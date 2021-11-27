С начала суток российские оккупанты 4 раза открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС
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Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения".
В направлении Марьинки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.
Вблизи Пивденного русские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.
В сторону Золотого-4 противник применил минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Кроме того, неподалеку от населенного пункта оккупанты осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий неприятеля нет".
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«Комсомольская правда».
Ти, головне, повертайся, здолавши
Чистого зла непрожований стогін,
І відпускай цю ненависть назавше
Посеред мирної тиші густої.
Ти, головне, повертайся тим шляхом,
Що вбереже твої душу і тіло.
Чорна земля змученим птахом
Тільки дощу, а не крові хотіла.
Ти, головне, повертайся до мами!
Десь там сивіючи за видноколом,
Матері тужать і дружать домами,
Що пахнуть борщами та корвалолом.
Ти, головне, повертайся назовсім
В тишу і посмішки, зорі як диво
Вже у твоєму дітиську курносім
Виросте радість, нова і правдива.
Ні, ця війна не потрібна нікому.
Так, ми її не пробачимо, себто -
Перемагай і вертайся додому.
Просто живим повертайся,...і все тут.
ІРИНА Цілик