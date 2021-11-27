Янукович в ОАСК обжалует постановление о его самоустранении с поста президента, - пресс-секретарь Кирасир

Адвокаты беглого экс-президента Виктора Януковича обжалуют в Окружном административном суде Киева постановление Верховной Рады о его самоустранении с должности главы страны.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир, передает Цензор.НЕТ.

"Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины. Четвертый президент намерен обжаловать законность принятия парламентом Постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства", - написал он.

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Напомним, Виктор Янукович покинул Украину зимой 2014 года после Революции Достоинства. В январе 2019 года в Украине его заочно приговорили к 13 годам заключения. Янукович признан виновным в государственной измене, а также в пособничестве в ведении агрессивной войны.