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Новости Политика Украины
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Ахметов (917) Зеленский (10027) переворот (120) ФСБ (816)

Экс-силовик-пенсионер Федосов отрицает причастность к перевороту: Нахожусь в Киеве, Ахметова видел только по ТВ, готов пройти полиграф

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-силовик-пенсионер Федосов отрицает причастность к перевороту: Нахожусь в Киеве, Ахметова видел только по ТВ, готов пройти полиграф

Экс-начальник ГУ МВД в Полтавской области Эдуард Федосов, которого журналист медиапроекта Buzzfeed News указал как одного из вероятных организаторов государственного переворота в Украине, говорит, что находится на пенсии и свою причастность к каким-либо противоправным действиям отрицает.

Как отмечает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии "УП".

"Готов прийти в любой правоохранительный орган, если это обо мне идет речь. Потому что речь идет о проживающем в Крыму Федосове Эдуарде, а я нахожусь в Киеве. Возможно, кто-то использовал мое имя, может еще что-то. Готов пройти полиграф, если это обо мне, даже в присутствии журналистов", - сказал он.

Федосов отметил, что со времени увольнения из рядов МВД в феврале 2014 года (по собственному желанию) находится в Киеве, последний раз был в Крыму в 2012 году.

Экс-милиционер утверждает, что последний раз общался с Грицаком по телефону в 2018-2019 годах. С другим экс-сотрудником структур МВД Алексеем Васильевым (по данным Федосова, находится за пределами Украины. – Ред.) общался по телефону несколько дней назад на разные темы.

Олигарха Рината Ахметова видел только по телевизору. Федосов говорит, что с удивлением узнал о якобы причастности к подготовке госпереворота от друзей, прочитавших новость в СМИ. Федосов подчеркнул, что готов предоставить стражам порядка исчерпывающие объяснения.

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Напомним, накануне журналист BuzzFeed Кристофер Миллер опубликовал имена лиц, якобы готовивших переворот в Украине.

"Сговор о перевороте, о котором сегодня заявил президент Владимир Зеленский, планировали сотрудник ФСБ и трое перебежчиков МВД Украины, базирующихся в Крыму", - написал он.

Журналист озвучил имена мятежников.

"Офицер ФСБ, который "ведет шоу" (руководит процессом. - Ред.), по словам источника, приближенного к Зеленскому, - Василий Васильевич Лаптев. Он якобы работает с украинскими перебежчиками Алексеем Васильевым, Василием Грицаком, Эдуардом Федосовым. Считается, что все они в Крыму", - написал он.

Читайте также: Ахметов опроверг заявление Зеленского о возможном участии в госперевороте

Также сообщалось, что ранее Зеленский заявил, что окружение Ахметова пытается вовлечь его в подготовку государственного переворота. Военных, по его словам, к этому привлечь не пытались, поэтому речь идет именно о перевороте, а не о путче. Ахметов опроверг слова Зеленского о возможном участии в перевороте.

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Топ комментарии
+66
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27.11.2021 15:15
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Вы че! Аншлаг срывается Квартала. Лысый уже билеты продал.
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27.11.2021 14:56
+40
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27.11.2021 15:39
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27.11.2021 17:46 Ответить
Янукович подав до суду на Верховну Раду України

Позбавлений звання президента України Віктор Янукович подав до Окружного адміністративного суду Києва на Верховну Раду через своє усунення з посади глави держави.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook речник президента-втікача Юрій Карасір.
"Четвертий президент має намір оскаржити законність ухвалення парламентом постанови про його нібито самоусунення з посади глави держави", - пояснив Карасір.
За його словами депутати Ради ухвалили постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України" 22 лютого 2014 року. "Це антиконституційне рішення ухвалене деякими депутатами в ейфорії впевненості у своїй безкарності, а іншими - у страху перед шаленими озброєними радикалами. Цю постанову можна сміливо перейменувати на "Постанову про державний переворот", - підкреслив представник Януковича.

Раніше суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього президента України Віктора Януковича у справі за фактом захоплення державної влади.

Крім того, у 2020 році суд підтвердив, що Янукович вчинив державну зраду
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27.11.2021 19:58 Ответить
коротко. при 2 виборах Кучми головою СБУ був Деркач старший, Кучма хресний деркача молодшого. Старший організував так звану "справу грибників" для рейтингу Кучми. Знайшли трьох військових-пенсіонерів, які ляпали язиками і швидко організували кримінал- теракт, бо хотіли взірвати небагато не мало аж Дніпрогес. При обшуку в них знайшли аж одну гранату і карту з відміченими стратегічними об"єктами. Сміялася вся Україна в тому числі і Кучма. Однак таки засадили надовго, прапвда потім кучма прогнав Деркача і помилував "грибників". Зараз Деркач юніор ошивається біля Єрмака то і запропонував повторити абсурд. Може хто знає, а що це за такий активний журналіст-вперше чую про такого, то може Сірожа Лещ перевдягнувся ?.
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27.11.2021 17:57 Ответить
... А ще він мусить добавити, - А вам слабо? Разом зі мною! :D
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27.11.2021 17:58 Ответить
Ось навіщо він виправдовується - увесь гомеричний регіт зіпсував !!!
Бо раніше усе було так комедно ...
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27.11.2021 18:11 Ответить
Якийсь Лаптєв з Росіі і два відставних пенсіонери з Криму готували переворот?Це Зеленський сприйняв серйозно? Значиь таки він повне сикло і телепень.
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27.11.2021 18:18 Ответить
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27.11.2021 19:30 Ответить
- Брехло
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28.11.2021 05:25 Ответить
Нєлоха підключити б до поліграфа... Хоча спочатку хай нарколога пройде
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27.11.2021 20:07 Ответить
Нарколога не пройде, ну хіба що в Евролабі Пальчевського.
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27.11.2021 21:05 Ответить
ЗЕ-бенський - генератор випадкових заколотників та "примкнувшего к ним Ахметова"
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28.11.2021 03:51 Ответить
куратор ФСБ Лаптев! ....символически)) ...где то ржут над лошарами ушастыми креатиавные ребятишки....
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28.11.2021 07:36 Ответить
зелегский сбрехал чуток ...
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28.11.2021 08:58 Ответить
Може це в дурдомі сидять пацієнти з такими прізвищами? Які не ******* Наполейончика Не Лоха
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28.11.2021 10:49 Ответить
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