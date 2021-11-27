Заявления Зеленского о "государственном перевороте" - это продолжение сериала "Слуга народа" в реальной жизни, то есть банальный обман, - Семенченко

Экс-нардепу Семену Семенченко адвокат на суде показал новость, где президент Владимир Зеленский заявляет, что располагает информацией о подготовке попытки государственного переворота в Украине, к которому якобы причастно окружение Рината Ахметова и вовлекает олигарха.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, на своей странице в Facebook написал экс-нардеп Семен Семенченко.

"Я всегда боролся против негативного влияния на Украину таких людей, как Ахметов, а он отвечал бесконечными сериалами о "кровавом проходимце Семенченко" на ТРК "Украина".

Но это явление, которое не зависит от персоналий, - это то, что характеризует всю "политику" нынешней власти.

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1) Это продолжение сериала "Слуга народа", только уже в реальной жизни. То есть банальный обман. Вспомните "злых националистов" и "стоящих за ними олигархов" в сериале. Вспомните их "перевороты" и отправку "народного президента Голобородько" в тюрьму. Один к одному, все совпадает. Избиратели поверят и вспомнят сюжет.

2) Это дискриминация любого народного протеста против предательства в высших эшелонах власти. Точно так же, как меня с помощью "сливного бачка СБУ" "Слідство.Інфо" пыталось привязать к Коломойскому. Теперь других "неугодных" можно будет привязать к Ахметову.

Люди не любят олигархов? Нет. Они и тех, кто "по команде олигархов" нападает на "народного президента", тоже не полюбят и за ними не последуют. На это и расчет.

3) Отвлечение внимания от скандала с "Вагнергейтом" с помощью новой, более резонансной (по мнению сценаристов) темы. Ну, и на пункте 4 хочется остановиться отдельно.

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4) "Государственный переворот" - это тема, которой будут пугать олигархов, дискредитировать патриотов и "сажать" мешающих, кого власть боится", - считает Семенченко.

Он напомнил, что его обвиняют в "подготовке захвата правительственного квартала", "слежке за Офисом президента".

"Правда, это все в 2020 году и без всякого доказательства. Но и там, и здесь - "...на волне протестных настроений... захватить власть".

То же - в обвинениях в адрес группы "Шведа", которая состояла из сотрудников ГУР МОУ и готовила штурм тюрьмы Донецка. Которых обвиняли в терроризме и подготовке к дестабилизации ситуации в Украине. И сравнение их формулировки с нашими (в приложениях). У нас даже прокурор один и тот же – Синюк (тот, кого ОП продвигает на должность антикоррупционного прокурора, а он отрабатывает лояльность). То есть "государственные перевороты" у нас уже поставлены на поток. Но не как средство смены власти, а как средство ее удержания.

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Меня всегда беспокоил вопрос: неужели Зеленский сам верит в эту чушь? Или ему все это подсовывали? Стоит ли он сам за этим всем?

В моих и "Шведа" делах эти версии фальсифицировал Департамент по защите государственности СБУ. Выполнял заказ Баканов, а Ермак "контролировал ситуацию". Вливали это все в уши президенту Зеленскому. Кто это делал, был ли он инициатором? Я не знаю (не присутствовал).

Но, посмотрев вчера пресс-конференцию по ТВ, подсчитал количество сорванных операций украинской разведки, количество ветеранов за решеткой, сломанных жизней, я подумал: а разве это уже имеет значение для государства?" - заметил Семенченко.

Напомним, 26 ноября во время общения с украинскими журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке попытки государственного переворота в Украине 1-2 декабря с участием "представителей России".

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