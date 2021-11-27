Референдум по отмене некоторых ограничений, связанных с коронавирусом, состоится в Швейцарии
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Швейцарии в воскресенье состоится референдум, на котором одним из вопросов будет отмена некоторых коронавирусных ограничений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ВВС.
В Швейцарии, где полностью вакцинировано чуть менее двух третей населения, один из самых низких показателей вакцинации в Западной Европе.
С самого начала пандемии швейцарское правительство пыталось сохранить баланс, вводя меры по контролю за распространением коронавируса и оставаясь при этом верным швейцарской системе прямой демократии.
Ограничения в Швейцарии никогда не были такими суровыми, как в других странах. Людям разрешалось выходить на прогулку, а школы закрывались всего на несколько недель.
Летом в Швейцарии был введен COVID-сертификат, а в сентябре он стал обязательным для посещения баров, кафе, ресторанов, кинотеатров, музеев, спортивных мероприятий и очных занятий в университете.
Правительство надеялось, что эти меры побудят людей пройти вакцинацию. Вместо этого многие вышли на протесты, а другие собрали достаточно подписей, чтобы обжаловать COVID-сертификат на воскресном референдуме.
С ростом количества случаев заболевания правительство рекомендовало больницам увеличить количество мест в палатах интенсивной терапии. В ответ профсоюзы медсестер заявили, что в больницах и так не хватает персонала по уходу за пациентами.
По оценкам 10% швейцарских медсестер и медицинских работников покинули профессию с начала пандемии.
Но в отличие от других европейских стран, имеющих аналогичную нехватку в секторе здравоохранения, швейцарские медсестры могут все изменить. Они собрали подписи относительно национального референдума с требованием увеличения инвестиций и улучшения условий труда. В воскресенье этот вопрос будет также на референдуме.
Опросы общественного мнения свидетельствуют, что почти 70% респондентов проголосуют за требования медсестер.
С COVID-сертификатом дела обстоят несколько сложнее, но около 60% избирателей, похоже, намерены проголосовать за него, а вместе с ним и сохранить действующие ограничения.
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Как в фильме "Обитель зла" весь мир очень быстро был разделен на миллиардные тучи зомбиковидников и немногих уцелевших, чей критический разум и здравомыслие смогли противостоять всеобщему зомбированию, которое осуществляется под дирижированием ВОЗ всей мощью государственного аппарата властями почти всех стран, а также с их подачи практически всеми СМИ и руководством всех мировых соц. сетей.
КОВИД ПОДЕЛИЛ ВЕСЬ МИР НА ЗОМБИ И ЛЮДЕЙ!
А ПОТОМУ:
С целью защиты рода человеческого от всемирной психической пошести, охватившей весь мир и известной всем здравомыслящим людям как фейк пандемия (fake pandemic), под воздействием которой человечество массово теряет рассудок и, покорно отказываясь от своих неотъемлемых прав и свобод (включая право на собственность, жизнь и предпринимательскую деятельность), добровольно и кротко превращается в рабов своих правительств и разного рода межгосударственных, надгосударственных и международных структур;
с целью противодействия уничтожению здоровья, иммунитета и рассудка всех людей (где бы они не находились и кем бы они не были!), которое осуществляют руководители государств, принуждающие своих граждан к ношению масок и вакцинированию и цинично при этом попирающие их права и свободы посредством введения принудительного карантина и самоуправного применения других подобных насильственных и противоречащих букве и духу Всеобщей декларации прав человека (Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года) ограничений их прав и свобод под предлогом борьбы с фактически не существующей пандемией коронавируса (Covid-19),
Я, Нео Дионис Анастасий(новый Дионис Воскресший) как прямой потомок легендарного короля Англии - Короля Артура,
ОБЪЯВЛЯЮ О СОЗДАНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОД НАЗВАНИЕМ - «Нафиг Королеву!», который также известен в народе, как - «Вы можете засунуть свой барановирус в Ж…»
Это решение принято мною в здравом уме, при твердой памяти и трезвом рассудке, а также как следствие осознанного и хорошо обдуманного решения перейти к решительным и реальным действиям по спасению человечества от всемирного геноцида, который осуществляется чиновниками почти всех государств под вывеской борьбы с де-факто несуществующей пандемией Covid-19.
ЛЕКАРСТВО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ХУЖЕ САМОЙ БОЛЕЗНИ!
Как и 1000 лет назад Вифлеемская звезда снова на небе. И что бы она не предвещала, ясно одно - близится Решающая Битва.
Лицемерие, фальш, маски, карантин, вакцинация - пора с этим заканчивать.
Пришло время положить конец этому ковидному балагану карантинной трагикомедии и отправить в карантин строгого режима самих кукловодов и их приспешников.Не зря Путин закрылся в бункере.
Сокращенно ТВ.
ТВиРус-ТелеВидение Рус.
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