Политика РФ на нашей земле - не что иное, как геноцид граждан Украины, - Денисова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня Украина снова борется с попытками разрушения украинской независимости: военной агрессией и оккупацией большой части территории суверенного государства.
Об этом в День памяти жертв голодоморов заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в социальной сети "Фейсбук", сообщает Цензор.НЕТ.
Она подчеркнула, что миллионы невинных жертв голодоморов являются постоянным напоминанием об угрозе режимов, попирающих права и свободы человека.
"Тоталитарная коммунистическая власть сознательно пошла на преступление против человечности и пыталась уничтожить украинцев как нацию, искоренить наш язык и культуру. Мы продолжаем отстаивать свои права и свободы своих граждан, ведь политика РФ на нашей земле – это не что иное, как геноцид граждан Украины, уничтожение их этнического и национального духа", - отметила Денисова.
Она добавила, что Украина и весь мир должны помнить страшную цену, которую заплатил наш народ в 1932-1933 годах, чтобы трагедия никогда не повторилась.
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Нє, ну, аби так всі кацапи думали, то було б добре...
Дєнісова уроджена кацапка з Архангельська, яка переїхала до Криму, а потім вже влізла в українську політику.
про путіна. теж недоросток. розловів якийсь російський аналітик. народ боїться ментів, менті бояться спецслужбу, та боїться фсо, федеральна служба охороні боїться кадирова, кадиров боїться путіна. А путін боїться їх УСІХ.
зеленський не поїхав на зустріч з евреями, бо боїться що його вб,ють. він марить переворотами та майданом які на його думку мають статися, він вже прибирає людей які мають повагу народу та, багато знають та не мовчать.
ШАНОНІ УКРАЇНЦІ. ми маємо другого сталіна. мала, засрана, та дуже жорстока істота.
Камчатский край расположен рядом с Японией и США.
Как было -- так и осталось. Красная Армия всех страшней... -- со страху. *)
Тварь.
(*****, уполномоченная по правам человека каталась по грузии дискредитируя должность)
тварь.
от голода в то время не умер ,
ни один
-краснозадый вертухай
-синеголовый чекист
-гэбнявый партиец
Доказано на практике.
Кроме защиты прав Саакова - никого и никак. Одни отписки.
Фуфло...
Нищета- высшая форма насилия над человеком. - Ганди