взагалі освоїли взаємодію з комп'ютером за такого невігластва? Вас же небезпечно випускати не те що в інтернет, а навіть за хлібом - ще покусаєте когось.
ген вируса до сих пор не выявлен -
особливо йо...нутим.
Китай передал США образец коронавируса
2 мая 2020
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/05/02/kitay-peredal-ssha-obrazec-koronavirusa
-Около двенадцати? Хорошо, буду на месте.Постарайтесь не заставить меня ждать. В четверть первого я вам уши на ходу отрежу
А я оставлю Землю накануне пламенных событий..оставив силе Атома-крушение ваших укрытий
ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712
прочли?
и теперь не говорите, что вас не предупреждали
Тож дана стаття чекає оцінки неупереджених науковців. Бо сама по собі AHA не раз і не два була розповсюджувачем відверто небезпечних продуктів та інформації просто "за плату від спонсора".
Освободите поверхность Земли,наколотые апельсины!
https://covid19.trackvaccines.org/agency/who/
Чому не уточнюється, що йдкться про emergency use ? Треба піти за посиланням на кожну: Approval Source
Ось пояснення щодо цього від FDA:
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/emergency-use-authorization-vaccines-explained
What is an Emergency Use Authorization (EUA)?
An Emergency Use Authorization (EUA) is a mechanism to facilitate the availability and use of medical countermeasures, including vaccines, during public health emergencies, such as the current COVID-19 pandemic. Under an EUA, FDA may allow the use of unapproved medical products, or unapproved uses of approved medical products in an emergency to diagnose, treat, or prevent serious or life-threatening diseases or conditions when certain statutory criteria have been met, including that there are no adequate, approved, and available alternatives. Taking into consideration input from the FDA, manufacturers decide whether and when to submit an EUA request to FDA.
Once submitted, FDA will evaluate an EUA request and determine whether the relevant statutory criteria are met, taking into account the totality of the scientific evidence about the vaccine that is available to FDA.