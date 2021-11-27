Референдум по отмене некоторых ограничений, связанных с коронавирусом, состоится в Швейцарии

В Швейцарии в воскресенье состоится референдум, на котором одним из вопросов будет отмена некоторых коронавирусных ограничений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ВВС.

В Швейцарии, где полностью вакцинировано чуть менее двух третей населения, один из самых низких показателей вакцинации в Западной Европе.

С самого начала пандемии швейцарское правительство пыталось сохранить баланс, вводя меры по контролю за распространением коронавируса и оставаясь при этом верным швейцарской системе прямой демократии.

Ограничения в Швейцарии никогда не были такими суровыми, как в других странах. Людям разрешалось выходить на прогулку, а школы закрывались всего на несколько недель.

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Летом в Швейцарии был введен COVID-сертификат, а в сентябре он стал обязательным для посещения баров, кафе, ресторанов, кинотеатров, музеев, спортивных мероприятий и очных занятий в университете.

Правительство надеялось, что эти меры побудят людей пройти вакцинацию. Вместо этого многие вышли на протесты, а другие собрали достаточно подписей, чтобы обжаловать COVID-сертификат на воскресном референдуме.

С ростом количества случаев заболевания правительство рекомендовало больницам увеличить количество мест в палатах интенсивной терапии. В ответ профсоюзы медсестер заявили, что в больницах и так не хватает персонала по уходу за пациентами.

По оценкам 10% швейцарских медсестер и медицинских работников покинули профессию с начала пандемии.

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Но в отличие от других европейских стран, имеющих аналогичную нехватку в секторе здравоохранения, швейцарские медсестры могут все изменить. Они собрали подписи относительно национального референдума с требованием увеличения инвестиций и улучшения условий труда. В воскресенье этот вопрос будет также на референдуме.

Опросы общественного мнения свидетельствуют, что почти 70% респондентов проголосуют за требования медсестер.

С COVID-сертификатом дела обстоят несколько сложнее, но около 60% избирателей, похоже, намерены проголосовать за него, а вместе с ним и сохранить действующие ограничения.

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