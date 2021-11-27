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Зеленский (10418) Бутусов Юрий (2462) Рябошапка Руслан (275) Богдан Андрей (297) Бурба (79)

Богдан обвинил Зеленского во лжи, в частности о Бутусове, Рябошапке и Бурбе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Богдан обвинил Зеленского во лжи, в частности о Бутусове, Рябошапке и Бурбе

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 26 ноября не раз говорил неправду.

Такое заявление в Facebook сделал экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, передает Цензор.НЕТ.

"Меня вчера вспомнил в очень негативном контексте Величайший Лидер нации, который в течение интервью 74 раза напомнил обществу, что именно Он Верховный Главнокомандующий и Президент Украины!!!

Однако такое высокое звание не позволяет Вам, достопочтенный Владимир Александрович, врать, потому что то, что Вам можно было в "95 Квартале", не подходит Верховному Главнокомандующему, Президенту Украины, которого избрал народ Украины.

Читайте также: Заявления Зеленского о "государственном перевороте" - это продолжение сериала "Слуга народа" в реальной жизни, то есть банальный обман, - Семенченко

Поэтому вынужден ответить:

- Вы соврали, что я приводил к Вам Юрия Бутусова (его привел к Вам покойный Сергей Нижний);

- Вы соврали, что Рябошапка Руслан был адвокатом Коломойского (Руслан вообще никогда не был адвокатом, в этом случае адвокатом был я);

- Вы соврали, что генерал Бурба отвечал за транспорт Майдана (поверьте, я проверил, и он не отвечал ни за транспорт Майдана, ни за транспорт против Майдана);

Кроме этого, Вы соврали еще 100 500 раз", -  говорит Богдан.

Читайте также: "Президент признал фактически свою ложь против меня", - Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы

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Топ комментарии
+81
бубочка так завзято вимагав від друзів ще більш "теплої ванни" що вони вирішили що простіше його в ній втопити.
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27.11.2021 23:09
+75
щось топлять найвелічнішого всі старі друзяки
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27.11.2021 23:04
+62
Як зазначив хтось з блогерів,
- На фоні найлевличніВшивого і гордон- журналіст, і "гудок"- націоналіст.
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27.11.2021 23:16
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28.11.2021 01:02 Ответить
на колени , насекомое, и ноги мне целуй...
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28.11.2021 01:23 Ответить
Теперь даже интересно, сколько раз тогда Зелик сказал правду. Сомнительные утверждения "я президент Украины" не считаем. Все мы знаем, кто на самом деле президент.
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28.11.2021 02:19 Ответить
Все влучно. Справжній Презедент.
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28.11.2021 03:34 Ответить
Бог одного клоуна из ДАУНбасса уже наказал,сбежал со своей шоблой не олигархов камарильей на РАБссию ...
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28.11.2021 05:02 Ответить
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Народ не может ошибаться. 73%это не хухры мухры.
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28.11.2021 05:22 Ответить
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Веде себе як покинута коханка )))
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28.11.2021 06:03 Ответить
У Николае Чаушеску был рейтинг в Румынии 98% за трое суток до расстрела...
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28.11.2021 06:03 Ответить
У Гитлера на внеочередных выборах в Германии в марте 1933 года был реальный рейтинг всго 43,7%...
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28.11.2021 06:05 Ответить
Голобородько панически боится потерять сей сраный рейтинг... :D талантливый Чарли Чаплин,это совсем не значит,что талантливый политик...
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28.11.2021 06:11 Ответить
А вот мне интересно, почему и с какого перепугу, этого лживого, воровитого и трусливого шибздика-утырка, без какого либо артистического и вообще без высшего образования, сравнивают то с великим Чарли Чаплиным то с Рони Рейганом?
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28.11.2021 09:20 Ответить
Їдьмо, бабо, в чуже село, то будемо знати, що в нашому робиться.
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28.11.2021 10:07 Ответить
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28.11.2021 14:08 Ответить
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А тим часом, генерал-полковник Бурба виїхав за кордон України.
Навіщо???
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28.11.2021 06:22 Ответить
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Получать очередное звание.
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28.11.2021 06:45 Ответить
Тебе ефрейтора уже дали?
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28.11.2021 07:00 Ответить
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Шо, угадал?
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28.11.2021 07:07 Ответить
Не не не, он на ефрейтора не тянет, он пока в звании "дочь-проститутка".
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28.11.2021 09:22 Ответить
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28.11.2021 07:38 Ответить
Ага. Вот только вряд ли "умные" смогут объяснить, почему именно Бурба настаивал на полиграфе всех, кто знал об операции.
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28.11.2021 08:39 Ответить
А чого не валодьку нелоха?))
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28.11.2021 09:20 Ответить
Пока что, кроме ФБ Мосийчука, никто эту информацию не подтвердил. А Мосийчук тот еще "инсайдер"))) Рекомендую дождаться информации из официальных источников
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28.11.2021 08:08 Ответить
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Почитал-почитал и пришел у выводу. Не обольщайтесь господа комментаторы, оно, конечно, смешно, но это вы из себя посмешище сделали.
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28.11.2021 06:40 Ответить
Пока за клоуна ты один здесь
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28.11.2021 06:59 Ответить
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См. выше.
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28.11.2021 07:05 Ответить
То ,что амеры вывезли Бурбу это Гут ,пока твоя зекрыса корчится в агонии -лучше ему быть подальше...так что клоун,носящийся с полудохлым наркоманом -это ты)
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28.11.2021 07:30 Ответить
в пентагоновскую разведку на должность?
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28.11.2021 08:37 Ответить
Подальше от твоей зекрысы-убийцы...убийства Полякова всем хватило выше крыши,чтоб понять какое твоя зеля чмо
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28.11.2021 08:54 Ответить
И не только Полякова .Мер и два его брата
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28.11.2021 09:33 Ответить
смеются над бедой только идиЁты и чумнобарачные с соседского Северного Мордора. нормальные стараются всегда помочь , когда кто то попал в беду а не чистить в это время попавшего в беду карманы и сделать из него раба.
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28.11.2021 07:32 Ответить
Скоро Голобородька скаже что во всем Виноваты Степан Бандера и Рузвельт с Черчиллем... развязавшие 2 Мировую ...
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28.11.2021 07:14 Ответить
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28.11.2021 08:29 Ответить
На свете нет ужаснее напасти, чем идиот дорвавшийся до власти"

-Леонид Филатов то же был актером,как и Рональд Рейган, которого сегодня признают как одного из лучших президентов США за всю историю
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28.11.2021 07:25 Ответить
Скоро от твоей зекрысы останется дохлая тушка -поэтому что интересы и безопасность Украины таки превыше всего)
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28.11.2021 08:06 Ответить
Ага, скоро))) Скоро Новый Год! Ты игрушки елочные уже купил?
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28.11.2021 08:13 Ответить
классные у вас на елке будут украшения!
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28.11.2021 08:40 Ответить
І брати не хоче, і кинути жаль.
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28.11.2021 10:11 Ответить
Угу, прийшов на допит і став на лижі....
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28.11.2021 10:30 Ответить
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28.11.2021 08:02 Ответить
Чему вы удивляетесь?
Все дело в том что клоун таким был всегда.
Просто на выборах его прятали за людьми, которые были в так называемой команде зеленского и говорили за него, создавая ореол таинственности для кандидата в президенты.

Когда дело было сделано, он всех кинул за ненадобностью (вероятно, такой план был изначально).

И теперь, чем больше он будет открывать рот, тем хуже для него, прикрывать теперь некому.

Больше чем уверен, когда рейтинг станет позорным или перед выборами, выбросят доказательства его наркотической зависимости.
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28.11.2021 08:06 Ответить
Я тоже не пойму, все такие возмущенные, так неожиданно, а когда его выбирали, куда смотрели? Он таким и был, я заметил и 25% тоже, а остальные смотрели Слугу народа и квартал. Ни одного разу он не пришел на ТВ, чтобы доказать, что достоин должности президента, все видосики, *********, стадион. А как он свою команду представлял, он там был, как тамада на свадьбе-дуже дякую, дуже дякую, а сами кандидаты на должности рассказывали свою программу, а воно ни слова, кроме упомянутых два. Нарот всё проглотил. Кровь так и не сдал, хотя поведение его, как наркомана. На стадионе во время предвыборных дебатов Кошевой напялил шарфик POHUY, так это полное оборзение и плевательство на общественность. У нас в городе Энергодар, где крупнейшая в мире АЭС, где градообразующее предприятие города Запорожская АЭС, большинство жителей имеет высшее образование-так 87% проголосовало за блазня. Сначала был в шоке, а потом как-то страшно стало, ведь эти люди работают на ЗАЭС и управляют реактором и там ошибка чревата, но автоматика, предохранительные устройства не дадут ошибке развиться далее. А как нам дальше выбрать президента не идиота...
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28.11.2021 09:19 Ответить
Може в них на атомці інженер з техніки безпеки має прізвище POHUY? Грьобаний совок
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28.11.2021 10:14 Ответить
Цікаво, адже Пороошенко ідіотом не був, якраз навпаки, і завдяки його зусиллям як зовнішнім, так і внутрішнім, ворог не захопив усю Україну.
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28.11.2021 16:08 Ответить
Ідіоти ті, хто вибрав блазня президентом, а Порошенко і зараз працює на Україну, шана йому.
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28.11.2021 17:13 Ответить
Первое: включать мозги, а не эмоции.
Второе: создавать эти самые предохранители, - Парламент (не филиал 95 квартала), Судебную систему, Независимые СМИ.
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15.12.2021 09:32 Ответить
А блазень так і не хоче назначати очільника САП, вже рік. Зараз до гідранта не підпускають канали Порошенка, бо щось не те можуть спитати. Що не день, то новий зашквар від зелених.

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15.12.2021 20:45 Ответить
А хто на початку каденції вчив його брехати, все на вушко нашіптував?
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28.11.2021 08:14 Ответить
😹Нашёптывал ,потому ,что 🤡🤢🎹 совсем неадекват ,Сейчас Ермак на поводке тягает ,как балонку !
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28.11.2021 08:28 Ответить
Воно і видно, що "не доріс" до управління державою, регента потребує.
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28.11.2021 08:47 Ответить
"болонку" по-вашому.
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28.11.2021 10:03 Ответить
Бывшие очень мстительны.
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28.11.2021 08:19 Ответить
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28.11.2021 08:28 Ответить
4 августа 2019 года

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28.11.2021 08:29 Ответить
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28.11.2021 08:29 Ответить
І ворона вважає себе жар-птицею
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28.11.2021 10:29 Ответить
браво, браво, браво ... Чекалкин про отвратительного и трусливого шмарклю и его брехню

https://www.youtube.com/watch?v=mitwU-V6YIQ
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28.11.2021 09:00 Ответить
100500++
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28.11.2021 09:31 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!
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28.11.2021 10:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7XI0Pt9qbOc&list=PL4_j-XFrEVq6XWgKvgtKPdog6711yvzhp
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28.11.2021 10:46 Ответить
А хто привів його до влади.
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28.11.2021 09:30 Ответить
А хто це зробив? АУУУУУУУ!
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28.11.2021 10:32 Ответить
Від мовчання голова не болить.
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28.11.2021 10:37 Ответить
А зачем приводили то? А по поводу того, с какими словами его привели и как представили президенту никто не спорит?
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28.11.2021 09:54 Ответить
ВРАЖАЄ ТЕ , як багато лохів73 ,не дивлячись на кричущі антидержавні дії блазня все ще підтримують його , а ПОРОХУ з подачі путлеровської пропаганди закидають надумані обвинувачення . ЗАШКВАР!! ЗЕБІЛИ !!! А борцуни Лещенко , Наєм , та всі свободівці мовчать собі в тряпочку.
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28.11.2021 10:04 Ответить
свободівці (верхівка) лижуть очко в ФСБ
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28.11.2021 10:33 Ответить
Цитати сонцесйного:


"я президент України не просто так"
"я руководил операцієй.."
"ви маєте знати як акцептується операція ."
"я готовий акцептувати любу операцію"
"мені сказали, що тут будуть друзі, а я бачу Шустера"
"мій головний союзник - народ України, тому не може бути інших Майданів, тому що люди бачать, що ми робимо, тому що ми не ворьйо какоє-то"
"ми зробили так, щоб людям було не больно"
"У нас есть не только агентурная информация, у нас есть звуковая информация, где представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине"
"сам Ахметов не готує державний переворот", але деякі товарищі з України хочуть, щоб він включився"
Погрожуєте? Навіщо Ви мені зараз нагадуєте Захарченка? Це різні речі, головнокомандувач і верховний головнокомандувач…"
"Я не тримаю таких складних стратегій у голові"
"я не Янукович, втікати не буду"
"я на державній дачі тимчасово живу"
"я договорился с США о кораблях"
"це велика гра - проводити реформи"
"нецелесообразно терять такого человека лишь потому, что он не нравится Петру Порошенко"
"я десь читав про ДТП Трухіна, але його там за кермом не було"
"суспільство мені дало можливості приймати свої рішення"
"Чи вірю я статистиці? Є Ляшко, є міністр МОЗ. Він гарний міністр. Я довіряю йому. Але помилки в статистиці можуть бути. Бо є ще лікарі. ... От помирає людина. Лікарям вигідно написати, що від ковіду, бо це ж додаткові оплати".
"не корректно сравнивать конфети с медиа ринком, конфеты в РФ это другое, это вам не медиа пространство"
"я знаю всі гроші..."
"покази ви будете давати, а я - президент"
"я не виправдовуюся, але таке є."
"ну, стіна - це умовні речі, ми зараз почали будувати кордон.. ну, фізично стали будувати. Десь це стіна, десь ми закриваємо дірки.., а десь бачимо .. це втручання.. це гібридна історія".
"дуже складно найти професійних людей.. Шурма - дуже потужна людина"
"призначення замів - це питання до керівника офісу, це його питання.."
"я працюю і на вихідних і можу десь залишитися.. я маю дуже багато питань.. а зустрічатися з журналістами я не зобов'язаний"
"я маю аудіосвідоцтво і знаю, що цю людину втягують."
"я задоволений результатами.
"я був продюсером кампании, которая не ложилась под Януковича"
"ми повинні отримати з вами нову реальність"
"не всі представники людей люди, є серед них особі"
"дякую за типічне запитання для нашого суспільства"
"раніше ніхто не знав про рішення РНБО, бо це був пасивний орган, а зараз це потужний орган"
«Завдяки вам це теж відбувається - ось це розхитування постійне ситуації всередині нашої країни»
"всі речі опрацьовуються, но не прямо в лоб. ці питання фундаментально опрацьовуються, але теоретично.."
"я би пішов на те, щоб відчути ризики..."
"відбудеться масовий перехід мислення людей... це має бути такий хайп.. і людина почує стабільність"
"доверіє - моя главная ошибка. Я не думав, що це така спокуса. Оцей доступ до влади.."
"риба гнійот с голови. я стал больше любіть своіх собак."
"мне надо било бистро покупать дом, два дома. Ето било ошибкой"
"завдяки вам мої не можуть ходити без охорони"
"я можу їздити туди, де хочу. Да, Єрмак був зі мною.."
"так постраждала наша держава, що я один день відпочив.."
"літак президента не працює, він ремонтується. Директор ДУС боїться.."
"я по сути чєловек такой, я непоправимих ошибок не допускаю"
"голова офісу повинен воювати і має мати своє військо"
"ето ваше панібратство, я - президент України і по щелчку не відповідаю"
"я ж не знав, що пану Татарову повернули повноваження, але я хочу бути у курсі всього.."
"з бутербротами і Єрмаком я полетів в Гуту. Маю право. Циган не викликав і вас не викликав"
"достатньо з мене тягнути кров, сокі і всю енергію"
"мене поважає армія.."
"Гордон із штанов вибрасиваєтся"
"Медійна політика Рената Леонідовича перейшла в нездорову фазу"
"Я - вибір людей і частково їм належу"
"я захищаю посаду - президент України"
"це не свобода слова, це дестабілізація держави"

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28.11.2021 10:37 Ответить
соцесяйного
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28.11.2021 10:38 Ответить
Если вы сожрете этого президента, как сожрали Януковича, то Украине конец. Нужно терпеть до конца каденции или импичмент по реальным серьезным основаниям, а не по надуманным. Срыв спецоперации из-за неясных причин (возможные: неопытность президента на тот момент, госизмена руководителя ОП, неблагоприятный политический фон и так далее, все неподтверждены) не является основанием для импичмента. Сорванных спецопераций спецслужб тысячи, особенно во время войны, ни одна из них не привела к отставке президента, даже Иран-контрас-гейт.
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28.11.2021 11:29 Ответить
Тем-более, что срыва никого не было. Был перенос на четыре дня из-за перемирия. Который необходимо было утвердить из-за участия в договоренностях стран Запада(ключевых союзникоы Украины). А всё остальное фейки, спровоцированные внутриполитической борьбой в Украине. О чём и сообщил Грозев в своём интервью Латыниной. Но на ЦН, понятное дело, такое не напишут (невыгодно ).
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28.11.2021 11:59 Ответить
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Та все дело в том. что если Бубочке удастся довести до конца судебную реформу, а ВСП уже почти сформировали, то очень многим не поздоровится и на следующих выборах он свободно всех обойдет. От того и такая истерия вокруг него, даже Бурят объявился из ниоткуда и посчитал сколько раз Зеля назвал себя Верховным.
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28.11.2021 11:45 Ответить
А он ведь доведёт.
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28.11.2021 12:00 Ответить
Уже не важно кто президент, в рамках нынешнего законодательства и любого института власти (президент, Рады) реформировать это ГОСУДАРСТВО невозможно! Только революцией и жесткой военной ДИКТАТУРОЙ можно попытаться создать новое за 9-12 лет!
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28.11.2021 12:23 Ответить
Издалека кажется, что Зеленский ворвался во власть именно с целью воплотить в жизнь вышеперечисленные благородные задачи. Беда в том, что этот человек совершенно не подходит для этого. У него нет для этого ни знаний, ни навыков, ни желания учиться, ни ума, чтобы прислушиваться к советам людей знающих. О чисто человеческих качествах лучше промолчу. Ну "не бывать вороне коровою, не летать лягушатам под облаком" .
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15.12.2021 09:59 Ответить
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