Меркель выбрала три композиции для церемонии прощания с должностью, в том числе панк-рок песню исполнительницы из Восточной Германии

Для традиционной церемонии прощания с должностью канцлера ФРГ Ангела Меркель выбрала песни легендарных германских исполнительниц из Западной и Восточной Германии.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, она выбрала песни звезды пятидесятых годов прошлого века Гильдегард Кнеф (Hildegard Knef) и культовой панк-рокерши из ГДР Нины Гаген (Nina Hagen), сообщил 26 ноября еженедельник Der Spiegel.

Торжественная церемония пройдет 2 декабря во дворе министерства обороны в Берлине. Оркестр Бундесвера (вооруженных сил ФРГ) исполнит композицию "Für mich soll's rote Rosen regnen" ("Для меня прольется дождь из красных роз") немецкой актрисы и певицы Кнеф, а также "Du hast den Farbfilm vergessen" ("Ты забыл" ) – шлягер 1970-х, прославивший панк-рок певицу Гаген. Кроме того, музыканты должны сыграть "Großer Gott, wir loben Dich" ("Большой Бог, мы славим тебя") - христианский гимн, парафраз Te Deum, слова которого написал немецкий католический священник и теолог XVIII века Игнац Франц (Ignaz Franz).

В связи с пандемией коронавируса проводы Меркель с должности канцлера Германии пройдут в достаточно камерном формате - приглашены около 200 гостей, в том числе 52 министра, входивших в правительство на разных этапах ее правления, а также другие члены ее команды. Меркель выступит с короткой речью. Традиционный прием после официальной церемонии прощания не состоится.

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Уже известно, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, которая до 2019 года занимала должность министра обороны ФРГ, скорее всего, не сможет присутствовать. У нее в этот день запланирована другая встреча на высоком уровне.

Военный церемониальный акт проводов "Der Große Zapfenstreich" считается самым высоким уважением, которое вооруженные силы Германии могут отдать гражданскому лицу. Кроме канцлеров, этот обычай также используется для чествования президентов и министров обороны ФРГ после ухода с должности. Традиция берет начало в XVI веке. Церемония всегда проходит вечером и сопровождается несколькими музыкальными композициями, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции, зажигают факелы.

Предшественники Меркель в должности канцлера также выбирали по три музыкальных композиции. Так, в 2005 году Гергард Шредер заказал "Summertime" из оперы Джорджа Гершвина "Порги и Бесс", а также "Die Moritat von Mackie Messer" ("Балладу о Мекки-Ножи") из "Трехденежной оперы" Бертольта Брехта. Заключительной композицией стала песня Фрэнка Синатры My Way.

Когда в 1998 году Гельмут Коль покидал пост канцлера, звучали "Des Großen Kurfürsten Reitermarsch" ("Кавалерийский марш великого курфюрста"), хорал "Nun danket alle Gott" ("Теперь воздайте благодарность Богу") и "Ода к радости" Людвига ван Бетховена.

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