Западные союзники могут помочь Украине резко поднять цену, которую Путин заплатит за вторжение, - Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На Международной конференции по безопасности в Галифаксе была представлена мощная делегация из США - члены Конгресса США, главы американских вооруженных сил.
Об этом в интервью для программы The Week на телеканале "Прямой" рассказал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы. Он также сообщил, что призвал союзников как можно скорее предоставить Украине вооружение.
"Во время встречи в Галифаксе - а там были 8 четырехзвездочных генералов - начиная от командира United States special operations forces (американский спецназ), United States Air Force, командующего United States Coast Guard (береговая охрана) и заканчивая Национальной гвардией. Это было топовое высшее руководство вооруженных сил США. У нас была возможность подробно пообщаться с ними. И главная позиция вместе с конгрессменами и сенаторами: чем помочь?" - сообщил Порошенко.
Он отметил: "Для того, чтобы остановить Путина, необходимо резко поднять цену, которую Путин заплатит за вторжение в Украину".
"Я подчеркиваю - это единственный способ остановить Путина. К сожалению, пока я вынужден констатировать, что украинская власть действует неэффективно. Я это говорю не для того, чтобы критиковать. Наоборот. Сейчас время, когда украинское общество должно перед угрозой вторжения Путина объединиться. И я готов весь свой опыт, я готов все свои связи срочно задействовать для того, чтобы повысить цену для Путина, если он нападет", - говорит Порошенко.
"На сегодняшний день мы точно должны получить из США начиная от контрбатарейных станций для повышения эффективности действий украинской артиллерии и заканчивая станциями радиоэлектронной борьбы. Начиная от зенитных ракет Patriot и заканчивая современным летальным оборонительным вооружением, в котором нуждаются украинские Вооруженные силы", - перечисляет Порошенко.
"Мы резко можем увеличить объем военной помощи, и это не только США, но и Великобритания, Франция, другие страны НАТО, уже заявившие об этом", - отмечает пятый президент.
"У меня есть детальный план, который я представил в Галифаксе, - в чем именно Украина нуждается. Для того чтобы это сделать в ответ на многочисленные запросы, потому что Запад готов нам помогать. Запад готов быть вместе с нами", - говорит Порошенко.
"Причем помочь не так, как некоторые считают, что они направят своих солдат, которые должны воевать вместе с украинцами. Мы воевать можем сами. Мы создали армию, и я горжусь этим. Но повысить эффективность отпора российской агрессии - мы это можем сделать в очень короткий срок", - резюмирует пятый президент.
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_А вот в Белом доме выступают за ограничение помощи и уменьшения количества учений США в Европе. У Байдена выразили мнение, что именно такой путь приведет к снижению риска конфронтации с Российской Федерацией.
Хватит рисовать туфту...
Карма такая... у Шариковых Швондеров...без Вариантов...
втім, "акакаяразніца", все-одно 73/43%зебіл
Реально поразить цель сможет только баллистическая боеголовка (ядерная/безъядерная). Это Точка-У (либо современные аналоги) или стратеги. У Точки дальности не хватит. Про стратеги вообще молчу, плюс есть AEGIS.
Вдобавок Байрактару хватит для взлета и посадки километра обычной шоссейной дороги, а с дорогами у нас в последнее время наладилось, бубочка знал, он предвидел
помощникAegis нужен
Це ще не все, бо якбы Нам цього Ермака з його офісом ще й нейтралізувати доведеся в першу чергу.
Сейчас уже другая картина в США, другие политики играют, которые видят аппетиты людоеда, и поэтому насыпают нам вооружение.
ЕС тоже поняла, кто пойдёт под нож если Украину сожрут, особенно хорошо это поняли поляки.
Интересно, что покажут опросы после ,,бесед,, Зе с журналистами....должен провалиться ниже плинтуса.
Чего ждут, не поднимают?
В современном БАРЫЖНОМ и БЕСПРИНЦИПНОМ мире БАБЛА и зажравшегося МЕЩАНСТВА нельзя рассчитывать и ни на ЧЕСТЬ, на на ДОСТОИНСТВО, и тем более ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ не только от партнеров, а даже от собственного руководства и населения!