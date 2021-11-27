Западные союзники могут помочь Украине резко поднять цену, которую Путин заплатит за вторжение, - Порошенко

На Международной конференции по безопасности в Галифаксе была представлена мощная делегация из США - члены Конгресса США, главы американских вооруженных сил.

Об этом в интервью для программы The Week на телеканале "Прямой" рассказал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы. Он также сообщил, что призвал союзников как можно скорее предоставить Украине вооружение.

"Во время встречи в Галифаксе - а там были 8 четырехзвездочных генералов - начиная от командира United States special operations forces (американский спецназ), United States Air Force, командующего United States Coast Guard (береговая охрана) и заканчивая Национальной гвардией. Это было топовое высшее руководство вооруженных сил США. У нас была возможность подробно пообщаться с ними. И главная позиция вместе с конгрессменами и сенаторами: чем помочь?" - сообщил Порошенко.

Он отметил: "Для того, чтобы остановить Путина, необходимо резко поднять цену, которую Путин заплатит за вторжение в Украину".

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"Я подчеркиваю - это единственный способ остановить Путина. К сожалению, пока я вынужден констатировать, что украинская власть действует неэффективно. Я это говорю не для того, чтобы критиковать. Наоборот. Сейчас время, когда украинское общество должно перед угрозой вторжения Путина объединиться. И я готов весь свой опыт, я готов все свои связи срочно задействовать для того, чтобы повысить цену для Путина, если он нападет", - говорит Порошенко.

"На сегодняшний день мы точно должны получить из США начиная от контрбатарейных станций для повышения эффективности действий украинской артиллерии и заканчивая станциями радиоэлектронной борьбы. Начиная от зенитных ракет Patriot и заканчивая современным летальным оборонительным вооружением, в котором нуждаются украинские Вооруженные силы", - перечисляет Порошенко.

"Мы резко можем увеличить объем военной помощи, и это не только США, но и Великобритания, Франция, другие страны НАТО, уже заявившие об этом", - отмечает пятый президент.

"У меня есть детальный план, который я представил в Галифаксе, - в чем именно Украина нуждается. Для того чтобы это сделать в ответ на многочисленные запросы, потому что Запад готов нам помогать. Запад готов быть вместе с нами", - говорит Порошенко.

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"Причем помочь не так, как некоторые считают, что они направят своих солдат, которые должны воевать вместе с украинцами. Мы воевать можем сами. Мы создали армию, и я горжусь этим. Но повысить эффективность отпора российской агрессии - мы это можем сделать в очень короткий срок", - резюмирует пятый президент.