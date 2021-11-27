РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
34672 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
3231 57
Великобритания (1488) Россия (38349) энергетика (741) Северный поток (1034) Симмонс Мелинда (65)

Для Великобритании очень важно, чтобы Украина стала энергонезависимой, особенно от поставок российского газа, - посол Симмонс

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Для Великобритании очень важно, чтобы Украина стала энергонезависимой, особенно от поставок российского газа, - посол Симмонс

Великобритания в ближайшем будущем не будет вводить дополнительные санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" заявила чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в Великобритании понимают, что РФ может попытаться ослабить Украину и уже пытается это сделать многими способами.

"Это не только о военной силе, но и о поставках энергоносителей. И именно поэтому мы обеспокоены "Северным потоком-2", мы с самого начала предлагали отказаться от развития этого газопровода потому, что видели, как легко его можно использовать как оружие", - сказала Симмонс.

Читайте также: "Северный поток-2" – это большая трагедия для нас. Он может стать еще одним ресурсом, который будет использовать РФ в переговорах, - Зеленский

Дипломат отметила, что Великобритания вряд ли будет вводить санкции против трубопровода в ближайшее время, так как их нужно использовать осторожно, учитывая обстоятельства.

При этом Мелинда Симмонс заверила, что для Великобритании очень важно, чтобы Украина стала энергонезависимой, особенно от поставок российского газа.

Посол считает, что для этого западные партнеры должны инвестировать в "зеленую" энергетику, что может помочь Украине в долгосрочной перспективе.

"Украина имеет возможность в долгосрочной перспективе даже стать провайдером, например, "зеленого" водорода. Поэтому для меня это именно тот момент, где вопросы безопасности могут стать экономическими возможностями", – рассказала Симмонс.

Читайте также: У Украины есть неплохие карты на руках против "Северного потока-2", - посол Мельник

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+14
Мы все время покупали российский газ в россии - просто используя европейскую прокладку, переплачивая им за посредничество. Не нужно обманываться.
показать весь комментарий
27.11.2021 19:25
+11
В **** засуньте свою *зельоную енергетику*. Украина в отличии от Британии находится не на острове со всех сторон обдуваемая океанскими ветрами и теплым микроклиматом. Посмотрел бы я на вас как бы вы в 20-ти градусный мороз и по пояс в снегу грелись солнечными панелями и крутили свои ветряки без ветра. Единственное решение ето постройка новых Енергоблоков и енергосбережение. Только пока что никому из властей ето не выгодно так как нечего будет украсть.
показать весь комментарий
27.11.2021 19:28
+7
Какой уморительный бред. О независимости Германии от рассейского газа лучше позаботьтесь и туда же идите со своей зелёной энергетикой.
показать весь комментарий
27.11.2021 19:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вот спасибочки!
показать весь комментарий
27.11.2021 19:04 Ответить
мы никогда не сомневались в западных ценностях Разрешите пожалуйста использовать байрактары?
показать весь комментарий
27.11.2021 19:06 Ответить
Про Байрактары - к верховному говнокомандующему.
показать весь комментарий
27.11.2021 19:11 Ответить
але хтось заборонив надсупертурбоверховному їх використовувати?
показать весь комментарий
27.11.2021 19:16 Ответить
И кто же это?
показать весь комментарий
27.11.2021 19:20 Ответить
Запретил его хозяин, фюрер репоедов *****.
показать весь комментарий
27.11.2021 19:21 Ответить
Зеленая єнергетика уже нанесла сильньій удар по украинскому ТЄК , пока єто слишком дорогое для нас удовольствие . Сегодня для Украиньі актуальнее єнергозбережение и наращивание добьічи собственного газа , в чем та же британская "Шелл" может хорошо помочь своими технологиями.
показать весь комментарий
27.11.2021 19:19 Ответить
какой удар? все работает, кроме центрэнерго, который намеренно банкротят под продажу. за что боролись
показать весь комментарий
27.11.2021 19:59 Ответить
Финансовьій удар , "зеленая генерация" вьімьівает деньги с Єнергорьінка и не балансирует мощности АЄС. Я бьі назвал єто диверсией .
показать весь комментарий
27.11.2021 20:26 Ответить
ой, хватит лепить этот зеленый в обоих смыслах бред-прикрытие.
показать весь комментарий
27.11.2021 20:31 Ответить
zelionaja jesli na prodazu v ES tak ocen vygodno ejio prodovat,dlia sebia konecno dorogo dlia vas.Dlia exporta eto xoroso.
показать весь комментарий
27.11.2021 20:13 Ответить
Так Украина, благодаря Яценюку и стала независимой от кацапского газа. Арсений Петрович сказал фюреру репоедов ***** : *****, засунь свой газ себе в тухес. ***** молча сглотнуло и засунуло кацапский газ себе в тухес. А Банин говорящий тухес, бубочка оманский все похерил. При Порохе и электричество продавали за бугор, и экономика росла 16 кварталов подряд. А стоило ЗЕбанутым идиотам дорваться до власти, они сразу все похерили.
показать весь комментарий
27.11.2021 19:20 Ответить
Мы все время покупали российский газ в россии - просто используя европейскую прокладку, переплачивая им за посредничество. Не нужно обманываться.
показать весь комментарий
27.11.2021 19:25 Ответить
Самая страшная тайна это цена газа который мы так независимо закупали и закупаем сейчас.
показать весь комментарий
27.11.2021 19:27 Ответить
Не факт, что Россия нам продавала б дешево, но эта чушь об отказе от российского газа смешна.
показать весь комментарий
27.11.2021 19:35 Ответить
байка о невозможности отказаться от рашкованского газа придумана в самой рашковании и продвигается через коллаборационистские политические силы
показать весь комментарий
27.11.2021 20:00 Ответить
Тем не менее мы до сих пор от него не отказались и продолжаем покупать российский газ. Если смотреть трезво на ситуацию - то это не "байка" - нам в самом деле очень трудно от него отказаться, потому что наша труба прокачивает газ только в одну сторону..
показать весь комментарий
27.11.2021 20:09 Ответить
Тебе из кацапии неведомо, что до 16 года наши премьеры ездили к лапотным репоедам на поклон перед каждым новым годом и упрашивали ***** поддать нам газ. А когда Арсений Петрович сказал ***** : *****, засунь свой газ себе в жопу, ***** сглотнуло и засунуло свой газ себе в жопу. Твоего начального образования не хватает, что-бы вспомнить пословицу : лучше с умным потерять, чем с дураком найти. И после этого уже лаптекопытные репоеды начали просить Пороха, что-бы он купил хоть немножко ихнего газа, так как орду нечем кормить. Болезный, поменяй методичку и скажи своему куратору, что порохоботы посылают тебя в анал, а скоро еще и бить начнут.
показать весь комментарий
27.11.2021 19:45 Ответить
Наверно до 14
показать весь комментарий
27.11.2021 20:21 Ответить
Не знаете вьі реальную ситуацию : еще в 90-х Тимошенко Ю.В. и ее ЕЄСУ заложили хороший фундамент правильньіх деловьіх отношений с Газпромом. Потом стараниями Кучмьі и Ющенко бьіли сданьі позиции Украиньі и Москва начала вьікручивать руки и шантажировать. Контракт 2009г должен бьіл положить єтому конец , но пришедший к власти Янукович снова продал интересьі Украиньі , а Тимошенко бросил в тюрьму , чтобьі не мешала сдавать государственньіе интересьі. Яценюк и руководство Нафтогаза просто использовали контракт Тимошенко , которьій оказался отнюдь не "кабальньім" , и через Арбитраж разули Газпром на 5 млрд.долл.
Таковьі фактьі ...
показать весь комментарий
27.11.2021 20:37 Ответить
Ваня Сулима, ты? А я уже начал волноваться, совсем забыли о бабе Дуле, никто о ней доброго слова не прокукарекает, кроме тебя.
Не напрягайся ты так о старухе-воровке, то что ты написал - давно отработанный материал. Да, передай бабе Дуле, что выборы в парламент еще не скоро, пусть лучше внуками займется. Да и пусть не тужится зря, рановато еще, и больше своих бютанутых поклонников не тревожит, она по любому, за последние 10 лет не набирала больше 8%
показать весь комментарий
27.11.2021 21:36 Ответить
Прикрути! - кричали істерично лаптєкопитні, коли Порох закрутив кацапський вентиль...
показать весь комментарий
28.11.2021 00:35 Ответить
и какой газ покупал яйценюк с переплатой, случайно не пуйловский?
показать весь комментарий
27.11.2021 21:16 Ответить
Як всігда! Спасіба за стурбованість.
показать весь комментарий
27.11.2021 19:22 Ответить
Рассказывайте что вы хотите енергонезависимость Украины. Посмотрите в магазинах на цены на товары для енергосбережения. Кусок пенопласта или другого утеплителя и утепление дома стоит как ракета. Волосы дыбом встают. Вместо того чтобы снять хотябы 20% ПДВ с енергосберегающих технологий и товаров и хоть как то помочь народу, власть наоборот делает все чтобы не дать слезть с газовой иглы.
показать весь комментарий
27.11.2021 19:22 Ответить
ПДВ вообще нужно отменять, как предлагает Юлия Тимошенко в своем "Новом экономическом курсе Украины". Это налог направленный против ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА, а где оно, наше производство. Кроме того, это превратилось в коррупционную кормушку на теме возврата.
показать весь комментарий
27.11.2021 20:55 Ответить
Вот по теме возврата я с Вами полностью солидарен.
показать весь комментарий
27.11.2021 22:08 Ответить
Какой уморительный бред. О независимости Германии от рассейского газа лучше позаботьтесь и туда же идите со своей зелёной энергетикой.
показать весь комментарий
27.11.2021 19:24 Ответить
В **** засуньте свою *зельоную енергетику*. Украина в отличии от Британии находится не на острове со всех сторон обдуваемая океанскими ветрами и теплым микроклиматом. Посмотрел бы я на вас как бы вы в 20-ти градусный мороз и по пояс в снегу грелись солнечными панелями и крутили свои ветряки без ветра. Единственное решение ето постройка новых Енергоблоков и енергосбережение. Только пока что никому из властей ето не выгодно так как нечего будет украсть.
показать весь комментарий
27.11.2021 19:28 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 19:37 Ответить
"Единственное решение ето постройка новых Енергоблоков и енергосбережение. Только пока что никому из властей ето не выгодно так как нечего будет украсть."

=============

Вот это поддержу. А начет солнечных электростанций вы не правы, они могут частично заменять угольные ТЭС, особенно в летний период, но это очень длинный разговор.
показать весь комментарий
27.11.2021 20:57 Ответить
АЭС могут обеспечить хоть 100% генерации страны, но только если уровень потребления постоянный. Балансировать ими суточные перепады потребления - нельзя. Если реактору снизить мощность, безопасно поднять её нельзя будет около двух суток. НЕВОЗМОЖНО с помощью АЭС обеспечить более уровня минимального спада потребления. Можно конечно строить гидроаккумулирующие станции, но это - дорого, и никто в Украине этого делать не будет. А можно вводить в строй энергоёмкие производства, которые будут увеличивать потребление во время минимального спада (но скорее всего этого в Украине тоже никто делать не станет)
показать весь комментарий
27.11.2021 21:13 Ответить
Америку открыли )))))))))))

Ну почему не построить энергоёмкие предприятия? Например нам крайне необходимо САМИМ выплавлять титановый металл из титановой руды, а не вывозить стратегическое, дефицитное сырье для выплавки в РФ.

Переводить более 10 млн домов частного сектора, на электрические котлы, которые будут больше работать в ночной период.

Видите, уже есть куда сбалансировать производство энергии АЭС, особенно в отопительный период.

А в летний период, баланс в дневное время можно и нужно поддерживать солнечными электростанциями, для чего надо нарастить их мощность еще примерно в три раза. Тогда и потребление угля в летний период на ТЭС можно хорошо сократить.
показать весь комментарий
27.11.2021 22:04 Ответить
Тоже верно но при таком законодательном и правовом бардачке никто не захочет в Украине строить завод по выплавке титана,разве что просить американцев вложиться при долевом участии и определенных льготах тогда мы получим и рабочие места налоги и свой титан
показать весь комментарий
27.11.2021 23:06 Ответить
А вы думаете для чего Вестингауз решила построить два блока АЭС на Хмельницкой площадке, так близко от крупнейших месторождений ильменита (титановая руда) в Житомирской области, которых хватит на 400 лет разработки?

Сегодня руда отправляется в РФ, там выплавляется и примерно ее половина перепродается, уже в виде металла, в США, а из второй половины делают ракеты и самолеты направленные как против Украины и ЕС, так и против США...
показать весь комментарий
27.11.2021 23:27 Ответить
Идея выглядит здравой. Но в себестоимости титана решающую роль играет стоимость электричества. А у РФ электричество будет по любому дешевле (учитывая избыток газа и нефти, и полный цикл строительства АЭС и производства топлива к ним). Как Украине конкурировать на этом рынке?

Конкуренцию в производстве алюминия (где тоже главное - стоимость электричества) она РФ уже проиграла.
показать весь комментарий
27.11.2021 23:52 Ответить
То, что у РФ электроэнергия может быть дешевле, не имеет НИКАКОГО значения. Месторождения у нас, в Украине. Имея свои мощности по производству электроэнергии мы сами будем решать. А решим, однозначно в пользу выплавки в Украине, потому что сегодня вывозим эту руду в РФ за бесценок.

Тоже самое в производстве алюминия, в котором, вы абсолютно правы, велика составляющая электроэнергии.

Теперь, даже отбросив политику, рассмотрим чисто экономический аспект.
Титан сырьё стратегическое и за ним бегают покупатели, а не продавцы ищут клиента. Кроме того, продавец (в разумных пределах) диктует цену на титановый металл.
Вывозя руду Украина исчерпывает то, что не возобновляется, а РФ, выплавив металл, увеличивает стоимость в несколько раз.

Поэтому, даже если киловатт будет нам обходиться в два и даже в три раза дороже, чем РФ, то строительство завода, рабочие места, налоги, увеличение мирового влияния, получится гораздо большая прибыль ( а ведь можно еще и сразу готовые изделия для тех же США отливать), чем сегодня.
Ну и украинская авиация и ракетостроение (в том числе и ОТРК) сразу станут гораздо конкурентнее аналогичной продукции из РФ, потому что титан мы конкуренту конечно же станем продавать по очень высокой цене.

Как альтернативу в далеком будущем, мы конечно можем закупать часть электроэнергии для наших титановых и алюминиевых заводов у РФ, но по действительно низким ценам и только для ограниченного использования и только в мирных целях. Хотя лично я не вижу смысла даже в этом.
показать весь комментарий
28.11.2021 12:38 Ответить
В солнечных электростанциях сохраняющая составная слишком ресурсозатратна (по деньгам), дороговата на данный момент. И на летний период в том числе. Ведь это не только аккумуляторы.
показать весь комментарий
27.11.2021 22:17 Ответить
Нет, не так.
В Сумской области есть огромное месторождение самого чистого кварцита в Европе. То, что Янукович дал Дерипаске лицензию на его разработку (но НЕ владение), понятно, но почему и Порошенко и Зеленский ее продляют - не понятно. Это сырье для завода по полупроводникам, на которые ныне вообще огромный дефицит, и для солнечных панелей.
Постройка завода решает проблему цены. А сегодня ВЕСЬ этот кварцит Дерипаска вывозит в РФ...

Аккумуляторы нужны для домовладения, которое не хочет брать электроэнергию у электростанций. А вот солнечной электростанции, работающей в ЕДИНОМ цикле с АЭС, аккумуляторы не нужны, но!
Но если строить рядом с АЭС еще и огромные аккумулирующие электростанции, которые АЭС может накачивать ночами, то это очень перспективно, особенно учитывая, что в Днепропетровской области есть огромное и пока не разрабатываемое месторождение лития (для литиевых батарей)

Когда с утра включаются фабрики, заводы, городской электротранспорт, офисы... то энергии АЭС не хватит (ну так из-за технических особенностей АЭС, если упрощенно), и вот с восходом Солнца СЭС начинают производить электроэнергию, причём лет 20 СЭС не требует ремонта, управления человеком, только охрана от воровства и очистка панелей от мусора и снега. А летом, когда из-за перегрева воды в охлаждающих прудах приходится снизить мощность на АЭС, то тут как раз коэффициент солнечной инсоляции на севере Украины 5,24 а на юге 6,05, (в декабре в Киеве и меньше единицы) позволяет дать в систему много электроэнергии. Но СЭС и АЭС должны работать в единой связке, управляясь диспетчерами АЭС.

Так что при грамотном подходе, без коррупции, СЭС окупится достаточно быстро, да еще и уменьшает нашу зависимость от кацапского газа.
показать весь комментарий
27.11.2021 23:24 Ответить
Так ведь тут дело не столько в кварците, сколько в литие. На его переработку нужны соответствующие мощности, причём не только на производство аккумуляторов, но и их утилизацию.
По моему мнению, работа АЭС с "зелёными эквивалентами" просто не осуществима, чисто технически. Или же энергию, которую вырабатывают АЭС в любом случае придётся аккумулировать, что будет дороже до фантастических размеров. Их генерацию нельзя просто отключить.
Да и посезонный переход тоже не очень актуален, тут вся зависимость полностью ложится на погодные условия.
На мой взгляд, в масштабах страны это не выход.
показать весь комментарий
27.11.2021 23:42 Ответить
На ваш вопрос надо страницами отвечать)))
Попытаюсь максимально коротко.

Да, надо строить карьер по добыче лития, близко к нему горнообаготительный комбинат и тоже рядом завод по выплавке лития и фабрику по производству аккумуляторов.
Рядом самая мощная в Украине, Запорожская АЭС.
А у нас выбрасывают свинцовые, автомобильные аккумуляторы? Нет, так как в Украине нет залежей свинца и закупают его в Чили. Вышедшие из строя аккумуляторы свозят на завод в Днепре и там свинцовые пластины плавят, стоимость полученного свинца в два раза ниже, чем купить в Чили (был у меня несколько месяцев жизни период, когда я занимался сбором аккумуляторов для отправки в Днепр и тогда еще в Донецк).

Зеленая энергетика. Ветровая для Украина не актуальна (ну разве для частных, удаленных хозяйств, типа в Карпатах). СЭС - начинают вырабатывать электроэнергию с восхода и заканчивают после заката. Грамотная их ориентация, по отношению к "движению Солнца по небосклону" даст, в дневное время примерно одинаковое количество электроэнергии. АЭС так же регулируемая, а не управляемая реакция, потому не как "кран закрыл - кран открыл". Но диспетчера прекрасно знают, сколько было вчера и предполагают, сколько будет произведено завтра.
Сегодня АЭС работают в теснейшей связке с угольными ТЭС, которыми регулируют суточный баланс. СЭС могут уже сегодня (при правильном управленческом подходе министерства) замещать днём часть энергии, которое вырабатывается на ТЭС. ТЭС же на ночное время, технологически может оперативно снижать количество вырабатываемой электроэнергии. И тогда АЭС практически полностью обеспечивают всю страну электроэнергией (потому кстати, ночной тариф и дешевле).
Есть еще и ГЭС, с самой дешёвой электроэнергией, но гидро у нас в крайне запущенном и ставшем убыточной виде, там надо срочно навести порядок, в первую очередь заменив руководство... ГЭС, работая в связке с АЭС, ТЭС и СЭС, сможет очень быстро подхватывать пик нагрузок...

Как раз сезонность и подсказала мне эту идею.
Дело в том, что летом нынче который год жарко, вода в прудах охлаждения на АЭС нагревается выше 29 градусов и блоки вынуждены снижать мощность, чтобы избежать перегрева. Но в районе Киева, солнечная инсоляция в декабре 0,86, а в июле 5,25!!!

У панелей есть зависимость от наклона к горизонту. Летом надо ставить с малым углом, зимой, для получения бОльшего количества электроэнергии, почти вертикально. Но зимой у нас АЭМ могут работать на полную мощность. Тогда изначально, пластины СЭС надо ставить под углом 30 а не 70 градусов и брать от Солнца по максимуму именно летом.

Тучи почти не мешают. А вот снег накрывший панели, полностью прекращает выработку ими электроэнергии - лично мной проверено ))
показать весь комментарий
28.11.2021 13:58 Ответить
В Ваших рассуждениях резон безусловно есть. Но всё упирается в одно "но" - если бы. Это всё лишь на уровне "хотелось бы", но уровне общегосударственной практики это автоматически превращается в "большое строительство". Это я так, утрирую. ))
А на счёт Карпат Вы в своих рассуждениях верны. Поскольку я проживаю в Черновцах, то по поводу ветров знаю не по наслышке. ))
показать весь комментарий
28.11.2021 14:23 Ответить
Да, при нынешней власти то, о чем я тут написал, нереализуемо.

Знал я уже несколько лет, что Октябрьский переворот сделали евреи. Но вот вчера, к дню памяти про Голодомор, скинули тут информацию - так все правительство, полностью всё было из евреев.
И утром я для себя сделал вывод, что и сейчас во власти засилье евреев и привести они могут лишь к огромным жертвам среди украинской нации.
Только досрочные парламентские выборы. Ну и хочу, чтобы те партии, где будет больше двух-трех евреев в списке, просто пролетели мимо ВР.
показать весь комментарий
28.11.2021 14:57 Ответить
И как давно вы были по пояс в снегу и в 20 градусный мороз? И как долго те морозы и снег были?А ещё ведь есть ветряки,и достаточно даже небольшого ветерка что бы они крутились,у нас сдесь и панели и ветряков полно вы думаете британцы насколько глупые чтобы строить не рентабельности? От атомной электростанции ещё нужно куда-то девать радиоактивные отходы подумайте.
показать весь комментарий
27.11.2021 23:00 Ответить
У нас тут давненько минус 20, на наше счастье не было.

Ветряки Украине, при 15 блоках АЭС нужны как телеге пятое колесо, мы не Британия, ни Дания, ни Нидерланды, не те у нас ветра, да и ветряки требуют много усилий и средств на обслуживание.

Есть в Харькове НИИ, которое занимается проблемой превращения отработанного ядерного топлива, в топливо нового поколения, для атомных реакторов нового поколения, намного более безопасных, так как в них реакция не регулируемая, как сейчас, а инициируемая нейтронными потоками, а потому уже управляемая - тоже в Харькове НИИ, только другое, разрабатывает. И мы теперь отходы уже в РФ не вывозим - построены хранилища на ЧАЭС.
показать весь комментарий
27.11.2021 23:33 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2021 19:33 Ответить
не тягне воно на брехача
брехати теж треба вміти
просто - чмо
показать весь комментарий
27.11.2021 20:20 Ответить
Не просто чмо, а чмо, ЗЕбануте на всю його пусту голову.
показать весь комментарий
27.11.2021 20:27 Ответить
Понятно. Англия хочет иметь газ с одной стороны и водород с другой.
показать весь комментарий
27.11.2021 19:55 Ответить
впн отклеился, лапотник)
показать весь комментарий
27.11.2021 20:01 Ответить
ахахах, смешная ситуация, не проследил бот)
показать весь комментарий
27.11.2021 20:13 Ответить
зеплісінь це прекрасно розуміє, тому і робить все, щоб цього не сталося
показать весь комментарий
27.11.2021 20:16 Ответить
Главное порезать трубу, и сразу Украина станет энергонезависимой
показать весь комментарий
27.11.2021 20:17 Ответить
Ну да, в зеленую энергетику... Которая дороже в несколько раз. А не проще будет посадить Нелоха на велосипед и этим способом выробатывать энергию?
показать весь комментарий
27.11.2021 20:24 Ответить
Норвежская компания GASSCO обогнала ГрязьПром по суточной добыче газа 331 млн кубиков...,в Европе газу завались...РАБссия наоборот закріла вентили... Мавзолейніе кормильцы..у норвежской компании еще 4 кважины резерва,и плюс 6 в стадии запуска...,болваны крутите вентили дальше...
показать весь комментарий
27.11.2021 21:20 Ответить
Ага, в ЗЕЛЕНУЮ, там где тариф для граждан Украины шкурообдирательский. Благодетели сраные.
показать весь комментарий
28.11.2021 15:12 Ответить
 
 