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В "ДНР" пенсионеров будут лишать украинской пенсии - разработали ряд мер, - правозащитник Лисянский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В "ДНР" пенсионеров будут лишать украинской пенсии - разработали ряд мер, - правозащитник Лисянский

Пенсионеры, не снимавшие начисленное пособие НВФ "ДНР", должны подтвердить документально, что они не выезжали на территорию, подконтрольную Киеву. Если же выезжали, – то должны объяснить причину длительного отъезда.

Об этом сообщает Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы".

Он объясняет, что местными чиновниками также было принято решение, согласно которому: если в течение трех месяцев банковские карты, на которые начислялась пенсия НВФ "ДНР", не использовались, то деньги аннулируются безвозвратно.

"Помимо этого "пенсионный фонд" НВФ "ДНР" планирует проверять и контролировать льготников по получению пенсии на подконтрольной территории Украины. В случае обнаружения таковых, пенсия "ДНР" также будет аннулирована", - завершает Лисянский.

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Еще одна проблема связана с так называемым "Центральным республиканским банком ДНР" – в банкоматах нет денег, а некоторые совсем отключены. Предвидя массовое недовольство, по местному ТВ сообщили, что новости о происходящем в "республике" можно почитать либо на "официальных" сайтах НВФ "ДНР", "республиканском" телевидении или соответствующих страницах "государственных органов" в социальных сетях.

Представление новостей и информирование населения на других ресурсах в НВФ "ДНР" запрещено, заключает Лисянский.

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Топ комментарии
+41
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27.11.2021 13:39
+25
Вот тут надо орков похвалить. Раз Украина не может отказать в пенсии донбанутым, то инициатива лугандонцев очень кстати. Пенсов на оккупированных территориях надо наказать, они были главные, кто ходил на референдум а потом хихикали, получая пенсию тут и там. Так что, за что боролись..
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27.11.2021 14:06
+24
хорошо бы.... да только там уже так присохло-отвердело, что во всем (начиная с больных ног или запора))) они винят Украину...
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27.11.2021 13:52
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27.11.2021 13:39 Ответить
Рішення бандитської влади бандформування "ДНР" підтримую!
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27.11.2021 14:13 Ответить
Якейсь вперте ватнік наполегливо в анонсах постійно пише днр лнр упцмп бєрєговоє, дати б по писку(((
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27.11.2021 16:34 Ответить
Пока,ихтиандры кормильцы ухевы ! (с)
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27.11.2021 16:28 Ответить
Это -- "ЦН -Новости - Политика Украины " , как всегда , разжигает ПИ * ДЁЖ и ПРОВОКАЦИИ , ВРАЖДУ между людьми .
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27.11.2021 21:33 Ответить
А что здесь неправильного?
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27.11.2021 13:40 Ответить
Да то, что заголовок в корне противоречит содержанию статьи.
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27.11.2021 14:06 Ответить
Ничего не противоречит. Разве что вместо "В" днр надо писать "НА" днр лишают украинской пенсии. Кстати тех,кто вопили "путенвведи".
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27.11.2021 14:42 Ответить
Лишают, но как раз не украинской пенсии.
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27.11.2021 14:48 Ответить
Так террористы сами же и не будут выпускать ботву в Украину.
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27.11.2021 14:54 Ответить
Может быть. Но в статье об этом ни слова.
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27.11.2021 15:03 Ответить
Но мы и читаем статью с информацией от представителя правозащитной группы,который цитирует эту самую информацию от террористов. А информация от террористов априори может толковаться только в "минус".
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27.11.2021 15:11 Ответить
Правозащитник цитирует информацию, а Вы её выдумываете.
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27.11.2021 15:33 Ответить
Часто что-либо происходит автоматически. И не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы представить дальнейшее развитие событий, прямо вытекающее из озвученных намерений. Пенсионеры будут поставлены перед выбором, и они его сделают /в большинстве своем/. Страшно будет врать, выкручиваться, предъявлять какие-то документы о целях пребывания в свободной Украине. Значит этот выбор будет в пользу донбаситских пенсий. И это хорошо. Кроме, как самих себя, винить им некого.
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27.11.2021 15:40 Ответить
Выбор будет сделан в сторону бОльшей пенсии. Если донбасятская больше (что для меня звучит странно, но это возможно ), то в пользу неё. Но скорее "будут врать, выкручиваться, предъявлять какие-то документы о целях пребывания", но получать обе.
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27.11.2021 15:48 Ответить
Вы сильно преувеличиваете смелость тех, кто звал "русский мир". Эти "смелые" его же и будут бояться. И это - несомненно. Выбор у них - небольшой: или сепарская пенсия или непредсказуемые последствия. Хотя лично мне представляется, что эти последствия очень даже определенные. Собственно говоря, у предателей и должна быть такая жизнь: на крючке и под постоянным страхом.
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27.11.2021 16:00 Ответить
Какая смелость нужна, чтобы получать пенсию? Они её уж 8 лет получают от обеих сторон. Просто видимо с деньгами напряг сейчас у лугандона, и тех кто даже не снимает рубли со своей пенсионной карты (есть и такие "бедные" лугандонские старики?!) будут проверять на предмет реально ли им нужны пособия днр или украинской пенсии вполне достаточно.
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27.11.2021 16:09 Ответить
Нну, если там хватают гражданина, заявившего об угоне автомобиля, а потом шьют ему шпионаж и т.д., а позже перевозят на россию, где сажают в тюрьму на 10 лет, то таки есть чего бояться. Неблагонадежность - дело такое...Выбор в пользу украинской пенсии, а не подачек "АсвАбАдителей" - стрёмное мероприятие. Надо же как-то соответствовать "идеалам", а не кормиться, как и кормились до этого. Так и "врагами народа" не долго оказаться. Память-то у них еще не отшибло, как это бывало у тех, кого они звали?
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27.11.2021 16:25 Ответить
Какая смелость?...Смелость сказать: "Отказываюсь от вашей пенсии. Выбираю украинскую".
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27.11.2021 16:28 Ответить
А какие-то Нокиа с Гоги в собесе этой бабушке сразу прикладом автомата по хребтине и в сибирские лагеря У Вас наивное детское мышление. На самом деле война там как и у нас на узенькой полоске фронта, а в остальном та же жизнь (только хуже) и те же люди в администрациях, что и раньше.
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27.11.2021 16:49 Ответить
Не "те ж" життя там. А значно гірше. І ви помиляєтесь щодо "ті ж люди в адміністраціях". В Україні за 8 років в багатьох адміністраціях змінилися янучарини на вінницьких, потім вінницькі на зе-шелупень. Десь стало гірше, десь значно краще, десь "ті ж у кріслах", але в домбабве та луганді - ТІЛЬКИ ТІ Ж сидять у кріслах. І ніякої надії хоч на якісь позитивні зміни - немає. Там всім добре зрозуміло - краще не буде. Що і доводить в черговий раз новина...
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27.11.2021 17:52 Ответить
Конкретнее что я выдумал? Вы считаете информацию от террористов таковую что заслуживает серьёзного внимания?
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27.11.2021 16:52 Ответить
Не считаю. Вообще не понимаю зачем здесь выкладывать такую сырую информацию.
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27.11.2021 17:20 Ответить
Конкретнее что я выдумал?

Вот это:
Так террористы сами же и не будут выпускать ботву в Украину.

В статье прямым текстом написано, что будут аннулировать выплаты тем, кто будет на подконтрольной территории находиться дольше чем по месту прописки(не снятие начисленных денег с карты в течении 3-х мес.). Потом, возможно, перестанут впускать назад, а позже и вообще станут "национализировать" их жилье, которое, если хозяина не впустить, автоматически станет "бесхозным". Сейчас это практикуется пока только с имуществом реальных переселенцев.
Сейчас ни кто не занимается "невыпусканием", потому что 99% если едут, то через российскую территорию.
В принципе, в статье сказано о том, что если ты не снимаешь деньги в течении 3-х месяцев, то чтобы их получить, должен будешь доказать либо своё присутствие в это время по месту прописки, либо что находился на подконтрольной территории в бессознательном или в неподвижном состоянии.

Больше всего забавляет радость офигительных патриотов, которые бурно радуются тому, что "почтипереселенцев" наконец-то лишат возможности разорять российский бюджет
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27.11.2021 18:18 Ответить
Головне, щоб кляті бандераси до них не лізли, а так - усе по феншую.
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27.11.2021 13:46 Ответить
А сколько им в дырке платят?
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27.11.2021 13:48 Ответить
https://radnyk.org/noviny/pensiyi-ne-bude-budut-podatki-ta-sluzhba-v-armiyi/
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27.11.2021 14:04 Ответить
"Новость" 2019 года...
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27.11.2021 14:29 Ответить
Ну конечно. Сейчас -то в долларах башляют😆
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27.11.2021 14:43 Ответить
4-6 тыс. рубасей где-то. Для обычных пенсов.
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27.11.2021 14:40 Ответить
Скоро "маса "донбасітів"-пенсіонерів "різко" стануть "патріотами України"!!!
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27.11.2021 13:48 Ответить
хорошо бы.... да только там уже так присохло-отвердело, что во всем (начиная с больных ног или запора))) они винят Украину...
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27.11.2021 13:52 Ответить
Не приведи Господи! Тут і своїх "патріотів" вистачає, можна "експортувати"в ОРДЛО
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27.11.2021 18:25 Ответить
Кстати, зелох когда дорвался до власти, первое что сделал - начал платить всем дырявым пенсии. Долпоепы 73%, вы сделали это вместе
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27.11.2021 13:51 Ответить
брешиш, не всім, а тім хто оформив статус переселенця
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27.11.2021 14:20 Ответить
странно, но это сотворил потрошенко, ещё в 14 году, когда поддался в обвинении ***** в "фашизме"...
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27.11.2021 14:22 Ответить
а фулі- "бандерівці" пенсію дають, кацапи - підкидують,
нафуя там гнидам бастувати, вони ж не дурні...
то "бандерівці"- дурні
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27.11.2021 13:51 Ответить
-"Путін ввєді!" От ввели так ввели. По самі помідори.
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27.11.2021 13:51 Ответить
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27.11.2021 13:53 Ответить
и шо такое? не будет теперя двух пенсий??? ну совсем асвабадители озверели...
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27.11.2021 13:53 Ответить
Есть подозрение, что вообще никаких не будет. Просто скажут, что ватный пенс получает украинскую, и пусть потом докажет, что нет
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27.11.2021 13:56 Ответить
кстати, тёща там летом умерла. отчего неясно. скорее всего был микроинфаркт, по рассказу о симптомах. жена давала советы отсюда, по телефону. младореспубликанский медик (скорее всего медсестра) пришла на 6-й день после вызова скорой. послеобеда. сделала какой-то укол ("от давления"), а ночью она умерла. понятно, что никто на похорона из нас не ездил. похоронила школьная подруга жены.
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27.11.2021 15:02 Ответить
Я своїм родичам з лугандонії (живуть в селищі міського типу - квартира - біля шахти, за 20 км від райцентру і за 26 км від Луганська) в 2014 та 2015 роках (роботи вже не було на шахті, за водою ходили за 1.5 км візком з діжкою. Шахта так і не працює) пропонував переїхати до села в черкаській області, недалеко від траси на Київ та жд-гілки з електричками (родичі в дружини там є - добре місце, є робота, велика школа повного циклу) - пропонував купити будинок (більший ніж їхня квартира) за свій кошт, допомогти влаштуватись.

Не захотіли - "як же ж ми кинемо квартиру".

Більше я з ними не спілкуюсь.
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27.11.2021 18:16 Ответить
практично схожа фігня. в 2013 ми були весною в неї останній раз. й анологічна пропозиція. випадковий збіг, - переїхати не в область, а в черкаси, де ми їй безнапряжно забезбечили б на решту життя спокійну старість й могли б завжди приїхати. ще раз десь в 2016 пропонували, шо кидай нафік ту хату, є люди які тебе вивезуть в констаху, там ти пересядеш до нас в машину й "пращай лугандон", це останній шанс. нє - "здесь дом, здесь папа похоронен!". з 2013 ми в неї не були й бачили тоді її в останнє. жінка звичайно спілкувалась. по телефону. я тільки пару слів на її день народження. бо навіть я, народжений поблизу теперішнього нью-йорка був "нацык" ))). з прошлого року почала - "может вы заберёте меня отсюда". приїхали, дійшло нарешті. й куди тепер ми заберемо? поїзд то давно пішов. правда в прошлому році, при поздоровленні з днем народження, сказала мну - "спасиба, что ти дочу мою давным-давно отсюда увёз". діждався таки й я, як "нацык", "спасіба" )).
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27.11.2021 18:51 Ответить
донбаситы устроят голодомор ватным пенсам, которые с Голодомора смеялись, поделом
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27.11.2021 13:55 Ответить
Это правильное решение - теперь даунбасовские "кормильцы " Украины и всей Европы не будут шариться по Украине и разносить ковид по банкам, магазинам, рынкам, поликлиникам,парикмахерским, общественным туалетам и в транспорте.... Хватит обжираться - украинская пенсия,кремлёвские объедки, помощь красного креста, помощь ООН, помощь отЕвропы....Столько жрать - жопа треснет.... В лугандоне ожирение - самая распространённая болячка.... После сифилиса,ковида, хронического поноса и мании величия "рускаво мира"....
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27.11.2021 14:05 Ответить
Вот тут надо орков похвалить. Раз Украина не может отказать в пенсии донбанутым, то инициатива лугандонцев очень кстати. Пенсов на оккупированных территориях надо наказать, они были главные, кто ходил на референдум а потом хихикали, получая пенсию тут и там. Так что, за что боролись..
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27.11.2021 14:06 Ответить
Ви статтю читали? Чи тільки заголовок?
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27.11.2021 14:26 Ответить
Він статтю читав. А ви?
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27.11.2021 14:44 Ответить
Читали, а також ми маємо навички логічного мислення та розуміння способу роботи тоталітарних режимів. Тож "розроблені заходи" швидко перетворюємо в "позбавлять української пенсії". Бо заходи ті направлені якраз на те, аби заручники не їздили в Україну та не отримували українську пенсію/соц.виплати, не порівнювали рівень життя і не збігали з чергової тюрми народів не з-за того, що не можуть взагалі виїхати (бетонної стіни, як в Берліні - не побудють - рашка вже не може осилити таке будівництво), а з-за того, що не знатимуть, задля чого взагалі кудись їхати - в Україні ж біндери лютують і взагалі холодомор.
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27.11.2021 18:23 Ответить
Вони через рік забороняють користуватися українськими паспортами, вже зараз почались перевірки.
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27.11.2021 14:08 Ответить
"... с моей улицы, где я жила до переселения, 9 человек умерли, но их родственники через "решал" получают пенсии в мирных частях Украины на давно умерших людей!
7 лет Украина платит пенсии... мертвым людям. И родня, получающая и платящая "решалам", живущая в ОРДЛО, потирает ручки. Это у них называется- "доить хунту"...

"... 90% жителей ОРДЛО, даже тех, кто позиционирует себя, как проукраинских, имеют в ОРДЛО "паспорт республики", паспорт гражданина РФ, документы "республики", платят налоги "республике". Это у них называется- "мы выживаем"....

(из инета)
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27.11.2021 14:11 Ответить
Про 90% имеющих паспорт республики ложь. Хотя, когда полностью придавят украинские документы, будет и 90%.
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27.11.2021 14:42 Ответить
Эта новость означает,что боевикам уже насрать на пенсионеров. Это одновременно и хорошо. И плохо. Хорошо то,что теперь пенсам нет смысла держаться за днр. Плохо то,что непонятна логика боевиков. Получается,они сами себе готовят яму.Раньше их действия были строго логичны на свою пользу.
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27.11.2021 14:13 Ответить
Пенси важливі доти, доки вони мають вплив на інших людей (та хоча б своїх дітей) та можуть хоча б на камеру казати щось інше, відмінне від "лінії партії". Соціальні зв'язки та вплив між пенсами в домбабве та лугандонії та їхніми дітьми давно рівно нульовий. Зомбування - вже тотальне. Отже, "кидати кістку" пенсам - вже не треба. Можна і "прикрутити гайки". До того ж потік грошей з ********* не більшає, а економічно активного населення в домбавбве та луганді - з кожним роком все менше та менше. А очільникам цих террористичніх угруповувань теж хочеться смачно їсти та будиночок власний, розміром в 2000-3000 м2 мати... А ці кляті пенси все зжирають...
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27.11.2021 18:30 Ответить
Думаю тем кто получает украинскую пенсию на ДНРовскую попросту насрать.
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27.11.2021 14:14 Ответить
Не очень понятен мотив лишения украинской пенсии. Это дополнительные финансовые вливания в дыру. В статье написано о лишении дырявой пенсии... короче, слышу звон, не знаю где он...
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27.11.2021 14:18 Ответить
Відлучення від української пенсії - це просто один з наслідків. Не самий значущий. Та й гроші ті не напряму в кармани очільників-террористів ідуть, а через прошарок тих, хто продукти туди везе, а "підприємництвом" там займаються теж не останні акули - по іншому не виживеш. І ідуть ті гроші зазвичай повз кишені очільників луганди та домбабве. Отже, найважливіше у всіх цих заходах - зменшення соціальних та економічних зв'язків з Україною. Нащо? Звісно, аби легітимізувати відокремлення цих регіонів від України.

Бо ви забуваєте, що ті террористи не самі по собі - просто захопили регіони і просто доять.. Ні - всі вони там "працюють" виключно в інтересах плешивого вилупка та його кодли. А в них - цілі далекі від "трішки заробити на українських пенсіях".
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27.11.2021 18:36 Ответить
прекрасная новость
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27.11.2021 14:18 Ответить
а 7 лет, попросту украдены сотнями миллиардов из укр.пенса в пользу ордло... репатриации, твм...
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27.11.2021 14:26 Ответить
якась туфта. Ордло лишає себе доходів? Перевози, оготівкування карт, нал, що везуть пенси. Щось не те
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27.11.2021 14:26 Ответить
Ви забуваєте, що ті терористи не самі по собі - просто захопили регіони і просто доять.. Ні - всі вони там "працюють" виключно в інтересах плешивого вилупка та його кодли. А в цих падлюк - цілі далекі від "трішки заробити на українських пенсіях". Отже - отримали наказ - і виконують.
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27.11.2021 18:37 Ответить
давно пора
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27.11.2021 14:27 Ответить
Ну и где в этой новости про лишение украинских пенсий?
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27.11.2021 14:27 Ответить
Мозги надо включить и сразу понятно "где".
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27.11.2021 14:46 Ответить
То есть, редакторам Цензора мозги включать не обязательно, а читатели должны включать?
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27.11.2021 18:31 Ответить
выражаю обеспокоенность! слишком много прав
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27.11.2021 14:29 Ответить
То есть сраные террористы делают то,что давно должна была сделать Украина? Только не надо о том,что Украина не должна уподобляться террористам. Это война,мать её. И лугандонские овощи Украину ненавидят. Но не пенсии которые она им платит.
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27.11.2021 14:39 Ответить
"Сраные террористы" лишают пенсионеров своих незаконных российских премий - при чём здесь Украина?
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27.11.2021 18:33 Ответить
Куда портят Налоги там и пусть получают пенсию
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27.11.2021 14:49 Ответить
Вперше повністю підтримую рішення цієї влади. Можна сказати, що вони цим рішенням роблять для України більше користі - аніж вся зе-шваль разом.
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27.11.2021 14:49 Ответить
Поддерживаю двумя руками, если "киевская хунта" на это не способна, должен же кто-то быть решительный!
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27.11.2021 14:50 Ответить
наконецто, а разве им нужны были украинские пенсии? они же всю Украину кормили
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27.11.2021 14:56 Ответить
А нука даунбасята в пол голоса -Батько гаш Бандера.....
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27.11.2021 15:17 Ответить
Насколько знаю там и без того действовало правило, если не получаешь в лднр выплату какое-то время-лишаешься её. А вообще довольно сомнительно это всё звучит.
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27.11.2021 15:29 Ответить
Давно пора!!! За 8 лет пора уже опредилится , ты с кем ::С Украной или с пуйлом-******!!!
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27.11.2021 15:46 Ответить
ахахаххах ****
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27.11.2021 17:35 Ответить
Яка одностайна підтримка! І подискутувати ні з ким.
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27.11.2021 18:27 Ответить
Енот будет ?
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28.11.2021 08:50 Ответить
 
 