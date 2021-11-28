Меркель выбрала три композиции для церемонии прощания с должностью, в том числе панк-рок песню исполнительницы из Восточной Германии
Для традиционной церемонии прощания с должностью канцлера ФРГ Ангела Меркель выбрала песни легендарных германских исполнительниц из Западной и Восточной Германии.
Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, она выбрала песни звезды пятидесятых годов прошлого века Гильдегард Кнеф (Hildegard Knef) и культовой панк-рокерши из ГДР Нины Гаген (Nina Hagen), сообщил 26 ноября еженедельник Der Spiegel.
Торжественная церемония пройдет 2 декабря во дворе министерства обороны в Берлине. Оркестр Бундесвера (вооруженных сил ФРГ) исполнит композицию "Für mich soll's rote Rosen regnen" ("Для меня прольется дождь из красных роз") немецкой актрисы и певицы Кнеф, а также "Du hast den Farbfilm vergessen" ("Ты забыл" ) – шлягер 1970-х, прославивший панк-рок певицу Гаген. Кроме того, музыканты должны сыграть "Großer Gott, wir loben Dich" ("Большой Бог, мы славим тебя") - христианский гимн, парафраз Te Deum, слова которого написал немецкий католический священник и теолог XVIII века Игнац Франц (Ignaz Franz).
В связи с пандемией коронавируса проводы Меркель с должности канцлера Германии пройдут в достаточно камерном формате - приглашены около 200 гостей, в том числе 52 министра, входивших в правительство на разных этапах ее правления, а также другие члены ее команды. Меркель выступит с короткой речью. Традиционный прием после официальной церемонии прощания не состоится.
Уже известно, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, которая до 2019 года занимала должность министра обороны ФРГ, скорее всего, не сможет присутствовать. У нее в этот день запланирована другая встреча на высоком уровне.
Военный церемониальный акт проводов "Der Große Zapfenstreich" считается самым высоким уважением, которое вооруженные силы Германии могут отдать гражданскому лицу. Кроме канцлеров, этот обычай также используется для чествования президентов и министров обороны ФРГ после ухода с должности. Традиция берет начало в XVI веке. Церемония всегда проходит вечером и сопровождается несколькими музыкальными композициями, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции, зажигают факелы.
Предшественники Меркель в должности канцлера также выбирали по три музыкальных композиции. Так, в 2005 году Гергард Шредер заказал "Summertime" из оперы Джорджа Гершвина "Порги и Бесс", а также "Die Moritat von Mackie Messer" ("Балладу о Мекки-Ножи") из "Трехденежной оперы" Бертольта Брехта. Заключительной композицией стала песня Фрэнка Синатры My Way.
Когда в 1998 году Гельмут Коль покидал пост канцлера, звучали "Des Großen Kurfürsten Reitermarsch" ("Кавалерийский марш великого курфюрста"), хорал "Nun danket alle Gott" ("Теперь воздайте благодарность Богу") и "Ода к радости" Людвига ван Бетховена.
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Хотів як варіант "Калінку" под стопар Столічной 😏
Абгама... тю, муйлуши (понятно шо меркельша присутствует)...
яку брати гадюкіни свого часу називали мамою
А то та стара комсомолка,що на зарплаті в *****, задовбала всіх. Вона винна в міграційній кризі, в дестабілізації в світі ,що зробив її друг мокшанін *****.
Світ де довго буде розгрібати її промахи...
А можна ж було "відкрутить голову" Асаду , посадить нормальну людину на його місце і все було прекрасно - газ по трубопроводу з Катара , Росія - "в жопі" і не "пирхає", а селяни сірійські сіють бавовну і пшеницю з ячменем на своїх полях А Меркель , вибираючи між "ганьбою" і "війною", вибрала "ГАНЬБУ" І тепер Європа (як і в 1939-му) має і війну і ганьбу!!!
НЕ вийшла з "комсомольської функціонерки" нової Тетчер!
венчаниеинаугурацию
Никак фрау Ангела не может отделаться от гендерных стереотипов
С Януковичем.
У него накопилось много нестиранных носков.
https://www.youtube.com/watch?v=4QhFAfPokVY Ф. Шопен соната √ 2 си бемоль минор - YouTube