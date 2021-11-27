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Янукович (13189) Окружной админсуд Киева (355)

Янукович в ОАСК обжалует постановление о его самоустранении с поста президента, - пресс-секретарь Кирасир

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Янукович в ОАСК обжалует постановление о его самоустранении с поста президента, - пресс-секретарь Кирасир

Адвокаты беглого экс-президента Виктора Януковича обжалуют в Окружном административном суде Киева постановление Верховной Рады о его самоустранении с должности главы страны.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир, передает Цензор.НЕТ.

"Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины. Четвертый президент намерен обжаловать законность принятия парламентом Постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства", - написал он.

Янукович в ОАСК обжалует постановление о его самоустранении с поста президента, - пресс-секретарь Кирасир 01

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Напомним, Виктор Янукович покинул Украину зимой 2014 года после Революции Достоинства. В январе 2019 года в Украине его заочно приговорили к 13 годам заключения. Янукович признан виновным в государственной измене, а также в пособничестве в ведении агрессивной войны.

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Топ комментарии
+46
янык посмотрел вчерашнюю прессуху и решил - хуже не будет 🤦
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27.11.2021 21:28
+21
И поверьте, вовчий суд удовлетворит иск. Батя, я стараюсь :D

Превратили страну в шапито.. Уроды..
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27.11.2021 21:31
+21
Такі да , в порівнянні з віслюком , він проффессор 🙂
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27.11.2021 21:34
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Богатырёва, уже, выиграла суд. Янык следующий? Во времена, во нравы!
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28.11.2021 00:21 Ответить
Реформированный суд Януковича-Порошенко?
Ничего удивительного - всё заблаговременно схвачено

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28.11.2021 08:06 Ответить
Ты никак не угомонишься, придурок? Уже 2,5 года рулит твой зебил, под которым все прокуратура, СБУ, суды, полиция, но у подобного дурачья виноваты кто угодно только не клоун и его зебилоиды.. Недоумок, ты еще бегство палача "изоляции"Д. Куликовского тоже Порошенко припиши.
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28.11.2021 08:58 Ответить
Суды "под" теми, кто их коррупционно-документально назначал пожизненно, гопник

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28.11.2021 09:49 Ответить
А почему Зеля не изменд статус кво, а холоп?
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28.11.2021 10:12 Ответить
1. Потому что честный человек - живёт по законам, а не по понятиям.
2. Как, научИте, гопник.

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28.11.2021 10:35 Ответить
Холуй. Ты еще здесь? Что и кому что ты хочешь доказать? Что ты продажное, совковое дерьмо? Так это из твоего рабского ника и так видно. Спартак и есть раб-христопродавец
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28.11.2021 11:45 Ответить
Порошенко не успел провести судебную реформу. Прежде чем писать глупости, изучите вопрос.
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28.11.2021 10:36 Ответить
Только потому, что местные суды ему были не нужны, от слова совсем

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28.11.2021 11:24 Ответить
Холуй. А откуда тебе ведомо, что и кому нужно было. Из своего копыта новость высосал, зебил
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28.11.2021 11:47 Ответить
Слился? Ну, и сиди тихо.
Больше конспектируй, лет через 10 поумнеешь

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28.11.2021 13:02 Ответить
Дешевый холуй. Гниль с рабской душонкой и подлой натурой. Какой ник, такой и хозяин. Торчок обдолманный, приколист безмозглый.
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28.11.2021 14:56 Ответить
Попей успокоительного, воришка

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28.11.2021 19:22 Ответить
У тебя что-то украли? Только не говори что мозги. У тебя их сроду не было. Да они рабам и очколизам и не нужны
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28.11.2021 19:54 Ответить
Ну, раб-то ты. В банде. Мелкий воришка у больших воров

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28.11.2021 20:01 Ответить
кризис жанра? точно детство в загоне для скота провел. Тебя уже даже чмырить не интересно. Вся твоя характеристика в трех словах, зебил, тупица и неуч. Хотя, это одно и то же
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28.11.2021 20:15 Ответить
Под шконку, гопни

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28.11.2021 20:17 Ответить
Ого. Фуфельница на арго перешла. Додик, твое место на дальнике. Еще раз хлебало раззявишь, пойдешь марухой без второго слова
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28.11.2021 21:27 Ответить
Точно гопни

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28.11.2021 22:05 Ответить
холуй,щаз я тебя гобзать буду. Как,ночь провела, маруха биксатая?
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29.11.2021 09:15 Ответить
Гопник, таблеточку утреннюю прими

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29.11.2021 09:22 Ответить
Шнырь, парашу примарафетил? Мухой на бродвей букетник
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29.11.2021 10:28 Ответить
Есип усе судилава и прокурваторы висели за узурацию власти, то таких предъяв бы не было.
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28.11.2021 00:31 Ответить
Нічого ви не зрозуміли... Януку байдуже яке рішення прийме суд. Сам формальний факт звернення до українського суду є необхідною умовою для звернення до Європейського суду. Чекайте, скоро будуть цікаві новини коли Європа формально зобов"яже уряд України виплатити компенсацію Януку за усунення з президентства. А Україна буде зобов"язана виконати таке рішення під страхом повного блокування європейського напрямку, що і намагався зробити Янук у 2013.

Україна опиниться у пастці - або заплатити гроші Януку, або стати поряд з ним у блокуванні євроінтеграції. Це - шах і мат.
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28.11.2021 00:31 Ответить
Блин, я вот сижу и задаю сам себе вопрос. Кто хуже, Янык или Зелик?...
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28.11.2021 02:08 Ответить
Янык жил по понятиям. Зоновским, но все же. А зеля просто ЧМО. Страной правит Дермак
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28.11.2021 09:00 Ответить

Что же очень внимательно рассмотрим вопрос обжалования постановления поданного уважаемым ..резидентом - проФфесором ЗЕКОМ...януком (Иудой). И порешаем всё как надо.
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28.11.2021 05:05 Ответить
ипучие холуи олигархов, навозники вчерашние, превратили страну в посмешище мировое! Пиночета к власти на 5 лет и стадионы заполнить ублюдками продажными, с конфискацией всей движухи и недвижухи, "непосильным" трудом нажитой!...
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28.11.2021 07:19 Ответить
інститут преза в Україні не працює, але як це вбити в зєлені плиснявв мізки(((
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28.11.2021 10:15 Ответить
Боже! За что нам это все!( Ещё и Новый Год мы встретим с Веркой Сердючкой. Зеля вытащил быдло - шоумена с Рашки где он бедствовал. Какой то бесконечный день сурка. В этой стране народ тормозит свое осознание, народ тупит, не желает ничего знать и боится перемен. Гребаная украинская Кали-Юга.
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28.11.2021 10:18 Ответить
Как пойдет...Кое кто-НГ,с лопатой,в *опе встретить,может.
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28.11.2021 10:59 Ответить
Правильно Витя-"твои"все уже,реабилитированы,на должностях,один ты как лох.
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28.11.2021 10:57 Ответить
В нормальній державі суддя би викликав до суду Яника( позивача) , а не захоче приїжджати то справу би не розглядали поки позивач не явився до суду. Нажаль це не у нас.
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28.11.2021 12:05 Ответить
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