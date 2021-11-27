Чтобы закон об олигархах был эффективным, власти, среди прочего, должны обеспечить в Украине свободу слова, - посол Великобритании Симмонс
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Для эффективного внедрения закона об олигархах Украине нужны несколько важных шагов, в частности, обеспечение свободы слова.
Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" заявила чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, передает Цензор.НЕТ.
"Когда закон об олигархах прошел первое чтение, я написала в Twitter, что эффект направлен на преодоление непропорционального влияния контроля олигархов на разные аспекты жизни страны. Это действительно было важно, закон мог бы иметь такой эффект. Однако для этого нужно было сделать несколько важных шагов, один из которых, о чем я и написала в Twitter, - это создание независимых медиа. Украина до сих пор нуждается в достаточном количестве разнообразных независимых мнений, ведь в Украине есть монотрадиция, когда олигархи покупают телеканалы, на которых потом демонстрируют определенные точки зрения. И это отбрасывает Украину назад в прошлое", - отметила Симмонс.
На вопрос, должна ли Верховная Рада принимать закон об олигархах, не дождавшись вердикта Венецианской комиссии, дипломат ответила: "Не забывайте, что Венецианская комиссия дает только взвешенные рекомендации. Честно говоря, это хорошая идея – дождаться этих рекомендаций. Однако это уже дело правительства – делать так или нет. Идеально – это дождаться всех мнений, рассмотреть все точки зрения. Но если этого не случилось, что ж, так бывает. Для меня важен не только вопрос, насколько этот закон должен быть реализован, но и другие вещи, как внимание к Антимонопольному комитету, либерализация энергетического рынка, свобода независимых медиа – чтобы и в этих вопросах был прогресс".
Пожалуйста, подождите...
Він відповів, що йому віддали раніше, і не він, зараз же просто все повертає.
Тобто він повертає своєму пахану награбоване, яке вилучила попередня влада.
Ситуація наступна. Люди мають самі утримувати незалежну пресу, за власний кошт. Інакше ми завжди будемо в окупації під олігархами, або під рашкою.
...ваш мільончик повертаю Вам на дрібні похоронні витрати...
Щоб кудись відкинути, треба спершу звідтілля викинутись...
Особливо це пасує з його геніальним - "Пішли Ви в ...раку"
"Тяжёлое наследие царского режима". О. Бендер. ))
Ну это зависит от нас с вами, от украинских избирателей.
Еще в 2018-м, Юлия Тимошенко, как организатор изучения сразу нескольких проблем, когда были собраны действительно настоящие эксперты из разных политических и вне политических кругов, закончила составление "Нового экономического курса Украины". Я и сам имел честь присутствовать на одном из таких форумов, где рассматривали, в том числе и тему энергосбережения.
Проходило действительно обсуждение, намечались общие направления. Потом уже группы, специалистов по отраслям, прорабатывали концепцию и кроме программ писали и детальные планы того, как это привести в действие, подготовили проекты множества законопроектов.
Вот вам ссылка на партийный сайт, там можете посмотреть и послушать видеозаписи нескольких форумов
https://nku.com.ua/
А вот вам ссылка на сам текст, более 400 страниц
https://nku.com.ua/wp-content/themes/nku/img/NKU_book.pdf
Я например, присутствовал в нашем университете на встрече экс-министра с/х Иваном Кириленко с фермерами нашей области (я после встречи поговорил с интересующимися про внедрение энергосберегающих технологий по селам и на фермерских хозяйствах), так вот фермеры просто единодушно одобряли те, не просто лозунги, а реальные планы по кардинальному изменению в сельском хозяйстве.
Самое прорывное в подготовленных документах, я считаю предложенные Юлей "палаты Чести" для кардинальных изменений в правоохранительной системе и судебной системе. Коротко. Каждые три месяца, из числа всех адвокатов Украины, компьютер, случайным подбором, формирует палаты Чести. В эти палаты чести другие адвокаты приносят жалобы на неправомерные решения конкретного судьи. Палата их рассматривает - законно/не законно и выносит своё решение. Если и какой-то другой состав Палаты Чести, снова находит незаконное решение, которое конкретный судья вынес уже по другому делу, то судья в обязательном порядке подлежит увольнению, без права восстановления на должности судьи. То есть, даже подкуп одного состава палаты не решает проблему, потому что тот же адвокат может снова обратится со своим заявлением уже к другому составу палаты.
Раздел об изменении банковской системы, я перечитывал раз так пять, так как ну совсем не специалист по банкам. Но там же действительно взято лучшее из разных стран, то, что уже работает. Там несколько типов банков - коммерческие, коммунальные, кооперативные, инвестиционные. Например коммерческие, это то, что когда-то, очень давно, создал Орден Тамплиеров (Храмовников) для хранения денег и пользования ими в пути паломниками в Иерусалим, то есть клиент платит банку за хранение и обслуживание, никаких кредитов такой банк не делает, а выполняет финансовые операции клиента и никаких% по депозитам.
А по поводу Украины меня гложут сомнения, и они были всегда. Просто я не не верю ни в один политический проект, пока лишь одни разочарования. Возможно при слиянии всех сил в двух-трёхпартийную структуры я бы и определился с выбором, но пока, как показывает жизнь, у всех лишь декларация на словах. Когда дело доходит до практики, то в большинстве случаев получается если не большой "пук", то прямое противодействие декларируемому.
И да, к Вашему выбору и предпочтениям у меня претензий нет, в отличии от большинства присутствующих здесь. Ну Вы поняли о чём я речь веду. ))
А у нас разве есть больше трёх партий? Есть политические проекты, с которыми придётся объединяться, НО!!! Но в стенах ВР, в виде правящей коалиции. Я вот помню Самопомочь, в которую перебежало много наших, из тех, кто приспособленцы (сейчас перебежали к Смешко), ну не с ними же объединяться в единую партию. А в коалицию парламентских партий можно.
Я верю именно в такой вариант развития страны и событий! ))) Как показал опыт монобольшинства - это путь в пропасть. Вседозволенность не способна на созидание, только на разрушение. Переговоры, когда принятыми на них решениями недовольны ВСЕ стороны переговорного процесса - наверное единственный путь к успеху и единству.
Это ближе всего к консерватизму. Но при консерватизме правит крупный капитал, а в модели "Социальная рыночная экономика" основной упор на развитие мелкого бизнеса (если в с/х, то это единоличные хозяйства, превращаемые в малые фермерские хозяйства), то есть на СРЕДНИЙ класс.
При новой модели государство управляет исключительно стратегическими предприятиями. Рынок сам по себе рыночным не является, так как сам себя не регулирует, особенно там, где большая концентрация рынка в одних руках или несколько крупных рук (ну вот близкая вам тема производителей вакцин). Необходим государственный контроль в виде четко и недвузначно прописанных правил, а не непосредственного управления. Главным министерством в Кабмине станет министерство Экономики, как в Генеральном штабе Главное оперативное управление. Ну а когда в какой-то отрасли идет перекос, то государство строит завод или сеть заправок и т.д и т.п. и сбивает рост цены своей продукцией.
Государство создаёт работающие структуры. Доля госсобственности в ВВП той же Швеции более 50%. Вспоминаем, как в этом году возникла проблема с кислородом, значит у государства должно быть несколько своих предприятий, готовых, пусть и по самому минимуму, но обеспечить больницы...
Социальная рыночная экономика, это золотая середина между государственной собственностью и полной частной собственностью. Потому что нагло врут те, кто утверждает - "государство плохой собственник" или что таким как Коболев, Витренко, Смилянский надо платить не менее миллиона гривен в месяц, иначе будут воровать... Когда Пискун был Генпрокурором, они провели исследования и выяснили, что надо просто искать порядочных людей, а зарплаты для прокурора, в два раза больше средней по стране, более чем достаточно, чтобы он чувствовал себя и семью защищенным, не брал взятки и дорожил своим местом работы.
Потому что воруют и в госпредприятии, и у частника. "Кадры решают всё" (с)
Это крайне коротко. Чуть выше, Соколоффу, я тоже писал на эту тему.