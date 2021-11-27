Эвакуированным из многоэтажки, где взорвался газ, предложили комнаты в общежитии, - мэр Новой Одессы Поляков

Эвакуированным жителям пятиэтажного дома в Новой Одессе Николаевской области, где произошел взрыв, предложили временное жилье - в общежитии аграрного лицея.

Об этом журналистам сообщил городской голова Новой Одессы Александр Поляков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас из пострадавшего дома эвакуировали 54 человека. Для них мы уже предлагаем комнаты в общежитии аграрного лицея, где они смогут временно пожить. Дальше - будем думать, что делать. Общежитие рассчитано на 500 человек, там проживают ученики лицея, но он недозагружен, места хватит всем", – сказал Поляков.

По его словам, сейчас для пострадавших на месте организовано питание – бутерброды и горячий чай. Квартиры в доме, где произошел взрыв, имели индивидуальное отопление.

Напомним, утром 27 ноября в городе Новая Одесса (Николаевская область) в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа. По состоянию на 10:50 на 5 этаже пострадали 3 человека, спасенные ГСЧС и переданные медикам (у одного человека предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, 2 человека находятся в шоковом состоянии).

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