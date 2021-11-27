С начала суток российские оккупанты 4 раза открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения".

В направлении Марьинки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

Вблизи Пивденного русские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

В сторону Золотого-4 противник применил минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Кроме того, неподалеку от населенного пункта оккупанты осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий неприятеля нет".

Читайте также: За прошедшие сутки погиб воин от вражеского обстрела. Войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС