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Все вакцины против COVID-19, которые доступны в Украине, одобрены ВОЗ, - Центр общественного здоровья. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Все вакцины от COVID-19, которые доступны в Украине, одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Они также используются во многих других странах мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Центра общественного здоровья (ЦОС).

"Вакцины спасают жизнь! Ведь они безопасны и эффективны в предотвращении тяжелого течения COVID-19, госпитализации или смерти.

Не медлите. Вакцинируйтесь уже сегодня! Адреса и контакты центров/пунктов вакцинации", - отмечают в ЦОС.

Читайте также: Moderna заявила о создании вакцины против нового варианта коронавируса

Все вакцины против COVID-19, которые доступны в Украине, одобрены ВОЗ, - Центр общественного здоровья 01
Все вакцины против COVID-19, которые доступны в Украине, одобрены ВОЗ, - Центр общественного здоровья 02
Все вакцины против COVID-19, которые доступны в Украине, одобрены ВОЗ, - Центр общественного здоровья 03
Все вакцины против COVID-19, которые доступны в Украине, одобрены ВОЗ, - Центр общественного здоровья 04

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Топ комментарии
+10
воз - к здравоохранению не имеет никакого отношения, это опг, которое существует на деньги ротшильдов и гейтца..
там что, практикующие врачи работают?
воз рекомендует? пусть тогда отвечают за осложнения, смерти от прививок, пусть ответят за то, что вакцинированные от ковида - болееют и умирают от ковида..
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27.11.2021 12:56
+7
Адже вони безпечні та ефективні у запобіганні тяжкого перебігу Джерело: https://censor.net/ua/n3301979

Тоесь заметте - никаких разговоров о меньшей заразности уже нет. А чегож тогда сегрегацию проводим по непроколотым?
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27.11.2021 12:57
+7
ген вируса до сих пор не выявлен -отсюда невозможно найти антиген а то что колят -это просто отрава для гоев за ихние деньги
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27.11.2021 13:08
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Ляшко еще летом обещал , что "Короновак" будет узаконен в странах ЕС. Но , пока увьі и ах ...
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27.11.2021 12:54 Ответить
воз - к здравоохранению не имеет никакого отношения, это опг, которое существует на деньги ротшильдов и гейтца..
там что, практикующие врачи работают?
воз рекомендует? пусть тогда отвечают за осложнения, смерти от прививок, пусть ответят за то, что вакцинированные от ковида - болееют и умирают от ковида..
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27.11.2021 12:56 Ответить
ВОЗ в текущем это координационный центр который озвучивает , что должны делать страны . В самом начале этого дурдома несколько специалистов ВОЗ по инфекционным болезням внезапно скончались , и да ВОЗ создался при поддержке Рокфеллера
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27.11.2021 13:21 Ответить
Правильно Гена поедь в Лаптестан там тебя шмурдяком по имени Спутник-Новичек ширнут! Вот твой кумир Петушарий уже съездил и ширнулся!
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27.11.2021 13:26 Ответить
Чучело, рокфеллер_уже давно мертв. ты бы еще сослался на эндрю карнеги или генри форда
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27.11.2021 13:35 Ответить
Да это Лаптеногий ватник. Он необразован и туп как и его куратор.!
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27.11.2021 13:51 Ответить
воз рекомендователь, воз - не засвоирекомендации отвечатель.
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27.11.2021 13:58 Ответить
1000%... ВОЗ - это в переводе для адекватных - Всемирная Организация ЗАХОРОНЕНИЯ .
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27.11.2021 18:24 Ответить
Адже вони безпечні та ефективні у запобіганні тяжкого перебігу Джерело: https://censor.net/ua/n3301979

Тоесь заметте - никаких разговоров о меньшей заразности уже нет. А чегож тогда сегрегацию проводим по непроколотым?
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27.11.2021 12:57 Ответить
"Ефективність вакцини в 96%" - це і є - в 20 разів менша вірогідність заразитися. Бо ефективність ця так і рахується: беруться 2 групи людей, одну вакцинують, іншу ні. Через 72 дні перевіряють - хто заразився, хто ні. І в групі вакцинованих заражених чи перехворівших - в 20 разів менше. А "запобігання тяжкого перебігу" - це вже більш пізня статистика з'явилась.

Але все це для вас, я так розумію - пустий звук. Вам же треба як цвях в голову молотком забити цю інформацію, аби ви перестали нести відверту дурню.

Як ви взагалі освоїли взаємодію з комп'ютером за такого невігластва? Вас же небезпечно випускати не те що в інтернет, а навіть за хлібом - ще покусаєте когось.
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27.11.2021 17:20 Ответить
Правильно , ведь уже пора новые колоть а эти признать несостоятельными , все четыре у которых нашли новый вирус были вакцинированные . Ну это так себе , а вот действительно интересное - в сентябре было интервью Банселя ( модерна) о работе над вакциной ( начата в феврале 2021 г.) Против дельты- плюс- беты , которую ну очень неожиданно нашли пару дней назад . Так неожиданно , что даже правительство ЮАР охренело и дипломатично высказать про эту находку - га..ны
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27.11.2021 12:59 Ответить
ген вируса до сих пор не выявлен -отсюда невозможно найти антиген а то что колят -это просто отрава для гоев за ихние деньги
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27.11.2021 13:08 Ответить
Эразм Роттердамский 4a760266

ген вируса до сих пор не выявлен -


особливо йо...нутим.
Китай передал США образец коронавируса
2 мая 2020

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/05/02/kitay-peredal-ssha-obrazec-koronavirusa
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27.11.2021 21:56 Ответить
еще раз повторю для особо упоротых- ген вируса до сих пор не выявлен
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27.11.2021 22:24 Ответить
Последовательность генома вируса секвенирована давным. Что такое "ген" в данном контексте вообще непонятно (ген и геном это разные вещи, если чо).
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27.11.2021 23:22 Ответить
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ублюдки распредилили мир по регионам зароботка -так сказать два в одном и население планеты сократить и гешефт срубить -все по галахе
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27.11.2021 13:06 Ответить
нe розподiли ви придурки валуватимeтe про eт що за вас нe думають i вас нe рятують
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27.11.2021 13:14 Ответить
Основные тезисы из книги Швааба 1.пандемия ковида- это уникальное окно возможностей чтобы перевести человечество на новые принципы. 2 . переход к новому капитализму без частной собственности ( привет среднему классу) 3. Отмена Бретон- Вудской валютной системы и переход к цифровой криптовалюта ( монетарная перезагрузка) ну и в конце провозглашение четвертой промышленной революции которая должна привести к - слияние физической идентичности человека с его цифровой и биологической идентичностью- .... Куаркоды для лояльных ,готовых к экспертментам над собой где-то в самом начале этого идут
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27.11.2021 13:38 Ответить
Сударь я уколю вас у Ратуши в двенадцать.
-Около двенадцати? Хорошо, буду на месте.Постарайтесь не заставить меня ждать. В четверть первого я вам уши на ходу отрежу
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27.11.2021 13:08 Ответить
Выбери Дом пред битвой.Выбери веру.Выбери прививку.Выбери язык.Выбери оружие.
А я оставлю Землю накануне пламенных событий..оставив силе Атома-крушение ваших укрытий

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27.11.2021 13:59 Ответить
почитайте
ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712
прочли?
и теперь не говорите, что вас не предупреждали
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27.11.2021 13:19 Ответить
Нічого не можу сказати щодо ніби-то медичних спостережень в статті, але багато можу сказати про AHA, яка була свого часу популяризована компанією Проктер енд Гембл для того, аби легалізувати трансжири в раціоні американців. Тих самих трансжирів, які "експерти з AHA" називали "кориснішими, ніж вершкове масло", і тих самих трансжирів, які зараз називають чи не одним з найбільших факторів сердечно-судинних захворюваннь та ракових захворюваннь.

Тож дана стаття чекає оцінки неупереджених науковців. Бо сама по собі AHA не раз і не два була розповсюджувачем відверто небезпечних продуктів та інформації просто "за плату від спонсора".
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27.11.2021 17:34 Ответить
Как видим по картинках, ни одна из вакцин не помешала Ботсване родить нового "страшилу". И это в стране с 4 человеками на км.кв.
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27.11.2021 13:21 Ответить
А сколько от Спутника загнулось? Или кто быдло считает?!
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27.11.2021 13:27 Ответить
Кстати сделал прививку всей семьей файзером всё прошло отлично!
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27.11.2021 13:28 Ответить
А если меня укусит бешенная собака мне тоже прививку от бешенства не делать?!
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27.11.2021 13:48 Ответить
Китайский шмурдяк на котором прибарахлился зебил со шмыгалем - не признают нигде в Европе. Это все что нужно знать о барыге-мародере зелупенском
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27.11.2021 13:30 Ответить
Где в Европе признан короновак - Австрия, Венгрия, Греция, Исландия, Испания, Кипр, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, Швейцария, Швеция , Великобритания - это без малых типа Черногории
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27.11.2021 14:13 Ответить
Та самая ВОЗ которая заявляла, будто ковид не передается от человека к человеку, пока КНР скупала средства защиты и сырье для лекарств? Может уже сразу убьем лишнее население, чтобы китайцам было где новые колонии основать?
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27.11.2021 13:30 Ответить
Вибачте,а що за гадостю нас вакцинують під назвою Comirnaty сертифікат якої по словам Ляшка дійсний лише 30-ть днів хоча по інструкції до вакцини проміжок часу від першої до другої вакцинації складає від 21-го до 49 днів?
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27.11.2021 13:35 Ответить
Это файзер мне когда я вакцинировался врач сказал за повторной прийти через 21-28 дней так что тут Ляшко прав!
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27.11.2021 13:50 Ответить
V Norge Moderni net, chto to oshibochno pokazanno na karte.
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27.11.2021 13:48 Ответить
в итоге будет как я сказал когда то.Аз Есьм Альфа и Омега.Начало и конец.Кто то пройдет через Альфу,бету,гаму,дэльту,ню,омикрон...Омегу ЭВОЛЮЦИОННО .А кто то после вакцин сможет по поверхности Земли только с антидотом передвигаться и уйдет жить под землю НАВСЕГДА!На..!,как в 12 обезьян)))
Освободите поверхность Земли,наколотые апельсины!

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27.11.2021 13:54 Ответить
З офіційного сайту конторки:

https://covid19.trackvaccines.org/agency/who/

Чому не уточнюється, що йдкться про emergency use ? Треба піти за посиланням на кожну: Approval Source

Ось пояснення щодо цього від FDA:
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/emergency-use-authorization-vaccines-explained

What is an Emergency Use Authorization (EUA)?

An Emergency Use Authorization (EUA) is a mechanism to facilitate the availability and use of medical countermeasures, including vaccines, during public health emergencies, such as the current COVID-19 pandemic. Under an EUA, FDA may allow the use of unapproved medical products, or unapproved uses of approved medical products in an emergency to diagnose, treat, or prevent serious or life-threatening diseases or conditions when certain statutory criteria have been met, including that there are no adequate, approved, and available alternatives. Taking into consideration input from the FDA, manufacturers decide whether and when to submit an EUA request to FDA.

Once submitted, FDA will evaluate an EUA request and determine whether the relevant statutory criteria are met, taking into account the totality of the scientific evidence about the vaccine that is available to FDA.
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27.11.2021 16:04 Ответить
 
 