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С начала суток российские оккупанты 4 раза открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток российские оккупанты 4 раза открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения".

В направлении Марьинки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

Вблизи Пивденного русские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

В сторону Золотого-4 противник применил минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Кроме того, неподалеку от населенного пункта оккупанты осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий неприятеля нет".

Читайте также: За прошедшие сутки погиб воин от вражеского обстрела. Войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС

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Зелене перемир"я триває !!! )))
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27.11.2021 17:26 Ответить
Оккупанты продолжают убивать нечистотами крымские реки.

«Комсомольская правда».
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27.11.2021 17:26 Ответить
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь. Доброї ніченьки.
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27.11.2021 17:41 Ответить
Хто заборонив Верховному говнокомандувачу використовувати байрактари? Макрон, Меркель, *****?
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27.11.2021 17:50 Ответить
***
Ти, головне, повертайся, здолавши
Чистого зла непрожований стогін,
І відпускай цю ненависть назавше
Посеред мирної тиші густої.

Ти, головне, повертайся тим шляхом,
Що вбереже твої душу і тіло.
Чорна земля змученим птахом
Тільки дощу, а не крові хотіла.

Ти, головне, повертайся до мами!
Десь там сивіючи за видноколом,
Матері тужать і дружать домами,
Що пахнуть борщами та корвалолом.

Ти, головне, повертайся назовсім
В тишу і посмішки, зорі як диво
Вже у твоєму дітиську курносім
Виросте радість, нова і правдива.

Ні, ця війна не потрібна нікому.
Так, ми її не пробачимо, себто -
Перемагай і вертайся додому.
Просто живим повертайся,...і все тут.

ІРИНА Цілик
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27.11.2021 18:04 Ответить
 
 