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Чтобы закон об олигархах был эффективным, власти, среди прочего, должны обеспечить в Украине свободу слова, - посол Великобритании Симмонс

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Чтобы закон об олигархах был эффективным, власти, среди прочего, должны обеспечить в Украине свободу слова, - посол Великобритании Симмонс

Для эффективного внедрения закона об олигархах Украине нужны несколько важных шагов, в частности, обеспечение свободы слова.

Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" заявила чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, передает Цензор.НЕТ.

"Когда закон об олигархах прошел первое чтение, я написала в Twitter, что эффект направлен на преодоление непропорционального влияния контроля олигархов на разные аспекты жизни страны. Это действительно было важно, закон мог бы иметь такой эффект. Однако для этого нужно было сделать несколько важных шагов, один из которых, о чем я и написала в Twitter, - это создание независимых медиа. Украина до сих пор нуждается в достаточном количестве разнообразных независимых мнений, ведь в Украине есть монотрадиция, когда олигархи покупают телеканалы, на которых потом демонстрируют определенные точки зрения. И это отбрасывает Украину назад в прошлое", - отметила Симмонс.

На вопрос, должна ли Верховная Рада принимать закон об олигархах, не дождавшись вердикта Венецианской комиссии, дипломат ответила: "Не забывайте, что Венецианская комиссия дает только взвешенные рекомендации. Честно говоря, это хорошая идея – дождаться этих рекомендаций. Однако это уже дело правительства – делать так или нет. Идеально – это дождаться всех мнений, рассмотреть все точки зрения. Но если этого не случилось, что ж, так бывает. Для меня важен не только вопрос, насколько этот закон должен быть реализован, но и другие вещи, как внимание к Антимонопольному комитету, либерализация энергетического рынка, свобода независимых медиа – чтобы и в этих вопросах был прогресс".

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Топ комментарии
+6
то не закон, а писулька ни к чему необязывающая.
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27.11.2021 20:18
+3
Ну зробили зелені телеканал ДОМ. І здогадайтесь чи присутня там об'єктивна журналістика ?
Ситуація наступна. Люди мають самі утримувати незалежну пресу, за власний кошт. Інакше ми завжди будемо в окупації під олігархами, або під рашкою.
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27.11.2021 20:22
+3
Спитали вчора в зелі чому він віддає частину Укрнафти коломойському.
Він відповів, що йому віддали раніше, і не він, зараз же просто все повертає.
Тобто він повертає своєму пахану награбоване, яке вилучила попередня влада.
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27.11.2021 20:24
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Правила форума Совет форумчан
то не закон, а писулька ни к чему необязывающая.
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27.11.2021 20:18 Ответить
Продукт імітаціі законотворчої діяльності !!!)))
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27.11.2021 20:21 Ответить
Это практически невозможно в в условиях войны. Даже на этом сайте такой свободы нет.
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27.11.2021 20:19 Ответить
многие путают свободу слова с, например, призывами к межнациональной вражде. с распространением заведомо ложных слухов с целью создания панических настроений. с откровенной вражеской пропагандой.
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27.11.2021 20:28 Ответить
Приведите пример откровенной вражеской пропаганды.
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27.11.2021 20:41 Ответить
все медведчуковские и мураевские помойки. вперед и с песней.
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27.11.2021 20:43 Ответить
Не пример источников пропаганды, именно пример самой пропаганды. Например, если форумчанин скажет, что против вступления Украины в НАТО это пропаганда или нет?
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27.11.2021 20:47 Ответить
там тебе все расскажут) там твое место)
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27.11.2021 20:48 Ответить
Где "там"?
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27.11.2021 20:50 Ответить
Мовчи глуха, менше гріха. Лай Зє, приславляй бувшого, і не будуть тебе ні спамити, ні банити.
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27.11.2021 20:57 Ответить
Звичайно,але тут вам не там...
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27.11.2021 20:19 Ответить
Яка влада ,в Україні нема реальної української державної влади !!! Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!!)))
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27.11.2021 20:19 Ответить
Спитали вчора в зелі чому він віддає частину Укрнафти коломойському.
Він відповів, що йому віддали раніше, і не він, зараз же просто все повертає.
Тобто він повертає своєму пахану награбоване, яке вилучила попередня влада.
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27.11.2021 20:24 Ответить
Так саме як повертаються кремлівськи гниди на держпосади !!!! Зеля нідочого ,все лише повертається !!!)))
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27.11.2021 20:26 Ответить
нашли у кого спрашивать. типа он что то решает.
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27.11.2021 20:29 Ответить
Ну зробили зелені телеканал ДОМ. І здогадайтесь чи присутня там об'єктивна журналістика ?
Ситуація наступна. Люди мають самі утримувати незалежну пресу, за власний кошт. Інакше ми завжди будемо в окупації під олігархами, або під рашкою.
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27.11.2021 20:22 Ответить
"Дай мильйончик!" *)
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27.11.2021 20:23 Ответить
На. 1000 000.
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27.11.2021 20:24 Ответить
Коли Громада Зелю в Презики обрала, я зразу тут сказав: Цензора загасять!
...ваш мільончик повертаю Вам на дрібні похоронні витрати...
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27.11.2021 20:35 Ответить
І це відкидає Україну назад в минуле", - зазначила Сіммонс.
Щоб кудись відкинути, треба спершу звідтілля викинутись...
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27.11.2021 20:22 Ответить
Податок на виведений капітал і предмети розкоші, та аудит: хто, що, як у Держави купував. ВСЕ.Більш нічого не треба.
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27.11.2021 20:23 Ответить
А для цього потрібна реальна українська державна влада !!!)))
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27.11.2021 20:29 Ответить
А изжога не замучит? (с)
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27.11.2021 20:36 Ответить
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27.11.2021 20:38 Ответить
Куди там Мао з його цитатами до нашого "найвеличнішого"!
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27.11.2021 20:49 Ответить
якщо цитата точна, то це точно Зенелох віщав, бо там його одне з коронних слів - вдування.
Особливо це пасує з його геніальним - "Пішли Ви в ...раку"
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27.11.2021 22:14 Ответить
свободи слова вже давно не існує. фактично ніде. є табуйовані, теми публікувати матеріали на які не наважиться ні одне ЗМІ.
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27.11.2021 20:39 Ответить
Це просто негласне правило.
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27.11.2021 21:05 Ответить
як за совдепії?
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27.11.2021 21:09 Ответить
Так і є, з кліщів вирватись важко.
"Тяжёлое наследие царского режима". О. Бендер. ))
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27.11.2021 21:17 Ответить
щось ці кліщі занадто далеко на захід пролізли...я мав на увазі саме країни сталої демократії.
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27.11.2021 21:22 Ответить
А це "невмираюче" вчення "тріади", починаючи з К. Маркса. І поширюваться воно почало з 60-х років. Саме збіглося з початком епохи хіпі.
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27.11.2021 21:31 Ответить
маятник занадто сильно качнув ліворуч.
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27.11.2021 21:38 Ответить
Отож, у цьому й річ.
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27.11.2021 21:44 Ответить
як на мене, то такими табу дискредитується сама ідея демократії та свободи. наука підміняються політично обґрунтованими висновками, а мистецтво повинно відповідати чітко прописаним інструкціям. все, ми у новітньому совдепі. на жаль це і спостерігаємо.
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27.11.2021 22:29 Ответить
На мою думку, і ултраліві і ультраправі один одного коштують. І в одному випадку і в іншому свобода буде урізана по саме "нехочу". А золотої середини, на жаль, поки що немає, точніше зовсім не існує. Навіть консервативні ліберали мають свої "заморочки".
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27.11.2021 23:07 Ответить
Кое что уже в умах оформляется - СОЦИАЛЬНАЯ РЫНОЧНАЯ экономика.
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27.11.2021 23:43 Ответить
Было бы неплохо, типа шведской модели. Но это не с нашим "счастьем" и нашими хэнд-драйверами, то есть руководителями. ))
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27.11.2021 23:50 Ответить
Шведская модель, это несколько иное, это "капитализм с человеческим лицом". К 2000-му году такая модель экономики полностью проиграла конкуренцию на мировом рынке, потому шведы от нее тогда и отказались. Сегодня у шведов скорее Консервативная модель экономики, в которой большой процент государственного влияния.

Ну это зависит от нас с вами, от украинских избирателей.

Еще в 2018-м, Юлия Тимошенко, как организатор изучения сразу нескольких проблем, когда были собраны действительно настоящие эксперты из разных политических и вне политических кругов, закончила составление "Нового экономического курса Украины". Я и сам имел честь присутствовать на одном из таких форумов, где рассматривали, в том числе и тему энергосбережения.
Проходило действительно обсуждение, намечались общие направления. Потом уже группы, специалистов по отраслям, прорабатывали концепцию и кроме программ писали и детальные планы того, как это привести в действие, подготовили проекты множества законопроектов.
Вот вам ссылка на партийный сайт, там можете посмотреть и послушать видеозаписи нескольких форумов
https://nku.com.ua/
А вот вам ссылка на сам текст, более 400 страниц
https://nku.com.ua/wp-content/themes/nku/img/NKU_book.pdf

Я например, присутствовал в нашем университете на встрече экс-министра с/х Иваном Кириленко с фермерами нашей области (я после встречи поговорил с интересующимися про внедрение энергосберегающих технологий по селам и на фермерских хозяйствах), так вот фермеры просто единодушно одобряли те, не просто лозунги, а реальные планы по кардинальному изменению в сельском хозяйстве.

Самое прорывное в подготовленных документах, я считаю предложенные Юлей "палаты Чести" для кардинальных изменений в правоохранительной системе и судебной системе. Коротко. Каждые три месяца, из числа всех адвокатов Украины, компьютер, случайным подбором, формирует палаты Чести. В эти палаты чести другие адвокаты приносят жалобы на неправомерные решения конкретного судьи. Палата их рассматривает - законно/не законно и выносит своё решение. Если и какой-то другой состав Палаты Чести, снова находит незаконное решение, которое конкретный судья вынес уже по другому делу, то судья в обязательном порядке подлежит увольнению, без права восстановления на должности судьи. То есть, даже подкуп одного состава палаты не решает проблему, потому что тот же адвокат может снова обратится со своим заявлением уже к другому составу палаты.

Раздел об изменении банковской системы, я перечитывал раз так пять, так как ну совсем не специалист по банкам. Но там же действительно взято лучшее из разных стран, то, что уже работает. Там несколько типов банков - коммерческие, коммунальные, кооперативные, инвестиционные. Например коммерческие, это то, что когда-то, очень давно, создал Орден Тамплиеров (Храмовников) для хранения денег и пользования ими в пути паломниками в Иерусалим, то есть клиент платит банку за хранение и обслуживание, никаких кредитов такой банк не делает, а выполняет финансовые операции клиента и никаких% по депозитам.
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28.11.2021 13:05 Ответить
Эта модель проиграла в частности из за очень больших налогов на состоятельных людей. Но при этом в течении не одного десятилетия себя оправдывала. Но во всяком случае стабильность пока сохраняется. И шведский консерватизм это, пока по крайней мере, это подтверждает.
А по поводу Украины меня гложут сомнения, и они были всегда. Просто я не не верю ни в один политический проект, пока лишь одни разочарования. Возможно при слиянии всех сил в двух-трёхпартийную структуры я бы и определился с выбором, но пока, как показывает жизнь, у всех лишь декларация на словах. Когда дело доходит до практики, то в большинстве случаев получается если не большой "пук", то прямое противодействие декларируемому.
И да, к Вашему выбору и предпочтениям у меня претензий нет, в отличии от большинства присутствующих здесь. Ну Вы поняли о чём я речь веду. ))
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28.11.2021 13:53 Ответить
Да, именно завышенные налоги и высокие социальные гарантии. Да, много лет себя оправдывала, но вот Германия с РФ и ее газом, с низкой ценой для фрицев, создали перекос и шведы к концу прошлого века изменили свою модель.

А у нас разве есть больше трёх партий? Есть политические проекты, с которыми придётся объединяться, НО!!! Но в стенах ВР, в виде правящей коалиции. Я вот помню Самопомочь, в которую перебежало много наших, из тех, кто приспособленцы (сейчас перебежали к Смешко), ну не с ними же объединяться в единую партию. А в коалицию парламентских партий можно.

Я верю именно в такой вариант развития страны и событий! ))) Как показал опыт монобольшинства - это путь в пропасть. Вседозволенность не способна на созидание, только на разрушение. Переговоры, когда принятыми на них решениями недовольны ВСЕ стороны переговорного процесса - наверное единственный путь к успеху и единству.
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28.11.2021 14:15 Ответить
як це?
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28.11.2021 00:01 Ответить
Это не социализм - ни в коем случае. Это ни либерализм с его вседозволенностью - ни в коем случае.

Это ближе всего к консерватизму. Но при консерватизме правит крупный капитал, а в модели "Социальная рыночная экономика" основной упор на развитие мелкого бизнеса (если в с/х, то это единоличные хозяйства, превращаемые в малые фермерские хозяйства), то есть на СРЕДНИЙ класс.
При новой модели государство управляет исключительно стратегическими предприятиями. Рынок сам по себе рыночным не является, так как сам себя не регулирует, особенно там, где большая концентрация рынка в одних руках или несколько крупных рук (ну вот близкая вам тема производителей вакцин). Необходим государственный контроль в виде четко и недвузначно прописанных правил, а не непосредственного управления. Главным министерством в Кабмине станет министерство Экономики, как в Генеральном штабе Главное оперативное управление. Ну а когда в какой-то отрасли идет перекос, то государство строит завод или сеть заправок и т.д и т.п. и сбивает рост цены своей продукцией.

Государство создаёт работающие структуры. Доля госсобственности в ВВП той же Швеции более 50%. Вспоминаем, как в этом году возникла проблема с кислородом, значит у государства должно быть несколько своих предприятий, готовых, пусть и по самому минимуму, но обеспечить больницы...

Социальная рыночная экономика, это золотая середина между государственной собственностью и полной частной собственностью. Потому что нагло врут те, кто утверждает - "государство плохой собственник" или что таким как Коболев, Витренко, Смилянский надо платить не менее миллиона гривен в месяц, иначе будут воровать... Когда Пискун был Генпрокурором, они провели исследования и выяснили, что надо просто искать порядочных людей, а зарплаты для прокурора, в два раза больше средней по стране, более чем достаточно, чтобы он чувствовал себя и семью защищенным, не брал взятки и дорожил своим местом работы.
Потому что воруют и в госпредприятии, и у частника. "Кадры решают всё" (с)

Это крайне коротко. Чуть выше, Соколоффу, я тоже писал на эту тему.
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28.11.2021 13:23 Ответить
Дякую.
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28.11.2021 13:29 Ответить
Саме ультра ліві найбільше біди наробили і роблять. За їхнього керування розпочинаються війни, голод і інше.
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28.11.2021 00:46 Ответить
Виходячи з історії - так і є. Але в цьому списку присутні і праві радикали, їх методи нічим не відрізняються. Різні лише гасла.
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28.11.2021 12:54 Ответить
Какая тут свобода слова, этого недонаполиона пора уже прихлопнуть!
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27.11.2021 20:48 Ответить
Пани посол Симмонс абсолютно права : Украине нужно ехать , а "шашечки" - дело второстепенное и не принципиальное . Мьі бьістро поймем , работает новьій закон , или нет. В первом квартале 2022 г. Имхо
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27.11.2021 20:51 Ответить
Вместе со "свободой слова" нужно ввести ещё и ответственность за это, то есть отвечать за достоверность информации. Ну а пока у нас масса медиаресурсов разгоняет фейки и джинсу, при этом позиционирующие себя самыми "правдивыми" источниками информации.
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27.11.2021 21:03 Ответить
"Чтобы закон об олигархах был эффективным, власти, среди прочего, должны" таки выжить в противостоянии с олигархами.
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27.11.2021 21:18 Ответить
короткий історичний екскурс. в 50 роках Хрущов лобизався з англійськими лейбористами. В нього тоді Єрмаком був Ванька Серов, голова КДБ. Послав його Хрущов обнюхати все перед візитом в Лондон. По приїзді прямо в аеропорту і по дорозі Серова зустріли мітингарі. Це були представники української громади в Британії і з гнівними транспарантами, за смислом-як може країна вікової демократії приймати як гостя душогуба українського народу, Бо Серов був ярим антиукраїнцем і антисемітом, чим і здобув прихильність Молотова, як голови комісії у 1939 році по реформуванню НКВД. Ще не працюючи і року в НКВД, організував і проводив з Хрущовим у 1940 році перші депортації в Україні під приводом боротьби з націоналізмом. Дісталось і Хрущову. Вільна преса буквально затерзала його на пресках. А Хрущов, як і бубочка любив побазікати про сотворение мира. Візит був скомканий, достроково припинений, бо під крейсером "знайшли" бомбу". Більше Хрущов в Англію ні ногою. Ваньку Серова обговорили на Політбюро і виперли з КГБ. А Брежнев його таки дістав у 1965 вигнавши із армії. А Хрущов почав мстити ОУН і пішли вбивства лідерів. А таки посол права, всі журналісти, які прямо говорять в лице бубочці о "главном" не повязані трудовими контрактами з олігархами.
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27.11.2021 22:32 Ответить
Наївна ми країна. Спочатку 73% населення голосує за актора, який грає чесного президента, потім цей президент хоче закликати до чесності бандитів-олігархів, на яких клейма ніде ставити... Ну, діла!
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27.11.2021 23:40 Ответить
Пані посол, яка більша може бути свобода слова, коли під час прес конференції президента відбувається епічний срач, під час якого його ледь не посилають? Такої свободи слова немає навіть в Британії, тому немає сенсу натякати, можете лише позаздрити. ^^
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28.11.2021 01:13 Ответить
может посол подскажит КАК "обеспечить свободу слова" на олигархических СМИ????????
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28.11.2021 01:29 Ответить
Ну,тут посол тормознул. - Все СМИ - олигархические. Нужно понимать специфику страны.
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28.11.2021 07:25 Ответить
"в Україні є монотрадиція, коли олігархи купують телеканали, на яких потім демонструють певні точки зору. І це відкидає Україну назад в минуле", - так і є, нема вже інформканалів, є тільки Ахмет-та Петро-канали, і там не "просто точки зору", а суцільна пропаганда і злість, що не вони у керма. Щоб дорватися до влади, вони пропагують ненавість до інститутів держави, до повалення Президента і парламенту. Темрява, жаль, краще продається(((
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28.11.2021 08:57 Ответить
 
 