Янукович в ОАСК обжалует постановление о его самоустранении с поста президента, - пресс-секретарь Кирасир
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Адвокаты беглого экс-президента Виктора Януковича обжалуют в Окружном административном суде Киева постановление Верховной Рады о его самоустранении с должности главы страны.
Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир, передает Цензор.НЕТ.
"Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины. Четвертый президент намерен обжаловать законность принятия парламентом Постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства", - написал он.
Напомним, Виктор Янукович покинул Украину зимой 2014 года после Революции Достоинства. В январе 2019 года в Украине его заочно приговорили к 13 годам заключения. Янукович признан виновным в государственной измене, а также в пособничестве в ведении агрессивной войны.
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Ничего удивительного - всё заблаговременно схвачено
2. Как, научИте, гопник.
Больше конспектируй, лет через 10 поумнеешь
Україна опиниться у пастці - або заплатити гроші Януку, або стати поряд з ним у блокуванні євроінтеграції. Це - шах і мат.
Что же очень внимательно рассмотрим вопрос обжалования постановления поданного уважаемым ..резидентом - проФфесором ЗЕКОМ...януком (Иудой). И порешаем всё как надо.