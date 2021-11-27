Администрация Байдена рассматривает два сценария на случай вторжения РФ в Украину, - The Wall Street Journal

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает несколько вариантов действий в случае нападения РФ на Украину. Они предусматривают введение санкций против России и ограничение военных учений на территории ЕС.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как информирует издание, два варианта предусматривают в случае вторжения РФ в Украину следующие действия:

С одной стороны, США рассматривают возможность усиления оборонных возможностей Украины за счет увеличения поставок средств противовоздушной обороны и другой военной помощи, а также расширения санкций против России.

Второй вариант предполагает, что США пойдет по пути "снижения риска конфронтации с Москвой", в том числе посредством ограничения количества военных учений, проводимых США в Европе (в издании отмечают, что такие учения продолжают стимулировать критику со стороны РФ).

Читайте также: Госдеп США о концентрации войск РФ у границ Украины: "Мы готовимся к ряду непредвиденных обстоятельств"