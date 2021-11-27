В следующем году будет построена вторая очередь Музея Голодомора, - Зеленский

Вторая очередь Музея Голодомора должна быть построена к 90-й годовщине этой страшной трагедии, которая исполнится в следующем году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении по случаю годовщины Голодомора, которая отмечается 27 ноября.

"Мы фактически завершили реконструкцию первой очереди Музея Голодомора. В следующем году исполняется 90 лет этой страшной трагедии. И к этой дате мы должны построить вторую очередь музея. Об этом и о ряде других мероприятий я подписал сегодня соответствующий указ", - сказал он.

"Это вопрос не только долга, уважения или чести. Это вопрос нашего выживания. Потому что, как только исчезнет память о миллионах умерших и нерожденных украинцев, исчезнем мы сами. Как нация, как общество, как государство. Просто как люди", - подчеркнул президент.

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По его словам, "в этот день мы наполнены эмоциями и опустошены одновременно".

"Мы зажигаем свечу и ощущаем мороз по коже. В этот день мы плачем так тихо, что становится слышно наше молчание. В этот день мы чтим память миллионов наших погибших предков и молимся за души умерших украинцев", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что "мы никогда и ни за что не забудем наших предков, которые погибли в 1921, 1922 и 1923 годах, в 1946 и 1947 годах. И в самые страшные, устроенные сталинским тоталитарным режимом, 1932 и 1933 годы голодомора-геноцида".

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