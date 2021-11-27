РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
44796 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
31316 171
армия РФ (3803) война (6519) вторжение (310) Россия (38349) США (9352)

Администрация Байдена рассматривает два сценария на случай вторжения РФ в Украину, - The Wall Street Journal

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Администрация Байдена рассматривает два сценария на случай вторжения РФ в Украину, - The Wall Street Journal

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает несколько вариантов действий в случае нападения РФ на Украину. Они предусматривают введение санкций против России и ограничение военных учений на территории ЕС.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как информирует издание, два варианта предусматривают в случае вторжения РФ в Украину следующие действия:

С одной стороны, США рассматривают возможность усиления оборонных возможностей Украины за счет увеличения поставок средств противовоздушной обороны и другой военной помощи, а также расширения санкций против России.

Второй вариант предполагает, что США пойдет по пути "снижения риска конфронтации с Москвой", в том числе посредством ограничения количества военных учений, проводимых США в Европе (в издании отмечают, что такие учения продолжают стимулировать критику со стороны РФ).

Читайте также: Госдеп США о концентрации войск РФ у границ Украины: "Мы готовимся к ряду непредвиденных обстоятельств"

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+41
"...Другий варіант передбачає, що США піде шляхом"зниження ризику конфронтації з Москвою", в тому числі за допомогою обмеження кількості військових навчань..."

Кошмар.
показать весь комментарий
27.11.2021 15:35
+34

Ну "очень жёстко" Байден собирается реагировать на агрессию Мордора в Украине - уменьшить количество учений в Европе, чтобы не провоцировать Хуйла.
Вместо того чтобы разместить подразделения военных США на территории Украины, чтобы Хуйло даже не думало сунуться дальше чем есть сейчас, власти США будут умиротворять агрессора?!
показать весь комментарий
27.11.2021 15:38
+27
Офигенные сценарии,особенно второй
показать весь комментарий
27.11.2021 15:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Самсон..попий водички...
показать весь комментарий
27.11.2021 16:30 Ответить
Палай кацапіна.
показать весь комментарий
27.11.2021 16:33 Ответить
Будем надеяться что ничего не понадобится,война это страшное дело, особенно если тебе есть за кого переживать, ладно если сам один это не так страшно.
показать весь комментарий
27.11.2021 16:24 Ответить
я человек простой. Вижу ключевое слово "порохоботы" - сразу баню.
показать весь комментарий
27.11.2021 16:40 Ответить
Осталось только почитать - кто может баллотироваться в президенты США
показать весь комментарий
27.11.2021 16:33 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 16:34 Ответить
траву поменяй,хахаха.
показать весь комментарий
27.11.2021 16:42 Ответить
Оце міцна допомога. Ну точно як і Грузії "допомогли".
показать весь комментарий
27.11.2021 16:30 Ответить
А Ви б на місці Байдена допомагали народу, котрому "какая разніца" па жызні і котрий обирає собі президентом то бандюка, то паяца? Яка мета допомагати державі, у котрої в керівництві сидять явні агенти ФСБ та україноненависники? Вдумайтесь! Державою керують люди, котрі ту державу завжди ненавиділи! Як допомагати народу, котрий відмовився від рідної мови, а молодь під час війни(!) масово косить від армії? Для чого американцям озброювати військо, де десятки тисяч зрадили Присязі і перекинулися на сторону ворога? Америка не знає, що завезений юга-васток спить і бачить, як Лівобережна відійшла до Росії? Хе-хе, уся братія Януковича легально повернулася в Україну і рже... Ага, а тепер ще й китайський вектор-95 наставився. А ви питаєте, чому Америка нам не допомагає? Ну дадуть вони нам ті "Патріоти", і що? Через двадцять хвилин усі секретні коди, паролі, та інші таємні штучки будуть знати у Москві. Американці про це не здогадуються? А ви кажете НАТО...
показать весь комментарий
27.11.2021 16:35 Ответить
Це хто там зібрався захищати Україну? 73% ???
показать весь комментарий
27.11.2021 16:44 Ответить
Неужели...а нарид утилизируется ?
показать весь комментарий
27.11.2021 16:53 Ответить
"Третий срок Обамы" способствует расползанию рашистской чумы далее на запад. Дело не только в Украине, дело в ослаблении защиты стран НАТО.
А ещё есть Будапештский меморандум - США заставили Украину отдать всё ядерное оружие Мордору...
показать весь комментарий
27.11.2021 16:47 Ответить
Афганцам помогали и не мало . На 86 миллиардов одного оружия оставили , не считая инфраструктуры . Украина гораздо более патриотично настроена и готова защищаться .
показать весь комментарий
28.11.2021 04:09 Ответить
Не выходите на улицу, не провоцируйте преступников.
показать весь комментарий
27.11.2021 17:01 Ответить
Шото дедушка херню сморозил
показать весь комментарий
27.11.2021 17:05 Ответить
Перший варіант: надати Україні допомогу
Другий варіант: повестися на шантаж рабсії. Дуже послідовно.
показать весь комментарий
27.11.2021 17:20 Ответить
Предлагаю Штатам запретить воробьям петь на территории России, это будут куда круче санкции
показать весь комментарий
27.11.2021 17:27 Ответить
в цій інфі відчувається рука Керрі, довголітнього дружбана Лаврова та Єрмака у Обами, та учнів. Його вже засунули спецпредставником США по звязках з Гретою Тунберг, а саме кліматом (старе та мале найдуть спільну мову) памятається як веселун Обама проговорився Дімону при включеному мікрофоні - от виберуть мене повторно, тоді все буде інакше. Вибрали, і фюрер попер на Україну, а Керрі в Женеві стояв з виразом обличчя Грети Тунберг і брехав в очі МІДу України-нічого страшного, Путін ферштейн. І зараз Керрі сотоварищи портять свіже повітря. Неможливо вірити цій клінтонівській мафії.
показать весь комментарий
27.11.2021 17:31 Ответить
Украину нагло кинули с "Будапештским меморандумом". Посмотрим еще на Британию.
показать весь комментарий
27.11.2021 17:44 Ответить
Прочитайте что такое меморандум,а потом врубитесь,что если вы выбираете себе ,в войну,главнокомандующего наркомана,то кто вам доктор
показать весь комментарий
27.11.2021 17:57 Ответить
Когда росссия напала на Крым Зеленского не было. Но россия гарантировала нам безопасность,и сама же и напала. и Зеленског я не выбирал. Иногда лучше молчать.
показать весь комментарий
27.11.2021 21:08 Ответить
Когда кацапы напали на Крым -был овоч...Да ,иногда кому то лучше молчать-...
показать весь комментарий
27.11.2021 21:22 Ответить
Был Турчинов,и,о президента.Лучше таки молчать.
показать весь комментарий
27.11.2021 21:25 Ответить
А что не так? Янукович убежал в феврале,Россия напала в мае. Так кто был президентом?
показать весь комментарий
28.11.2021 08:26 Ответить
Россия зашла в Крым 2 марта 2014 г.баран ты конченый.Я просто ошибся в прошлом посте и написал в мае.Если мне не веришь читай Википедию и статьи в инете шнырь тупоголовый.
показать весь комментарий
01.12.2021 10:14 Ответить
ТВАРЬ - ИЗВИНИСЬ , ПАДЛА!!! )))
ты такое конченное кацапское гавно, шо аж просто удивляюсь, как так долго тут продержался.. Скоро у тебя деактивация, олень.
И ложь твоя видна всем, смотри МАЙ с МАРТОМ перепутал, мудак набутылочный мокшанский...
В феврале 2014 кацапы начали отжимать Украинский Крым и даже медальку такую выточили - перечитай свое"Если мне не веришь читай Википедию и статьи в инете шнырь тупоголовый."
в нете сам найдешь, ущербный моральный калека?
нищебродское мокшанское ничто...
показать весь комментарий
13.12.2021 00:29 Ответить
Твои слова мудак ?-
"- А что не так? Янукович убежал в феврале,Россия напала в мае. Так кто был президентом?"
"-Россия зашла в Крым 2 марта 2014 г.баран ты конченый.Я просто ошибся в прошлом посте и написал в мае."

Ты реально считаешь всех вкруг такими тупыми как твои кацапосожители?
Ты эталонное конченное кацапское гавно, тут тебе не там, имбецил
медали рф - дата - 20.02.2014 заранее медали не штампуются - а только к дате!!!
Заранее батя твой забыл корнишон свой из твоей мамки вынуть - ты и появился...
показать весь комментарий
18.12.2021 08:05 Ответить
Хорошо,даже если был овощ,причем тут наркоманы?
показать весь комментарий
27.11.2021 21:27 Ответить
Притом, намного страшнее ,что самим придется выгребать,когда главнокомандующий наркоман,который ,ожидаемо ,просрал буквально все
показать весь комментарий
27.11.2021 21:30 Ответить
Другий варіант, як в анекдоті про їжачка, якого налякали голою дупою.
показать весь комментарий
27.11.2021 17:51 Ответить
Есть третий вариант успокоения кремлёвской взбесившейся крысы - распустить НАТО, уничтожить всё американское вооружение, ввести в США русский язык, как второй государственный.
показать весь комментарий
27.11.2021 17:56 Ответить
Американці з боягузством ховають голову в пісок . Боїться Байден ЕРеФієї. Це не Маккейн, сумно.
показать весь комментарий
27.11.2021 18:00 Ответить
В последнее время , левые ,во всем мире выполняют роль , полезных идиотов ,забывая , что с бандитами договориться нельзя , от слова совсем
показать весь комментарий
27.11.2021 18:05 Ответить
Украина, РФ, развалит...вопрос времени
показать весь комментарий
27.11.2021 18:06 Ответить
Агов - шановні !!! Не сійте зрадофільську паніку : Слава Богу США - це не якась там рашкостанія, де плішивий недоцарьок визначає ГЕТЬ УСЕ!! Американські владні інституції гарно збалансовані, і навіть якщо "сонний Джо" шось там собі придумав - на всі його "придумки і хотєлки" є гарна противага у вигляді Сенату і Конгресу(згадайте як вони свого часу загнуздали трампойоба - коли він хотів "лягти" під *****). Тому не сприймате за "чисту монету" усі ці інфовкиди - ВСЕ В НАС БУДЕ УКРАЇНА!!💛💙 Просто уважно придивіться як нам намагаються нав'язати кремлядський нарратив про "фсьопрапало", "васфсєбросілі", "ніктовамнєпаможет"🤔 Як ви думаєте - кому це потрібно щоб ми зневірились у всіх і всьому та опустили руки???
показать весь комментарий
27.11.2021 18:06 Ответить
США повинні враховувати що росія буде на стороні Китаю. Тому вже зараз немішало б відключити росіян від свіфт та знищити їх економіку під нуль. Потім за ніжки буша їх повністю розброїти і зробити купою незалежних державок які будуть буфером між Європою і Китаєм.
показать весь комментарий
27.11.2021 18:13 Ответить
расскажи мне как отключение от свифта поможет победить росию ?
показать весь комментарий
28.11.2021 03:58 Ответить
Свіфт не вимикатимуть,бо дехто в ЄС проти(певно,німці ,італія,франція)
показать весь комментарий
13.02.2022 14:41 Ответить
Маккейна на них нет !
Джо был лучший !
показать весь комментарий
27.11.2021 18:15 Ответить
А ви впевнені, що американці кажуть правду, знаючи, що в нас найвище керівництво є зрадники?
показать весь комментарий
27.11.2021 18:30 Ответить
Ограничение учений - точно разгромит врага!
показать весь комментарий
27.11.2021 18:33 Ответить
Ну не кажіть, це все одно навіть більше ніж просто занепокоєння європейських лідерів, а другий варіант навіть подібний до боягузтва, от у всьому цьому і є пріоритети США . Раз Україна не має чим платити за серйозну зброю, то вся ця занепокоєність - просто байки, навіть на лендліз годі розраховувати, а ті $350 млн. - це 3 американські винищувачі, або якийсь списаний есмінець, навіть на залізний купол не варто розраховувати, бо може розгніватись пукін.
показать весь комментарий
27.11.2021 19:35 Ответить
Ничего личного, только бизнес.
показать весь комментарий
27.11.2021 22:35 Ответить
У Дырявого Бидона протекает очко
показать весь комментарий
27.11.2021 18:47 Ответить
Что вы от него хотите? Они в нас второй Афганистан видят
показать весь комментарий
27.11.2021 19:36 Ответить
не повторюйте дурниць сепарської пропаганди,що винувата америка,бо це вона віджала крим та роздула вогнище на Донбасі своїми бородаями,гіркіними,моторолами та своїми іхтамнетами
показать весь комментарий
13.02.2022 14:50 Ответить
це всього на всього стаття а газеті і не факт що буде саме так
показать весь комментарий
27.11.2021 19:47 Ответить
"посилення оборонних можливостей України коштом за рахунок збільшення постачання засобів протиповітряної оборони"

Виженіть нах того редактора-москаля...
показать весь комментарий
27.11.2021 19:55 Ответить
Ага, мог бы и не говорить, а просто стать раком перед Мацковией и позволить делать им всё что хотят. Впрочем, он и так уже позволил.
Всё здешнее стадо, радовавшееся тому что Трампа свергли, будете теперь один на один с Кацапстаном - ваш кумир Байден уже объяснил как будет "противостоять паРаше". Поздравляю ещё раз!
показать весь комментарий
27.11.2021 20:27 Ответить
Третій варіант висловити глибоку стурбованість.
показать весь комментарий
27.11.2021 20:37 Ответить
первый сценарий - "глубокая озабоченность"
второй сценарий - "очень сильно глубокая озабоченность"

неужели не понятно, что нам самим прийдется расхлебывать все ? самим воевать ?
показать весь комментарий
27.11.2021 21:05 Ответить
Зачем эти полумеры, нужен третий сценарий - сдаться, вывести все войска из Европы или что-то в таком духе )))
показать весь комментарий
27.11.2021 21:09 Ответить
А что ж не написали о самом главном???

Также при реализации второго варианта США приостановит программу военной помощи Украине.
показать весь комментарий
27.11.2021 22:13 Ответить
Амеры посмотрят на наше поведение. Если хохлы ручки вгору и "Сдаёёёмсуууу", то будет второй вариант.
показать весь комментарий
27.11.2021 22:32 Ответить
українці хоробрі воїни ,провчать кремльовських щурів
показать весь комментарий
13.02.2022 14:54 Ответить
сценарій № 3 :
Перемога - любить Підготовку !

(серйозну та в повній тиші )
показать весь комментарий
27.11.2021 22:34 Ответить
Они предусматривают введение санкций против России и ограничение военных учений на территории ЕС
Деменция поразила всю бидоновскую администрацию . Тут оружие надо поставлять и штурмовую авиацию , а не санкции . Привет всем тупым поклонникам байдена !
показать весь комментарий
28.11.2021 03:56 Ответить
А чому ж вони не передбачили жодного в Афганістані влітку ?

Не варто покладатися на цю тріпологію.
показать весь комментарий
28.11.2021 08:41 Ответить
Страница 2 из 2
 
 