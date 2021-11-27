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Российские наемники с нарушением линии отвода разместили 30 танков в районе Тернового и 2 САУ в районе Комиссаровки, - СЦКК. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Российские наемники с нарушением линии отвода разместили 30 танков в районе Тернового и 2 САУ в районе Комиссаровки, - СЦКК. КАРТА

Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Как сообщается, наблюдателями СММ ОБСЕ зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 32 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, размещенных с нарушением Минских договоренностей.

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Так, в зоне действий так называемого 1 армейского корпуса ВФ РФ, вне определенных районов хранения зафиксировано:

в районе Терново:

- танки неопределенного типа – 30 единиц.

В зоне действий так называемого 2 армейского корпуса ВФ РФ, с нарушением линии отвода зафиксировано:

в районе Комиссаровки:

- САУ 2С1 – 2 единицы.

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"Зафиксированные нарушения со стороны ВФ РФ свидетельствуют о пренебрежении оккупантами взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей по отводу тяжелых вооружений и созданию ими предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения", - говорится в сообщении.

Российские наемники с нарушением линии отвода разместили 30 танков в районе Тернового и 2 САУ в районе Комиссаровки, - СЦКК 01

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Топ комментарии
+3
Разве это не повод применить байрактары и джавелины ?
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27.11.2021 14:05
+3
даже не произносите это слово вслух!!! а то и Вас преЗЕ обвинит в обострении на фронте ...ну его внеплановой замене памперса..
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27.11.2021 14:28
+2
30 одиниць...?
та то знов шахтьори накопали,
танкі , вони добре зберігаються
в антрациті...
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27.11.2021 13:45
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Кроме Т-72 и Т-64 , других танков у "гибридньіх" российских войск нет .
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27.11.2021 13:29 Ответить
30 одиниць...?
та то знов шахтьори накопали,
танкі , вони добре зберігаються
в антрациті...
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27.11.2021 13:45 Ответить
Разве это не повод применить байрактары и джавелины ?
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27.11.2021 14:05 Ответить
та ну...зачем весь корпус поднимать? хватило б и одного байрактара...да жаль преЗЕнелох так испугался такого точного попадания...что наверное Президенту Эрдогану придется их домой забирать... ну чтоб не обиделся, что бубося ссыкливо слил спец/операцию а не попросил помощи у него...лично...
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27.11.2021 14:26 Ответить
Бутылку своей сракой ты уже уничтожил.
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27.11.2021 14:58 Ответить
А ты в каком подразделении на Параше служишь? "Ракомстоящих" или "слопатожрущих"?
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27.11.2021 14:58 Ответить
Если они находятся вне зоны, разрешенной Минскими соглашениями, значит "Ихтамнет", а раз их там нет, значит можно поработать Бацрак тарам, ведь все равно их там нет.
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27.11.2021 14:21 Ответить
даже не произносите это слово вслух!!! а то и Вас преЗЕ обвинит в обострении на фронте ...ну его внеплановой замене памперса..
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27.11.2021 14:28 Ответить
Ну есть же беспилотники, не надо скромничать, на России это не любят. Долбонули и очень удивились. Да как вы могли на нас такое подумать,!?. Надо действовать по русски.
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27.11.2021 14:46 Ответить
їх там немає, так що можна підтвердити джевеліном
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27.11.2021 14:52 Ответить
Не надо переживать. Ведь кое-кто может в стопятый раз промычать,что он "законновыбранныйпрезидент Украины".
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27.11.2021 14:57 Ответить
Так что у вас нету 30 авиабомб для Байрактаров?
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27.11.2021 14:57 Ответить
***** свои танки скоро в Киеве разместит, а зеленое чмо, будет говорить, что нужно не стрелять и говорить! Лошара недоделанная!
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27.11.2021 15:15 Ответить
Парадигму мирного балабольства придумал вовсе не Зеленский, а херой Крыма Турчинов. Эта парадигма Турчинова пару лет висела на сайте СНБО. Гуглите.
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27.11.2021 16:29 Ответить
Ну а чего бы нет? Байрактары молчат,Джавелины молчат.Так можно размещать.
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27.11.2021 21:39 Ответить
 
 