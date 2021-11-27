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Новости За рубежом
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Референдум по отмене некоторых ограничений, связанных с коронавирусом, состоится в Швейцарии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Референдум по отмене некоторых ограничений, связанных с коронавирусом, состоится в Швейцарии

В Швейцарии в воскресенье состоится референдум, на котором одним из вопросов будет отмена некоторых коронавирусных ограничений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ВВС.

В Швейцарии, где полностью вакцинировано чуть менее двух третей населения, один из самых низких показателей вакцинации в Западной Европе.

С самого начала пандемии швейцарское правительство пыталось сохранить баланс, вводя меры по контролю за распространением коронавируса и оставаясь при этом верным швейцарской системе прямой демократии.

Ограничения в Швейцарии никогда не были такими суровыми, как в других странах. Людям разрешалось выходить на прогулку, а школы закрывались всего на несколько недель.

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Летом в Швейцарии был введен COVID-сертификат, а в сентябре он стал обязательным для посещения баров, кафе, ресторанов, кинотеатров, музеев, спортивных мероприятий и очных занятий в университете.

Правительство надеялось, что эти меры побудят людей пройти вакцинацию. Вместо этого многие вышли на протесты, а другие собрали достаточно подписей, чтобы обжаловать COVID-сертификат на воскресном референдуме.

С ростом количества случаев заболевания правительство рекомендовало больницам увеличить количество мест в палатах интенсивной терапии. В ответ профсоюзы медсестер заявили, что в больницах и так не хватает персонала по уходу за пациентами.

По оценкам 10% швейцарских медсестер и медицинских работников покинули профессию с начала пандемии.

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Но в отличие от других европейских стран, имеющих аналогичную нехватку в секторе здравоохранения, швейцарские медсестры могут все изменить. Они собрали подписи относительно национального референдума с требованием увеличения инвестиций и улучшения условий труда. В воскресенье этот вопрос будет также на референдуме.

Опросы общественного мнения свидетельствуют, что почти 70% респондентов проголосуют за требования медсестер.

С COVID-сертификатом дела обстоят несколько сложнее, но около 60% избирателей, похоже, намерены проголосовать за него, а вместе с ним и сохранить действующие ограничения.

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Ковид обнулил заслуги, звания, должности, святость церковных, религиозных и светских чиновников, политиков и иных общественных деятелей.
Как в фильме "Обитель зла" весь мир очень быстро был разделен на миллиардные тучи зомбиковидников и немногих уцелевших, чей критический разум и здравомыслие смогли противостоять всеобщему зомбированию, которое осуществляется под дирижированием ВОЗ всей мощью государственного аппарата властями почти всех стран, а также с их подачи практически всеми СМИ и руководством всех мировых соц. сетей.
КОВИД ПОДЕЛИЛ ВЕСЬ МИР НА ЗОМБИ И ЛЮДЕЙ!
А ПОТОМУ:
С целью защиты рода человеческого от всемирной психической пошести, охватившей весь мир и известной всем здравомыслящим людям как фейк пандемия (fake pandemic), под воздействием которой человечество массово теряет рассудок и, покорно отказываясь от своих неотъемлемых прав и свобод (включая право на собственность, жизнь и предпринимательскую деятельность), добровольно и кротко превращается в рабов своих правительств и разного рода межгосударственных, надгосударственных и международных структур;

с целью противодействия уничтожению здоровья, иммунитета и рассудка всех людей (где бы они не находились и кем бы они не были!), которое осуществляют руководители государств, принуждающие своих граждан к ношению масок и вакцинированию и цинично при этом попирающие их права и свободы посредством введения принудительного карантина и самоуправного применения других подобных насильственных и противоречащих букве и духу Всеобщей декларации прав человека (Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года) ограничений их прав и свобод под предлогом борьбы с фактически не существующей пандемией коронавируса (Covid-19),
Я, Нео Дионис Анастасий(новый Дионис Воскресший) как прямой потомок легендарного короля Англии - Короля Артура,

ОБЪЯВЛЯЮ О СОЗДАНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОД НАЗВАНИЕМ - «Нафиг Королеву!», который также известен в народе, как - «Вы можете засунуть свой барановирус в Ж…»

Это решение принято мною в здравом уме, при твердой памяти и трезвом рассудке, а также как следствие осознанного и хорошо обдуманного решения перейти к решительным и реальным действиям по спасению человечества от всемирного геноцида, который осуществляется чиновниками почти всех государств под вывеской борьбы с де-факто несуществующей пандемией Covid-19.
ЛЕКАРСТВО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ХУЖЕ САМОЙ БОЛЕЗНИ!
Как и 1000 лет назад Вифлеемская звезда снова на небе. И что бы она не предвещала, ясно одно - близится Решающая Битва.
Лицемерие, фальш, маски, карантин, вакцинация - пора с этим заканчивать.
Пришло время положить конец этому ковидному балагану карантинной трагикомедии и отправить в карантин строгого режима самих кукловодов и их приспешников.Не зря Путин закрылся в бункере.

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27.11.2021 14:29 Ответить
швейцарцы жгите ковидобесов гоните эту нечисть нах!
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27.11.2021 14:31 Ответить
Обитель зла Т Вирус.ТВирус начал зомби ковид апокалипсис
Сокращенно ТВ.

ТВиРус-ТелеВидение Рус.

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27.11.2021 14:33 Ответить
На "первый-второй" рассчитайсь!
Первый-второй
Первый, шаг вперед! - и в рай"
Первый,второй
они все сдохнут а мы в Рай попадем"(с)Путин

А каждый Второй - тоже Герой
В рай попадет вслед за тобой(с)Христос

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27.11.2021 14:39 Ответить
вот к примеру еще один выродок жидомасонский

Академик А. Л. Гинцбург: родителей, которые не хотят прививать своих детей, надо лишать родительских прав. Детей - отправлять в детские дома
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27.11.2021 15:29 Ответить
Бред какой то вы пишете ребята. Можно ведь уколоться и жить спокойно… и никому не нужны ваши вопли и сопли! И при чем здесь выродки хоть жидомасонские хоть не жидомасонские? Ковид он не разбирает кто ты еврей обрезанный мусульманин или католик, ему (ковиду) откуда ты из Швейцарии Гондураса или Новой Зеландии
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27.11.2021 22:04 Ответить
Абсолютно по барабану!!!
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27.11.2021 22:05 Ответить


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28.11.2021 00:36 Ответить
Та падай куда угодно - хоть в колодец, хоть в реанимацию, мне твоя судьба по юух!!!
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28.11.2021 23:09 Ответить
 
 