Чтобы закон об олигархах был эффективным, власти, среди прочего, должны обеспечить в Украине свободу слова, - посол Великобритании Симмонс

Для эффективного внедрения закона об олигархах Украине нужны несколько важных шагов, в частности, обеспечение свободы слова.

Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" заявила чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, передает Цензор.НЕТ.

"Когда закон об олигархах прошел первое чтение, я написала в Twitter, что эффект направлен на преодоление непропорционального влияния контроля олигархов на разные аспекты жизни страны. Это действительно было важно, закон мог бы иметь такой эффект. Однако для этого нужно было сделать несколько важных шагов, один из которых, о чем я и написала в Twitter, - это создание независимых медиа. Украина до сих пор нуждается в достаточном количестве разнообразных независимых мнений, ведь в Украине есть монотрадиция, когда олигархи покупают телеканалы, на которых потом демонстрируют определенные точки зрения. И это отбрасывает Украину назад в прошлое", - отметила Симмонс.

На вопрос, должна ли Верховная Рада принимать закон об олигархах, не дождавшись вердикта Венецианской комиссии, дипломат ответила: "Не забывайте, что Венецианская комиссия дает только взвешенные рекомендации. Честно говоря, это хорошая идея – дождаться этих рекомендаций. Однако это уже дело правительства – делать так или нет. Идеально – это дождаться всех мнений, рассмотреть все точки зрения. Но если этого не случилось, что ж, так бывает. Для меня важен не только вопрос, насколько этот закон должен быть реализован, но и другие вещи, как внимание к Антимонопольному комитету, либерализация энергетического рынка, свобода независимых медиа – чтобы и в этих вопросах был прогресс".

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