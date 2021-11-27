"Россия стянула тысячи солдат к границе с Украиной. Мы не уверены, что это просто блеф", - Столтенберг
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о стягивании "тысяч российских солдат" к границе с Украиной и призвал Москву к деэскалации. В то же время он отметил, что Альянс по-прежнему открыт для взаимодействия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Welt.
"Уже второй раз за этот год мы наблюдаем, что Россия стянула тысячи солдат к границе с Украиной. Это и военная техника, в часности танки, артиллерия и беспилотники, а также сухопутные войска. Я не могу делать предположения о намерениях России. Но мы видели, что Россия раньше уже применяла силу против своих соседей. Поэтому мы не уверены, что это просто блеф", - заявил Столтенберг.
По словам лидера Североатлантического альянса, они готовы оказывать Украине "политическую и практическую поддержку, чтобы страна сама могла оградить себя от агрессии".
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Бедная РАБссия...
Кулеба...срочно в Берлин к Анналене Бербок на аудиенцию....в Германии наши люди...
А ПОТІМ ЧАСТИНА ТРЕТЯ 1 Грудня - вова на трибуні ВР!
то означає що "у нас немає розвідки "
Не заважай нашему ЗЕ-нелоху ловити 4-х тараганів-заколотників й своїй голові !
Бо саме це питання номер один на Банковій , а ти тут лізешь зі своїми дрібними питаннями ....
....Ибо некуй звенеть своими мокшанскими копытами по Нашей Украинской земле !!!
в Печерский,мля..
как их сраная воровская элита детей своих отправила в гейропу в лучшие вузы и шлёт туда им доллары для шлюх и кабаков...
как забитые и запуганные геленджикским сцарём - патриоты засранска и мухосранска в фуфайках и кирзачах бродят бухими по размытым грунтовкам за боярой, да в лес , за валежником , а протрезвев - сосут у фуйла " величие " возле телеящика и ругают страшную Европу во всех своих бедах...
и им пох, что кооператив "озеро" готовит это быдло - сгнить мясом в плодородной земле Украины ...