Экс-силовик-пенсионер Федосов отрицает причастность к перевороту: Нахожусь в Киеве, Ахметова видел только по ТВ, готов пройти полиграф

Экс-начальник ГУ МВД в Полтавской области Эдуард Федосов, которого журналист медиапроекта Buzzfeed News указал как одного из вероятных организаторов государственного переворота в Украине, говорит, что находится на пенсии и свою причастность к каким-либо противоправным действиям отрицает.

Как отмечает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии "УП".

"Готов прийти в любой правоохранительный орган, если это обо мне идет речь. Потому что речь идет о проживающем в Крыму Федосове Эдуарде, а я нахожусь в Киеве. Возможно, кто-то использовал мое имя, может еще что-то. Готов пройти полиграф, если это обо мне, даже в присутствии журналистов", - сказал он.

Федосов отметил, что со времени увольнения из рядов МВД в феврале 2014 года (по собственному желанию) находится в Киеве, последний раз был в Крыму в 2012 году.

Экс-милиционер утверждает, что последний раз общался с Грицаком по телефону в 2018-2019 годах. С другим экс-сотрудником структур МВД Алексеем Васильевым (по данным Федосова, находится за пределами Украины. – Ред.) общался по телефону несколько дней назад на разные темы.

Олигарха Рината Ахметова видел только по телевизору. Федосов говорит, что с удивлением узнал о якобы причастности к подготовке госпереворота от друзей, прочитавших новость в СМИ. Федосов подчеркнул, что готов предоставить стражам порядка исчерпывающие объяснения.

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Напомним, накануне журналист BuzzFeed Кристофер Миллер опубликовал имена лиц, якобы готовивших переворот в Украине.

"Сговор о перевороте, о котором сегодня заявил президент Владимир Зеленский, планировали сотрудник ФСБ и трое перебежчиков МВД Украины, базирующихся в Крыму", - написал он.

Журналист озвучил имена мятежников.

"Офицер ФСБ, который "ведет шоу" (руководит процессом. - Ред.), по словам источника, приближенного к Зеленскому, - Василий Васильевич Лаптев. Он якобы работает с украинскими перебежчиками Алексеем Васильевым, Василием Грицаком, Эдуардом Федосовым. Считается, что все они в Крыму", - написал он.

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Также сообщалось, что ранее Зеленский заявил, что окружение Ахметова пытается вовлечь его в подготовку государственного переворота. Военных, по его словам, к этому привлечь не пытались, поэтому речь идет именно о перевороте, а не о путче. Ахметов опроверг слова Зеленского о возможном участии в перевороте.