Богдан обвинил Зеленского во лжи, в частности о Бутусове, Рябошапке и Бурбе
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 26 ноября не раз говорил неправду.
Такое заявление в Facebook сделал экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, передает Цензор.НЕТ.
"Меня вчера вспомнил в очень негативном контексте Величайший Лидер нации, который в течение интервью 74 раза напомнил обществу, что именно Он Верховный Главнокомандующий и Президент Украины!!!
Однако такое высокое звание не позволяет Вам, достопочтенный Владимир Александрович, врать, потому что то, что Вам можно было в "95 Квартале", не подходит Верховному Главнокомандующему, Президенту Украины, которого избрал народ Украины.
Поэтому вынужден ответить:
- Вы соврали, что я приводил к Вам Юрия Бутусова (его привел к Вам покойный Сергей Нижний);
- Вы соврали, что Рябошапка Руслан был адвокатом Коломойского (Руслан вообще никогда не был адвокатом, в этом случае адвокатом был я);
- Вы соврали, что генерал Бурба отвечал за транспорт Майдана (поверьте, я проверил, и он не отвечал ни за транспорт Майдана, ни за транспорт против Майдана);
Кроме этого, Вы соврали еще 100 500 раз", - говорит Богдан.
Пожалуйста, подождите...
Навіщо???
-Леонид Филатов то же был актером,как и Рональд Рейган, которого сегодня признают как одного из лучших президентов США за всю историю
Все дело в том что клоун таким был всегда.
Просто на выборах его прятали за людьми, которые были в так называемой команде зеленского и говорили за него, создавая ореол таинственности для кандидата в президенты.
Когда дело было сделано, он всех кинул за ненадобностью (вероятно, такой план был изначально).
И теперь, чем больше он будет открывать рот, тем хуже для него, прикрывать теперь некому.
Больше чем уверен, когда рейтинг станет позорным или перед выборами, выбросят доказательства его наркотической зависимости.
Второе: создавать эти самые предохранители, - Парламент (не филиал 95 квартала), Судебную систему, Независимые СМИ.
https://www.youtube.com/watch?v=mitwU-V6YIQ
"я президент України не просто так"
"я руководил операцієй.."
"ви маєте знати як акцептується операція ."
"я готовий акцептувати любу операцію"
"мені сказали, що тут будуть друзі, а я бачу Шустера"
"мій головний союзник - народ України, тому не може бути інших Майданів, тому що люди бачать, що ми робимо, тому що ми не ворьйо какоє-то"
"ми зробили так, щоб людям було не больно"
"У нас есть не только агентурная информация, у нас есть звуковая информация, где представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине"
"сам Ахметов не готує державний переворот", але деякі товарищі з України хочуть, щоб він включився"
Погрожуєте? Навіщо Ви мені зараз нагадуєте Захарченка? Це різні речі, головнокомандувач і верховний головнокомандувач…"
"Я не тримаю таких складних стратегій у голові"
"я не Янукович, втікати не буду"
"я на державній дачі тимчасово живу"
"я договорился с США о кораблях"
"це велика гра - проводити реформи"
"нецелесообразно терять такого человека лишь потому, что он не нравится Петру Порошенко"
"я десь читав про ДТП Трухіна, але його там за кермом не було"
"суспільство мені дало можливості приймати свої рішення"
"Чи вірю я статистиці? Є Ляшко, є міністр МОЗ. Він гарний міністр. Я довіряю йому. Але помилки в статистиці можуть бути. Бо є ще лікарі. ... От помирає людина. Лікарям вигідно написати, що від ковіду, бо це ж додаткові оплати".
"не корректно сравнивать конфети с медиа ринком, конфеты в РФ это другое, это вам не медиа пространство"
"я знаю всі гроші..."
"покази ви будете давати, а я - президент"
"я не виправдовуюся, але таке є."
"ну, стіна - це умовні речі, ми зараз почали будувати кордон.. ну, фізично стали будувати. Десь це стіна, десь ми закриваємо дірки.., а десь бачимо .. це втручання.. це гібридна історія".
"дуже складно найти професійних людей.. Шурма - дуже потужна людина"
"призначення замів - це питання до керівника офісу, це його питання.."
"я працюю і на вихідних і можу десь залишитися.. я маю дуже багато питань.. а зустрічатися з журналістами я не зобов'язаний"
"я маю аудіосвідоцтво і знаю, що цю людину втягують."
"я задоволений результатами.
"я був продюсером кампании, которая не ложилась под Януковича"
"ми повинні отримати з вами нову реальність"
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"дякую за типічне запитання для нашого суспільства"
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«Завдяки вам це теж відбувається - ось це розхитування постійне ситуації всередині нашої країни»
"всі речі опрацьовуються, но не прямо в лоб. ці питання фундаментально опрацьовуються, але теоретично.."
"я би пішов на те, щоб відчути ризики..."
"відбудеться масовий перехід мислення людей... це має бути такий хайп.. і людина почує стабільність"
"доверіє - моя главная ошибка. Я не думав, що це така спокуса. Оцей доступ до влади.."
"риба гнійот с голови. я стал больше любіть своіх собак."
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"літак президента не працює, він ремонтується. Директор ДУС боїться.."
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