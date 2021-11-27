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Новости Война в Украине
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НАТО (3080) Россия (38349) Столтенберг (484)

"Россия стянула тысячи солдат к границе с Украиной. Мы не уверены, что это просто блеф", - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

"Россия стянула тысячи солдат к границе с Украиной. Мы не уверены, что это просто блеф", - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о стягивании "тысяч российских солдат" к границе с Украиной и призвал Москву к деэскалации. В то же время он отметил, что Альянс по-прежнему открыт для взаимодействия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Welt.

"Уже второй раз за этот год мы наблюдаем, что Россия стянула тысячи солдат к границе с Украиной. Это и военная техника, в часности танки, артиллерия и беспилотники, а также сухопутные войска. Я не могу делать предположения о намерениях России. Но мы видели, что Россия раньше уже применяла силу против своих соседей. Поэтому мы не уверены, что это просто блеф", - заявил Столтенберг.

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По словам лидера Североатлантического альянса, они готовы оказывать Украине "политическую и практическую поддержку, чтобы страна сама могла оградить себя от агрессии".

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Топ комментарии
+9
Переляканорозлючена істота на пресмарафоні приписує собі з Єрмаком ,як заслуги співучасть США у тиску на Рашистляндію , НЕ ОБМОВИВШИСЬ НІ РАЗУ ЯК ПРО АГРЕСОРА ПРО САМУ РАШИСТЛЯНДІЮ
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27.11.2021 16:31
+8
может пора уже не языком трепать ?
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27.11.2021 16:24
+8
1998 год, Киев, сборные Украины и рф. 23 года, ничего не изменилось.
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27.11.2021 18:01
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если тебе приходится "вкотре застерігати", то ты делаешь что-то не так.
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27.11.2021 17:06 Ответить
Или просто имитируешь.
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27.11.2021 17:22 Ответить
Анналега Бербок,глава МИД Германии.Рюссешэ фашистэн сдавайся
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27.11.2021 17:09 Ответить
Ты дэ. бил?
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27.11.2021 18:57 Ответить
Кстати условием создания Коалиции в Германии было условие Олафа Шольца..50% женщин 50 % мужчин в правительстве...
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27.11.2021 17:13 Ответить
Тебе, дэ. билу, от этого что? Сколько женщин в твоём правительстве? Хотя, о каком правительстве в психушке может идти речь...
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27.11.2021 19:00 Ответить
А що в нас війна вже вісім років? А де військовий стан? Чи може НАТО повинно його оголосити
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27.11.2021 17:15 Ответить
Канцлер Германии Олаф Шольц озвучил текст : РАБссия ...вон нафиг из Крыма и Донбасса...,Анналена Бербок аж вскочила с Кресла аплодирую канцлеру...

Бедная РАБссия...
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27.11.2021 17:16 Ответить
Поганий перегній буде до весни, але і не таким удобрювали.
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27.11.2021 17:22 Ответить
Дней через 10 президент Германии Штаймайер утвердит новый состав правительства Германии...

Кулеба...срочно в Берлин к Анналене Бербок на аудиенцию....в Германии наши люди...
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27.11.2021 17:22 Ответить
24 сентября я на цензоре загадал желание,за 2 дня до выборов в Германии...канцлер Олаф Шольц...главой МИД станет Анналена Бербок...
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27.11.2021 17:28 Ответить
Чекаємо на наступний перфоменс від Єрмака-продюусера -ЗАСІДАННЯ ВР з голосами СН за їхні забаганки... ОДИН ДЕНЬ ВІВТОРОК.
А ПОТІМ ЧАСТИНА ТРЕТЯ 1 Грудня - вова на трибуні ВР!
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27.11.2021 17:31 Ответить
Цирк Шапито продлится еще 2,5 года... Кучмисты не сдаюцца...
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27.11.2021 17:33 Ответить
коли кажуть "ми не впевнені",
то означає що "у нас немає розвідки "
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27.11.2021 17:34 Ответить
100 метров в сторону Украины...сразу Адские санкции Госдепа против Крыс Путлера и арест 1 триллиона долларов в банках США... отключение от SWIFT///тут я верю Андрей Адреевичу Пиотковскому...
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27.11.2021 17:38 Ответить
с таким главнокомандующим....вернее верхоооооовным главнокомандующим))) даже партнеры не знают что предпринять... (а нам *** его еще до 1 декабря терпеть))) скорее бы уже тот пунш... патч.. путч... ****** )
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27.11.2021 17:44 Ответить
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27.11.2021 18:22 Ответить
Україна демократична країна...,а Демократію захищати треба Серцем..а не рейтингом Голобородьки...
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27.11.2021 17:49 Ответить
Дерево Свободы должно время от времени омываться кровью патриотов и тиранов ©
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27.11.2021 18:15 Ответить
1998 год, Киев, сборные Украины и рф. 23 года, ничего не изменилось.
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27.11.2021 18:01 Ответить
Я ось думаю якщо лапатнікі ризикнуть на подальше вторгнення,де їх всіх отут ховати...
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27.11.2021 18:09 Ответить
Послухай , Столтенберг ...

Не заважай нашему ЗЕ-нелоху ловити 4-х тараганів-заколотників й своїй голові !
Бо саме це питання номер один на Банковій , а ти тут лізешь зі своїми дрібними питаннями ....
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27.11.2021 18:15 Ответить
да. пох.. как я уже говорил - зайти то зайдут, но удержаться не смогут !!! Да, авиацией и ракетами разрушений много причинят Нам, но закрепится смогут только не НА ЗЕМЛЕ - а В ЗЕМЛЕ !!! Крапка
....Ибо некуй звенеть своими мокшанскими копытами по Нашей Украинской земле !!!
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27.11.2021 18:15 Ответить
главное бомбилам,которых собьют - не попадать в руки благодарных граждан Украины,их будут очень стыдить..
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27.11.2021 18:25 Ответить
мы не звери) доставим в суд для избрания меры пресечения)
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27.11.2021 18:51 Ответить
100%
в Печерский,мля..
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27.11.2021 20:11 Ответить
Не факт. Думаю харьков, днепр, одесса и николаев воевать не станут. Не согласных зачистят и отправят в жмеринку....
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01.12.2021 23:31 Ответить
...і одночасно - Виктор Янукович подал в суд, чтобы оспорить отстранение его от президентства в 2014 году...і щось там з пенсіями в ордло...
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27.11.2021 18:25 Ответить
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27.11.2021 18:26 Ответить
а хоронить их опять будут за деньги налогоплательщиков Украины?(
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27.11.2021 18:40 Ответить
А есть уверенность, что крыворыгский вован не договорился с питерским вованом, и стягивание к нашим границам ватовойск не результат договоренности? Он же сам свистанул, что из-за публикаций Бутусова вынужден постоянно отвечать на звонки из НАТО, а питерский вован очень мечтает, чтобы с ним пообщались из НАТО после отвала бабушки меркель
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27.11.2021 18:41 Ответить
вовчик хотел повод для введения военного положения. судьба его бенефициара висит на волоске, выборы он уже следующие проиграл. а куда петлять то?
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27.11.2021 18:51 Ответить
Ваше крыворыгский краще замінити на кріворожій
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27.11.2021 21:20 Ответить
перепрошую))
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27.11.2021 23:55 Ответить
*...мы не уверены, что это просто блеф...*. Вот те и на. А мы долго были уверены, что вы во всём уверены. И как вроде к вам идём уверено. А оказалось не уверено там у вас товарисчь тейбл-тен-берг!
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27.11.2021 18:44 Ответить
Нужно посмотреть из космоса, что делается на пустырях под Ростовом. Если там уже накопали могил, то это точно не блеф.
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27.11.2021 19:32 Ответить
если посмотреть с космоса ,то вы увидите, как госдура, в которой 31 гей- кормит своих рабов страхом про геев ,чтоб они не смели думать о другом...
как их сраная воровская элита детей своих отправила в гейропу в лучшие вузы и шлёт туда им доллары для шлюх и кабаков...
как забитые и запуганные геленджикским сцарём - патриоты засранска и мухосранска в фуфайках и кирзачах бродят бухими по размытым грунтовкам за боярой, да в лес , за валежником , а протрезвев - сосут у фуйла " величие " возле телеящика и ругают страшную Европу во всех своих бедах...
и им пох, что кооператив "озеро" готовит это быдло - сгнить мясом в плодородной земле Украины ...
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27.11.2021 20:02 Ответить
**** видит, что у зе и его говнокоманды ничего не получается, когда тут все повалится, он и нападет. Вот в чем вся фишка. Либо терпеть ету гниду либо стрелять москалей.
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27.11.2021 20:22 Ответить
Наверное бункерный пердун опять хочет с Байденом поговорить, не знает как ему это передать, у сцаря телефон сломался)
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27.11.2021 21:06 Ответить
Уверены вы или не уверены,вам то какое дело? Вы же воевать за Украину не будите.
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27.11.2021 21:51 Ответить
Нет не будИм) Мы будем, защищать свое гнездышко
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27.11.2021 23:02 Ответить
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