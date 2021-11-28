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Меркель выбрала три композиции для церемонии прощания с должностью, в том числе панк-рок песню исполнительницы из Восточной Германии

Меркель выбрала три композиции для церемонии прощания с должностью, в том числе панк-рок песню исполнительницы из Восточной Германии

Для традиционной церемонии прощания с должностью канцлера ФРГ Ангела Меркель выбрала песни легендарных германских исполнительниц из Западной и Восточной Германии.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, она выбрала песни звезды пятидесятых годов прошлого века Гильдегард Кнеф (Hildegard Knef) и культовой панк-рокерши из ГДР Нины Гаген (Nina Hagen), сообщил 26 ноября еженедельник Der Spiegel.

Торжественная церемония пройдет 2 декабря во дворе министерства обороны в Берлине. Оркестр Бундесвера (вооруженных сил ФРГ) исполнит композицию "Für mich soll's rote Rosen regnen" ("Для меня прольется дождь из красных роз") немецкой актрисы и певицы Кнеф, а также "Du hast den Farbfilm vergessen" ("Ты забыл" ) – шлягер 1970-х, прославивший панк-рок певицу Гаген. Кроме того, музыканты должны сыграть "Großer Gott, wir loben Dich" ("Большой Бог, мы славим тебя") - христианский гимн, парафраз Te Deum, слова которого написал немецкий католический священник и теолог XVIII века Игнац Франц (Ignaz Franz).

В связи с пандемией коронавируса проводы Меркель с должности канцлера Германии пройдут в достаточно камерном формате - приглашены около 200 гостей, в том числе 52 министра, входивших в правительство на разных этапах ее правления, а также другие члены ее команды. Меркель выступит с короткой речью. Традиционный прием после официальной церемонии прощания не состоится.

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Уже известно, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, которая до 2019 года занимала должность министра обороны ФРГ, скорее всего, не сможет присутствовать. У нее в этот день запланирована другая встреча на высоком уровне.

Военный церемониальный акт проводов "Der Große Zapfenstreich" считается самым высоким уважением, которое вооруженные силы Германии могут отдать гражданскому лицу. Кроме канцлеров, этот обычай также используется для чествования президентов и министров обороны ФРГ после ухода с должности. Традиция берет начало в XVI веке. Церемония всегда проходит вечером и сопровождается несколькими музыкальными композициями, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции, зажигают факелы.

Предшественники Меркель в должности канцлера также выбирали по три музыкальных композиции. Так, в 2005 году Гергард Шредер заказал "Summertime" из оперы Джорджа Гершвина "Порги и Бесс", а также "Die Moritat von Mackie Messer" ("Балладу о Мекки-Ножи") из "Трехденежной оперы" Бертольта Брехта. Заключительной композицией стала песня Фрэнка Синатры My Way.

Когда в 1998 году Гельмут Коль покидал пост канцлера, звучали "Des Großen Kurfürsten Reitermarsch" ("Кавалерийский марш великого курфюрста"), хорал "Nun danket alle Gott" ("Теперь воздайте благодарность Богу") и "Ода к радости" Людвига ван Бетховена.

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Германия (6929) Меркель Ангела (2125) музыка (786) церемония (33)


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Топ комментарии
+28
включіть фрау Рібентроп "калінку-малінку"-нехай молодість у штазі згадає.. Тьху!!
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28.11.2021 02:09
+14
Падмасковниє вєчєра (3)
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28.11.2021 02:39
+13
Діяльність Меркель , це (фактично) - "Заупокойна" щодо "європейської Європи" (і Німеччини - зокрема!) Хай тепер спробують німці повернуть сірійців назад у Сірію Вони жили у Сірії гірше , працюючи , ніж живуть зараз - "б"ючи байдики" - у Європі А до "халяви" людина звикає дуже швидко! То який сенс їм повертаться назад?
А можна ж було "відкрутить голову" Асаду , посадить нормальну людину на його місце і все було прекрасно - газ по трубопроводу з Катара , Росія - "в жопі" і не "пирхає", а селяни сірійські сіють бавовну і пшеницю з ячменем на своїх полях А Меркель , вибираючи між "ганьбою" і "війною", вибрала "ГАНЬБУ" І тепер Європа (як і в 1939-му) має і війну і ганьбу!!!
НЕ вийшла з "комсомольської функціонерки" нової Тетчер!
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28.11.2021 08:07
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включіть фрау Рібентроп "калінку-малінку"-нехай молодість у штазі згадає.. Тьху!!
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28.11.2021 02:09 Ответить
Чи «Катюша».
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28.11.2021 02:23 Ответить
Падмасковниє вєчєра (3)
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28.11.2021 02:39 Ответить
Випередили!

Хотів як варіант "Калінку" под стопар Столічной 😏
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28.11.2021 03:53 Ответить
там ще була "дасвіданья наш грьобаний мішка". якось так,можливо помиляюсь ))
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28.11.2021 15:25 Ответить
Шостаковича,лебедине озер
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28.11.2021 06:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GJhciBxqnKo Типо, сцьена похорон Абгама... тю, муйлуши (понятно шо меркельша присутствует)...
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28.11.2021 08:25 Ответить
вона на веф201 із-за бугра слухала ніну хаген,
яку брати гадюкіни свого часу називали мамою
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28.11.2021 10:18 Ответить
Для німців Меркель в памяті залишиться пані-мама., для нас фрау Шмеркель. Всім не догодиш.
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28.11.2021 10:35 Ответить
В исполнении Линдемана
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28.11.2021 10:29 Ответить
лучше Дорожную со Шнуром...
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28.11.2021 10:46 Ответить
Повезло бабульке, теперь в Газпром!
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28.11.2021 02:24 Ответить
Скоріши би... !
А то та стара комсомолка,що на зарплаті в *****, задовбала всіх. Вона винна в міграційній кризі, в дестабілізації в світі ,що зробив її друг мокшанін *****.
Світ де довго буде розгрібати її промахи...
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28.11.2021 02:43 Ответить
Не промахи - а преступления!
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28.11.2021 05:20 Ответить
може, лише шальке04 довірять, бо не з усім справилась під завісу
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28.11.2021 10:21 Ответить
или сама споёт, как тот прыдурок рабиновичь - "Встава-а-а-й страна огромная... "
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28.11.2021 02:26 Ответить
Скільки років пройшло після падіння стіни, а все одно поділяють Німеччину на східну і західну. Якщо ми вважали, що це проблема виключно українська, то ось наявний приклад, що вплив Московії швидко не зникає
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28.11.2021 02:43 Ответить
Попса это все - Вагнера сыграли и в газенваген
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28.11.2021 02:58 Ответить
Новина прийшла до нас до падіння Берлінської стіни?
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28.11.2021 03:49 Ответить
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28.11.2021 06:50 Ответить
Йость вариант попроще, мол, до, ре, ми, до, рэ-э, до-о ... F, переходящее в FF...
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28.11.2021 08:22 Ответить
Пусть эта бабка проваливает, от неё никакой пользы, кроме вреда.
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28.11.2021 07:13 Ответить
Діяльність Меркель , це (фактично) - "Заупокойна" щодо "європейської Європи" (і Німеччини - зокрема!) Хай тепер спробують німці повернуть сірійців назад у Сірію Вони жили у Сірії гірше , працюючи , ніж живуть зараз - "б"ючи байдики" - у Європі А до "халяви" людина звикає дуже швидко! То який сенс їм повертаться назад?
А можна ж було "відкрутить голову" Асаду , посадить нормальну людину на його місце і все було прекрасно - газ по трубопроводу з Катара , Росія - "в жопі" і не "пирхає", а селяни сірійські сіють бавовну і пшеницю з ячменем на своїх полях А Меркель , вибираючи між "ганьбою" і "війною", вибрала "ГАНЬБУ" І тепер Європа (як і в 1939-му) має і війну і ганьбу!!!
НЕ вийшла з "комсомольської функціонерки" нової Тетчер!
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28.11.2021 08:07 Ответить
Так Яре ! для того,щоб бути "Тетчер" треба мати мізки, а не "камсамольскає прошлоє". Вибачайте,трохи я заматюкався...
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28.11.2021 11:39 Ответить
Стесняюсь попросить, https://www.youtube.com/watch?v=nWP2xcjqA6M передайте таавриСЧ Меркель прощальную, восточней некуда... (Тыць левым кликом по синему шрифту, а шо делать).
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28.11.2021 08:19 Ответить
Прелставьте: Буш-младший подобрал 3 композиции на свое венчание инаугурацию

Никак фрау Ангела не может отделаться от гендерных стереотипов
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28.11.2021 08:44 Ответить
интернационал и гимн совка подошли бы
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28.11.2021 09:16 Ответить
Давай до свидания !
С Януковичем.
У него накопилось много нестиранных носков.
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28.11.2021 10:28 Ответить
срань в молодости
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28.11.2021 10:38 Ответить
Наверное и Брежнева видела
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28.11.2021 10:45 Ответить
Меркель нудистка - гугл
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28.11.2021 11:58 Ответить
Дякую, трясця. Дуже блть дякую. Як тепер це розгуглити взад?

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29.11.2021 05:05 Ответить
Интересно а бывшие сотрудники ШТАЗИ будут приглашены? ,хотя бывших не бывает
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28.11.2021 10:42 Ответить
Пронести гроб с чучелом Меркель по улицам Берлина.
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28.11.2021 11:07 Ответить
Зачем с чучело? Оригинал. Только оригинал.
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28.11.2021 11:44 Ответить
Я б її вмикнув похороний марш.
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28.11.2021 11:18 Ответить
Сыграйте ей песню -" Августин",на губной гармошке.
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28.11.2021 11:22 Ответить
Лучшая композиция для её проводов это Соната для фортепиано № 2 си-бемоль минор Фредерика Шопена.
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28.11.2021 11:43 Ответить
https://youtu.be/PlGmA9BSajo Лекция 67. Шобы легче проглотитьт сонату Си-ь минор... типо Лежит меркельша на поле боя а скерцо ей не оставляет надеги и все вокруг доминантсеэптаккорды...
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28.11.2021 12:05 Ответить
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28.11.2021 12:07 Ответить
Типо такая сырая, тяжелая ... вредная для нее (пенсия), а мимо пробегал зайчик с циррозом печени, бесы с Майорки , где спальчевский спрятал свою неофициальную пассию на незасвеченной в налоговой вилле... ЗЫ прослушайтелекцию, не пожалеете... Но самое главное, как по меркельше соната чревата уходом с тональности (под конец)... Каарочи , я еще не слыхивал такой веселой попсы для своего времени...
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28.11.2021 12:11 Ответить
да-с, походу, и сама соната для ШОпингистов...-
https://www.youtube.com/watch?v=4QhFAfPokVY Ф. Шопен соната √ 2 си бемоль минор - YouTube
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28.11.2021 12:13 Ответить
Див. комент нижче - ця соната у потужному макабричному німецькому виконанні
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29.11.2021 04:26 Ответить
https://youtu.be/4iqEjycdvAY Власне воно (перший і другий треки) у монументально похмурому виконанні на альбомі Rasluka (2011 року) широко відомої у вузьких колах німецької групи Nargaroth...

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29.11.2021 04:23 Ответить
Лебединое озеро она заслужила!!!!
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28.11.2021 11:51 Ответить
Нину Хаген всегда с Неной путал.. Родилась в западногерманском городе Хаген и стиль одинаковый.. Все же Нена более талантлива!!!
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28.11.2021 11:57 Ответить
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28.11.2021 12:11 Ответить
 
 