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Новости Политика Украины
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геноцид (122) Голодомор (319) Денисова (541) Россия (38349)

Политика РФ на нашей земле - не что иное, как геноцид граждан Украины, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Политика РФ на нашей земле - не что иное, как геноцид граждан Украины, - Денисова

Сегодня Украина снова борется с попытками разрушения украинской независимости: военной агрессией и оккупацией большой части территории суверенного государства.

Об этом в День памяти жертв голодоморов заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в социальной сети "Фейсбук", сообщает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что миллионы невинных жертв голодоморов являются постоянным напоминанием об угрозе режимов, попирающих права и свободы человека.

"Тоталитарная коммунистическая власть сознательно пошла на преступление против человечности и пыталась уничтожить украинцев как нацию, искоренить наш язык и культуру. Мы продолжаем отстаивать свои права и свободы своих граждан, ведь политика РФ на нашей земле – это не что иное, как геноцид граждан Украины, уничтожение их этнического и национального духа", - отметила Денисова.

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Она добавила, что Украина и весь мир должны помнить страшную цену, которую заплатил наш народ в 1932-1933 годах, чтобы трагедия никогда не повторилась.

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Топ комментарии
+5
Она что-то не так сказала?
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27.11.2021 19:27
+4
Спасібо, що сказали. А то, ми так би і не знали, мадам Денисова.
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27.11.2021 19:16
+3
меня не интересуют термины большевиков.. чего и вам желаю
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27.11.2021 19:31
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Спасібо, що сказали. А то, ми так би і не знали, мадам Денисова.
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27.11.2021 19:16 Ответить
Політика РФ на нашій землі - не що інше, як геноцид громадян України, - Денісова
************
Нє, ну, аби так всі кацапи думали, то було б добре...
Дєнісова уроджена кацапка з Архангельська, яка переїхала до Криму, а потім вже влізла в українську політику.
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27.11.2021 19:25 Ответить
Она что-то не так сказала?
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27.11.2021 19:27 Ответить
Про "крокодилячі сльози" чули?
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27.11.2021 19:29 Ответить
Вы слышали о таком термине большевиков как "коренизация"?
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27.11.2021 19:29 Ответить
меня не интересуют термины большевиков.. чего и вам желаю
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27.11.2021 19:31 Ответить
Верно. Меньше знаешь - лучше спишь.
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27.11.2021 19:33 Ответить
Навіть, якщо вас не цікавлять "терміни" большевиків, то їхні наслідки все одно даються взнаки до сих пір...
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27.11.2021 19:34 Ответить
Сказала не українців, а громадян України. Ті ж євреї, скажімо, є громадянами України, а отже за Денисовою Росія здійснює геноцид євреїв. Ти згоден з цим?
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27.11.2021 19:44 Ответить
Ой, та сматрітє, що б якась бабка там не виявилась Зільбертшухер. Тоді точно забанят.
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27.11.2021 19:36 Ответить
Коли Іван Баканов заламає руки Ермаку,Татарову і Подоляку і пенкем в СІЗО?
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27.11.2021 19:24 Ответить
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27.11.2021 19:25 Ответить
Українці та громадяни України - це те ж саме?
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27.11.2021 19:25 Ответить
Всі, однаково, Президенти...
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27.11.2021 19:26 Ответить
учиться тебе надо
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27.11.2021 19:29 Ответить
"Геноци́д (від грец. γένος - рiд, плем'я та лат. caedo - вбиваю) - цілеспрямовані дії з метою повного або часткового знищення груп населення чи народів за національними, етнічними, расовими, корисливими або релігійними мотивами" - за якою, по твоєму, з цих ознак, росіяни здійснюють геноцид в Україні?
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27.11.2021 19:40 Ответить
по всем
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27.11.2021 20:21 Ответить
саме страшне що є на Українські землі зараз, це Зеленський президент. це моя суб,єктивна думка, але проаналізувавши деякі факти, прийшов до такого висновку. шо саме страшне, жахливе та жорстоке в світі? лев, носоріг, удав, акула? ні. це людина, недоросток яка всього боїться та при цьому наділена великою владою і повноваженнями.нагадаймо що робив сталін. він фізично знищив усіх видатних людей та воєнначальників яких любили чи поважали люди бо боявся що вони або уб,ють його або зроблять переворот.таких дюдей були тисячі. я не про геноцид і не про терор.
про путіна. теж недоросток. розловів якийсь російський аналітик. народ боїться ментів, менті бояться спецслужбу, та боїться фсо, федеральна служба охороні боїться кадирова, кадиров боїться путіна. А путін боїться їх УСІХ.
зеленський не поїхав на зустріч з евреями, бо боїться що його вб,ють. він марить переворотами та майданом які на його думку мають статися, він вже прибирає людей які мають повагу народу та, багато знають та не мовчать.
ШАНОНІ УКРАЇНЦІ. ми маємо другого сталіна. мала, засрана, та дуже жорстока істота.
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27.11.2021 19:35 Ответить
Осуществляемый рашской администрацией зеленского - взяточника и афериста (или как он там разведчика - с*ка - называл)
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27.11.2021 19:53 Ответить
Ковидна політика жи понимаеш довського уродя на нашій землі - це геноцид українського народу.
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27.11.2021 20:00 Ответить
РФ перебросила войска на Камчатку, ожидая глобальной войны после вторжения в Украину.
Камчатский край расположен рядом с Японией и США.
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27.11.2021 20:03 Ответить
Был я почти недавно в Сибирском Военном Округе... -- служил там кадысь, когда он был ещё ЗабВо. ...давно это было...
Как было -- так и осталось. Красная Армия всех страшней... -- со страху. *)
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27.11.2021 20:09 Ответить
Ноя 26, 2021 АПЛ ВМФ России в срочном порядке покинули базу на Камчатке. Российские атомные подводные лодки, базирующиеся в Вилючинске, экстренно отправлены в море. Об этом сообщает портал avia.pro. В «MilitaryMaps» сообщается, что на фоне обострения ситуации между Россией и НАТО все АПЛ Тихоокеанского флота ВМФ РФ в состоянии боеготовности покинули места дислокации и вышли на боевые дежурства. Последнее фотодоказательство с космического аппарата Sentinel-2 датируется 23 ноября 2021 года. АПЛ проектов 955 «Борей», 955А «Борей-А» и 949А «Антей» начали оперативно покидать место своего постоянного базирования и выходить в море, теряясь на просторах Мирового океана.
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27.11.2021 20:14 Ответить
Дура (или специально) уничтожает само понятие "геноцид".
Тварь.
(*****, уполномоченная по правам человека каталась по грузии дискредитируя должность)
тварь.
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27.11.2021 20:24 Ответить
Столько лет ждать, пока рашка развалиться, столько лет ждать, пока выдадут Шария, надоело...
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27.11.2021 20:27 Ответить
Московія-це чухонсько-мордовська комуно-фашистсько-нацистська недоімперія.
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27.11.2021 20:38 Ответить
и помните Украинцы -
от голода в то время не умер ,
ни один
-краснозадый вертухай
-синеголовый чекист
-гэбнявый партиец
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27.11.2021 21:05 Ответить
Что бы она не сказала,как институт власти она НОЛЬ.
Доказано на практике.
Кроме защиты прав Саакова - никого и никак. Одни отписки.
Фуфло...
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28.11.2021 05:21 Ответить
А 170 тысяч штрафа за отсутствие какой-то бумажки у гражданина, это не геноцид?
Нищета- высшая форма насилия над человеком. - Ганди
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28.11.2021 11:57 Ответить
 
 