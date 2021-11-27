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взрыв (1857) Николаевская область (628) ГСЧС (2280)

Спасатели обнаружили без сознания женщину в пятиэтажке в Новой Одессе, где произошел взрыв газа, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Спасатели обнаружили без сознания женщину в пятиэтажке в Новой Одессе, где произошел взрыв газа, - ГСЧС

В пятиэтажке в Новой Одессе, где сегодня утром произошел взрыв бытового газа, спасатели обнаружили без сознания женщину.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 13:00 в ходе демонтажа разрушенных элементов дома обнаружено тело женщины без сознания из квартиры на 4 этаже. В настоящее время подразделения ГСЧС с привлечением тяжелой инженерной техники (кран ГСЧС) продолжают работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома, изъятию обнаруженного человека и поиску возможных 2 заблокированных лиц", - отметили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 10:50 на 5 этаже пострадали 3 человека, спасенные ГСЧС и переданные медикам (у одного человека предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, 2 человека находятся в шоковом состоянии).

Напомним, сегодня утром в городе Новая Одесса (Николаевская область) в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа.

Читайте также: Пока известно о трех пострадавших в результате взрыва в пятиэтажке в Новой Одессе. 2 человека в шоковом состоянии, у одного - повреждение позвоночника, - ГСЧС

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нахера лізти до газу, якщо ти непритомна???
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27.11.2021 14:05 Ответить
Вона тут при чому? Газ вибухнув у квартирі 80-річної пари, які грілися газовою духовкою
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27.11.2021 18:38 Ответить
 
 