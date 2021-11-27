Экс-силовик-пенсионер Федосов отрицает причастность к перевороту: Нахожусь в Киеве, Ахметова видел только по ТВ, готов пройти полиграф
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-начальник ГУ МВД в Полтавской области Эдуард Федосов, которого журналист медиапроекта Buzzfeed News указал как одного из вероятных организаторов государственного переворота в Украине, говорит, что находится на пенсии и свою причастность к каким-либо противоправным действиям отрицает.
Как отмечает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии "УП".
"Готов прийти в любой правоохранительный орган, если это обо мне идет речь. Потому что речь идет о проживающем в Крыму Федосове Эдуарде, а я нахожусь в Киеве. Возможно, кто-то использовал мое имя, может еще что-то. Готов пройти полиграф, если это обо мне, даже в присутствии журналистов", - сказал он.
Федосов отметил, что со времени увольнения из рядов МВД в феврале 2014 года (по собственному желанию) находится в Киеве, последний раз был в Крыму в 2012 году.
Экс-милиционер утверждает, что последний раз общался с Грицаком по телефону в 2018-2019 годах. С другим экс-сотрудником структур МВД Алексеем Васильевым (по данным Федосова, находится за пределами Украины. – Ред.) общался по телефону несколько дней назад на разные темы.
Олигарха Рината Ахметова видел только по телевизору. Федосов говорит, что с удивлением узнал о якобы причастности к подготовке госпереворота от друзей, прочитавших новость в СМИ. Федосов подчеркнул, что готов предоставить стражам порядка исчерпывающие объяснения.
Напомним, накануне журналист BuzzFeed Кристофер Миллер опубликовал имена лиц, якобы готовивших переворот в Украине.
"Сговор о перевороте, о котором сегодня заявил президент Владимир Зеленский, планировали сотрудник ФСБ и трое перебежчиков МВД Украины, базирующихся в Крыму", - написал он.
Журналист озвучил имена мятежников.
"Офицер ФСБ, который "ведет шоу" (руководит процессом. - Ред.), по словам источника, приближенного к Зеленскому, - Василий Васильевич Лаптев. Он якобы работает с украинскими перебежчиками Алексеем Васильевым, Василием Грицаком, Эдуардом Федосовым. Считается, что все они в Крыму", - написал он.
Также сообщалось, что ранее Зеленский заявил, что окружение Ахметова пытается вовлечь его в подготовку государственного переворота. Военных, по его словам, к этому привлечь не пытались, поэтому речь идет именно о перевороте, а не о путче. Ахметов опроверг слова Зеленского о возможном участии в перевороте.
Пожалуйста, подождите...
Позбавлений звання президента України Віктор Янукович подав до Окружного адміністративного суду Києва на Верховну Раду через своє усунення з посади глави держави.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook речник президента-втікача Юрій Карасір.
"Четвертий президент має намір оскаржити законність ухвалення парламентом постанови про його нібито самоусунення з посади глави держави", - пояснив Карасір.
За його словами депутати Ради ухвалили постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України" 22 лютого 2014 року. "Це антиконституційне рішення ухвалене деякими депутатами в ейфорії впевненості у своїй безкарності, а іншими - у страху перед шаленими озброєними радикалами. Цю постанову можна сміливо перейменувати на "Постанову про державний переворот", - підкреслив представник Януковича.
Раніше суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього президента України Віктора Януковича у справі за фактом захоплення державної влади.
Крім того, у 2020 році суд підтвердив, що Янукович вчинив державну зраду
Бо раніше усе було так комедно ...