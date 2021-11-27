В "ДНР" пенсионеров будут лишать украинской пенсии - разработали ряд мер, - правозащитник Лисянский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пенсионеры, не снимавшие начисленное пособие НВФ "ДНР", должны подтвердить документально, что они не выезжали на территорию, подконтрольную Киеву. Если же выезжали, – то должны объяснить причину длительного отъезда.
Об этом сообщает Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы".
Он объясняет, что местными чиновниками также было принято решение, согласно которому: если в течение трех месяцев банковские карты, на которые начислялась пенсия НВФ "ДНР", не использовались, то деньги аннулируются безвозвратно.
"Помимо этого "пенсионный фонд" НВФ "ДНР" планирует проверять и контролировать льготников по получению пенсии на подконтрольной территории Украины. В случае обнаружения таковых, пенсия "ДНР" также будет аннулирована", - завершает Лисянский.
Еще одна проблема связана с так называемым "Центральным республиканским банком ДНР" – в банкоматах нет денег, а некоторые совсем отключены. Предвидя массовое недовольство, по местному ТВ сообщили, что новости о происходящем в "республике" можно почитать либо на "официальных" сайтах НВФ "ДНР", "республиканском" телевидении или соответствующих страницах "государственных органов" в социальных сетях.
Представление новостей и информирование населения на других ресурсах в НВФ "ДНР" запрещено, заключает Лисянский.
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ихтиандрыкормильцы ухевы ! (с)
Вот это:
Так террористы сами же и не будут выпускать ботву в Украину.
В статье прямым текстом написано, что будут аннулировать выплаты тем, кто будет на подконтрольной территории находиться дольше чем по месту прописки(не снятие начисленных денег с карты в течении 3-х мес.). Потом, возможно, перестанут впускать назад, а позже и вообще станут "национализировать" их жилье, которое, если хозяина не впустить, автоматически станет "бесхозным". Сейчас это практикуется пока только с имуществом реальных переселенцев.
Сейчас ни кто не занимается "невыпусканием", потому что 99% если едут, то через российскую территорию.
В принципе, в статье сказано о том, что если ты не снимаешь деньги в течении 3-х месяцев, то чтобы их получить, должен будешь доказать либо своё присутствие в это время по месту прописки, либо что находился на подконтрольной территории в бессознательном или в неподвижном состоянии.
Больше всего забавляет радость офигительных патриотов, которые бурно радуются тому, что "почтипереселенцев" наконец-то лишат возможности разорять российский бюджет
нафуя там гнидам бастувати, вони ж не дурні...
то "бандерівці"- дурні
Не захотіли - "як же ж ми кинемо квартиру".
Більше я з ними не спілкуюсь.
7 лет Украина платит пенсии... мертвым людям. И родня, получающая и платящая "решалам", живущая в ОРДЛО, потирает ручки. Это у них называется- "доить хунту"...
"... 90% жителей ОРДЛО, даже тех, кто позиционирует себя, как проукраинских, имеют в ОРДЛО "паспорт республики", паспорт гражданина РФ, документы "республики", платят налоги "республике". Это у них называется- "мы выживаем"....
(из инета)
Бо ви забуваєте, що ті террористи не самі по собі - просто захопили регіони і просто доять.. Ні - всі вони там "працюють" виключно в інтересах плешивого вилупка та його кодли. А в них - цілі далекі від "трішки заробити на українських пенсіях".