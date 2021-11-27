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Новости Политика Украины
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Зеленский (10418) переворот (128) Семенченко Семен (248)

Заявления Зеленского о "государственном перевороте" - это продолжение сериала "Слуга народа" в реальной жизни, то есть банальный обман, - Семенченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Заявления Зеленского о "государственном перевороте" - это продолжение сериала "Слуга народа" в реальной жизни, то есть банальный обман, - Семенченко

Экс-нардепу Семену Семенченко адвокат на суде показал новость, где президент Владимир Зеленский заявляет, что располагает информацией о подготовке попытки государственного переворота в Украине, к которому якобы причастно окружение Рината Ахметова и вовлекает олигарха.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, на своей странице в Facebook написал экс-нардеп Семен Семенченко.

"Я всегда боролся против негативного влияния на Украину таких людей, как Ахметов, а он отвечал бесконечными сериалами о "кровавом проходимце Семенченко" на ТРК "Украина".

Но это явление, которое не зависит от персоналий, - это то, что характеризует всю "политику" нынешней власти.

Читайте также: США знают, что Зеленский заявил о готовящейся попытке госпереворота в Украине, - Госдеп

1) Это продолжение сериала "Слуга народа", только уже в реальной жизни. То есть банальный обман. Вспомните "злых националистов" и "стоящих за ними олигархов" в сериале. Вспомните их "перевороты" и отправку "народного президента Голобородько" в тюрьму. Один к одному, все совпадает. Избиратели поверят и вспомнят сюжет.

2) Это дискриминация любого народного протеста против предательства в высших эшелонах власти. Точно так же, как меня с помощью "сливного бачка СБУ" "Слідство.Інфо"  пыталось привязать к Коломойскому. Теперь других "неугодных" можно будет привязать к Ахметову.

Люди не любят олигархов? Нет. Они и тех, кто "по команде олигархов" нападает на "народного президента", тоже не полюбят и за ними не последуют. На это и расчет.

3) Отвлечение внимания от скандала с "Вагнергейтом" с помощью новой, более резонансной (по мнению сценаристов) темы. Ну, и на пункте 4 хочется остановиться отдельно.

Смотрите также: Зеленский бредит покушениями и переворотами, - Данилюк. ВИДЕО

4) "Государственный переворот" - это тема, которой будут пугать олигархов, дискредитировать патриотов и "сажать" мешающих, кого власть боится", - считает Семенченко.

Он напомнил, что его обвиняют в "подготовке захвата правительственного квартала", "слежке за Офисом президента".

"Правда, это все в 2020 году и без всякого доказательства. Но и там, и здесь - "...на волне протестных настроений... захватить власть".

То же - в обвинениях в адрес группы "Шведа", которая состояла из сотрудников ГУР МОУ и готовила штурм тюрьмы Донецка. Которых обвиняли в терроризме и подготовке к дестабилизации ситуации в Украине. И сравнение их формулировки с нашими (в приложениях). У нас даже прокурор один и тот же – Синюк (тот, кого ОП продвигает на должность антикоррупционного прокурора, а он отрабатывает лояльность). То есть "государственные перевороты" у нас уже поставлены на поток. Но не как средство смены власти, а как средство ее удержания.

Читайте также: Зеленский - единственный человек, провоцирующий так называемый госпереворот, - Яценюк

Меня всегда беспокоил вопрос: неужели Зеленский сам верит в эту чушь? Или ему все это подсовывали? Стоит ли он сам за этим всем?

В моих и "Шведа" делах эти версии фальсифицировал Департамент по защите государственности СБУ. Выполнял заказ Баканов, а Ермак "контролировал ситуацию". Вливали это все в уши президенту Зеленскому. Кто это делал, был ли он инициатором? Я не знаю (не присутствовал).

Но, посмотрев вчера пресс-конференцию по ТВ, подсчитал количество сорванных операций украинской разведки, количество ветеранов за решеткой, сломанных жизней, я подумал: а разве это уже имеет значение для государства?" - заметил Семенченко.

Напомним, 26 ноября во время общения с украинскими журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке попытки государственного переворота в Украине 1-2 декабря с участием "представителей России".

Читайте также: Ахметов опроверг заявление Зеленского о возможном участии в госперевороте

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Топ комментарии
+22
після вчорашньої пресухі, вже зовсім не розумію,
За що сидить СЕМЕН ???
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27.11.2021 22:11
+20
Не треба було дивитися. Це шкодить здоров"ю
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27.11.2021 23:54
+19
Дивлюсь і слухаю зелика і реально стаю антісімітом від цього спасають мене тількт Портніков з Ганапольським
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27.11.2021 22:59
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Правила форума Совет форумчан
після вчорашньої пресухі, вже зовсім не розумію,
За що сидить СЕМЕН ???
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27.11.2021 22:11 Ответить
работа у него такая. его достанут, когда он будет нужен
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27.11.2021 22:12 Ответить
РГК-резерв головного командування !!!)))
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27.11.2021 22:17 Ответить
верховного,як уточнював зелебоба
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27.11.2021 22:22 Ответить
Вище лише Господь !!!)))
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27.11.2021 22:24 Ответить
І то тимчасово.
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28.11.2021 09:46 Ответить
Дивлюсь і слухаю зелика і реально стаю антісімітом від цього спасають мене тількт Портніков з Ганапольським
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27.11.2021 22:59 Ответить
А ти погугль матеріали Ганапольского часів помаранчевого майдану 2004 року, коли він ще на масковії працював - і луюбові до нього в тебе поубавітся
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28.11.2021 11:31 Ответить
Не треба було дивитися. Це шкодить здоров"ю
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27.11.2021 23:54 Ответить
Семенченко де сам пише: "Він нагадав, що йому закидають "підготовку захоплення урядового кварталу", "стеження за Офісом Президента"". Джерело: https://censor.net/ua/n3302018
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28.11.2021 00:18 Ответить
Більше не "за що" (тут - за захист України і антикорупційну діяльність), а "для чого".
Для того, щоб показати - ось що буде із тими, хто захищатиме Україну, хто критикуватиме пропарашну владу за корупцію і зрадництво, хто виконуватиме обов'язки народного депутата належним чином, хто допомагатиме булоруським патріотам, хто протидіятиме ворожій агентурі, хто не боятиметься тупих фсбушників, прокурворів і суддів-сєпарів.
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29.11.2021 10:12 Ответить
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Знайшли "військово-політичного "ікспьорда"! Ще-б від таксиста з привокзальної площі "просвіщонну мисль" отримали!
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27.11.2021 22:14 Ответить
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скоро надписи со стены подъезда начнут цитировать..
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27.11.2021 22:34 Ответить
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Якась **** "заспамила"!!!

Знайшли "військово-політичного "ікспьорда"! Ще-б від таксиста з привокзальної площі "просвіщонну мисль" отримали!

27.11.2021 22:14 Відповісти Видалити 10
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27.11.2021 23:34 Ответить
Живи ,родник,живи !!!))))
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27.11.2021 23:49 Ответить
Дякую!
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27.11.2021 23:54 Ответить
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омелюх, ти правий, спам знятий
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27.11.2021 22:52 Ответить
Заколот чи проросійський Майдан ,це параноїдна маячня ,калька з російської казки про воржу облогу клятих імперіалістів "матушки России" !!!)))
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27.11.2021 22:16 Ответить
https://pbs.twimg.com/media/FFMyrNUWQAMlUZ-?format=png&name=small
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27.11.2021 22:56 Ответить
прошу розкрити посилання вище - ЛАЙКНІТЬ, ХТО В ЦЕ ВІРИТЬ
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27.11.2021 22:57 Ответить
Будет вам Разумков -- Зелю простите, с нуля начнёте...
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27.11.2021 22:18 Ответить
повезло ж вам, одні німці в паранжі та курди...
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27.11.2021 23:08 Ответить
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Кайн проблєм! ...головне, щоб ти, особисто, к нам не перся в Європу...*)
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27.11.2021 23:15 Ответить
к вам Вася, у кацапстан, де ти народився? Складно цю територію назвати Європою.
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28.11.2021 04:39 Ответить
ВЕРХОВНЫЙ главнокомандующий ( как он себя раз десять назвал за время интервью) выглядит смешным когда заявляет что один заезжий ФСБшник и трое бывших ментов в состоянии устроить, нет не покушение, не теракт, а цельный государственный переворот, да еще и с ними возможно будет ( не будет) Ахметов ( чудило,, как будто Ринат будет с этой мелочью общаться). Типа у нас даже не выезжавших за эти 8 лет ФСБшников и бывших предателей из силовиков мало внутри страны ( и даже в ближнем окружении гаранта).. Смех и грех одним словом. Жаль что у нас "95 квартал" не является независимым.. а то бы поводов для юмора, смеха и пародий ( по поводу пресс конференции) хватило бы до лета.
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27.11.2021 22:18 Ответить
смешным он выгдядит только для людей с IQ выше размера обуви.
для всех остальных зебилов "переворот" зашел на ура
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27.11.2021 22:34 Ответить
Да там тоже не все так однозначно, у нас же как цифры на выборах подают.. от пришедших ( а нужно еще и от общего числа имеющих право на выборы) Так вот в 1 туре за Зелю проголосовало 19% от имеющих право голоса, а во втором 44,9% Много, не спорю,, но какие нах-н 73,22% Поэтому все относительно. Просто уверен что на следующих выборах явка будет еще ниже, чем было прошлый раз 61% ( и значительней, 47- 53, максимум), но тут если честно удивляться нечему. Просто народ " устал" и тут может произойти что угодно.
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27.11.2021 22:51 Ответить
на те , ви і Андерсен, щоб казки від правди відрізняти...
Щодо 73%, то це ми (стецьки, порохоботи і інше), котрі своїми злобними опусами, заставили ідіотів об'єднатись за Зе!Беню... Із самого початку, не хотячи дурної полеміки не по темі, лестимо Зе!білам, що їх більшість доповзла до кабінок.
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27.11.2021 23:15 Ответить
Про те, що Зеленський надає купу сюжетів для обігрування "ржачок" 95-го кварталу", але "кварталовці" не можуть їх втілить в реальні програми , анекдот уже існує років два!
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27.11.2021 22:47 Ответить
Согласен.. там за эти два года можно творческих "наработок" насобирать на 10 лет, минимум. Нужно было создать что то подобное , альтернативное... ( но без Сивохи конечно)
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27.11.2021 22:53 Ответить
У мене анекдотів і віршиків про нього - "колекція" на 74 сторінки!
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28.11.2021 00:01 Ответить
Якщо у нас і буде переворот, то точно не чотири мусора з намкришу це влаштують. Навіть з підтримкою рудої гниди .
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27.11.2021 22:20 Ответить
Знаєте, якби Зе дійсно воював з Ахметовим, то, перш за все, вигнав би ахметовського Шмигаля, який в уряд з ДТЕК прийшов...
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27.11.2021 22:26 Ответить
На руду гниду багато хто працював. Тут цікавава поведінка павуків у банці.
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27.11.2021 22:29 Ответить
Ти працюєш на подоляка-це давно відомо. Я одного не розумію-чому ви ніки не міняєте?
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27.11.2021 23:01 Ответить
Мій нік - це такий сікрєтний сікрєт, що його неможна мінять. Навіть цифєрки не можна добавлять. Бо вся ж контора спалиться
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27.11.2021 23:16 Ответить
Ну, тут секрет Полішенеля, Зеленський бреше як дихає. Бреше, гундосить та кривляється ...
Він просто смішний у свої недолугій брехні та маячні
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27.11.2021 22:20 Ответить
Чому публічно ніхто не говорить про вже очевидну наркотичну залежність Зеленського та розпад особистості?
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27.11.2021 22:26 Ответить
Мамо! Наркумани на городі...
https://youtu.be/PyK7LWhyy6U
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27.11.2021 22:31 Ответить
Да это обычный трюк с подсознанием: Ахметов = переворот.
Точно так же как часто, к месту и ни к месту, упоминается Порошенко. Это воздействие на подсознание. Делается ставка на второй тур будущих выборов.
В паре с Порошенко Зе снова побеждает.
Точно так же, как высмеивают и нападают на Кличко. У того очень высокий рейтинг , угрожающий выборам.
Вы как дети маленькие, глазкамт хлоп хлоп, а с вами уже работают наперед
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27.11.2021 22:29 Ответить
95 квартал-це вже вся УкраЇна
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27.11.2021 22:29 Ответить
Цензор, де новина дня: Бомба, яку підкинули під офіс партії Шарія в Маріуполі, виявилась фалоімітатором
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27.11.2021 22:29 Ответить
який діяч-такі і бонби
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27.11.2021 22:41 Ответить
Бімби)
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27.11.2021 22:47 Ответить
ні.бібми в вагіні,а це фалоімітатор
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27.11.2021 22:49 Ответить
Хто обирає у владу клоунів, той житиме в цирку.
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27.11.2021 22:30 Ответить
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27.11.2021 22:36 Ответить
Нормально Папа Коломойский рулит... ...Зелю на Ахмета натравил!
Тут всё ясно.
Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем
...классика, короче...*)
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27.11.2021 22:39 Ответить
Контора штампує? Як можна порівнювати Іловайськ із Вагнергейт!? Подоляк -кінчений ідіот.
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27.11.2021 22:59 Ответить
Та сиди там тихо, ти таке саме ЧМО як і зЄлЄпукін!!!!!!!! маю надію що це зелене створіння буде твоїм сусідом!!!!!!!!
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27.11.2021 22:46 Ответить
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27.11.2021 22:46 Ответить
заяви зеленського про "державний переворот" це повторення заяв януковича про "державний переворот". враження як вiд дежавю: зе-брехунець - це light-версiя януковича, масштаб 1:2.
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27.11.2021 22:52 Ответить
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вомбат сиди ты медиа хлебало
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27.11.2021 22:55 Ответить
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Хватит уже пиарить этого гопника семёна, цензор вы в своём уме
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27.11.2021 22:58 Ответить
По темі є щось?
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27.11.2021 23:00 Ответить
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тому що семенченко це хєр нікому не цікавий, але його пхають таким американцям як ти
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27.11.2021 23:03 Ответить
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27.11.2021 23:06 Ответить
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з заголовної фотки семенченка не вистачає лише хреста за спиною. Це ж авантюрист чистої води, продавало в Донецьку товар, і стало на шлях понту.
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27.11.2021 22:59 Ответить
По-моему проект "бубочка у власти" терпит жесточайшее крушение!!!!!! Привет бене!!!!!
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27.11.2021 23:06 Ответить
Подъем с переворотом ... Ну никак ...
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27.11.2021 23:06 Ответить
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27.11.2021 23:09 Ответить
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27.11.2021 23:12 Ответить
вот зачем на марше такое -лол А тебе люком с гвоздики по голова танко шлем рулит но ***** на ночных
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27.11.2021 23:15 Ответить
Дуже зважений завжди у міжнародних оцінках звільнений з посла у США Чалий у Портнікова в п"ятницю за результатами пресконференції Зеленського, дав дуже загрозливий прогноз з намірів істоти про які він заявив учора та й з намірів Євросоюзу також ... здихатися геморою з Україною
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27.11.2021 23:15 Ответить
Вы представляете уровень мышления Зеленых стратегов - цены, тарифы, война и т.д. все уходит на 10-й план и выходит на 1-й - Ахмет готовит гос-переворот !!! И пипл жует-жует... а США и ЕС говорят им - че вы там курите !?
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27.11.2021 23:52 Ответить
""государственные перевороты" у нас уже поставлены на поток. Но не как средство смены власти, а как средство ее удержания." Браво, Семён !
Надо просто протереть глаза и почитать в Конституции, что власть - это не президент...и не другие выбранные чиновники ....Носитель власти - народ.Так сказано в Основном Законе. Остальное - туфта от зели. А как народ может покушаться сам на себя ? Шо за хрень зелёная ?
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27.11.2021 23:57 Ответить
Перечитал фсё... Жесть...
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28.11.2021 00:48 Ответить
Очевидно, что никто ничего против Зелика не замышлял.

А это очень и очень жаль.
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28.11.2021 02:12 Ответить
Акции ведущих украинских компаний упали от 12 до 20% через полчаса после спитча Голобородьки,сообщило агентво Блумберг...,а это значит в Украине инвесторов не будет...

Болван,он и в Африке Шариков...
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28.11.2021 06:38 Ответить
Де боротьба ? У тебя было оружие. Люди прошедшие боя. Нужно было стрелять. А не бороться языком. Сейчас бы не сидел.
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28.11.2021 07:23 Ответить
Заявление ЗЕ о готовящемся перевороте очень хитрое заявление,теперь все недовольство народа о бездеятельности и тупости ЗЕ и ЗЕкоманды и о практически угнетении народа Украины будут сваливать на происки врагов страны.
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28.11.2021 08:43 Ответить
зелннский неадекват
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28.11.2021 09:07 Ответить
Да после заявления ЗЕ,даже плевок в его сторону является покушением на Государственный строй в Украине.Завта или даже сейчас приедут как за Вами так и за мной сотрудники СБУ.
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28.11.2021 15:29 Ответить
Пресуха ветеранів- однозначно злочин.Захищаючи країну вони заслужили, як мінімум ,повагу. Кого захищає зеля+кремлівські прислужники- свою шайку і декількох приближених олігархів,все інше йому пофіг.Я впевнений,що хлопці вийдуть на волю і скажуть своє слово.Шайка-лєйка- сидітиме,якщо Ростов не прийме.
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28.11.2021 09:37 Ответить
 
 