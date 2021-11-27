В ЕС считают, что новый южноафриканский вариант COVID-19 может оказаться достаточно опасным
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что обнаруженный на юге Африки новый вариант COVID-19, который назвали Omicron, представляет риск "от высокого до очень высокого".
Об этом сообщили в субботу СМИ стран Евросоюза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В своем докладе ECDC отмечает, что "для стран ЕС и Европейского экономического пространства (включая Исландию, Норвегию и Лихтенштейн. - Ред.) общий уровень риска, связанного с вариантом Omicron SARS-CoV-2, оценивается от высокого до очень высокого".
Ранее СМИ сообщали, что, кроме ЮАР, Omicron обнаружен в Малави. Случай заражения этим штаммом COVID-19 зарегистрирован в Израиле у человека, прилетевшего из Малави. Зафиксированы случаи заражения вариантом Omicron в Гонконге и Бельгии.
В субботу нидерландские власти объявили, что 61 пассажир, прибывший двумя рейсами из Южной Африки в Амстердам, сдал положительные тесты на COVID-19. Зараженных пассажиров поместили на карантин в гостиницу вблизи аэропорта Схипгол. В первых сообщениях не уточняется, идет ли речь о заражении вариантом Omicron. Продолжаются соответствующие исследования.
Ряд стран ограничили или приостановили воздушное сообщение с югом Африки.
В пятницу Европейская комиссия предложила странам Евросоюза временно прервать авиасообщение с некоторыми южноафриканскими странами из-за обнаружения там нового штамма коронавируса COVID-19. С таким предложением выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляен.
"Мы знаем, что мутации могут привести к распространению более тяжелых разновидностей вируса, и он может распространиться по всему миру в течение нескольких месяцев. Сейчас важно, чтобы мы все в Европе действовали очень быстро, решительно и единым фронтом. Еврокомиссия сегодня предложила странам-членам задействовать опцию экстренного разрыва авиасообщения со странами юга Африки и другими странами, чтобы ограничить распространение новой мутации", - сказала она журналистам в Брюсселе.
"Все авиаперелеты в эти страны должны быть приостановлены. Их надо приостановить до тех пор, пока у нас не появится ясное понимание опасности, которую представляет этот новый вариант. Путешественники, которые возвращаются из этих регионов, должны будут соблюдать строгие правила карантина", - добавила фон дер Ляен.
Фон дер Ляен снова призвала европейцев, не сделавших прививку от коронавируса, сделать это как можно быстрее.
Пожалуйста, подождите...
Біотехнологічна американська компанія Moderna почала розробляти вакцину, яка зможе протистояти нещодавно виявленому південноафриканському штаму коронавірусу «Омікрон».
Про це 26 листопада повідомили у компанії.
У Moderna запевняють, ще з початку 2021 року фахівці компанії розробили комплексну стратегію, яка передбачала появу нових штамів коронавірусу.
Ця стратегія включає три етапи. Зокрема, Moderna протестувала бустерну вакцину із підвищеною дозою ліків. Також компанія вивчає створення мультивалентної вакцини, розробленої для боротьби з деякими з мутацій вірусу. Як третій крок розробляють потужнішу бустерну вакцину.
«Компанія швидко працює, щоб перевірити здатність поточної дози вакцини нейтралізувати варіант Omicron, і дані очікуються в найближчі тижні», - заявили у Moderna.
Що за штам?
Штам, який наразі має назву B.1.1.529 або «Омікрон», вперше виявили у Ботсвані, а потім у Південно-Африканській Республіці та Гонконзі - в мандрівника з Південної Африки. Наразі у Південній Африці зафіксували приблизно 100 випадків інфікування новим варіантом.
Вчені заявили, що новий штам має 32 мутації в білку-«шипі» коронавірусу, за допомогою якого вірус проникає в клітини та розмножується. Частина вакцин працює так, що доставляє в клітини ген із закодованим білком-«шипом», клітина синтезує цей білок, а організм людини виробляє імунну відповідь. Науковці занепокоєні, що нові мутації можуть погіршити ефективність вакцин проти COVID-19.
вот жеж выпустили джина на нашу голову...
Pfizer/BioNTech обещают за 100 дней создать вакцину, которая будет эффективна против нового штамма. Конечно, если обнаруженный в ЮАР омикрон окажется устойчив к уже созданным вакцинам.
https://www.profinance.ru/news/2021/11/27/c45o-aktsii-pfizer-dostigli-rekordnoj-tseny-v-pyatnitsu.html
https://youtu.be/xEPUvVCd-Sk?t=337
те кто проснулся все это понимают, обмануть-напугать уже не получится!!!
Лікарі це знають, і тому 80% лікарів вакцинуватися не хотять.