Российские наемники с нарушением линии отвода разместили 30 танков в районе Тернового и 2 САУ в районе Комиссаровки, - СЦКК. КАРТА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Как сообщается, наблюдателями СММ ОБСЕ зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 32 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, размещенных с нарушением Минских договоренностей.
Так, в зоне действий так называемого 1 армейского корпуса ВФ РФ, вне определенных районов хранения зафиксировано:
в районе Терново:
- танки неопределенного типа – 30 единиц.
В зоне действий так называемого 2 армейского корпуса ВФ РФ, с нарушением линии отвода зафиксировано:
в районе Комиссаровки:
- САУ 2С1 – 2 единицы.
"Зафиксированные нарушения со стороны ВФ РФ свидетельствуют о пренебрежении оккупантами взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей по отводу тяжелых вооружений и созданию ими предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения", - говорится в сообщении.
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та то знов шахтьори накопали,
танкі , вони добре зберігаються
в антрациті...