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В ЕС считают, что новый южноафриканский вариант COVID-19 может оказаться достаточно опасным

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В ЕС считают, что новый южноафриканский вариант COVID-19 может оказаться достаточно опасным

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что обнаруженный на юге Африки новый вариант COVID-19, который назвали Omicron, представляет риск "от высокого до очень высокого".

Об этом сообщили в субботу СМИ стран Евросоюза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В своем докладе ECDC отмечает, что "для стран ЕС и Европейского экономического пространства (включая Исландию, Норвегию и Лихтенштейн. - Ред.) общий уровень риска, связанного с вариантом Omicron SARS-CoV-2, оценивается от высокого до очень высокого".

Ранее СМИ сообщали, что, кроме ЮАР, Omicron обнаружен в Малави. Случай заражения этим штаммом COVID-19 зарегистрирован в Израиле у человека, прилетевшего из Малави. Зафиксированы случаи заражения вариантом Omicron в Гонконге и Бельгии.

В субботу нидерландские власти объявили, что 61 пассажир, прибывший двумя рейсами из Южной Африки в Амстердам, сдал положительные тесты на COVID-19. Зараженных пассажиров поместили на карантин в гостиницу вблизи аэропорта Схипгол. В первых сообщениях не уточняется, идет ли речь о заражении вариантом Omicron. Продолжаются соответствующие исследования.

Ряд стран ограничили или приостановили воздушное сообщение с югом Африки.

В пятницу Европейская комиссия предложила странам Евросоюза временно прервать авиасообщение с некоторыми южноафриканскими странами из-за обнаружения там нового штамма коронавируса COVID-19. С таким предложением выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляен.

"Мы знаем, что мутации могут привести к распространению более тяжелых разновидностей вируса, и он может распространиться по всему миру в течение нескольких месяцев. Сейчас важно, чтобы мы все в Европе действовали очень быстро, решительно и единым фронтом. Еврокомиссия сегодня предложила странам-членам задействовать опцию экстренного разрыва авиасообщения со странами юга Африки и другими странами, чтобы ограничить распространение новой мутации", - сказала она журналистам в Брюсселе.

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"Все авиаперелеты в эти страны должны быть приостановлены. Их надо приостановить до тех пор, пока у нас не появится ясное понимание опасности, которую представляет этот новый вариант. Путешественники, которые возвращаются из этих регионов, должны будут соблюдать строгие правила карантина", - добавила фон дер Ляен.

Фон дер Ляен снова призвала европейцев, не сделавших прививку от коронавируса, сделать это как можно быстрее.

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Топ комментарии
+16
Все как в прошлом году: Дельта из ЮАР, Омикрон из Ботсваны , перед Рождеством и Новым Годом. Прервать, отменить, запретить и колоть, колоть, колоть.
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27.11.2021 14:51
+7
и так до бесконечности... потом каждой мутации присвоят свое имя ...
вот жеж выпустили джина на нашу голову...
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27.11.2021 14:52
+7
Новий світовий порядок, про який говорять деякі навіжені, вже не виглядає настільки фантастично.
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27.11.2021 15:36
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27.11.2021 14:33 Ответить
а давайте перестреляем всех,и тогда ковид,не найдя носителя,тоже сдохнет.
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27.11.2021 14:45 Ответить
Зачем всех - только ВОЗ. И думаю такое может случиться...
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27.11.2021 15:13 Ответить
Скільки за маячню платять?))
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27.11.2021 14:59 Ответить
Moderna взялася за розробку вакцини проти нового штаму коронавірусу «Омікрон». Результати обіцяють у найближчі тижні
Біотехнологічна американська компанія Moderna почала розробляти вакцину, яка зможе протистояти нещодавно виявленому південноафриканському штаму коронавірусу «Омікрон».
Про це 26 листопада повідомили у компанії.

У Moderna запевняють, ще з початку 2021 року фахівці компанії розробили комплексну стратегію, яка передбачала появу нових штамів коронавірусу.

Ця стратегія включає три етапи. Зокрема, Moderna протестувала бустерну вакцину із підвищеною дозою ліків. Також компанія вивчає створення мультивалентної вакцини, розробленої для боротьби з деякими з мутацій вірусу. Як третій крок розробляють потужнішу бустерну вакцину.

«Компанія швидко працює, щоб перевірити здатність поточної дози вакцини нейтралізувати варіант Omicron, і дані очікуються в найближчі тижні», - заявили у Moderna.

Що за штам?

Штам, який наразі має назву B.1.1.529 або «Омікрон», вперше виявили у Ботсвані, а потім у Південно-Африканській Республіці та Гонконзі - в мандрівника з Південної Африки. Наразі у Південній Африці зафіксували приблизно 100 випадків інфікування новим варіантом.

Вчені заявили, що новий штам має 32 мутації в білку-«шипі» коронавірусу, за допомогою якого вірус проникає в клітини та розмножується. Частина вакцин працює так, що доставляє в клітини ген із закодованим білком-«шипом», клітина синтезує цей білок, а організм людини виробляє імунну відповідь. Науковці занепокоєні, що нові мутації можуть погіршити ефективність вакцин проти COVID-19.
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27.11.2021 17:11 Ответить
Все как в прошлом году: Дельта из ЮАР, Омикрон из Ботсваны , перед Рождеством и Новым Годом. Прервать, отменить, запретить и колоть, колоть, колоть.
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27.11.2021 14:51 Ответить
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус…🙄
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27.11.2021 15:11 Ответить
и так до бесконечности... потом каждой мутации присвоят свое имя ...
вот жеж выпустили джина на нашу голову...
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27.11.2021 14:52 Ответить
Акции Pfizer достигли рекордной цены в пятницу



Pfizer/BioNTech обещают за 100 дней создать вакцину, которая будет эффективна против нового штамма. Конечно, если обнаруженный в ЮАР омикрон окажется устойчив к уже созданным вакцинам.
https://www.profinance.ru/news/2021/11/27/c45o-aktsii-pfizer-dostigli-rekordnoj-tseny-v-pyatnitsu.html
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27.11.2021 14:53 Ответить
Круто! И так до бесконечности(
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27.11.2021 15:06 Ответить
Вобще-то пока не помрешь и в этом нет ничего нового, большинство людей принимают кучу таблеток начиная с 40 лет, а то и раньше, которые позволяют продлить жизнь и поддерживать функции организма. Самое простое это таблетки для регуляции давления или тот же аспирин от тромбов. Ну и диабетиков можно вспомнить.
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27.11.2021 15:15 Ответить
Ну не говорите так за всех! Мой отец в 63 не имеет ни одной болезни и ни одного отклонения, сердце как у 20 летнего. Хорошая генетика. Моя прабабушка по матери умерла в 90 лет и никогда не обращалась к врачам и не имела ни одного заболевания. До смерти имела идеальное давление, прекрасно передвигалась, хорошо видела и слышала. Даже волосы были не все седыми. Умерла резко. Бабуля по соседству схватила инсульт уже в 83 и умерла, а до этого никогда не обращалась к врачам и даже простудой не болела. Пила отвар шиповничка и малинки, видимо ей это долго помогало. Так что тут как карта ляжет.
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27.11.2021 16:43 Ответить
комментарий отмечен как спам
и сколько тебе было лет когда умерла прабабка что ты так точно знаешь что там у нее болело и как она видела? если она не обращалась к врачам и ее никто не диагностировал и не обследовал - откуда информация что прям "ни одного заболевания"?
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27.11.2021 18:07 Ответить
Прикинь, когда умерла моя прабабка моей маме было 15 лет и она жила в одном доме со своей бабушкой и, представь, она знает болела она или нет! Меня тогда не было еще и что?
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27.11.2021 19:22 Ответить
Ты сейчас усираясь пытаешься доказать, что нет здоровых людей, которые реально имеют сильный организм или хорошую наследственность? Тогда ты глупец и идиот. Хорошо, мой отец реально абсолютно здоров в свои 63 года ! (он только проходил полную диагностику для профосмотра), хотя многие в его возрасте просто руины. Так что не метушись и ешь свои таблетки. Я же не говорю что все здоровы в мире, но есть те кому везет прожить до старости без таблеток.
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27.11.2021 19:26 Ответить
простой анализ некрологов, опубликованных в местных СМИ США, показал рост числа умерших В 4 РАЗА за последние 6 месяцев
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27.11.2021 15:02 Ответить
Про Дельту тоже самое терли. А оказалось нет просто нормальной вакцины против коронавируса. И вряд ли будет. Зато землян на уши поставили. А фармкомпании переживаю свой наилучший расцвет.
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27.11.2021 15:08 Ответить
Ну порадуйся може за них? Не все ж продавцам вонючей жижы и газа банковать!
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27.11.2021 18:10 Ответить
Германия на грани обязательной принудительной вакцинации | премия 500 евро за укольчик
https://youtu.be/xEPUvVCd-Sk?t=337
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27.11.2021 15:35 Ответить
блин, за 500 евро я бы точно уколося это не сраная 1000 грн еще и в Дие
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27.11.2021 18:11 Ответить
Новий світовий порядок, про який говорять деякі навіжені, вже не виглядає настільки фантастично.
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27.11.2021 15:36 Ответить
про нього говорить тільки навіжена кацапська гебня
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27.11.2021 18:12 Ответить
Tретья Мировая началась.
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27.11.2021 15:57 Ответить
Ты кенгуру уже подоил?
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27.11.2021 18:13 Ответить
Не вижу ни каких причин волноваться....пара-тройка бустеров и все...
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27.11.2021 17:46 Ответить
А кто то сомневается что сейчас где-то к зиме-весне будет новая волна с новым штаммом вируса? И те прививки что уже укололи - будут не действительны и нужно будет делать новые и новые от нового штамма. Все эти новые штаммы на поверку оказались совсем не новыми... Просто им нужна новая порция страха для Нас...

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27.11.2021 18:08 Ответить
Если вы такие бздливые - чего б вас новыми порциями не кормить каждый раз?
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27.11.2021 18:14 Ответить
я как раз то не из пугливых и решение по овценации для себя принял..
те кто проснулся все это понимают, обмануть-напугать уже не получится!!!
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27.11.2021 18:20 Ответить
може бути, а може і не бути...але вакцинка вже готова.
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27.11.2021 19:07 Ответить
Приспело время обратить внимание и принять строгие, жесткие законодательные меры по отношению руководителей государств, которые внедряют в сознание люмпена дегенерата имперские поползновения, что равнозначно призывам к канибаллизму. ПС. А также к одноклеточной дебилизированной биомассе которая оддерживает кремлевских трупоедов падальщиков.....
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27.11.2021 20:40 Ответить
шо
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27.11.2021 20:54 Ответить
На данний час будь який варыант штаму ковыд не страшныший за банальний ГРВІ. І якщо його так само не зволікаючи лікувати, то шанси на легкий перебіг хфороби зростають в рази. Ключове не зволікати та не очікувати ускладнення у вигляді пневмонії.
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28.11.2021 01:13 Ответить
Природний імунітет найпотужніший. І зберігається роками.
Лікарі це знають, і тому 80% лікарів вакцинуватися не хотять.
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28.11.2021 01:50 Ответить
 
 