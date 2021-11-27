РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
24761 посетитель онлайн
Новости Война в Украине
13720 159
война (6519) Порошенко (10607) США (9352)

Западные союзники могут помочь Украине резко поднять цену, которую Путин заплатит за вторжение, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Западные союзники могут помочь Украине резко поднять цену, которую Путин заплатит за вторжение, - Порошенко

На Международной конференции по безопасности в Галифаксе была представлена мощная делегация из США - члены Конгресса США, главы американских вооруженных сил.

Об этом в интервью для программы The Week на телеканале "Прямой" рассказал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы. Он также сообщил, что призвал союзников как можно скорее предоставить Украине вооружение.

"Во время встречи в Галифаксе - а там были 8 четырехзвездочных генералов - начиная от командира United States special operations forces (американский спецназ), United States Air Force, командующего United States Coast Guard (береговая охрана) и заканчивая Национальной гвардией. Это было топовое высшее руководство вооруженных сил США. У нас была возможность подробно пообщаться с ними. И главная позиция вместе с конгрессменами и сенаторами: чем помочь?" - сообщил Порошенко.

Он отметил: "Для того, чтобы остановить Путина, необходимо резко поднять цену, которую Путин заплатит за вторжение в Украину".

Смотрите также: Главный враг – в Кремле, политические силы Украины должны консолидироваться для противодействия внешней агрессии, - Порошенко. ВИДЕО

"Я подчеркиваю - это единственный способ остановить Путина. К сожалению, пока я вынужден констатировать, что украинская власть действует неэффективно. Я это говорю не для того, чтобы критиковать. Наоборот. Сейчас время, когда украинское общество должно перед угрозой вторжения Путина объединиться. И я готов весь свой опыт, я готов все свои связи срочно задействовать для того, чтобы повысить цену для Путина, если он нападет", - говорит Порошенко.

"На сегодняшний день мы точно должны получить из США начиная от контрбатарейных станций для повышения эффективности действий украинской артиллерии и заканчивая станциями радиоэлектронной борьбы. Начиная от зенитных ракет Patriot и заканчивая современным летальным оборонительным вооружением, в котором нуждаются украинские Вооруженные силы", - перечисляет Порошенко.

"Мы резко можем увеличить объем военной помощи, и это не только США, но и Великобритания, Франция, другие страны НАТО, уже заявившие об этом", - отмечает пятый президент.

"У меня есть детальный план, который я представил в Галифаксе, - в чем именно Украина нуждается. Для того чтобы это сделать в ответ на многочисленные запросы, потому что Запад готов нам помогать. Запад готов быть вместе с нами", - говорит Порошенко.

Читайте также: ОП потребовал от организаторов конференции в Галифаксе отменить приглашение Порошенко, - Елисеев

"Причем помочь не так, как некоторые считают, что они направят своих солдат, которые должны воевать вместе с украинцами. Мы воевать можем сами. Мы создали армию, и я горжусь этим. Но повысить эффективность отпора российской агрессии - мы это можем сделать в очень короткий срок", - резюмирует пятый президент.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+31
показать весь комментарий
27.11.2021 22:47
+29
цікаво а хто тут у вас президент?
Порошенко в Канаді, Порошенко в Німечині а Зеленський бухає на днюхе у Ермака.
показать весь комментарий
27.11.2021 22:46
+27
Петя станет лучшим Президентом,если вернувшись на должность перестанет играть в демократию,станет жестче,требовательнее к расслабленым любителям сериальной халявы и беспощадным к внутренним врагам Украины,время сладеньких решений прошло,на кону судьба страны и народа..
Веление времени в том,что в его окружении должны появиться ястребы,реальный проукраинский силовой блок,которого будут опасаться недруги за бугром и от которого будет сраться жидким пятая колонна,которая должна быть тотально уничтожена..
показать весь комментарий
27.11.2021 22:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
В частности, представители НАТО и Государственного департамента считают, что агрессивное поведение Москвы может остановить еще большая поддержка Украины.
_А вот в Белом доме выступают за ограничение помощи и уменьшения количества учений США в Европе. У Байдена выразили мнение, что именно такой путь приведет к снижению риска конфронтации с Российской Федерацией.
показать весь комментарий
27.11.2021 23:42 Ответить
Три сенатора Конгресса США выступили за увеличение военной помощи Украине с 300 до 350 млн долларов,а Глава Пентагона согласно военно-стратегическому Договору Блинкэн-Кулеба отправляет в Украину грузы ежедневно...

Хватит рисовать туфту...
показать весь комментарий
27.11.2021 23:45 Ответить
Россию эти дополнительные 50 млн не остановят -нужно больше.
показать весь комментарий
28.11.2021 01:04 Ответить
СССР сдох,сдохнет и РАБссия вонючка...

Карма такая... у Шариковых Швондеров...без Вариантов...
показать весь комментарий
27.11.2021 23:52 Ответить
комментарий отмечен как спам
чего ты такой обиженный? Это факт.
показать весь комментарий
27.11.2021 23:55 Ответить
Обиженое твоё любимое *****, на бункере
показать весь комментарий
28.11.2021 07:03 Ответить
комментарий отмечен как спам
а он Сенатор постоянно ахинею несет , но его не банят
показать весь комментарий
28.11.2021 07:50 Ответить
ПНХ козломордый
показать весь комментарий
28.11.2021 00:11 Ответить
нє, то тюльковульвий.
втім, "акакаяразніца", все-одно 73/43%зебіл
показать весь комментарий
28.11.2021 01:48 Ответить
комментарий отмечен как спам
И Вам всего хорошего
показать весь комментарий
28.11.2021 07:51 Ответить
Задолбали тупые кремлевские троли, из штанов выпрыгивают, все никак ***** и гринпоцу не налижут, все им Петя срет в штаны, не дает полноценно стоять перед русней раком
показать весь комментарий
28.11.2021 00:32 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2021 05:45 Ответить
если НАТО объявит воздушное пространство Украины бесполетной зоной, цапы аэродромы будут ломами и перфораторами что-ли разрушать? С DeathStar стрельнут?
Реально поразить цель сможет только баллистическая боеголовка (ядерная/безъядерная). Это Точка-У (либо современные аналоги) или стратеги. У Точки дальности не хватит. Про стратеги вообще молчу, плюс есть AEGIS.
Вдобавок Байрактару хватит для взлета и посадки километра обычной шоссейной дороги, а с дорогами у нас в последнее время наладилось, бубочка знал, он предвидел
показать весь комментарий
27.11.2021 23:56 Ответить
Да, кстати тут лахтинские говноботы визжали об уничтожении аэродромов, хотя байрактару достаточен небольшой участок дороги, а с этим у нас сейчас всё очень даже неплохо
показать весь комментарий
28.11.2021 07:07 Ответить
комментарий отмечен как спам
А Искандер Забыли
показать весь комментарий
28.11.2021 07:54 Ответить
У Искандера ракеты двух типов - крылатые низколетящие и баллистические, как Точка. Первый тип обнаруживается самолетами ДРЛО с громадного расстояния, как бы низко они не летели. Способов их уничтожения несколько, если есть точное целеуказание, с этим говном даже наш СУ-27 из пушки 30 мм легко разберется, чтобы не переводить ракеты. Баллистическую да, перехватить очень сложно. Тут уже помощник Aegis нужен
показать весь комментарий
28.11.2021 11:11 Ответить
Крысы Путлера не спать...бдеть порохоботов... идиоты зачуханные
показать весь комментарий
27.11.2021 23:57 Ответить
Судячи з активності влади, у випадку нової навали ординців, вся відповідальність за захист населення і підтримку армії знову ляже на плечі волонтерів і активістів. Так що, будьмо готові, бо на Єрмака і його президента надії мало.

Це ще не все, бо якбы Нам цього Ермака з його офісом ще й нейтралізувати доведеся в першу чергу.











показать весь комментарий
28.11.2021 00:00 Ответить
перший і найпотужніший волонтер в Україні - Порошенко
показать весь комментарий
28.11.2021 00:40 Ответить
Сегодня Украина сделала три залпа ракетами "Ольха" все три поразили услвную Цель... Слава Україні!!!
показать весь комментарий
28.11.2021 00:00 Ответить
Дак было уже вторжение полномасштабное в 2014-ом. Только никто не поднял цену для Путина, а всем миром уговаривали Порошенка подписать Минские соглашения. И я могу с уверенностью заявить, что ничего в этих союзниках не изменилось за 7 лет.
показать весь комментарий
28.11.2021 00:30 Ответить
Ну как сказать... В 2014 году США всё видело что там происходит (со спутников даже лысины на макушках мокшан было видно как показала нам гуглкарта впоследствии), но спокойно давало РФ карт-бланш нас сожрать, как дали Чечню, Грузию. Мол, не наше оно дело, мы далеко и вне политики. А Украиной мокшане подавились и обосрались.
Сейчас уже другая картина в США, другие политики играют, которые видят аппетиты людоеда, и поэтому насыпают нам вооружение.
ЕС тоже поняла, кто пойдёт под нож если Украину сожрут, особенно хорошо это поняли поляки.
показать весь комментарий
28.11.2021 02:31 Ответить
Vsio verno skazal.Patriot bylo bi klasno imet.Patriot prakticeski nemozno unictozit jesli radar unictozit,zapusk vsio ravno on zdelajet po celi.Iskanderi raketi on podbjiot takze,tam umnaja sistema liubuju trajektoriju racytajet paliota krylatoj ili balisticeskoj raketi ..Ecio i F-35 s amerikancev,takze interesno ,u ruskix netu ego cem sbyt.Tut primer kak Izrael bombit po Siriji ,ruskije ix nemozet sbit
показать весь комментарий
28.11.2021 00:41 Ответить
Знову різко виросте ціна на газ і нафту????
показать весь комментарий
28.11.2021 01:02 Ответить
В 2014-15 году Порошенко решил главную задачу...быдло Путлера обосралось и это признал даже Хмырь Гиркин...,остальное можете лицезреть на перекошеной от злобы роже Ольги **********...,причем каждый дент в ее обосраном эфире... Крыса 5 лет последних СкрепОНОСом брызжет нехило...в тиливизире для быдла рюсскаго Мира.. вояки сраные...
показать весь комментарий
28.11.2021 04:53 Ответить
На Дальнем востоке и Сибири с прилавкос исчезли продукты питания...процесс пошел... Стадо рюссо идиото... где вяличиЕ?
показать весь комментарий
28.11.2021 05:06 Ответить
Парадокс в том, что опросы выборов Президента показывают, что Зе - на первом месте ???
Интересно, что покажут опросы после ,,бесед,, Зе с журналистами....должен провалиться ниже плинтуса.
показать весь комментарий
28.11.2021 06:15 Ответить
Заказать себе рейтинг можно по телефону... 322 223 322 223,спросить Розу Марковну...
показать весь комментарий
28.11.2021 06:24 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2021 06:25 Ответить
Вже вісім років війна, а союзники все співчувають і співчувають
показать весь комментарий
28.11.2021 06:43 Ответить
Юрий Швец.свежайшее видео...https://youtu.be/XogQX-iQo-w...Флот НАТО в Черном море на постоянной основе...крысы мавзолейные ФАСс...
показать весь комментарий
28.11.2021 06:51 Ответить
Андрей Пионтковский.РАБссия в безнадежной ситуации... https://youtu.be/oOeZ-IKNNtA
показать весь комментарий
28.11.2021 06:56 Ответить
не дадут амеры ПРО, или надумают дать с опозданием, в чем сильно сомневаюсь,(размещение, обучение и тренировки персонала, времени немалого потребуют) и тогда мало не покажется...перехватывать и сбивать ракеты чухонцев практически нечем....даже "купола", им ненужные, и те зажали, ..какая то игра малопонятная идет, кажется устаканивая германских урядников ждут и на них свалить все вопросы "защиты" Украины намереваются, а сами на Тихий свой океан по тихому свалят, китаем и тайванем заниматься...только немцам эти вопросы глубоко до жопы, да и нет у них особо ничего ценного из ПРО этого...одна надежда на КБ наши Луч, и другие...
показать весь комментарий
28.11.2021 08:31 Ответить
Украинцы очень быстро учатся, если ты не заметил
показать весь комментарий
28.11.2021 08:40 Ответить
не могу согласится что быстро, но учатся)...ракет РСМД современных, запроектировать и наделать, времени немало по любому нужно, а орки уже искандеры свои и сушки- бомберы, к границе подгоняют, в этом проблема...
показать весь комментарий
28.11.2021 08:54 Ответить
Проблема для кого, позвольте поинтересоваться? Такое же вооружение будет и со стороны запада, иногда охотник превращается в жертву
показать весь комментарий
28.11.2021 11:00 Ответить
будет, не будет..ромашка однако....))
показать весь комментарий
29.11.2021 22:54 Ответить
Шашлык из тебя будет, даже не сомневайся
показать весь комментарий
29.11.2021 23:02 Ответить
о себе побеспокойся....
показать весь комментарий
30.11.2021 02:02 Ответить
Да ты никак угрожаешь, петушок зауральский? Трупами вашей мрази удобрим землю Украины
показать весь комментарий
30.11.2021 05:01 Ответить
Могут?
Чего ждут, не поднимают?
показать весь комментарий
28.11.2021 08:44 Ответить
...Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей.
показать весь комментарий
28.11.2021 08:47 Ответить
Ну дык ***** твоё из бункера не вытащить, кто ему доктор? Да, лаптеногое?
показать весь комментарий
28.11.2021 11:01 Ответить
У вас петухов, швабру уже никто не вытащит, падаль набутылочная
показать весь комментарий
28.11.2021 13:33 Ответить
Шо петушок мордовский, на горловку свет провели?
показать весь комментарий
28.11.2021 17:39 Ответить
Война - это не вопрос ЦЕНЫ, а дело ПРИНЦИПА!
В современном БАРЫЖНОМ и БЕСПРИНЦИПНОМ мире БАБЛА и зажравшегося МЕЩАНСТВА нельзя рассчитывать и ни на ЧЕСТЬ, на на ДОСТОИНСТВО, и тем более ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ не только от партнеров, а даже от собственного руководства и населения!
показать весь комментарий
28.11.2021 12:35 Ответить
Страница 2 из 2
 
 